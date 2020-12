„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.08, „The Sanctuary“

Die Imperatorin hat ständig Gedächtnisaussetzer. Oder, wie Kurtzman-Autoren sie auch zu nennen pflegen: „Star Trek-Lore“. – Doch eigentlich geht es darum nicht. Denn auf Books Waldplaneten kämpfen die Schrottplanetler gegen Bäume. Und um die Auslieferung eines Andorianers im Orbit. Und zwar, weil nur ER ein wichtiges Geheimnis kennt (Spoiler: Dilithium ist alle. Schon wieder)… Tja. Wem das jetzt schon zu konfus war, kann gerne auf einer Welle fliegender Quallen vom Kontinent reiten. Besser wird‘s jetzt nicht mehr.

Ich weiß ja, dass im Spiegeluniversum alle Leute ständig 80er-Jahre-Comicbösewichter persiflieren („Wie, das Cosplay ist seit 20 Jahren vorbei? Da ist wohl das Memo auf dem elektrischen Stuhl verbrannt.“), aber irgendwann müsste man sich auch mal darauf einigen, dass man auch nur ein MENSCH ist? So im Sinne von „Babys nicht komplett auffressen, da sonst die Spezies ausstirbt“?

So frage ich mich ernsthaft, ob die Imperatorin als Kind in den Zaubertrank mit den Scooby-Snacks gefallen ist. Trotz ihrer mentalen Ausfälle und dem medizinischen Grundthema hat sie z.B. nichts Besseres zu tun, als über Morde an Kindern, Müttern und meinem Fanherzen zu schwadronieren. Klar, mit Sprüchen wie „Ich kann Menschen auch OHNE Transporterstrahl auseinandernehmen“ will sie sich auch erst mal SELBST gut(?) und aufbauend(?) zureden.

Nur frage ich mich, ob Gul Dukat bei seinen Vorsorgeuntersuchungen jemals darüber philosophiert hat, dass man im Arbeitslager die Prostata der Bajoraner auf Wäscheleinen hängen muss. Um den Krebs abzuschrecken.

„Sooo eine schreckliche Krankheit mit Bewusstseinstrübungen hast du nicht verdient, Georgiou. Jedenfalls nicht, solange deine Opfer nicht hier anrufen, hihi. (*Telefon auf stumm stell*)“ – Gibt es den Hippokratischen Eid eigentlich auch für Drehbuchautoren? ICH fühle mich nämlich sehr geschädigt durch dieses wirre Dialog-Diorama.

Aber okay. Nur eine Szene später wird mal gerade der grüne Schrottplatz-Typ (bekannt aus der vorletzten Kultfolge für Franchise-Feinschmecker) von seiner eigenen Tante zerfetzt.

Haha, da flogen sogar die Arme weg! Fast so wie bei mir, als ich sie vor Empörung nach oben gerissen habe.

Tja… Aber genauso müssen Bösewichte, verrückte Wissenschaftler und leerwissende Verrücktler nun mal agieren. Wo kommen wir denn da hin, wenn nicht jeder Fehler in das zweijährige Heranzüchten einer ebenfalls verzichtbaren Nachwuchskraft münden würde? Richtig: In Gefilde der Produktivität. Dies gilt es zu verhindern.

Aber immerhin: Es gibt mit ein biiisschen Druck an der eigenen Erwartungs-Zitze auch mal Positives zu vermelken. So gefielen mir die grundlegende Dialoge zum Signal im Weltraumnebel erst mal gut. Denn es wurde normal geredet, die Signale und Sätze hatten Anfang und Ende, die Space-Störungen wurden identifiziert und rausgefiltert… Ja, fast hatte man das Gefühl, dass hier mal jemand von weitem eine Trek-Episode hat über die Straße gehen sehen – und ein brauchbares Phantombild hat anfertigen lassen.

Schade, dass es danach um was ganz ANDERES ging – nachdem wir uns erneut fragten, warum ein Song durch die halbe Galaxis reist. Da ich hier jedoch keine allzu logische Aufklärung erwarte („Das ist die einzige Tonfolge in der Zukunft, die nicht von der GEMA abgerechnet wird!“), verbleibe ich mit einem Hinweis darauf, dass wir bei Doctor Who bereits eine ähnliche Storyline hatten. Stichwort: „Dreimal klopfen“.

Ist halt auch wieder so ein Emotions-Ding… Eben Chart-Hit statt Wurmloch. Wer’s braucht.

„In diesem Nebel habe ich zum ersten Mal einen Transgender geküsst.“ – „Und? Wie fühlte es sich an?“ – „Schwer zu sagen… Es war irgendwie… sooo… traumhaft… tolerant!“ – Vorsch(l)aubilder: Schön, dass wir noch schnell die Storyline von nächster Woche eingestreut bekamen. Der übliche Trailer am Ende hätte mir aber auch gereicht.

Generell startet die Folge mit sehr viel Exposition – was gar nicht schlecht sein muss! Denn wer expositioniert, der tut nichts Böses. Hat meine Oma immer gesagt…

So erfahren wir z.B., dass Books nicht-biologischer Bruder in Trouble ist („Es ist eher eine Verbindung, die man fühlt.“ – erwartbar bei STD). Oder auch, dass Adira weder männlich noch weiblich angesprochen werden möchte. Was dann auch gleich den Beschützerinstinkt vom König der Arrogant-Grinser weckt (Stamets), wenn ich sein väterliches Nicken richtig deute. Da er bis zum Ende der Folge weiternickt, liege ich da wohl richtig?

Da vermischte Geschlechtsidentitäten so selbstverständlich in der Zukunft sind, ist sie jetzt etwas… äh… ganz Besonderes für ihn? Oder funktioniert das mit allen Äußerungen in diese Richtung?

(„Hey, Mister Stamets. Ich heiße Klapo, bin Hetero und stehe voll auf den Standardkram.“ – „Uiii. Ich entwickle gerade väterlich-priesterliche Gefühle für dich, Klapo.“)

Auf die Diskussion, ob das nun zu sehr „In your face“ war, lasse ich mich aber nicht in aller Tiefe ein. Sie haben es halt endlich gesagt und somit zu den Pressemeldungen von vor einigen Wochen aufgeschlossen (= „Sensation! Mannweib ist kein Weibsmann. Herrrreinspaziert!“). Somit bin ich erst mal – mit all meinen Geschlechtsidentitäten – erleichtert.

Aber wie gesagt: WORUM es in der Folge eigentlich geht, das ist diesmal NOCH schwerer zu sagen als sonst.

Geht es z.B. um die Loyalität der eigenschaftslosen Waldschrate, die bei jedem gefundenen Pilz gewechselt werden darf? Nur echt mit minutenlangen Dialogen, wie: „Verrat mich nicht, ich bin dein Bruder!“ – „Verbrüdere dich nicht, ich bin der Verrat!“

„Ich bin zurückgekommen, um euch zu helfen, zu vermitteln und um Waldböden zu fegen!“ – „Beweise deine pazifistische Ehrenhaftigkeit, in dem du mir drei Zähne rausklopst!“ – Nur die Harten kommen in die Baumallee: Bei diesen vielen Auseinandersetzungen konnte ich irgendwann nicht mehr folgen. Ging es eventuell darum, wessen Lieblingsstatist stumm vor‘n Baum gelaufen ist?

Oder geht es um die Sklavenhändlerin mit dem Ein-Mann-Fetisch? Die unbedingt den blauen Verräter wieder haben will, weil außer ihm keiner weiß, dass ihr das Dilithium knapp wird? Und wenn das das Einzige war, weswegen sie ihn haben wollte, wieso hat er dieser erschütternde Tatsache nicht SOFORT beim Föderations-Frühstücksfernsehen rausgebrüllt, damit man ihn nicht mehr jagt?

Geht es um Burnham, die Books Planeten vorsichtshalber schon supertoll findet, bevor sie ihn überhaupt gesehen hat? Und dann NOCH begeisterter von dem orange verstrahlten Standardwald ist, weil überall CGI-Getier rumliegt, das eigentlich ins Meer(?) gehört?

Oder sollten diese ermüdenden Gangstergespräche mit der Lizenz zum Laubharken uns jetzt toootal abholen? Und davon überzeugen, dass es die Föderation mit geifernden Kapitalisten und Naturburschen mit Wald-und-Wiesen-Prügelfetisch aufnehmen kann? Dass man jetzt endlich den Syrien-Konflikt befrieden kann, weil man bereits drei Schulhöfe mit Napalm ausgeräuchert hat?

Wisst IHR es?

Ging es um Naturschutz? („Photonentorpedos auf den Wald?! Na, da haben die Borkenkäfer ja nächstes Jahr leichtes Spiel.“)

Oder handelt alles darum, dass Brüder, die keine Brüder sind, ihre Nichtbrüder nicht verraten dürfen, wenn es eigentlich um den blauen Typen auf dem Schiff geht? („Hey, jetzt sind wir schon DREI Unsympathen, die die Discovery beschützen muss.“ – „Amen Brother. Ich sag’s den anderen Forrest-Bitches, yoyo!“)

Geht es um den Andorianer, der bis knapp vor dem Ende nicht verrät, warum man gerade eigentlich einen Krieg riskiert, um ihn zu schützen? („Ich bin Trinker, Langweiler, großer Schweiger und Philosoph in eigener Sache. Ihr müsst mich retten, das Schicksal des Quadranten hängt davon ab. Rülps.“)

„Ihr habt mich mit eurem Leben beschützt, obwohl ich trotz meiner Rettung vor zwei Folgen nur rumgepöbelt habe. Als kleines Dankeschön habe ich zehn von hundert Kaugummis unter diesem Tisch wieder abgeknibbelt. Bin ja nicht so. Du Schnepfe.“ – Endlich interessante Nebenfiguren! Diese Typ wird zum Beispiel dadurch „veredelt“, indem er die fette Katze halten darf.

Geht es darum, dass Tilly, Saru und die anderen Schwafelköppe die Schrott-Chefin sekundenlang von ihren wüsten Verwüstungsplänen abhalten? („Wenn sie weiterhin Leute belästigen, wird unser Vermittlungsschiff mal die ganz harten Vermittlungsbandagen auspacken!“)

Oder geht es um die Pilotin Detmar, die sich innerhalb von Sekunden auf fremden Schiffen einfindet, um dann viel größere Schiffe zu deklassieren? („Ja, diese minutenlange Annäherung auf 0,1 Meter nennt man das Flipperkugel-Manöver. Hat Picard erfunden. Aber nur ICH kann den Weg an der fremden Außenhülle abends auch wieder ZURÜCK fliegen.“)

Geht es darum, irgendwie wieder den Bogen zum längst vergessenen Schrottplaneten zu schlagen, da man deren Chefin noch nicht gesehen und gehört hat? („Ich werde alle eure Kinder töten – und danach einfach weiterlöten. Hey, ich habe gerade unser neues Firmenmotto erfunden!?“)

Geht es um die schädlichen (oder essbaren?) Seeschrecken, die Book und sein Plötzlich-wieder-Kumpel am Ende wieder ins Meer schicken (auf dem ganzen Planeten?), weil die Discovery ihre unbekannten Fähigkeiten mal schnell mit einem Strahl verstärkt? („Bakbi’Bakbak. Wir als amtliche Seeschrecken-Förster sind die einzigen, die das können!“ – „Ja, und endlich können wir wieder Getreide im Wald pflanzen!“)

„Hey, sie fliegen weg! Wir haben es geschafft! Ich wusste doch, dass ‚Allahu Akbar‘ der richtige Song hierfür ist.“ – Dann lieber Heuschrecken in der DVD-Box: So ein bisschen Mystik hat noch keinem geschadet, der bereits vor Scham gestorben hat. Weiter oben im Baum hängt übrigens der wissenschaftliche Berater der Show…

Im Ernst, das war wirklich ganz kleines „Avatar“-Kino!

Wie da die beiden Prügelliebhaber sich plötzlich wieder lieb hätten, weil der eine ein Kind hat („Was, das wusste ich ja nicht. Wir müssen uns echt öfter zum Hauen treffen.“) und Michael auch noch vermittelnd dazwischengeht („Kommt schon, die Folge ist doch jetzt zuende, Leute!“), das war Fremdscham auf total hohe… niedr… – Ich bin so verwirrt, ich weiß nicht mal, WELCHE Art von Niveau das war.

Dazu kommen wie üblich die schönsten Melodien für Melodramen. Und Dialoge zum Davonlaufen.

So ist der gerettete Andorianer am Ende total happy, dass die Föderation doch besser als ein billiger Kinderschreck ist (ja, das Wort „Ferienlager“ fällt sogar!), die beiden Brüder knuffen sich gegenseitig das Klischee-Leder krumm, weil sie sich nur mit einem Augenzwinkern „Brüder“ nennen mögen (Hach, Gefühleee. Wie schaffen das die Autoren nur immer?) und Detmar ist froh, dass sie jetzt wieder ganz „Macho“ sein kann. Im Deutschen fällt das Wort nämlich erneut!

Im Ernst, mit Blick auf diese Storys und Aussagen muss ich mir doch langsam Sorgen um Kurtzmans Hoden machen. Wurden die beidseitig entfernt?

Da das Review heute nicht ganz so lang ist, nun noch ein paar Bilder. Die Macher haben sich ja schließlich viel Mühe gegeben!

(Prrrrust… Iiih, alles voller Spucke hier!!)

„Ich wollte immer schon mal so ein kleines Wesen haben, das ich beschützen und umsorgen kann.“ – „Heißt das, ich muss im Bett nicht mehr Lutscher und Propellerhut tragen?“

„Fliegen Sie bitte weg, Gnädigste. Die nächsten Antagonisten wollen auch ihre Chance. Unter anderem ein Alien namens GRONZ (das immer grunzt) und so ein grüner Typ, der gegen die Mehrwertsteuererhöhung foltert.“

Was wir hier sehen ist Detmar, die mit ihrem neuen ‚Gillette Mach-4‘ über die Hülle des Bösewichts rasiert. Minuuutenlaaang. Denn es kommt nicht auf die Art der Energiewaffe an, sondern auf die Anzahl der Klingen, mit denen sich der verstörte Zuschauer selbst richten will.

„Und, wie findest du diesen Planeten?“ – „Woooow! Ich möchte wirklich noch viel MEHR davon sehen!“ – „Äh, was meinst du mit ‚mehr‘?“ – Michael meint natürlich die kreativen Alien-Hütten für ungezwungene Naturburschen!

Fazit: Heute ist das Review mal dezent kürzer, denn gerafft habe ich wenig. Außer vielleicht die Hautlappen an meiner Stirn.

Dieser wirre Mix aus Schießen, Labern und Kloppen ist so langweilig, dass ich mich nicht mal mehr fragen mag, ob das Schicksal des Quadranten wirklich an grün bemalten Vernichtungspriestern auf Motivationssuche hängt.

Klar, inhaltlich kann man dem Ganzen schon folgen (dafür gibts ja Rückspultasten und Koffeintabletten), aber das eigentliche Rätsel ist ja, warum wir den harten Natur-Punk mit der praktischen „Wechsel-Meinung“ interessant finden sollen.

Oder warum die Sklavenchefin eigentlich so böse ist, obwohl sie doch eine Karriere als Thanos-Double (= Aldi-Edition) hätte anstreben können.

Kurzum: Habe mich durchgequält und danach in den Ententeich gestürzt. Wie die blauen Blubbergrillen am Ende.

Immerhin ein Element, das stringent zu Ende gedacht wurde.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM