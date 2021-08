Endlich wieder Comedy-Trek, das halb so lustig wie „The Orville“ ist, aber dafür das nervöse Teenie-Kichern der „Discovery“-Crew weglässt… In den letzten Monaten hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, so dass ich diesem wilden Parodie-Mix dezent offener gegenüber stehe. Schließlich werden wir demnächst nichts bekommen, das cleverer ist – wobei ich noch große Hoffnungen auf die bisher unangekündigte Handpuppen-Serie für Dreijährige lege („Die Tele-Trekkies“ – Lalaaa. Puuuh!).



Inhalt: Während Beckett ihren Freund(?) Boimler so halb(?) vermisst, festigt(?) sich ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Doch all das wird unwichtig, als Tendi glaubt, dass das Implantat von ihrem Kumpel Rutherford „krank“ ist – und der Schiffscommander sich plötzlich zu einem gottgleichen Wesen verwandelt.

Besprechung:

Das Durchbrechen der 4. Wand sorgt weiterhin für ebenso viele Lacher wie Peinlichkeitsmomente. So mag ich z.B. Sätze wie „Ich weiß, dass persönliche Konflikte verboten sind“, die auf die alten Roddenberry-Schreibregeln anspielen, wohingegen Kommentare wie „Hier geht irgendwas SciFi-mäßiges ab!“ sich schon wieder zu weit von dem Geschehen distanzieren. Anders gefragt: Wie oft wurde bei „The Simpsons“ oder „Southpark“ gefragt, was das denn jetzt – bitteschön – für eine seltsame Zeichentrick-Handlung sei?

Weiterhin ist „Lower Decks“ die offizielle Cringe-Ehe zwischen „Anbetung des Trek-Originals“ und „Demontage des Trek-Originals“. So tut man z.B. weiterhin so, als wären menschliche Cyborgs, denen das Gehirn durch das Implantat rauslaufen(= Berufsrisiko?) kann, ebenso normal wie eine Sternenflotte, die überall nur Gutes tun will… – Wenn auch mit der Genervtheit eines Unfallchirurgen, der sich (nach drei Nachtschichten) über die nächtlichen Sexunfälle seiner Patienten eher zynisch äußert…

Und wer diese Serie kennt, weiß schon früh, dass die eigentlich interessanten Aliens mit dem Zahlenfetisch („Zahlen müssen Würde ausstrahlen!“) am Ende nur ihre Ruinen bereitstellen müssen. Aus denen ein Strahl entweicht, der den Ersten Offizier zum Supermenschen macht. Siehe TOS 1.04, „Die Spitze des Eisbergs“. – Hier jetzt bitte den begeisterten Kommentar eines alten Trekkies einfügen, der beim bloßen Abfeiern von ALTEN Ideen stets freudig-braune Sahnekleckse in seine Unterhose beamt.

„Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber MIR kommen die LGBTQ-Farben schon aus den Fingerspitzen geschossen!“ – Da arbeitet der Sch(l)ießmuskel: Das „Ich muss alles zerstören, weil ich es KANN“-Narrativ ist einerseits ziemlich doof, kann andererseits aber auch als Meta-Kommentar auf Kurtzmans Wirken aufgefasst werden.

Andererseits muss man anerkennen, dass „Lower Decks“ NICHT einen anderen Weg gegangen ist, den es ebenfalls häufig liebt: Dass die Aliens z.B. von irgendwas beleidigt werden („Waaas, die Zahl Pi ist eine wüste Beleidigung in unserem Volk – sie steht für Pipi! Ihr müsst sterben!“) und sich daraus ein wüster Kampf um Leben und Oneliner entspinnt.

Aber denkt man aber erneut einen Schritt weiter, so ist die übliche „Irgendein Wesen ist angepisst und schlägt um sich“-Dramaturgie halt nur an anderer Stelle hervorgetreten. Irgendwo quillt die anarchisch-gewalttätige Grundausrichtung halt immer raus. So als wenn man versuchen würde, einen Tribbel mit einem Hammer durch ein Nadelör zu kloppen…

Einigen wir uns darauf, dass die kleinen Gags das Beste an der Serie sind? Wenn z.B. der allmächtige Commander ein Gadget der Schiffsärztin in eine Tüte Eis verwandelt – und diese in der größten Action genüsslich dran schleckt? Oder dass niemand das zerstörte Museum für „Populäre Musik“ vermissen wird?

Besonders schade ist hier, dass hier anscheinend intelligente Autoren eine halbintelligente Serie schreiben müssen. Zu gerne würde ich mal eine Episode sehen, in der Kämpfe einfach mal verboten sind – Oder nur reine … Vorboten. Für eine ganz andere Handlung beispielsweise.

Sorry für den Rant angesichts dieser soliden Folge. Aber man wird ja noch Schäumen Träumen dürfen…?

„Mann! Diese Stromstöße machen mich echt mürbe!“ – „Dann solltest du erst mal den Hauptreaktor sehen!“ – Gewalt ist eine Lös(ch)ung: In der B-Story dieser Episode geht es um die Reparatur eines vielleicht fehlerhaften Implantats bzw. Gehirns. Aber hätten die Autoren nicht mal beidhändiges Welpenstreicheln als Lösung anbieten können?!

Die Moral von dem Geschlacht… äh… der Geschicht ist dann wohl, dass Tendi nur deswegen tödliche Experimente an Rutherford ausprobiert hat, um zu erfahren, ob er sie noch gern hat. Und dass Commander Ransom (selbst als Gott!) nur eifersüchtig auf die Beziehung zwischen dem Captain und Beckett Mariner ist. Ja, wäre man wohlmeinend, könnte man behaupten, dass wir hier tiefe menschliche Gefühle sehen, die durch Gewalt nur verwischt oder ausgedrückt werden. Dass wir hier hochemotionale, clever verpackte Dramen und Themen erleben.

Vielleicht ist das ja die einzige Art, auf die uns Star Trek heute noch seine Gefühle und Botschaften zeigen kann? Vielleicht geht es nur noch mit Mechanismen aus dem Internet: Viel Action, viel Clickbait, viel Popkultur-Anbiederung, ein bisschen Querverweise und Selbstbewerbung, Influencer-tum in eigener Sache und einem verhuschten „Hab dich lieb!“ zwischen zwei Backpfeifen?

These: Vielleicht ist die Kirk/Picard-Phase ja nur eine Laune der TV-Geschichte gewesen und gutes wie auch schlechtes Star Trek (siehe „The Orville“) ist nur noch möglich, indem man sich auf die Schenkel haut und schluchzend auf Eheprobleme, Scheidungen, persönliche Freundschaften und Tochterbeziehungen verweist? Während Trump… äh… Kurtzman spontan entscheidet, welcher Krieg oder welche Beleidigung es wert(?!) sind, spontan vom Zaun gelassen zu werden.

„Ihr müsst mich lieben, iiich bin Star Trek!! Äh… Also sein angeheirateter Schwippschwager.“ – Ein Franchise mit Wasserkopf: Liebe und Eifersucht sind hier andauernde Themen. Nur ist es neu, dass man psychologische Themen mit dem Baseballschläger thematisiert.

Der Schluss verfehlt dann abermals um Lichtjahre eine nette, versöhnliche Note… Statt den Commander mit Ehrlichkeit zu schmeicheln und aufzuhalten („Sie sind ein toller Commander!“), was halbwegs unterhaltsam gewesen wäre, belügt man ihn erst („Sie sind ein toller Commander!“), bevor Mariner seinem alten menschlichen Körper einen Tritt in die Weichteile verpasst.

Problem erledigt… Klar, das ist Ha-Ha-Ha und pubertär-kaputtlachig, zeigt aber auch, dass die Serie selbst in den Metabenen, in den Schlusspointen und auf der zweiten Ebene den finalen Rettungsschuss bevorzugt, anstatt es ausnahmsweise Kollege Armor mit seinen Pfeilen versuchen zu lassen.

Somit bleibt weiterhin das Gefühl, dass die harte Schale hier lediglich einen stählernden Kern verbirgt. Schade. Zumal man erneut nicht versteht, warum Mariner total supi (= arrogant und verwegen) ist, der Commander (= arrogant und verwegen) aber eher doof.

Fazit: Kleine Gags und die kunterbunten Anspielungen auf TOS, DS9 und meine nächtlichen Fieberträume reißen es auch diesmal wieder raus.

Trotzdem warte ich weiterhin auf den AHA-Moment, in dem die Serie ihre Brillianz entfaltet – und ihre selbstauferlegten Beschränkungen (= „Kraft durch Klopper-Freude“) überwindet. Wo bleibt die Musical-Episode, die „Wir trauern um ein Besatzungsmitglied“-Folge oder das „Wir haben mal keinen Konflikt untereinander“-Experiment?

DAS wäre mal etwas, das wie ein göttlich-gutes Entertainment-Wesen wirken könnte…

Bewertung als Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als generische Trickserie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM