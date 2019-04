„Star Trek – Discovery“ – 2.11 – „Der Zeitsturm“ – Kritik

Na, da hat Alex Kurtzman ja ein ganz schönes Chaos angerichtet, als er kürzlich die Glühbirne über dem Klo austauschen wollte. Er hätte dafür wohl nicht auf ein Paket mit alten Marvel-Heften steigen sollen? Leider ist er dabei ausgerutscht, hat sich den Kopf angeschlagen und dabei den Fluxkomp… – den Anti-Trek-Autoren erfunden. Und somit geht es heute direkt weiter mit Michaels Mutter und einer Tagesration „Tränensack-Ex“-Gesichtscreme – denn geheult wird nicht nur vor dem Bildschirm!

Inhalt: Burnham will mit ihrer Mutter sprechen, doch die hat in ihrem 10-Quadratmeter-Kraftfeld gerade bess… schlechteres zu tun. Nämlich Pike anmeckern, obwohl sie keinen gescheiten Plan hat. Währenddessen verwandelt sich Leland in eine Art KI-Mischwesen mit Klopp-Fetisch.

Besprechung:

Die heutige Rezension gibt es heute mal komplett als Stichpunkte-Sammlung. Ja, Stichpunkte… Oder wie die STD-Autoren sie auch zu nennen pflegen: „Fertige Drehbücher“.

– Wieder geht es um die KI aus der Zukunft, die nur dann eine KI aus der Zukunft sein kann, wenn sie der Vergangenheits-KI ihre eigenen KI-Daten aus der Zukunft (und aus vielen anderen Quellen?) übermitteln kann. Und weil das selbst nach Zeitreisemaßstäben weniger Sinn macht, als „Perpetuum Mobile“-Kraftwerke an der Nordsee zu bauen, muss alle ablenkende ACTION in Burnhams Gegenwart stattfinden. Wegen der strengeren Lärmschutzverordnungen in der Zukunft – oder so?

– Burnhams Mutter veranstaltet ein „Tauziehen mit dem Universum der Zukunft“, weswegen sie kurz im Koma liegt. Das „Tauziehen mit dem Universum“ wird natürlich mehrmals erwähnt, weil man eine trekkige Erklärung wie „Es gibt positiv und negativ geladene Chronotonen, die sich über Jahrhunderte hinweg anziehen“ unmöglich aus dem Ärmel schütteln kann. Äh… (*In eigenen Ärmel guck*) Heeey… Moment mal!

– Leland wird anscheinend der erste Borg, was lustigerweise innerhalb von wenigen Minuten passiert: „Menschliche Wesen sind schwierig zu infiltrieren. DA! Infiltrations-Nanobots! Fertig.“ – Und schon sieht der „gute“ Mann aus wie vorher, nur halt dann mit viel „Star Trek 8“ im Bauchi. Wie das zu den eher grob eingestöpselten Borg-Implantaten des Trek-Kanons passt (Motto: „Besser Arm ab als Bein … auch ab?“) bleibt offen. Aber nur so lange, bis man sich wieder klar macht, WER diese Serie schreibt – und dann sanft lächelnd abwinkt.

„Widerstand ist also … specklos? Fleckenlos? Zeckenlos? – Hm, ich spüre, dass hier irgendwo ein kultiges Zitat zu holen ist.“ – Jeglicher Widderbestand ist sprachlos: Als Leland versehentlich mit den Hinterkopf in altes Essbesteck schlittert, erhält er ganz fix seinen zukünftigen Borg-Namen. Und zwar „Zweitletzter IQ von Zehn“.

– Finde nur ich es etwas kur(t)zsichtig, dass man den „Tod“ von Michaels Eltern erst jetzt sieht, weil schnell der Verschwindibus-Trick mit dem Anzug her musste? Wäre es nicht eleganter gewesen, Michael einen Teil des „Klingonen greifen an“-Flashbacks schon mal früher durchleben zu lassen? Das erinnert mich arg an Roboter-Lady Ayran, die auf dem erzählerischen Sterbebett noch rasch einen Hintergrund brauchte. „Aaaarg… Ich sterbe! Schnell! Zoom in die Augen und den tabellarischen Lebenslauf einblenden!“

– Wie überraschend: Sektion 31 wendet sich gegen die Disco-Crew und schickt Tyler hin, um alle auszuspionieren – nur echt mit einem riesigen, leuchtenden Technik-Knödel in der Hand! Okay, der Mann brauchte mal wieder was zu tun, nachdem er mehrere Folgen lang selbst für’s Weintraubenstampfen zu doof war… Aber könnten wir diese billigen Twists der Marke „Ich hau dir jeden Tag aus Maul und danach kaufe ich dir ein Eis, auf das du draufbluten kannst“ nicht mal lassen? Entweder arbeitet man mal zusammen oder nicht! Oder veranstalten Militär und FBI jeden Tag auch so ein Theater? („Ach, der gute alte Spionage-Günther. Hat er schon wieder meinen Flugzeugträger sabotiert, als ich auf dem Klo war. Hihi.“)

– Okay, die eigene Mutter kehrt nicht alle Tage (bei Discovery nur einmal im Jahr?) von den Toten wieder. Somit ist es verständlich, dass Michael sie rasch sehen will, Mama das aber (noch) nicht möchte. Allerdings artet dieser melodramatische Twist wieder mal aus. So wird in all diesen Szenen z.B. dramatischste Orchestermusik gespielt. Ja, es fehlte tatsächlich nur noch der trällernde Chor im Hintergrund (Die Damen: „Michael nicht seeeeheeen wollen!“ Die Herren: „Niiicht söööhööön wollöön!“).

– Michaels Argumente für ein Treffen mit Mutti sollten im Lexikon neben dem Eintrag für Fremdscham stehen: „Wenn sie mich nicht sprechen will, kann ich sie doch trotzdem fragen, warum?“ (*Heul, flenn, keif*) Überhaupt heulte Burnham hier in – fast – jeder – Szene! Mutti nicht da: Buhaaa! Mutti dann doch da: Buhuhu! Mutti reagiert genervt: Bwahaa! Versöhnung mit Mutti: Juchuhuhuu! Mutti muss weg: Buuuuhuhu! Mutti ist dann weg: Bwarhaar! – Oder imitiert Michael nur ständig irgendwelche Xeno-Tierstimmen, die ich nicht kenne?

„Ich will Mutti sehen. Ich will Mutti sehen. Ich will Mutti…“ – „Burnham, hören Sie auf mit dem kindischen Verhalten. Was wollen Sie denn von Ihrer Mutti?“ – „Nach Vati fragen! Nach Vati fragen! Nach Vati…“ – Weinkennerin: Michaels Mutter hat nicht nur den ultimativen Anzug erschaffen, sondern auch die erste Heul-Boje mit Afro-Frisur.

– Wie bitte hat Mama Burnham jetzt unsichtbar(!) bei jedem Lebensabschnitt von Michael dabei sein können? Mit dem rot glühenden Anzug geschickt hinter dem Schuldirektor versteckt? Und wieso tut die Mama erst so abweisend („Bah! Ich mag schon seit ein paar Jahren keine Michael-Versionen mehr sehen!“), wenn sie danach zugibt, dass es doch komplett andersherum war? („Reingelegt! War die ganze Zeit da und habe dich lieb gehabt! Ha! Voll geprankt!“)

– „Ich habe mit Papi im Bungalow diesen Zeitsprung-Anzug gebaut, weil ich als Astrophysikerin gerne wissenschaftliche STERNstunden vorwegnehme. Ganz alleine. Wer hätte mir auch helfen sollen? Ein ganzes Team? Nö, die hätten mir nur Schmutz ins Haus getragen! – Übrigens hätten wir nach dieser Erfindung nie wieder Raumschiffe gebraucht, aber ich kam ja nicht mehr zurück in unsere Zeit. Und somit war ich halt ÜBERALL. Auf der Erde, im Schmalpha-Quadranten, bei deinem Ersten Mal, in deiner Schultüte, in Spocks Kopf…“

– Die Sphärendaten können gar nicht vom Schiffscomputer gelöscht werden, weil sie das nicht wollen? – Na, dann überspielen wir sie einfach auf den Anzug, dann sind sie nämlich plötzlich WEG. (Hätte auch ein externes USB-Laufwerk gereicht, das man dann einfach in die Tonne kloppt?)

– Wieso hatte der 20 Jahre alte Anzug mehr Speicherkapazität als anscheinend viele andere Geräte der Discovery-Zeit? Ach ja: Quantenspeicherung. War wohl gut, dass die technischen Infos dazu vor 19 Jahren weggeworfen wurden, damit sie nicht Control, Sektion 31, den Zeugen Jehovas oder Winnie Puuh in die Hände fallen.

„Mutti, hast du beim Retten des Universums auch oft das Gefühl, dass man dabei noch ein bisschen PERFEKTER sein könnte?“ – „Ja, mein Kind. Das hast du wohl von mir geerbt.“ – Retter, Nepper, Fallensprenger: Michaels Mutter hat erst mal richtig miese Laune, dass Pike ihr HELFEN will, nachdem sie Hunderte Male versagt hat. Diese rassistischen weißen Schweine werden immer unverschämter!

– Wenn Engel-Anzug und Mutti am Schluss EINZELN durch den roten Strudel eingesaugt werden, wird Mutti schon nichts passieren, oder? Wir wissen zwar nicht, wo sie rauskommt (heißer Tipp: Weltraum?), aber es wäre doch gelacht, wenn eine wichtige Figur einfach an LOGIK stirbt. – LOGIK ist doch nur dieses Wort, das Spock immer sagt, weil er irgendwann nicht mehr ständig „Hör auf zu flennen, Burnham!“ rufen wollte.

– Ich verstehe überhaupt nix hier: Wie viele Versionen von Burnham hat Mutti gesehen und wie inkompetent muss Mama sich angestellt haben, um nicht ein einziges Mal(!) die Botschaft „Lösch die scheiß Daten!“ gefahrlos zu übermitteln? Und woran ist Michael gestorben? Jedesmal an Leland? Altersschwäche? Wenn ja, dann das einfach mal SAGEN, bevor es hier fast wieder passiert? Oder hat Michael sich beim Einstecken eines USB-Sticks jedes Mal ungeschickt die Handschlagader aufgetrennt?

– Wieso muss Leland noch mal auffällige Borg-Knubbel am Gesicht ausbilden, die er jederzeit hätte einziehen können? Da sitzt der Kerl doch glatt auf einer verlassenen Brücke rum und lässt sinnfrei die Elektro-Piercings aus der Backe baumeln, bis Tyler ihn erwischt. Wäre es nicht unauffälliger gewesen, den Halbklingonen wieder auf seine Seite zu ziehen? Mehr als eine komische Vermutung hatte Georgiou ja nicht. Und woraus besteht eigentlich die Crew auf dem Sektion31-Schiff? Putzkräften? Die sieht man ja auch immer nur nach Feierabend…

„Rah! Ich will endlich an die Sphären-Daten! Die KI aus der Zukunft braucht die Informationen zu 3000 Jahren Wetterdaten über Risa wiiirklich dringeeend!“ – Einen Schießbürger bitte: Dieser Herr erklärt gerade gestisch die schwierigsten Zeitreiseprobleme. Denn Leland verfolgt nun die Masterpläne von Control – und die Freunde von sinnvollen Geschichten nebenbei in Alpträumen!

– Wieso sollte die Zukunft sich immer so wiederherstellen, dass Control gewinnt? Und wieso musste Mutti die Daten von der sterbenden Opa-Sphäre zur Discovery schicken, damit sie dort (un)sicher sind?! Die Opa-Sphäre lag doch im STERBEN und hätte die gefährlichen Daten nach dem Abflug der Discovery nie wieder verteilen können?! Hätte man nicht die Zeitlinie dadurch reparieren können, indem man beide Daumen einfach umeinander kreisen lässt – oder das Schiff sogar vom Opa-Knödel weglockt?

– Mutti Burnham konnte also kurzzeitig in der Vergangenheit auftauchen und Michael finden. Hätte es vielleicht geholfen, mal in RUHE zur Kaffeezeit aufzutauchen und zu erklären, was Sache ist und wie man die Probleme in der Zukunft klären könnte? Oder konnte sie den Anzug in der Vergangenheit bisher nicht abnehmen? Wenn es so wäre: Mit einem Blatt Papier oder einem Zeigestock im Quartier auftauchen, war auch keine Option?

– Was ist eigentlich das Ding mit Ausschaltern in der Zukunft? So kann die Discovery einen Datentransfer zum Planeten nicht abbrechen(!), weil … Saru das nicht hinbekommt? („Oh, schon wieder zwei abgestorbene Ganglien in die Konsole gefallen, upsi.“)

– Der Kampf zwischen Leland, Georgiou, diversen Einrichtungsgegenständen und Kraftfeldern mag ja nett gemeint gewesen sein, war aber wieder so hektisch geschnitten, dass ich mich nur noch an die plötzliche Matrix-Zeitlupensequenz erinnere. Aber schön, dass wir uns nach dem Kamera-Gekreisel der 90er (Viva, MTV) langsam an die Ästhetik des Jahres 1999 annähern. Kommt demnächst also was zum „Herr der Ringe“? – „Duuu… kannst… nicht… in… den Zeitstrudäääl!“

– WIESO war Spock der einzige, der was mit den Engels-Visionen anfangen konnte? Ach ja: Er hat ja seine wertvolle Lernschwäche, so dass er die Erscheinung eines rational durchaus normalen Objekts (= Metall-Strampelanzug mit Frau drin) viiiel besser wegstecken konnte. Nämlich so, dass er nur ein paar Jahre die Wände vollgekritzelt hat statt ein paar Jahrzehnte. Was hätte der Mann erst gemacht, wenn er mal ein UFO gesehen hätte? Rom angezündet und dabei Jungfrauen vergewaltigt?

„Michael, dieses Schachspiel… Es steht für Logik und unsere Versöhnung. Und wenn ich die Königin umwerfe, steht das für deine Mutter, die vielleicht wieder Höllenqualen erleidet.“ – „Danke, lieber Dingsbums-der-in-jeder-Folge-am-Rand-rumsteht. Dein Bart bedeutet uns Gillette-Benutzern wirklich viel.“ – Sch(w)achmat(t): Weil Burnham heute nur 2 Liter getrunken hat, sind ihre Tränen nun versiegt und Spock nun zufrieden mit ihrer Zurückhaltung.

– Jedes Gespräch zwischen Burnham und Mutter war ärgerlich und öde. Nichts hieran machte Spaß oder wirkte echter als eine Parodie auf jene Themenbereiche. Aber das hat man davon, wenn man Fanfictionautoren mit motivierenden Nackenschlägen zu SF-Schreiberlingen ausbildet… Unklar war mir auch, warum Spock die Michael am Ende dafür lobt, dass sie so kühl und beherrscht geblieben ist. Nennt man das schon so, wenn man seine hysterischen Tobsuchtsanfälle auf 3 pro Stunde runtergeschraubt hat? Und wenn ja, wie schlecht geht es dann erst den ANDEREN Patienten in dieser Klinik?

– Was soll eigentlich das schwule Getue (nichts gegen Schwule, die machen das nämlich WENIGER) von Culber, der mild lächelnd erklärt, dass Mudda Burni nach Benutzung des Anzugs unmöglich die Alte geblieben sein kann? Denn er habe ja schließlich ähnliches(?) erlebt (= tot, in einer Pilzdimension neu ausgebrütet worden) und weiß daher, wie es ist, wenn einen schlechte Autoren als billige Brainstorm-Matratze missbrauchen?

– Bin ich der einzige, den es ermüdet, dass stets Knubbel eingesetzt werden, die Daten abgreifen? Knubbel an Wand: Daten werden auf den Anzug geladen. Zweiter Knubbel an Wand: Daten werden an Sektion 31 weitergeleitet. Knubbel in Hand: Hört Gespräche ab und greift auf Schiffsdatenbanken zu. Knubbel am Kopf: Hat in Staffel 1 dafür gesorgt, dass Tilly total schlau wird! Nur deswegen konnte sie hier erneut von ihren liiiebsten physikalischen Gesetzen schwärmen (Würg).

„Ich muss gehen, Michael. Ich erwarte vom Paketboten noch einen Doofi-Plot für meine baldige Rückkehr.“ – In Embryonalhaltung ins Tiefdruckgebiet: Das ganze Hin und Her ist so beliebig, dass ich hier einfach das unscharfe Bild von Muttis Abreise nehme. Erwähnte ich schon, dass scharfe Screenshots der Actionsszenen schwerer zu schießen sind als ein Gnu im Teutoburger Wald? Oder strahlt sogar Netflix inzwischen die schwammige raubkopierte Fassung aus, weil das Original keiner guckt?

– Was war das denn schon wieder aus dem Fundus der zufälligen Google-Ergebnisse? Spock: „Die Zeit macht Aua, wenn drauffällt der Bauer!“ – Burnham: „Shakespeare, nicht wahr? Ja, da hatta recht, der alte Zeilen-Zausel!“ – Gleich dreimal haben sie uns wieder sinnfreie Zitate reingedrömelt, damit die Autoren sich schlau fühlen durften. Auch Kollege Lao Tse und Newton durften diesmal nicht fehlen. Was sicher total aufwendig war, da irgendwas zu finden! Doch wie sagte schon der große Friedrich Nietzsche: “Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“

Die komplette Episode lässt sich wohl so zusammenfassen, dass mehrere allmächtige Wesen magische Artefakte benutzen, um magische Artefakte zu benutzen, die sie schon mal benutzt haben. – Mann, wenn das mal nicht spannend klingt?

Fazit: Diese Episode ist eine echte Alternative zu Slapstick aus den 40ern. Alternativ taugt sie auch abschreckendes Beispiel für Medienschaffende mit Schwarzem Humor.

Immerhin fühlte ich mich weniger mies als letzte Woche, wo der Plan darin bestand, Burnham aufgrund wilder Vermutungen minutenlang zu foltern.

Sinn macht das alles weiterhin NULL. Oder halt nur dann, wenn man alle Logiklöcher auf einen futuristischen Anzug lädt und sie mit der Macht von zwei bis dreiundneunzig Supernovas verbrennt.

Klar, man kann sich das hier schönreden (= Farben farbig, Kamera nicht zu langsam, Spock sagt „logisch!“), aber jeder einzelne langfristige Aspekt für Feinschmecker der seriellen Unterhaltung (z.B.: Was wollte jetzt der ECHTE Leland?!) klebt weiterhin an der Wand wie ein Zeichentrick-Koyote, der zu viel Anlauf genommen hat.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Verfangen im roten Plot-Wollknäul Logbuch des Spark, Sternzeit 20190329. Ich bin müde. So müde. Ich starre auf den weißen Hintergrund meiner Textverarbeitung. Wie lange schon? Tage? Ja, es könnten Tage sein. Zeit ist grausam. Sie hat keine Gnade für die Zuschauer von Discovery. Meine Notizen der aktuellen Episode wirken verschwommen. Verwirrt. Wie Zeichnungen an der Wand einer Gummizelle. Versucht eine fremde Macht mit mir Kontakt aufzunehmen? Erschöpft fahre ich mir durch das bärtige Gesicht. Moment, waren meine Ohren schon immer spitz? Mit einem Rest von Energie versuche ich zu entziffern, was ich erst vor kurzer Zeit selbst geschrieben habe… „Mutti Burnham -> rettet Weltkriegsleute als Beweis für… was? Zeitfluss?“ Ich muss lachen. Zu hoch. Zu lange. Ich bin froh, dass mich niemand hören kann. Mutter Beimer… äh… Burnham verfrachtet wie genau eine ganze Gruppe Menschen (inklusive Kirche + Keller) vom 3. Weltkrieg zu einem anderen Planeten? Meine Schrift wird unleserlicher. Der Verfall geht weiter. „S31; Control; Super-Naniten in den Chef rein. Wissen aus Sphäre warum dann noch total wichtig?!“ Dunkel erinnere ich mich. Control erscheint Leland als Hologramm, während er diesen unter seine Kontrolle bringt und zum Superkämpfer macht.

Habe ab hier den Faden verloren. Will Control aus der Zukunft die Sphären-Daten für noch MEHR Bewusstsein? Um NOCH schlauer und mächtiger zu werden, als er es sowieso schon ist? So rein maschinell-nüchtern erscheint der mir JETZT schon nicht, dieser arrogante Arsch. Und die Föderation benutzt den doch eh schon für alles, wie in dieser Folge gesagt wurde? Wie viele Controls gibt es eigentlich nun?

Geschmackssorte „Normal“ (Föderations-Verwaltungssoftware), „Zukunft“ (von der umgebauten Sonde) und „Sphärenpower“ (Macht Universum kaputt)? Aaaah! Schnell weiterlesen! Ein Fehler. Mein Gesicht wird blass. „TILLY!“ steht dort. Dreimal unterstrichen.

Da war die wöchentliche Pflichtszene wieder, welche unser aller Lieblingsfigur wie üblich total wibbelig und nerdig wirken lassen soll. Ich höre ein leises Knacken und schaue mich um. Doch es war nur mein Kiefer, welchen ich völlig ohne Zusammenhang zu sehr angespannt hatte. Der Rest der Notizen verschwimmt weiter. Ich bin nur noch wenige Zentimeter vom Blatt entfernt. Wie im Wahn lese ich alles auf einmal, Erinnerungen an diese Folge blitzen dabei im Bruchteil von Sekunden vor meinen Augen auf.: „Spock -> Dyslexie = Alles toll verstehen!“;

„Sphären-Info löschen? (= Weg mit den Daten!)“;

„Anzug -> unendlicher Speicherplatz für Sphären-Info (= Her mit den Daten!)“;

„Dunkle Materie -> Mutti retten“;

„Phlippa -> saugt Datenstrom an, will Mutti + Anzug kaputt machen (= Her mit den Daten!)“;

„Anzug -> DNA-verschlüsselt“ (Vorhersage: Tote Mutti, Michael muss ran);

„Tyler <-> Philippa, verdächtigen Leland, Datenstransfer stoppen? (= Weg mit den Daten!)“;

„Leland -> Tyler abstech (Warum Problem mit Gesicht??), Robo-Leland -> Angriff auf Mutti, will Daten selber holen (= Her mit den Daten!)“;

„Mutti -> Zurück im Zeitstrom (Gesund so ohne Anzug an?)“;

„Torpedos machen Einrichtung kaputt + Hunderte von Kilometern extra“;

„Control hat 54% der Sphären-Infos (= Her mit den Daten!)“ Ich trete benommen zurück. Es ist zu viel. Zu viel Schwachsinn. Zu viel überladene Story auf einmal. Alles ist so unnötig verworren und wiederholt sich ewig („Die Daten! Her/Weg damit!“). Keine klare Struktur. Alles wirkt zusammengetackert & mit notdürftigen Erklärungen aus dem Zauberhut geflickt. Ein Tropfen Blut läuft aus meiner Nase. Werde ich das Ende der Staffel noch erleben? Und, viel wichtiger, will ich das überhaupt?! Wertung: 2 von 10 Punkten

