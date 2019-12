Short Treks – Kritik zu „The Girl Who Made The Stars“

Endlich ist das neue Short Trek da! Für mich persönlich können die ja gar nicht short genug sein… Trekkig sind sie ja sowieso nicht. Diesmal kann die kleine Pixar-Burnham nicht schlafen und bekommt daher von ihrem Vater eine animierte Geschichte erzählt. Man muss ja schließlich seine filmischen Stilmittel abwechseln, bevor man nach 2 Jahren zufällig die erste gute Realfilm-Episode dreht. Ein Wettlauf gegen die Zeit! – Aber gut, vorher wird wohl die afrikanische Kontinentalplatte die Erde umrundet haben…

„Papa? Warum gibt es Sterne, Mut, Aufbruchstimmung und Stärke?“ – „Nun, mein Kleines… Das warst alles Du. Du. DU! – Aaargh! DUUU ganz allein! Du weißt es doch selbst ganz genau! Warum quälst du mich immer mit diesen Fragen?!“

Der Kern der Bettgeschichte ist, dass alte weiß… schwarze Männer im afrikanischen Stammesdorf zu viel vom Dach ihrer Strohhütte geraucht haben – und deswegen nicht auf jungfräuliches Farmland umziehen wollten.

Wie bitte? Warum diese landwirtschaftsfeindliche Einstellung vorherrschte, die damals zur Gründung einer äußerst wütenden Bäckerei-Innung führte? Na, weil das frische Ackerland mindestens hinter dem nächsten Berg liegt und das Hinreisen über 2 Tage Reisezeit bedeuten würde. Denn WENN die Leute vor Jahrtausenden ein Problem hatten, dann dass sie für ihr nacktes Überleben nicht kämpfen, wandern und leiden konnten (Ironie aus)…

Im Ernst: Diese Prämisse für geistige Metapher-Tiefflieger nimmt man nur deswegen hin, weil es „nur“ die Parabel eines liebenswürdigen „Section 31“-Vaters ist (ja, er trägt sogar das ABZEICHEN). Und natürlich deshalb, weil das alles sooo niedlich animiert ist. In einer der hektischen Reinzoom-Einstellungen glaubt man sogar fast, den König der Löwen das Lied vom Warpkern singen zu hören.

„Geh spielen, Mädchen! Und erkläre uns dann die Regeln des Spiels. Die verstehen wir nämlich nicht ohne dich, buhuu!“ – Kulturfabrik: Ohne Burnham lief schon vor Jahrtausenden nichts – nur die Nase. Vielleicht schickte man sie über all die Jahrtausende sogar absichtlich weg, weil man wusste, dass sie stets mit neuen Ideen wiederkam? („Ach, essbare Beeren kann man essen?!“)

Wenn man es freundlich betrachten möchte, so ist das hier nur eine nette Kindergeschichte, die stilistisch und inhaltlich so wenig mit Star Trek zu tun hat, dass wir hier auch einen Langnese-Werbespot hätten besprechen können. „Die zartschmelzende Schokolade ist gut animiert. Note: 2+“

Wenn man es allerdings unfreundlich betrachten möchte, sehen wir hier ein erneutes Beispiel davon, wie freche, neunmalkluge Frauenfiguren den männlichen Mitstreitern erklären müssen, wie man atmet, ohne dabei rückwärts umzufallen. Wofür diese am Ende dann gefeiert werden. Siehe die letzten drei Short Treks, die exakt die selbe Story erzählten.

Und da das langsam so durchschaubar ist, wirkt das in einem ultrakurzen 7-Minüter sogar NOCH störender. Mein Gehirn merkt sich nämlich nur:

– altkluger Kommentar von Baby Burnham auf dem Bett

– kurzer Zoom über Steppe

– altkluger Kommentar von Baby Burnham im Stammesdorf

– Kurze Actionsequenz

– altkluger Kommentar (etc.)

Auch frage ich mich, warum die Macher so eine Obsession mit dieser ausgedachten(?) “Mädchen erschafft die Sterne in Afrika“-Story haben, die ja sogar das Erste war, was der Off-Sprecher uns bei Staffel 2 in die Ohren säuselte. Das wäre in etwa so, als hätte man bei Voyager mit einer Chakotay-Geschichte begonnen („Der Ureinwohner, der vor 10.000 Jahren bei einem Saufunfall am Lagerfeuer das Brandmahl erfand.“).

„Guck an, die Zuschau… äh… geistlose Insekten wissen genau, dass ich ihr Freund bin und begleiten mich vorbehaltlos auf meiner Reise.“

Nichts gegen das kulturelle Erbe und so, ABER: Aber wenn man MIR erzählen würde, dass meine steineklopfenden Weißgesicht-Vorfahren vor 5.000 Jahren nicht vom Teutoburger Wald runterkamen, da sie Angst vor einem bösen Wolf hatten, käme ich mir auch etwas veralbert vor. Warum sollte irgendwer annehmen, dass ich darauf STOLZ sein möchte?

Aber vielleicht ist das mein Fehler, dass ich mich nicht genug mit längst vergangenen Tannenfressern identifiziere? Was vielleicht daran liegt, dass ich mich nicht in Herrn Bunga-Banga reinversetzen möchte, der damals den Leuten gesagt haben könnte, dass hinter Bielefeld-Brackwede noch Bielefeld-Heepen und Bielefeld-Senne liegt? Wobei ein prähistorischer Klapo, der alte Leute in Baströckchen zusammenscheißt, durchaus was für sich hat. („Hör auf, mein Loch zuzuschütten, Oma Platuschke! Ich arbeite gerade an einer Erfindung namens Scheißhaus!“)

Interessant ist tatsächlich, wie die Story um Little Burnham weitergeht: Wie sich herausstellt, ist die riesige Schlange, vor der die Ältesten sich fürchten, doch real . Was die Idee, dass man seine unbegründeten Ängste über Bord werfen muss, irgendwie … dumm erscheinen lässt? Im Reptilienmagen könnte man ja sonst feststellen, dass die äußerst begründet waren. Und der vermeintlich mutigere Charakter nur deswegen überlebt hat, weil er im richtigen Moment unter dem Beißmaul weggestolpert(!) ist.

„Ich kann ALLES schaffen! Ich muss meine Planlosigkeit nur extrem gut organisieren. – Oh. Hihi, schau mal an! Der Hund hat ja einen aufgestellten Schwanz!“ (*aufpring, loslauf*)

Wir erleben also erneut, dass die STD-Macher nicht mal in einer Kindergeschichte eine Simpelaussage für 10 Sekunden durchhalten können. Die Kinder könnten sich ja beim Fortbilden zwischendurch langweilen, da zu wenig Action aufkommt. Vollkommen märchenhaft und unnötig wirkt es dann auch, dass Little Burnham ein riesiges Ei mit einem Leuchtkäfer vor sich rumträgt (= Fantasy), das sie dann mal fix zerschlägt (= war also unwichtig?), bevor sie dann in einer Höhle ein gestrandetes Alien findet (= Science Fiction).

Da das Wesen äußerst sphärisch und engelsgleich aussieht, ist das natürlich auch suuupernett. Ansonsten würde es ja anders aussehen, ist doch logisch, ey! Jedenfalls hat es nichts Besseres zu tun, als in dem Mädchen einen großartigen „Warrior“ zu sehen. Vermutlich, weil es so doof ist, in der Nacht(!) alleine in der Savanne(!) rumzugeistern. Insgesamt passt es aber wieder, weil bei Discovery ja „Forscher“, „Soldat“ und „Glück habender Gehirnamputierter“ ebenfalls in dem Wort „Warrior“ zusammengefasst werden. Oder in irgendeinem anderen, das einem gerade so einfällt.

Worte sind schließlich nur die Pflastersteine auf dem Weg zur Agenda.

„Little Burnham, höreeee meine weiseeen Worteeee. Du musst einfach nur toll sein, hööörst du? So richtig die Besteee! Also so richtig supergeeeeil! Denn nur so bin ich aus der Sonderschule ausgebrochen, um sinnfrei auf diesem Planeten abzustürzeeen. Mann, bin ich schlaaaau!“

Die hinfallende „Kriegerin“ lernt also in 10 Sekunden, dass das fremde Wesen Stern-Hologramme an die Höhlendecke werfen kann. Daraus folgert sie, dass man keine Angst vor… vollkommen anderen Dingen haben muss, die nicht das Geringste mit dieser Begegnung zu tun haben. Als das Wesen abfliegt, gibt es Little Burnham ein neues (Science Fiction-)Ei mit, mit dem das Mädchen wieder ins Dorf trottet, um es dort zu öffnen. Und weil es vorher keine Sterne gab (oder eine Fantasy-Dunkelperiode durch verdeckende Magie-Wolken herrschte?), fliegen plötzlich Himmelslichter aus dem Ei raus und bleiben oben hängen.

Die Moral der Geschichte ist also sehr einfach(?) zu verstehen:

Mache irgendwas ohne Sinn und Verstand, dann wird dich schon irgendwas/irgendwer retten, wofür DU dann gefeiert wirst!

(So wie beim Werdegang all dieser Autoren?)

Das Alien hat Little Burnham also gezeigt, dass es Sterne gibt, die man vorher nicht sah, weil … man sie nicht sah. Wobei es aber wirklich so aussieht, als wenn das Mädchen die Sterne erschaffen hätte. Was allerdings die Frage aufwirft, aus welcher kreativen Eiterbeule das Alien vorher eigentlich geschlüpft ist?

„Ui, endlich erschafft mal einer die Sterne am Himmel!“ – „Ich sach‘ ja schon lange, dass da mal einer ran muss.“ – „Ich hätte die ja gerne mit Bewegungsmelder.“ – „Kann ich bitte einen schönen Mond dazu haben?“

Jedenfalls muss man keine Angst vor der Dunkelheit (ich meine NICHT die Hautfarbe!) und alten Männern haben, wenn man eine unerschrockene Forscherin ist, die durch Dusseligkeit überlebt und von einem Überwesen angeleitet wird. Dann muss man nämlich auch nichts mühsam lernen, erfragen oder erklären, sondern muss nur noch den Schraubverschluss vom Sternenerzeuger aufdrehen.

Eine mächtige Kriegerin wird man dann auch noch fix. Durch das Mittel des Filmschnitts und eine sanfte Erzählerstimme. Da braucht man dann nichts mehr üben oder wissen. Und die fiese Schlange kann man dann auch im Alleingang erledigen. Die anderen Frauen und Männer, die so doof waren, ohne zufällige Alienbegegnung aus dem Dorf zu gehen, haben das ja in mehreren Jahrzehnten anscheinend nicht mal in der Gruppe geschafft?

„Acht Meter über den Boden springen… Wie gut, dass ich mir das habe patentieren lassen, sonst hätten andere das ja schon vor mir gemacht.“ – Jetzt, wo der Himmel erleuchtet ist, hat die Schlange keine Chance mehr gegen Xena-Pixar-Märchen-Burnham. Denn Schlangen haben ja bekanntlich Angst davor, öh… im Sternenlicht selbst etwas sehen zu können?

Fazit: Wenn man das als Kindergeschichte ansieht, ist das natürlich alles harmlos und knorke. „Eins Plus“ mit Sternchen – wenn nicht sogar noch besser.

Wenn man aber mal kurz in die Deutschlehrer-Analyse geht und dabei auch wahrnimmt, dass 95% der Zuschauer von Short Treks wohl ERWACHSENE mit perversem Trek-Fetisch sind, ist das alles zum Kopfschütteln.

Zum gefühlt tausendsten Male bekommen wir dann einen vorlauten Charakter, der nix kann, aber von einem anderen „Mentor“ so lange hochgejubelt wird, bis dem Drehbuchautoren die Zeit ausgeht und dem Hauptcharakter ein allmächtiges Device in die Hand drückt – das technologisch wenig Sinn macht.

Quasi „STD in a Nutshell“. Nur halt neuerdings im schicken Pixar-Stil.

Bewertung für 8-jährige Kinder mit Hirnschaden:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung für klassische Trek-Zuschauer:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Hey, seit wann hab ich denn Disney+ ??? „Mutti, diese böse Serie ist wieder da! Kann ich wenigstens das Licht anlassen? Hab Angst!“ „Mein Kind, vielleicht hast du ja nur Angst vor der IDEE der Angst?“ „Seufz. Das wird wieder so eine Folge über soziale Ungerechtigkeit mit plumpen Ansprachen über Girl Power, nicht wahr?“ „Natürlich, mein Schatz. Lass mich dir eine Geschichte erzählen…“ „Äh, mir geht es schon wieder gut. Können wir stattdessen einfach das Licht ausmachen?“ „Zu spät, Michael. Also, vor langer Zeit lebte einmal ein Mädchen…“ *sieben minuten später* Heilige Zielgruppen-Verwirrung, was war DAS denn schon wieder? Wurde CBS von Disney aufgekauft und keiner hat mir Bescheid gegeben? Oder hat sich Kurtzman einfach zu viele Filme aus dem Maus-Haus angesehen? Anders kann ich mir die krasse Transformation dieser Schwesterserie von Discovery jedenfalls nicht erklären.

Ihr wisst schon… Discovery. Die selbe Serie, welche mir erst kürzlich nackte Klingonen-Brüste in die Fresse hielt. Wo Leute erstochen, zerquetscht und abgeschlagene Baby-Köppfe gezeigt werden? Da war ein Animationsfilm für 6 Jahre alte Prinzessinnen (welche aber voll stark sind) natürlich der nächste logische Schritt. Und, meine Güte, hat man sich bei den Zutaten im Disney-Handbuch bedient. Denn das kleine Mädchen änderte die Welt, nein, das Universum für immer. Sie wurde ein tapferer Krieger. UND eine Königin. Selbst die alten sexistischen Stammesältesten respektierten sie am Schluss. All dies in nur sieben Minuten. Fantastisch. Was grundsääätzlich natürlich eine schöne Sache ist, wäre da nur nicht wieder der dreist-plumpe Lektionen-Holzhammer für Merkbefreite. Der, wo positive Veränderungen immer auf die sauberste und damit langweiligste Art & Weise zustandekommen. Auch hier stemmt ein perfekter Charakter die Hände in die Hüften und trotzt mit Vorurteilen behafteten Schamanen sowie fiesen Nachtschlangen, um an Ende von Aliens ein Sternen-Ei in die Hand gedrückt zu bekommen. Typische Lösungen im alltäglichen Geschlechterkampf, wie wir alle wissen. Aber auch als Geschichte an sich so spannend wie… *gähn*… interessant. Fazit: War dies ein Test auf der Suche nach neuen Zuschauern? Werbung für die geplante Animationsserie? Ein Bonus für all die Kinder, welche mit ihren Eltern immer Discovery gucken? („Papa, warum piekst die Michael den bösen Mann mit ihrem Messer?!“)

Am Ende fällt es mir einfach schwer zu erkennen, für WEN diese Folge nun gedacht war. Der Anteil an jüngeren Zuschauern wird gerade durch die Disco-Brutaliät eher gering sein und die nächste Episode könnte auch schon wieder eine Szene mit einem schlappen Schwengel enthalten. Womit wir wieder beim Kurtzman wären… Wertung: 5 von 10 Punkten

(für unterdrückte 6-jährige & Kollege Klap) Wertung: 2 von 10 Punkten

(für alle anderen) Ein unterhaltsam-informatives Video (in Englisch) zum gruseligen Thema „Woke“ gibt es übrigens hier.

