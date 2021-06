„Star Trek – Picard“ – Staffel 2, neuer Trailer

Meine Hochachtung vor den aktuellen Star Trek-Machern wächst bereits in Sphären, in die auch Jens Spahn mit seinem Krisenmanagement nicht mehr vorzudringen vermag! Schaut mit mir den zweiten Trailer zu „Star Trek – Piquard“!

Dieser kleine Ausschnitt beweist, dass die Autoren inzwischen so visionär sind, dass sie sich mit kleinbürgerlichen Konzepten wie Raum und Zeit nicht mehr abgeben müssen. Auch „Abends noch in den Spiegel gucken können“ wird neuerdings eher klein geschrieben. – Mutig!

Aber seht selbst:

[Warum die gestrige, hochauflösende Variante plötzlich wieder aus dem Netz (bzw. Youtube) verschwunden ist, weiß ich nicht. Geniales Marketingkonzept, maybe?]

(Nachtrag vom Spark: Hier nochmal eine Fast-HD Version. Die löschen ja schneller als man beamen kann. Sind wohl keine Zuschauer mehr gewohnt??)

Toll.

Erst gab man die innere Serienlogik in Sachen Androiden auf („Können 30 Meter weit springen, aber nuuur, wenn sie keinen leichten Handkantenschlag bekommen.“), dann die Biologie von Picard („Aber er kann trotzdem jederzeit tot umfallen! Die Schlaganfall-Subroutine war unsere brillanteste Idee!“), um dann die Sternenflottenausrichtung zu verquirlen („Böse sind die nur, solange sie nicht auf Warp gehen.“). Am Ende kam noch frisch umgemixte Sexualität dazu und Romulaner mit täglich wechselnden Fähigkeiten – solange die kognitiven nicht zu weit gehen.

Doch nun hat man entdeckt, dass man mit Q ja noch viel MEHR Möglichkeiten hat, um bei seinen täglichen „Pen & Toilet-Paper“-Sessions alle Rollenspiel-Würfel gleichzeitig benutzen zu können. So ist nun nicht nur die Psychologie, die Physik und der Kanon im „Wumpe-Land“ wohnhaft geworden, sondern auch der ganze Rest.

Der Trailer macht deutlich, dass ab jetzt ALLES magisch wird. Zeitliche Abläufe, Erlebnisse, Charakterzüge und Verluste spielen nun gar keine Rolle mehr. Unter dem Vorwand irgendwelcher „Prüfungen“ (= mal gucken, wann die Menschheit wieder schießwütig wird, wenn man einen Haufen Orks in San Franzisco absetzt?) kann jeder Hampelmann/-frau abends auf der Enterprise ins Bett gehen, um auf einer Hängematte auf den Bahamas aufzuwachen.

Ist das das Dominion-Symbol, kombiniert mit der Sternenflotte? Wenn ja, „freue“ ich mich jetzt schon darauf, dass man endlich auch DS9-Elemente zerstört. Ein Weyoun mit grausamen Make-Up („Der ist halt Trump-Wähler, wie die Klingonen damals!“) wäre mir aber den einen oder anderen (Lach?-)Krampf wert.

Sinnfreie Suchaktionen, die die Staffelhandlung unendlich strecken können, sind nun endlich kein Profi-Tool im Autorenkoffer mehr. – Nein: Man setzt einfach Picard im Jahre 2090 auf einem Borg-Kubus ab, gibt ihm eine klare Videospiel-Quest („Du kommst erst zu Data auf dem Planeten Risa, wenn du dich bei allen Drohnen für dein Old-White-Guy-Status entschuldigt hast!“) und guckt eine Episode später einfach mal, was einem noch so einfällt.

Und wenn’s mal besonders öde wird, taucht Q eben zwischendurch auf (wichtig: Lustige Kostüme! Mit Elon Musk-Maske vielleicht?) oder man zaubert ein paar ach-so-kultige Elemente aus alten Serien rein. Von Siskos Baseball bis hin zu Neelix‘ Lieblingspfanne: Endlich kann man jeden intelligenten(?) Hinweis auf alte Episoden jederzeit erzeugen. Kultiger war Star Trek nie! Man muss auch mal das Franchise feiern, stimmt’s? Einfach mal die Seele und die Logik baumeln lassen.

„Wichtige Eilmeldung, Picard! Ich habe in der Vergangenheit Chief O‘ Brien die Unterhose über den Kopf gezogen, so dass der Krieg verloren ging. Und SIE müssen ihm das gute Stück wieder gerade rücken!“ – Eingriff in die Geschichte: Komisch, wieso fühlt sich dieser fiktive Dialog exakt wie die Entstehung von Kurtzman-Trek an?

Und was Q jetzt WILL, muss man sich nicht mal überlegen. Am Ende kann die Gefährdung des Universums nur seine Erfindung sein. Und zur Not war’s (wieder) ein Kelpianer, der beim Corona-Test das Stäbchen falsch gehalten hat.

Klar, wir haben noch nicht viel gesehen, aber unsere mehrjährige Erfahrung zeigt: Je mehr Freiheiten die Kurtzmänner haben, umso Gaga. Zumal man uns vor Monaten in Gerüchten bereits die Wiederkehr(!) von Data androhte (in Alternativen Universen ja denkbar). Dieser erneute Auferstehung – zählt noch jemand mit? – würden wir vermutlich sogar gerne annehmen.

Denn allein das Zeigen von Captain „Raucht gern Zigarre“ und der Wissenschaftlerin „Tötet gerne Leute“ hat mich sofort wieder daran erinnert, warum die „Discovery“-Crew meine allerliebste neue Star Trek-Mannschaft seit 2018 ist. (*Schauder*)