, „Star Trek – Picard“, Kritik zu 2.10, “Abschied”

Um beim Kurtzman-Star Trek auf dem Laufenden zu bleiben, muss man echt auf Kack Zack sein… Erst Discovery, dann Picard und demnächst dann „Strange New Worlds“. So heiß wie mein Kopf wird ab jetzt wohl nur noch der Drehbuchgenerator, mit dem die Autoren die neuen Folgen ausspucken? – Auch diese Staffel endet mit einem unterwältigenden Space-Rülpser, bei dem die Hälfte der Storyarcs nicht so wichtig waren. Getreu dem Motto: „Ich wollte nur kurz ZEHN Leute traumatisieren, um EIN altes Trauma hochzuspülen.“

Manchmal bin ich ja durchaus selbstkritisch. Was auch daran liegt, dass ich mindestens 5 von 8 Symptomen der Krankheit „Vorzeitige Demenz“ aufweise. – Andererseits weiß ich, dass „Picard“ oft keinen Sinn ergibt.

Somit war ich in den ersten Minuten bereits vollkommen verwirrt, als die Autoren innerhalb von Sekunden ALLE offenen Handlungsstränge zu einem handlichen Ball verknäulten und diesen (über einen verspielten Umweg über die Redaktionskatze) in diese Episode warfen. Und kapiert habe ich tatsächlich weniger als bei einem Takalarianischen Nullsummenspiel:

– Was muss New-Laris jetzt an der Raketenstation opfern? Ihre Jungfräulichkeit, ihren Job oder den Sicherheitsdienst, der mitten im Raketenabschuss-Bluescreen-Wunderland eh nicht vorhanden ist?

– Warum heulte Picard jetzt noch mal? Wollte er jetzt Renèe opfern, retten oder ihr die erste Schultüte spendieren? Was sollte diese „Hören Sie auf zu flennen, Picard! Man muss nur dann die Zukunft ändern, wenn man sie nicht ändern kann, was man aber ändern könnte!“-Ansprache?

– Diese Doppelgängernummer hatte ich da eh noch nicht kapiert („Eine muss sterben, eine andere nicht, und die dritte passt auf, dass alle anderen zur Beerdigung gehen!“).

– Wieso hat sich der Rest der Truppe in den Keller von Soong gebeamt, wo der mal eben den ganzen Tag einen MP3 mit seiner Stimme ablaufen lässt? Für wen eigentlich? Um die futuristischen Einbrecher für 5 Sekunden aufzuhalten, bis die den Lautstärkeregler gefunden haben?!

„Dr. Soong hat sein Labor vermint, geschützt, verplombt und verbombt. Was können wir tun?“ – „Alle Schränke aufreißen? Falls er Kekse drin hat, würde mir das beim Nachdenken helfen!“ – Unter dem Titel „Die drei glorreichen anderthalb Gehirne“ geht diese Comedy-Truppe demnächst auf Tour. Sie suchen bereits nach Städten, in denen faulige Tomaten eher Mangelware sind.

– Und wieso wissen die sofort, was Soongs „Hauptplan“ (= Renèe vor Ort aufhalten) und der „Backup-Plan“ (Futuristische Abschussraketen im heimischen Arbeitszimmer?) ist? Und wieso zieht keiner in Betracht, dass es einen weiteren vorgeschalteten Plan gibt? Borg-Drohnen im Handgepäck? Das Aussetzen seltener Käfer, um den Start durch Greenpeace verschieben zu lassen?

– Wenn die Drohnen physisch nicht gestoppt werden können („Selbstzerstörung beim Anfassen!“), warum kann man sie einfach umprogrammieren, indem man ALLE Kabel rauszieht und neu verdrahtet? Ist das etwa dieses berüchtigte „WLAN-Kabel“, über das unsere Väter sich immer scheckig lachen?

Somit hatte die Episode schon einen miesen Start. Der mit dem einer Rakete eher wenig gemeinsam hat.

Ich hatte nicht den geringsten Schimmer, warum die Personen da sind, wo sie gerade sind. Und wieso sich beide Gruppen immer nur an EINEN Ort beamen können, wo dann erst mal unter Tränenkrämpfen („Buhuuu, hier ist jaa gaaar nichts!“) damit klarkommen muss, dass in zwei Metern Entfernung nicht der magische Zauberstab liegt, der alles wieder heile hext. („Oh Gott, Soong ist nicht HIER, sondern woanders!“ – „Waaas?! Aber wie sollen wir denn nach ‚Woanders’ kommen? Wir sind doch nur für einen Beamvorgang versichert?“)

Zwar löst sich alles nach und nach auf, richtig schlau wird’s aber nie. Genannt sei nur die stumpfsinnige Selbstopferung von Laris/Talin, die sich mal gerade ein Renèe-Hologramm überwirft, damit Soong sie kaltblütig im Hausflur vergiften(!) kann.

Tja, man schaltet ganze Borg-Armadas mit einem Schraubenzieher und einem angespitzten Duplo aus, aber wenn im Flur ein irrer Wissenschaftler steht, scheint die Wumme in der Buchse plötzlich zu überdimensioniert – und der eigenen Totenschein der letzte Ausweg zu sein?

„Picard, ich musste mein Leben geben, es ging nicht anders! Mein Opfer möge ewig und unvergessen sein!“ – „Aber hätten Sie nicht einfach die Tür von innen zuhalten können?“ – „Äh. VERDAMMT!“ – Drei-Groschen-Opfer: Manche Charaktere hätten auch anders handeln können. Zum Beispiel einen dieser supergünstigen Star-Trek-NFT auf den bekannten Paramount-Webseiten!

Überhaupt war bei dieser Weltraummission wohl gerade „Tag der geschlossenen Tür“? Nur in einer Einstellung sieht man ein paar Leute über den Flur huschen. Davor und danach dürfen wir dem Grillenzirpen lauschen. (Das sogenannte „Angrillen“ vor Weltraummissionen?) Zumal ich es etwas seltsam fand, dass man gefühlt 2 Minuten vor einer wichtigen Mission mutterseelenalleine in einer Art Warte-Loft abhängt.

Keine Helfer, kein vollständiger Raumanzug, keine letzten Anweisungen? War im sauteuren Mietvertrag wohl nicht mit drin?

Wie soll diese Mission denn so superwichtig sein, wenn man vorher nur im Ledersessel die Netflix-Datenbank durchgeht? Von Renèes selbstmitleidigen Blick ganz zu schweigen… („Buhuuu, ich hatte für 2,5 Tage schwere Depressionen, und alles, was ich dafür bekam, war dieses lausige T-Shirt!“)

Noch bekloppter wird es nur, wenn man Leuten, die auf der Fanfiction-Baumschule durchgefallen sind („Nein, Will Riker ist KEIN Ferengie!“), die Story um Soong und seine Tochter abschließen lässt. Ich fasse mal großzügig – gegenüber meines eigenen Hirnschmalzverlustes – die Handlung zusammen:

Soong sieht, dass er verloren hat, was auch immer das genau war. Daher zerdeppert ein paar Laborbehälter mit Kiwisaft, da sein großer Masterplan (= Putin kommt rein und sagt ihm, was er noch alles kaputt machen soll) gescheitert ist.

„Was, sie sind ohne mich geflogen?! Aber ich hatte doch meine Spendenquittung heute morgen noch aufs Faxgerät gelegt?!“ – Wissenschaft macht den Schaft schlaff: Dr. Soong kommt auch in dieser Episode überall rein, weil er Raummissionen unterstützt hat. So hat er z.B. 50% seiner Strafzettel wegen „Klonen in einer Tempo-30-Zone“ auf die Behörde übertragen. Jetzt haben sie für immer Schmierpapier!

Zusätzlich löscht seine Tochter aus der Uni-Bibliothek(?) über ein einfaches VR-Headset ALLE Daten von Soong. Vermutlich werden Verschlüsselungen/Backups erst 5 Jahre nach diversen Kraftfeld-Drohnen erfunden?

Nach dieser sekundenlangen Enttäuschung greift Soong in die Schublade und freut sich über die Papierakte namens „Khan“. Die anderen Aktenordner mit Hinweisen auf zukünftige Star-Trek-Forschung (z.B. „Data“, „Bashir“ und „Random-Episode-hier-einfügen“) waren ja leider noch in der Reinigung.

Apropos Gehirnwäsche: Völlig wahllos stiefelt auch noch Wesley Crusher um die Ecke. Der erzählt New-Soji mal plötzlich, was neuerdings ALLE Hauptfiguren hören müssen („Du hast zwei Wege. Einer ist schmerzhaft, der andere führt nach Rom!“). Innerhalb von einer Minute wird ein ganzes Netzwerk aus „Reisenden“ aufgetan, die ebenfalls in der Welt- und Zeitgeschichte rumgurken, um irgendwelche korrekten Zeitlinien festzutackern. Den Rest der Zeitlinien fressen die Hunde – beziehungsweise muss immer brav entschieden werden, was „wichtig oder unwichtig“ ist.

Quasi so eine Art elitärer Doctor Who mit Schlummertaste?

„Ja, ich gehöre einer Untergrund-Organisation an. ‚Anorak-Träger ohne Grenzen‘.“ – „Und was genau tut ihr alles so?“ – „Tut mir leid. Das weiß ich erst bei der Frühjahrskollektion.“ – Scientology statt Science Fiction: Wer nicht schnell genug die Kaninchenlöcher vernagelt, hat schnell einen Trupp Altstars am Hals. Hinten im Gebüsch sieht man bereits Reginald Barcley herankriechen, der nach einem Transporterunfall übermenschliche Kräfte erhielt.

Hier spricht Wesley auch mehrmals von „Kollegen“, was auf eine Art Start-Up hinweist, das demnächst an der Börse zu finden ist…? Statt dann aber nach Art der „Reisenden“ zu verschwinden (also sich in waagerechten Zeilen aufzulösen), werden beide weggebeamt. – Im ernst, das alles wäre weniger verwirrend gewesen, wenn man die Indianer aus Wesleys allerletzter TNG-Folge im Hintergrund hätte Samba tanzen lassen!

Bereits hier ist klar, dass es um all die großen Fragen der letzten Folgen nicht mehr geht: Die Europa-Mission ist so egal, dass man uns nicht mal deren Ziel zeigt – oder wenigstens die Rakete im All. Ist eben alles nur ein großer Nerd-Klumpen mit der Lizenz zum Kaputtgeschrieben-Werden. Raumfahrt und Wissenschaft ist nur so eine Art Blinddarm, den man im Nebenraum aus dem Fenster hängt, während der Psychotherapeut seine Fragen stellt („Und wann hat ihre Traurigkeit Sie das erste Mal irgendwie … traurig gemacht?“)

Auch die dystopische Zukunft aus Folge 2 war nur ein Köder von Q, der am Ende lediglich Picard von seinen verdrängten Kindheitserinnerungen heilen wollte. Wobei man sich fragen muss, ob da nicht auch ein freundlicher Hinweis genügt hätte: „Hey, Jean-Luc. Dieses Seil, mit dem sich Ihre Mutter erhängt hatte. Das war aus dem Bastelschrank von Ihrem BRUDER.“

„Q, wofür war das jetzt alles?“ – „Äh, wie bitte? Ich dachte, SIE hätten mich in die Vergangenheit geschnipst, um MIR etwas beizubringen?“ – „Dann war es wohl Elnor. Dieser Schlingel!“ – Sitzfleisch mit Faltengeschmack: Q und Picard spielen eine Runde „Reise nach Jerusalem“, wobei immer ZWEI Stühle stehen bleiben. Was könnte die typische Kurtzman-Dramaturgie besser widerspiegeln?

Der Dialog mit Q tut einfach so, als wäre Freundschaft und gegenseitiges Interesse einfach genug. Man lebt, man stirbt, man hilft, man zieht weiter. – Was ich einerseits für „nett“ und „weise“ halte, aber andererseits nur gesagt wird, weil die Autoren keinen WEITEREN Grund für diese 10 Episoden gefunden haben. In einer Geschichte, in der es um Götter, Zeitreisende und lebende Sternenflottenlegenden geht (also Elnor natürlich, nicht Picard), erwartet man doch etwas mehr als ein weggelächeltes:

„Ich sterbe gerade selbst – und wollte Ihnen kurz vor dem 101. Geburtstag kurz das Gedächtnis auffrischen. Du Depp!“

Dass man hier eigentlich nicht über menschliche Tugenden reden will, ist schnell klar, als Raffi in der nächsten Szene droht, Q den Hals umzudrehen („Sie Schuft! Ich will meinen Elnor! Der war im Bett immer mein zweitbester Mann bei einem Dreier, buhuhu!“). Und auch Rios muss gestehen, dass es ihm nicht mehr cool genug ist, auf einem Schiff mit seinen eigenen Hologrammen abzuhängen. Was dann wohl impliziert, dass seine neue Karriere auf der Stargazer nur ein Aushilfsjob war?! („Doofe unendliche Weiten. Da hat man ja nie Feierabend!“)

Wie egal alles ist, enthüllt auch Rios letzter Satz:

„Vielleicht war es vorherbestimmt, dass es so kommt. Schon komisch, das mit der Zeit.“

Q: „Das ist wahr…“

„Hey, Q! Sie haben doch Elnor getötet, Sie Schwein!“ – „Ja, leider. Und wegen des Sortierens der ganzen Dankesbriefe ist leider mein Schnipsfinger nicht mehr zu gebrauchen.“ – Raffi rafft’s: In diesem epischen Finale stellen sich neue Gefahren unserem Team gegenüber (Zecken!). Werden unsere Helden es schaffen, sich mit Umarmungen aus der Umklammerung des Schicksals zu lösen?

Da fehlten echt nur noch so Kalenderblattsprüche wie: „Kinder, wie die Zeit vergeht!“, „Die Zeit verging wie im Fluge“, „Wird Zeit, dass wir das Zeitliche segnen“ oder „Am nächsten Sonntag ist wieder Zeitumstellung“…

Am Ende kann der schnipskranke Q dann DOCH wieder alles reparieren. Der kitschige Moment im Wald („Wir gehen alle auseinander. In die Unendlichkeit!“ – „Okay, also bis nächste Woche dann?“) hat da bestimmt noch mal alle Kräfte mobilisiert, um aus dieser Dystopie eines Schnellschuss-Schleimi-Finales auszubrechen?

Was besonders für Elnor praktisch ist, der mal gerade zum (lebendigen) Raumschiffcaptain wird. Tja, Akademiegebühren für mehrere Jahre gespart, würde ich mal behaupten? Hauptsache, er hat auch gleich die Erinnerungen an die nicht stattgefundenen Schulungen mit ins Großhirn geschnipst bekommen. Wäre ja das mindeste, wenn hier schon einem Nicht-Verhexten der Arbeitsplatz(!) weggezaubert wurde?

Man ist wieder am Ende von Episode 1, wo die Borg nur deswegen die Flotte „angriffen“, um mit dem gemeinsamen Schildnetzwerk einer Anomalie zu bändigen. Warum Agnes das nicht gleich rübergefunkt hat, mag etwas albern erscheinen, passt aber zu der seltsamen Informationspolitik der ursprünglichen Borgqueen: „Ich werde euch ausführlich helfen, um mir selbst zu helfen! Vernehmet nun also die ersten Missionshinweise von meinem netten Assistenten, deeem … Riddler!“

„Picard, ich musste 400 Jahre lang fremde Völker versklaven, um Ihnen diese Frage zu stellen: Unterstreicht das Grün meiner Greenscreen-Badekappe eigentlich die Farbe meiner Zähne?“ – Zwecklosigkeit wird assimiliert werden: Anscheinend haben die Borg in diesem Fall nur „freiwillige Opfer“ assimiliert? Ja, die Völker haben bestimmt gerne ihre Erstgeborenen abgegeben, als das finstere Raumschiff am Himmel erschien…

Warum die gefährliche Anomalie jetzt ein Transwarp-Tunnel ist (Ist das das Borg-Äquivalent zu einer explodierten Tankstelle?), habe ich nicht kapiert. Aber immerhin hat es für brauchbare Aufnahmen rund um ein paar Sternenflottenschiffe gereicht. Sah immerhin halbwegs dynamisch aus, der Kameraschwenk. Jetzt noch Texturen auf die Schiffe, die nicht von alten Tetris-Steinen abfotografiert wurden, und wir bewegen uns auf einem guten Weg.

Tja. Und am Ende war natürlich trotzdem alles bedeutsam, wie die alte Guinan im Schweiße ihres Hutes bestätigt. So hat z.B. Rios’ Ziehsohn mit den Bakterien, die Renèe Picard mitgebracht hat, die Ozeane der Erde gesäubert. „Mit den schlausten Köpfen“. Und diese kleine Familie hing dann in ihrer Freizeit oft in der 2024er-Bar ab.

Jugendamt, ick hör dir trapsen?

Ich habe ja wirklich nichts gegen Fanfiction, aber es wäre schon total nett, wenn man dafür auch FANS gewinnen würde. Und nicht nur Leute, die von Kurtzmans Schlägertruppe auf der Straße eingesammelt wurden.

Man könnte inhaltlich noch mehr ankreiden…

Dass Rios z.B. erst als Heiliger hingestellt wurde („Er hat kranke Jungfrauen auf der Straße entjungfert UND deren Krebs geheilt.“) aber am Ende der Episode wieder als Halunke hingestellt wurde („Wurde in einer Kneipenschläger totgekloppt. Ist aber mit einer Zigarre im Mund gestorben, hihi. Typischer Bergdoktor eben.“).

„Ich kannte Rios gut. Hat immer alle Leute verkloppt und deren Zähne an die Armen und Zahnlosen gegeben.“ – „DAS ist mal ein Mann. Nicht so ein Krüppel wie der Jägermeister-Analphabet William Riker!“ – Heldenverehrung für Leute, die keine Leute kennen: Nun ist toxische Männlichkeit doch wieder cool. Aber wenn man im Ausland (äh… vom Weltraum?) geboren wird, muss das ja irgendeinen Vorteil haben?

Auch missfällt mir, dass Renèe Picard quasi nichts geleistet hat (wobei, ihre Tränendrüsen sind ein Naturwunder?), dass Borgqueen Jurati die komplette Trek-Historie infrage stellt (war die 400 Jahre lang nur im Außendienst?!) und dass Picard bei der erstbesten Gelegenheit das Kommando abgibt, weil Seven die bessere Borg-Expertin ist. Wobei das wichtigste Merkmal wohl bei den letzten beiden Buchstaben des Wortes „Expertin“ liegt?

Man stelle sich das mal auf einem US-Schlachtschiff vor… „Die Chinesen greifen uns an! Holt unseren Schiffskoch, der ist Chinese!“

Fazit:

„Klemmbaustein – The Serie“

Nicht die erwartete Vollkatastrophe, aber ein wild zusammengesteckter Mix aus zusammengegoogeltem Trek-Wissen, altersmilden Altstars und mittelalten Gastdarstellern, die Goethe und Schiller für zwei Phaser-Fabrikanten halten.

Wesleys Ratzfatz-Auftritt bleibt so egal wie Qs angekündigtes Lebensende, das sich vermutlich noch exakt so lange hinzieht, wie man es braucht… (Staffel 3: „Hey, Jean-Luc! Durch ihren Wein ist die Schnipsfestigkeit meiner Finger wieder auf der alten strukturellen Integrität!“)

Immerhin muss ich anerkennen, dass ich mir den Schluss noch schlimmer vorgestellt hätte. Immerhin gibt es einzelne Szenen und Dialoge, die bis zu 60 Sekunden lang nicht nerven oder (ver)stören.

Oder, wie Marketingexperten es nennen würden: Diese 60 Sekunden sind das Premium-Segment im CBS-Portfolio!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM