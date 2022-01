Es gab eine Zeit, in der jeder SF-Film zum Klassiker wurde… Laut unseres Gastautors Tobias H. muss dieser Zeitpunkt ziemlich genau im Jahre 1968 gewesen sein – wenn auch NUR in der DDR. Doch diesmal hat sich unser geschätzter Gastautor erweichen lassen und präsentiert einen MODERNEN Klassiker. Und ebenso wie bei Tobias‘ Reviews zu tschecheslowakischen Ausnahmewerken („Die Darstellung der Raketen kann nicht mit den Aserbaidschanischen Visionen mithalten!“) wird man auch in 40 Jahren zu „Space Sweepers“ sagen: „Wasndasfürnscheiß“?

Ein Gastbeitrag von Tobias H.

Wir leben in den Zeiten der (Süd)-Koreanischen Welle. Egal ob die koreanischen Backstreet Boys („BTS“) einen anlächeln oder aber das koreanische Walking Dead („Kingdom“) einen begeistert. Nichts geht im Moment an dieser halben Halbinsel vorbei. So überrascht es auch nicht, dass mit „Space Sweepers“ ein Sci-Fi-Film von dort zu uns kommt.

Mit asiatischer Ware aus diesem Genre hatte ich bisher weniger zu tun gehabt. Ich mag die Werke des Chinesen Liu Cixin und war von der Verfilmung seiner „Wandernden Erde“ enttäuscht, aber sonst bin ich recht unbelastet. So ging ich also an diesen Streifen recht nüchtern heran.

Im späten 21. Jahrhundert (ja so nah ist diese Welt) ist die Erde mehr oder weniger unbewohnbar geworden. Die Begüterten weichen auf große Orbitalstationen aus, auf denen sie ein paradiesisches Leben fristen. Natürlich gibt es auch im All eine Arbeiterschicht, der es dreckig gehen muss. Zu diesen zählen etwa die titelgebenden Weltraum-Schrottsammler. Sie fischen etwa alte Satelliten aus instabilen Umlaufbahnen und verkaufen dann den Müll, bzw. die kostbaren Elemente.

Durch die Entmüllung sind sie aber auch für die Flugsicherheit nicht unwichtig, obwohl die Oberschichtler natürlich auf sie herabblicken. Eine mehr oder weniger sympathische Gruppe dieser Sammler entdeckt dann ein Kind und eine Verschwörung, die mehr Einzelteile als ein Space Shuttle hat.

Han Solo, Starlord, C3PO – diese verrückten koreanischen Cosplayer mal wieder. Diese Leute verstehen im Film übrigens keinen Spaß, der Kerl ganz rechts ist noch vernünftigsten, wenn er nicht gerade Raumschiffe harpuniert (kein Witz).

Mehr will ich nicht verraten, denn diesen Streifen muss man wirklich gesehen haben, um seinen Reiz zu erfassen.

Kritiker bemängelten die „konventionelle“ Handlung oder aber „das Nutzen offensichtlicher Vorlagen“, aber im Ernst: wen stört das?

Es ist lange her, dass ich ein Weltraum-Abenteuer vor mir hatte, welches in allen Belangen so gründlich ablieferte, dass ich das dreiste Klauen einfach übersehen habe. Wie so oft nehmen die Asiaten etwas von den westlichen Erzeugnissen und machen dann daraus etwas, dass nur die Hälfte kostet und besser funktioniert (ob China das auch mit der westlichen Demokratie eines Tages tun wird?). Man bekommt hier einen völlig irren und übervollen Mix aus: „Serenity“, „Elysium“ und „Guardians of the Galaxy“, abgeschmeckt mit einem Schuss „Blade Runner“ und mit einer Prise „Alien-Ästhetik“ als Kirsche obendrauf. Selbst die Mannschaft kommt so unglaublich bekannt daher, dass es eigentlich wehtun müsste.

Man hat den coolen Han Solo als Captain, nur halt als Asiatin. Den krassen Waffennarren und Techniker Jayne Cobb, aber eben als koreanischen Axtkämpfer. Und den hochmoralischen James Holden, nur eben als besorgten Vater mit Schulden. So schlimm es klingt: Dass, was man hier sieht, ist besser als manche der genannten Vorlagen.

Die Figuren funktionieren tadellos, die Action zündet (davon gibt es reichlich) und das ganze Setting sieht so erstaunlich gut aus, dass man sich fragen muss, was die CGI-Leute in Hollywood eigentlich die ganze Zeit über falsch machen. Schön ist auch die Tatsache, dass dieser Film reich an verschiedenen Sprachen (und Untertiteln) ist. Ein Welt, in der die Menschheit im All angekommen ist, ist sicherlich auf diese Weise glaubhafter.

„Was haben wir denn da? Ist das wertvoll? Eignet es sich für den Rest der Kinowelt?“ Ich denke ja, denn es ist der beste Krachbumm-Film seit Jahren…

Das Ergebnis ist ein Nonstop-Dauerfeuer (auch im Bezug auf Waffen) mit viel Humor und ab und an ungläubigen Staunen über einen Film, der einfach nicht mehr sein will, als ein cooles Abenteuer.

Und der gerade deshalb so schön ist.

Alberne „tiefgründige“ Figurenzeichnungen fliegen gleich ganz raus und die Schurken sind hier einfach nur böse, ganz ohne schwere Kindheit. Ja, so macht man es in aller Plattheit richtig. Dazu kommt noch, dass es hier so viel zu sehen gibt (und davon noch mehr), dass man kaum hinterherkommt, um all die Details dieser Welt zu erfassen. Selbst nur kurz gezeigte Raumstationen sind randvoll mit Werbeschildern realer und fiktiver Firmen. Es ist selten, dass ich für den Pause-Knopf so dankbar war.

Zugegeben: die Story ist hier Nebensache und ein nerviges Kind musste trotzdem sein, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Schon in „Alien 2“ kam man nicht ohne aus – und wer würde leugnen, dass dieser Film ein Klassiker ist? Womöglich schafft das „Space Sweepers“ auch. Gerade das Klauen ist eine der Stärken. Es ist einfach göttlich, wenn Koreaner glauben, Amerikaner zu sein und diese gerade dadurch wundervoll parodieren.

Auch mal chillen: wo Rilke auftaucht, bleibt kein Auge trocken. Und nein, was es mit dieser schönen Sequenz auf sich hat, erkläre ich an dieser Stelle nicht.

Fazit: flacher Spaßfilm auf Speed – und absolut nicht mehr. Sehenswert, wenn man genug von drögen Dramen und Pseudo-Tiefgründigkeit hat. Klarer Tipp für alle Leute, denen die „Guardians of the Galaxy“ schlicht zu langsam waren.

Ich persönlich warte nun auf den koreanischen „Marsianer“ oder aber die coolere Asia-Variante von „Matrix“.