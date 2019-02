„Star Trek – Discovery“ – 2.06 – „Donnergrollen“ – Kritik

Puh, Glück gehabt! Kürzlich bin ich ja noch ständig über meine Fußmatte gestolpert. Doch heute ist mir ein drittes Bein gewachsen, damit ich nicht mehr so leicht hinfalle. Ja, genau so funktioniert Evolution! Und vergessen wir auch nicht den roten Engel, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr an roten Ampeln stehen bleiben muss, viel witziger werde und weniger Tippfehler einbaue. – Und fasst erst mal meine viel weichere Haut an!

Inhalt: Michael Burnham aus der Zukunft (die, die sich mit Tomatensoße bekleckert und in einem Engelskostüm verheddert hat) will Saru helfen und lockt die Crew daher zu seinem Heimatplaneten. Doch die dortige, finstere Jägerrasse hat etwas dagegen.

Besprechung:

Kennt ihr das, wenn kleine Kinder Superhelden miteinander vergleichen? Oder wenn sie sich ständig neue Fähigkeiten für sie ausdenken? „Aber meiner kann fliegen und Wolken auf FEUER aus seinen OHREN schießen!“ – Nun, ich kenne kein Kind persönlich, aber ich vermute stark, dass einige im Moment mit recht dicken Gehaltsschecks nach Hause gehen. Aber Kurtzman darf sich ruhig mal für 800.000 Dollar Kaubonbons kaufen, so dünn wie der Bursche ist…

In dieser Folge sehen wir z.B., wie aus Sarus Angsttentakeln plötzlich giftverspritzende Drüsen werden. – Oder nehmen wir Doktor Culber, der natürlich besondere neue Fähigkeiten entwickelt hat, die total gut zu PILZEN passen. Denn die haben ja bekanntlich ein fotografisches Gedächtnis. – Auch Michael Burnham hat noch mal an Genialität zugelegt und diktiert dem Captain neuerdings unverblümt, was er zu tun und zu lassen hat. Hier hätte ich mir allerdings noch ein paar Comedy-Elemente mehr gewünscht… Dass Pike z.B. einen bunten Propellerhut trägt und kurzzeitig denkt, dass er sich beim Nasebohren den Finger abgebrochen hat. Ist eine amüsante C-Handlung neuerdings zu viel verlangt?

„Ich bin’s, Meister Burnham. Ich nehme an, ich darf auf ihrem Planeten nicht ins Blumenbett treten… Ups!“ – „Na toll, unbekannte Lady. Jetzt haben Sie uns gerade gerettet, erleuchtet und drei neue Technologien erfunden.“ – Jeder Fehltritt ein Friedensnobelpreis: Wo Saru und Burnham auftauchen, wird Geschichte geschrieben. Und zwar mit bunter Kreide auf der Spielstraße.

Sorry, jetzt habe ich weiter oben glatt noch etwas vergessen… Nämlich, dass die ersten 20-25 Minuten trotz der üblichen Problemchen (= Georgiou war 18 Jahre JÜNGER in Sarus „Short Trek“-Episode? Really?) das BESTE an Discovery ist, was ich bisher gesehen habe.

Bamm! Into your Face, Hater-Bitches! (*Sparkiller anstups*) Wenn ihr die Serie nicht mögt, warum schaut ihr sie dann, hää?

Im Ernst, das war wirklich, wirklich gut ! Man hat es sogar halbwegs geschafft, die saudämliche Short-Episode zu relativieren, indem man die beobachtenden Obelisken erklärte (= Die machen Aua, wenn ungehorsam), das Gesellschaftssystem ernst nahm (= dies ist ein Paradies, nur halt mit viel Aua am Lebensende) und man viel Zeit auf Sarus Treffen mit seiner Schwester aufwendete. Wo man in der „Kirchenfolge“ (2.02) sofort von zusammengestoppelten Bibeltexten rumlallte und nach 2 Minuten wieder mit irgendwas anderem anfing, saß hier jeder Satz des Kennenlernens, Staunens, Akzeptierens und Zum-Essen-eingeladen-Werdens bombenfest im Regie- und Dialogsattel!

Schön fand ich auch, dass alles seelenruhig(!) geschauspielert wurde, man sich Zeit für die Blumen am Wegesrand nahm und gekonnt zwischen Wiedersehensfreude („Wir dachten die ganze Zeit, du wärst tooot!“) und Vorwürfen hin und her sprang („Wir hätten in dieser Zeit auch gerne was anderes gedacht!“). Ja, ich hatte schon fast die „Angst“, dass diese Episode von Alex Kurtzman geschrieben sein könnte, doch sie kam vollständig von Bo-yeon Kim, der hier zum ersten Mal alleine ran durfte.

Okay, seine Zeilen zu Hugh Culber fand ich wieder etwas plakativ, da man die Figur erneut durch eine „spannende“ Paargeschichte von Stamets definierte. Was langsam eeecht nervig wird: „Kennste noch, kennste, kennste? Wo du damals den Abhang runtergepurzelt bist? Und du fast gestorben bist? Sei still, Hugh, ich erzähle deiner gerade erst eingeführten Ärztin was Spannendes über dich!“ – Aber das sind im sonstigen Brainless-Multiversum von Discovery keine Kritikpunkte, die groß ins Gewicht fallen.

„Damals, im Ferienlager, da hat Hugh auch mal einen fremden Pilz gegessen. Danach war er auch 10 Monate tot. Oder im Krankenhaus? Wen interessiert’s, ist eine hammer Geschichte!“ – Hart wie Mycel-Stahl: Wenn dieser Mann auch noch Superkräfte entwickelt, werde ICH es auch endlich tun. Ich werde ich von einem radioaktiven Champignon beißen lassen, um zukünftig kopfüber in Einmachgläser zu passen, jawoll!

Schade nur, dass all die positiven Punkte rasch wieder in Bonuspunkte im Bullshit-Bingo zurückmorphten.

So halte ich es für billig, dass Burnham, Tilly und Roboterfresse nur dadurch auf den Twist dieser Folge kamen (= Kelpianer waren die Jäger, die anderen die Beute), weil der rote Riesenknubbel mal gerade ein paar Tausend Jahre lang quasi das Einwohnermeldeamt(!) des Planeten gespielt hat. – Auch ist mir schleierhaft, warum die Ba’ul am Ende den Saru aufschneiden und untersuchen wollen. Wissen die SELBST nicht, welchen Evolutionssprung sie da 2000 Jahre lang unterdrückt haben?! Und kann es sein, dass der Drehbuchautor das Prinzip der Evolution nicht verstanden hat? Denn wenn man etwas über diese Folge nachdenkt, muss es wohl vor 2300 Jahren so abgelaufen sein:

Ba’ul 1: „Achtung, Leute! Die Kelpianer werden uns in 10 Tagen ausrotten! Wir sind nur noch 350 Leute, die Kelpianer aber 30.000!“ (= wird ja alles tatsächlich so auf dem Statistik-Bildschirm gezeigt)

Ba’ul 2: „Schon blöd, dass die vor ein paar Jahren diese Giftstacheln am Hals entwickelt haben… Schade, dass WIR nicht auch so schnell evolutionieren, also z.B. vereinzelt Resistenzen gegen das Gift entwickeln oder schneller und stärker werden.“

Ba’ul 1: „Das heißt, wir müssen jetzt zurückschlagen!“

Ba’ul 2: „Aber wir sind doch die Beuterasse hier. Wir haben auch keine Schiffe, keine Infrastruktur oder so!“

Ba’ul 1: „Na und? Wir haben noch 9 Tage Zeit, was zu bauen!“

Ba’ul 2: „Aber wir sind schleimige, tropfende Pfützen! 70 auf jedem Kontinent! Und immer, wenn ich einen Schaltkreis bauen will, läuft mir ein Liter Tinte in den Kupferdraht!“

Ba’ul 1: „Klappe, sonst hau ich dich wieder in den Plastikboden zurück, wo man dich nicht sehen kann! – Wir müssen doch nur alle Kelpianer überwältigen, spontan eine planetarische Infrastruktur aufbauen und diese 2000 Jahre lang stabil halten. Also uns technologisch, politisch oder moralisch auch nicht weiterentwickeln und so. Und der Weltraum ist auch nicht interessant, von wegen Besiedeln und so. Wir hängen einfach nur 2 Jahrtausende im Orbit ab und essen die Kelpianer.“

Ba’ul 2: „Hm, wenn du es so formulierst, klingt es langsam echt nach einem soliden Plan! Also auch kulinarisch. Njammi!“

Ba’ul 1: „Bedenke: Wir sollten aber nur die entwickelten, gefährlichen Kelpianer auslöschen und die unentwickelten am Leben lassen.“

Ba’ul 2: „Verstehe. Also die, die wir am allerschwersten überwältigen können? Ja, das macht es spannender.“

Ba’ul 1: „Wir müssen aber aufpassen! In der Zukunft wird es vermutlich so sein, dass auch die unentwickelten Burschen am ENDE ihres Lebens diese überlebenswichtigen Merkmale entwickeln. Und was sollte ein hochtechnisiertes Volk wie wir (also in 9 Tagen dann!) schon gegen Giftdrüsen am Hals von Leuten ausrichten, die Tausende Kilometer unter unseren Schiffen in Hütten leben?“

Ba’ul 2: „Ja, wir wären völlig hilflos! Dein Plan macht also Sinn. Die Evolution entwickelt sich auch bei den unentwickelten Kelpianern weiter, weil wir ihre Entwicklung unterdrücken.“

Ba’ul 1: „Hey, wer ist der Kerl, der da neben uns die ganze Zeit mitschreibt?“

Ba’ul 2: „Wohl aus einem Nachtclub? Da steht ‚Disco‘ auf seinem Hemd!“

Funktionierende SF-Konzepte sehen definitiv anders aus.

„Wie bitte? Ich habe eine Teerlunge? Aber ich rauche doch seit Jahren nur noch 500 Zigaretten pro Hautpore!“ – Klassische Schmierenkomödie: Die fremden Wesen sehen durchaus cool und gruselig aus, haben aber keine Persönlichkeit. Aber wie soll man die auch entwickeln, wenn man stets nur an Studiomarkierung 2B aus dem Boden blubbert, um diesen Kerl tiefgründig erscheinen zu lassen?

Auch etwas komisch ist es, dass man in dem Moment, in dem Saru nebst Schwester auf dem Ba’ul-Schiff landen, plötzlich noch mal ein charakterisierendes(!) Gespräch einbaut: „Als dein Schiff damals wegflog, wollte ich Priesterin werden, um… – Klappe, ihr mordlüsternen Bestien, ich muss meinem Bruder noch das alte Fotoalbum zeigen!“

Und wieso haben die Ba’ul seit 2000 Lenzen anscheinend keinen Kelpianer mehr untersucht oder ihn mal absichtlich die Umwandlung durchlaufen lassen? Keine Kapazitäten frei? Man kann doch auch nur begrenzte Zeit an Kochbüchern schreiben, oder? Wobei die Opfer ja vielleicht auch gar nicht gegessen werden? Es wurde weder hier noch im Short-Trek so richtig klar, was mit denen geschieht… Wehe, die wurden nur nach Risa gebracht und dort lebenslang verwöhnt!

Gegen Ende ergibt dann nur noch meine Packung Kopfschmerztabletten auf dem Tisch irgendeinen Sinn:

– Die Discovery schickt die Daten der Sphäre an Saru, der nach dem Zerschmettern von 2 Messer-Drohnen von den Ba’ul in Ruhe gelassen wird („Unser Gefangener macht unser Spielzeug kaputt!“ – „Verdammt, wir sind hilflos! Wir hätten die letzten 1000 Jahre für das Installieren von LASERN an den Drohnen nutzen sollen!“ – „Oder dafür, um selbst irgendwo hinlaufen zu können. Rollstühle?“)

– Saru kloppt buchstäblich die Trümmer aneinander(!) wie ein Kind beim Spiel Duplosteinen, wodurch er nach ein paar Sekunden Kontakt zur Discovery aufnehmen kann. Danach dauert es nur noch ein paar weitere Sekunden, bis er das Gerät in ein Loch am Boden stopft(!) und damit die planetenweiten Obelisken hackt.

– Die Ba’ul, die eben noch ein halbes Dutzend riesiger Raumschiffe um die Discovery aufgestellt hatten, verstecken sich, als es ernst wird. Zu beeindruckend war es wohl, dass ein einzelnes Schiff ALLE Funkmasten auf „Kelpianer-Evolution“ umgestellt hat. Gut, dass vorher mit der WDR-Schlagerparade durchgespült wurde?

– Die Evolution, die bei Saru vor 2 Folgen noch Stunden benötigte, läuft jetzt innerhalb von wenigen Sekunden ab: „Ahhh! AAAAH, es t-tut so u-u-unglaublich… oh, fertig. Guckt mal, bei Charles Darwin fallen vor Schreck gerade auch die Ohren ab.“

„Schwesterchen, fallen dir schon die Tentakeln aus der Rübe?“ – „Ja, ich musste nur den DNA-Nippel durch die Lasche ziehen.“ – Und der Zuschauer seine Augen ganz nach oben drehn‘: In ein paar Sekunden schaut übrigens der rote Engel durch das Fenster rein. Der rettet nämlich nicht nur ganze Völker und Universen, sondern putzt auch wunderbar streifenfrei, wenn’s die Autoren gerade brauchen.

– Pike & Co. sind ernsthaft überrascht, dass die Ba’ul die Kelpianer auf dem Planeten beinahe auslöschen, als sie mal gerade gehackt werden? Na, denn werden wir in der neuen Picard-Serie wohl auch sehen, WARUM der Captain nicht mehr in der Sternenflotte ist: „Als ich damals dem klingonischen Kanzler den Stoff-Fussel vom Hintern getreten habe, konnte ich ja nicht wissen, dass die das als Kriegsgrund missverstehen.“

– Statt irgendetwas Kreatives zu tun, das alle rettet, erscheint Burnham aus der Zukunft – und rettet alle mit einer unvorstellbaren Energieentladung. Natürlich muss die unvorstellbar sein, denn sonst hätten wir ja diesmal kein Superlativ. Denn das ist das Salz in der versalzten Suppe von Salzmann… äh… Kurtzman.

– Auch diesmal wird übrigens IMMER auf Burnham geschwenkt, wenn jemand vom Roten Engel spricht oder das Wesen sonstwie wichtig wird. Könnten wir das jetzt bitte offiziell auflösen? Ihr dürft dafür auch Spock behalten! Aber das macht ihr ja sowieso…

– WAS genau hat sich jetzt zwischen Kelpianern und Ba’ul geändert? Die Kelps stehen neuerdings etwas selbstbewusster vor der Hütte und tätscheln sich zufrieden über die Hinterköpfe, während ihre Feinde mit Raumschiffen und Untersee-Stationen weiterhin über sie wachen? – Hmm… Aber wenn ich mir das oben ausgeführte Gespräch zwischen Ba’ul 1 und 2 wieder vor Augen führe, haben die Kelpianer tatsächlich die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Ist ja schließlich SF für Doofe.

– Hätte man die Ba’ul am Ende nicht noch mal hören können? Zum Beispiel einen von deren Anführern, der überzeugt wird, nicht weiter in den Lauf der Natur einzuschreiten? Zum Schluss hatte ich nämlich das starke Gefühl, dass die Gesellen sich kollektiv auf dem Klo eingeschlossen haben oder in eine Winterstarre gefallen sind. Und das, obwohl ihnen sogar die Kriegsgefahr mit der Föderation kurz zuvor scheißegal war.

„Wir werden gehackt, Chef! Waffen starten?“ – „Warten Sie noch ab! Es könnte sich hierbei um das evolutionäre Konzept des Episoden-Endes handeln.“ – Betriebsferien: Die Ba’ul hatten am Ende selbst nicht mehr so den Bock auf ihr eher kurzfristiges geplantes 5.000-Jahres-Konzept. Jetzt wollen sie aber etwas Neues einläuten, was noch deutlich länger dauert. Nämlich Spock suchen.

Und was sollte das grenzdebile Gespräch mit Tyler, der mit schauspiel-exorziertem Gesicht am Kantinentisch hängt und Pike vollquatscht? Als wenn er schon immer der besorgte Geheimdienstler von Welt gewesen wäre, keine anderen (klingonischen) Probleme hätte und ziemlich unzufrieden wäre, dass der rote Engel mal gerade ein ganzes Volk rettete…

Ja, diese Figur ist so langweilig und beliebig geworden, dass sie ZU RECHT nicht mal mehr zum Bowling mit abgeschnittenen Babyköpfen eingeladen wird.

Gut, dass am Ende noch ein griechisches Zitat aus dem Popo gezogen wird, damit alles noch etwas klüger wirkt. Dieser Satz wird zusammen von Saru und Burnham aufgesagt: „Selbst in der Stunde des Schlafs tröpfelt die Qual zum Herzen. Widerstrebend werden wir dabei klug.“ – Ja, daran musste ich auch die ganze Zeit denken, als das Matschemonster was vom Totkloppen gefaselt hat. Was man hier wieder alles lernt!

Fazit: Wer kennt sie nicht, die drei griechischen Ebenen einer erfolgreichen Geschichte? 1.) Erst die Figuren fein säuberlich aufbauen, dann 2.) eine Gefahr reinbringen und zuletzt 3.) mit dem Zauberstab über den Himmel wischen, alle Antagonisten mit Kaka bewerfen und die Protagonisten mit einer neuen Deppen-Fähigkeit („Hey! Mir wachsen jetzt Fingernägel aus den Ohrläppchen! Wir sind gerettet“) auf die Erfolgsspur bringen.

So unglaublich gut mir der Anfang auch gefallen hat, so indiskutabel sind hier am Ende die Zeitspannen, Zusammenhänge, die Plot-Auflösungen und Fähigkeiten aus dem „Fuck You“-Generator.

Denn einfach Technologie aus Trümmerstücken(!) zusammenzubauen und Zukunfts-Burnham am Fenster rumhexen zu lassen, ist keine Story – sondern das Eingeständnis, dass man keine hatte.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Galaxie-Rhabarberkuchen für den Zuschauer Hmm. Blutdruck normal? Pupillen nicht erweitert? Magengeschwür nicht weiter angewachsen? Nervöse Zuckungen halten sich in Grenzen? Galgen in der Zimmerecke kaum in Betracht gezogen?? Jau, ging doch, die Folge! Hat wohl damit zu tun, dass die Story sich in der nachträglichen Zusammenfassung nicht wie das Werk eines Insassen der Irrenanstalt anhört, welcher sein eigenes Kaka (Pilzgehalt 76,7%) an die Wand wirft:

Crewmitglied kehrt zu Heimatplaneten zurück und befreit sein Volk von einer schrecklichen Lüge. Passt und ist sogar als Idee noch recht frisch. Auch die schleimigen Ba’ul wurden schön mysteriös aufgebaut. Gewollt langes warten bis zur großen Enthüllung kommt für mich immer gut, zumal deren Motivation sogar durchaus nachvollziehbar war. (Bonuspunkte für das bedrohliche Auftreten von deren Raumschiffen.) Aber, klar, so GANZ ohne Disco-Gerümpel geht es natürlich nicht: Doc Gay fühlt sich noch wie frisch aus dem Pilz-Auflauf geschissen und ist dementsprechend schlecht drauf. Wäre ich aber wohl auch, wenn mich mein grinsender Lover pausenlos angrabbelt. Tilly kommt angenehm wenig vor, kann sich ihre Quirligkeit als Markenzeichen aber natürlich nicht verkneifen. Und ohne sinnfreies Geschwurbel über Sektion 31 (Kurtzman: „Ich will dazu auch noch eine Serie! Ich will, ich will, ich will!“) geht es auch nicht. Aber das kann man noch gnädig abwinken, ebenso die neue Routine aus schlauem Gefasel („Wir alle kommen irgendwoher. Vom Klo… vom Busbahnhof…“) an Anfang und Ende. Die Hauptdirektive, pardon, der Hauptbefehl 1 wird auch nur noch erwähnt, um kurz darauf gebrochen zu werden. Interessant ist das Konzept ja gerade als unumstößliches Hindernis, aber so viele Augen hat doch kein Alien in der Sternenflotte, so oft wie die immer zugedrückt werden. Dann lieber ein Aussetzen zum Staffel- oder gar Serienbeginn. Ist doch albern so. Und, klar, Saru trifft natürlich in der ansonsten leeren Landschaft als erstes seine eigene Schwester. Schon klein, diese Planeten!

Immerhin kann Saru, wie schon im Short Trek, schon kurz darauf den MacGyver machen. Anscheinend ist die Konstruktion von Kommunikatoren aus ALLEN Bauteilen möglich. Saugroboter kaputt? Mach ‘nen Kom draus. Elektrische Zahnbürste durchgebrannt? Hallo, Discovery, zwei zum hochbeamen! Schön doof auch, dass sämtliche Anstrengungen der Crew am Ende total erfolglos waren und der rote Engel wieder persönlich die Flügel anlegen musste. Der denkt sich mittlerweile bestimmt auch seinen Teil über die Jungs und Mädels von der Discovery. Wobei eh Michael in der himmlischen Hülle steckt, worauf ja mittlerweile so einige ihre Föderations-Dukaten wetten. Ansonsten, wie hieß es doch am Schluss: „Wenn ich Spock denn finden werde…“

Ja, das wäre… *auf episoden-nummer guck*… so langsam nicht übel. Fazit: Eine überraschend gelungene Geschichte mit wenig Hintergrund-Balla-Balla. Sehr solide also, in Anbetracht des Discovery-Durchschnitts. Wodurch „solide“ wohl mit gut abgekühlten Wackelpudding gleichzusetzen ist. Wertung: 5 von 10 Punkten

