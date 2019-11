„What We Left Behind“ – Review zur DS9-Dokumentation

Ja, hier geht es um die Dokumentation, nicht um die fast gleichnamigen letzten beiden Episoden von DS9. Die Doku wurde 2016 über Crowdfunding ermöglicht, wobei das ursprünglich geforderte Ziel von 150.000 Dollar am Ende mit 650.000 Öcken deutlich übertroffen wurden. Nur deswegen war es möglich, alte Serienszenen in HD zu erstellen, noch mehr Leute einzuladen und dem Ding eine Länge von 2 Stunden zu verpassen. Und mehr Tränen für mein Gesicht anzuschaffen, buhuhuu!

Kleines Fazit vorab: Die Doku ist – als Ganzes betrachtet – GUT gelungen. Ich hatte danach definitiv Lust, mit Pastor Sisko wieder Weihrauch im Wurmlochtempel zu versprühen! Und das ist ja die Hauptsache.

Wobei diese Produktion sich selbst vielleicht schlechter bewerten würde. Denn teilweise zeigte man sich fast ZU selbstkritisch. Zum Beispiel, als man jeden Schauspieler uralte Fanmeinungen vorlesen ließ, die DS9 ausschließlich Übles bescheinigten. Halt das Übliche: zu religiös, zu stationär, viel zu grummelige Odos, alternativ auch zu viel Gegrummel von allen anderen.

Dazu kommt: Krieg = doof, fehlende Raumschiffe = doof, zu wenig Captains = doof…

Klar, die normalerweise üblichen Lobeshymnen à la „Wir sind awesome und jut druff!“ will man auch nicht hören. Doch wenn Tattergreise irgendwelche Jungspund-Kritiken aus den 90ern vorlesen (wobei die Jungspunde inzwischen ebenfalls den Kontakt zur Rentenkasse intensivieren dürften), darf man durchaus mal fragen, ob man besser vom Jahr 2019 aus argumentieren sollte – oder wir retroaktiv alte Internetpostings aufwärmen müssen. Teilweise noch aus der Zeit VOR dem Internet, versteht sich.

Schmissige Musik, schnelle Schnitte und knallharte One-Liner: Wer diesen Trailer ohne Herzinfarkt übersteht, darf sich laut Hausarzt auch die komplette Doku anschauen.

Klar, das übliche „Wir sind toll und waren der Zeit voraus“ vernimmt man in der Doku ebenfalls – jedoch überwiegt die leicht geknickte Grundhaltung. Oder ist es eher die Traurigkeit, gerade kein besseres Projekt am Start zu haben? So ganz trennen konnte ich das teilweise nicht.

Und irgendwann wird es beinahe komisch, was da alles aus dem blauen Bart (wann habe ich den Trend eigentlich verpasst?) von Ira Steven Behr rausgebrummelt wird. Die Worte „Geheimtipp“ und „Nachträglicher Ritterschlag“ hätten durchaus mal häufiger mit stolzgeschwellter Brust fallen dürfen. Wobei man am Ende wirklich noch dreieinhalb Leute zusammenkratzte, die sehr jung, weiblich oder schwarz sind, um den positiven Umgang der Serie mit jungen, weiblichen oder schwarzen Figuren zu loben. Das ist dramaturgisch okay, jedoch ging es in der Serie ja gar NICHT um schwarze Charaktere oder lesbische Liebe (= Die Knutsch-Episode mit Dax), sondern darum, dass Krieg vollkommene Pups-Scheiße ist. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sich auf dem Holodeck oder Papas Schoß regenerieren kann.

Ich zumindest fand es damals niemals(!) bemerkenswert, dass Kira und Dax das waren, was man heute „starke Frauenfiguren“ nennen würde. Was wohl beweist, dass man so etwas einfach einbauen sollte, um in der nächsten Sekunde gute Geschichten zu erzählen. Denn das hinterlässt viel mehr Eindruck als ständig zu brüllen: „Fraaaauuu! Daaaaa! Emanzipieeeert!“

Schöner wäre es daher gewesen, wenn wir in der Doku meine Lieblingsepisoden „Der undurchschaubare Marritza“ und „Im fahlen Mondlicht“ hätten präsentiert bekommen. Aber okay, „Jenseits der Sterne“ (Sisko als SF-Autor) und Nogs „Bein ab“-Episode sind vermutlich die einfachere, da weniger sperrige Wahl für einen Rückblick. Zumal man sich hier noch mal kräftig auf die Schulter klopft, weil US-Soldaten sich in Nog einfühlen konnten und können. Interessant erscheint mir hier, dass man diese Identifikationsmöglichkeit nicht den Zivilisten zugestand (fanden die die Sternenflotte vielleicht scheiße und militaristisch?). Und was ist mit dem Maquis? Hatte DER vielleicht damals durchaus einen Punkt? – An solche, noch heute kontroversen Themen traut sich die Doku leider nicht ran…

Aber okay: Die haaaben ja auch keine Zeeeit! (*auf Trikorder klopf*)

Wer diese Figuren sofort ihren Rollen zuordnen kann, ist ein gaaaanz dicker Fanboy! – Oh, verdammt… Jetzt habe ich mich selbst schon wieder hungrig gelästert.

Interessant war dafür, dass Jadzia Dax‘ Schauspielerin recht offen davon erzählt, dass sie sich nicht genug gewertschätzt fühlte (und deswegen ausstieg), Gul Dukats Darsteller sich tatsächlich persönliche Streicheleinheiten der Autoren erhoffte (Autoren, die für so was aus ZIMMERN gehen? Das ist dann doch zu viel SF, finde ich!) und die Tatsache, dass Avery Brooks es nicht für nötig hielt, noch mal anzureisen und aktuelle Gedanken beizutragen. Aber der gute Mann scheint mir generell eher schwierig und kunstvernarrt zu sein – im Sinne von: „Wenn euch irgendwas erklären muss, habt ihr die Serie eh nicht kapiert.“ Eben eine Mischung aus Helmut Kohl, Harald Schmidt und einem arroganten Kunstlehrer in Kleinstkleckersdorf.

Und ich kann‘s verstehen! Warum auch 25 Jahre lang die selben doofen Fragen beantworten? „War das damals toll, dass sie so schwarz waren?“ Zwar ist Avery Brooks sonst sehr vokal, was diese Themen angeht, jedoch habe ich früher schon bemerkt, dass der gute Mann in Sachen Trek oft seine Ruhe will. Was vielleicht gaaanz passend ist, denn teilweise habe ich in der Doku „The Captains“ (gratis bei Amazon Prime) nicht kapiert, was der gute Brooks dem William Shatner eigentlich mitteilen wollte.

Aber ich will da gar kein falsches Gefühl aufkommen lassen… Das alles sind nur meine wirren Gefühle zu dieser ansonsten sehr runden, gut geschnittenen und angemessenen Dokumentation. Und hohles Marketing-Blabla erleben wir auch in den Eigenlob-Passagen nicht. Man muss ja nichts mehr verkaufen oder sich beweisen. Kaum vorstellbar, wie z.B. eine aktuelle Produktion wie „Discovery“ sich feiern würde! „Awesome“, „Brilliant“ und „Skilled“ wären da vermutlich noch die am wenigsten Würgereiz-erzeugendsten Worte.

Er ist wieder da: In der Zukunft der Serie hätte man Sisko wieder aus dem Wurmloch treten lassen, um reale und metaphysische Ärsche zu treten. Meine Mitteilung an CBS an dieser Stelle: „Machen Sie’s so!“ – Im Ernst, das wäre auch nicht irrer als eine „Section 31“-Serie…

Wie talentierte Autoren wirklich arbeiten, erleben wir übrigens auch in dieser Doku. Hier setzt sich die alte Garde noch mal ins Autorenzimmer, um sich dort den Start einer 8. Staffel zu überlegen. Zugegeben: Dieser fiktiven Episode (die mit haufenweise Zeichnungen skizziert wird) wird zu viel Platz eingeräumt und nicht jede dieser Ideen ist toll (Kira als religiöse Führerin?!). Aber die Gedankengänge, einzelnen Motive und Querverweise machen zumindest mehr Laune als alles, was nach dem Jahr 2000 in Sachen Star Trek in der Glotze lief … stolperte. Wenn z.B. Worf und Garak sich in einer Höhle treffen, weil „auf Bajor etwas Seltsames vorgeht“, Jake die Vision seines Vaters empfängt und Odo für Kira noch einmal zur Raumstation zurückkehrt, so klingt das durchaus nach stabilen Knochen, an die man gutes Story-Fleisch drantackern könnte.

Man spürt, dass da noch die alte Autorengarde spricht, die noch SF-Wissen, Erfahrung und intellektuelles Rüstzeug ihr Eigen nennen. Alleine dafür möchte man auf die Knie fallen, bis diese sich Odo-mäßig verflüssigen. Hier hat man sich noch bemüht und neue (sinnvolle) Dinge etabliert, anstatt ständig auf alte Kult-Vulkanier, Kult-Captains und Kult-Tribbles zu verweisen.

Das absolute Highlight der Doku sind aber die in HD aufbereiteten Szenen der Serie. Es ist unfassbar, wie modern das Ganze wirkt, wenn das alte Videomaterial endlich mit Schwarzwerten und Tiefendetails glänzt! Klar, für das 16:9-Verhältnis musste man das Bild oben und unten beschneiden, doch störte das in den Beispielausschnitten nur marginal. Normalerweise wird man ja eher traurig, wenn man auf Netflix oder DVD mal eine alte DS9-Folge startet. Denn dort sieht es aus wie Onkel Hugos VHS-Band einer DDR-Schulaufführung: Die blassen Farben, die graue Matschepampe als Hintergrund und die Raumschiffe im Schlabberlook sorgen heute nur noch für blankes Entsetzen.

So sehe ich dabei teilweise aus:

Die schärferen Bilder lassen die Emotionen gleich viel greifbarer erscheinen. Zumindest bei mir ist die Wirkung immer höher, wenn ich nicht das Gefühl habe, Pixel hinter einer beschlagenen Fensterscheibe zu betrachten. Zum Vergleich: Unten sehen wir die gleiche Szene aus dem Netflix-Stream.

Insgesamt kann man festhalten, dass die Doku fast schon zu knapp geraten ist. Wenn man am Ende richtig drin ist, weil z.B. Nogs Schauspieler (inzwischen verstorben) beim Interview ein halbes Raktajino-Glas vollheult oder man Frieden mit Vic Fontaine schließt (eine Figur, die ich damals noch überflüssig fand), da ist es dann auch schon wieder vorbei. Dabei hätte ich doch noch so viele Fragen gehabt! Warum ist mir nie aufgefallen, dass Garak eine schwule Figur ist? Warum sieht Ezri Dax‘ Schauspielerin immer noch so süß aus? (BergH, bitte bestätigen Sie!) Und wieso dachte Kira nach ihren Erfahrungen immer noch, dass die Propheten anbetungswürdige Götter sind?

Wenn am Ende dann von drei Charakteren gesungen wird, fühlt man sich rührselig und wütend zugleich. Und fragt weiter: Wieso gibt es die Serie nicht auf Blu Ray? Warum interessiert man sich plötzlich mehr für Rom als für Michael Burnham? Wieso ist die Doku so kurz? Und warum fühlen sich viele Episoden, wenn man sie heute sieht, irgendwie doch viel zu lang an? Warum bekommt man die Klingonen heute nicht mehr so klasse hin? Und wieso hat DS9 dafür gesorgt, dass wir sie schon Ende der 90er nicht mehr sehen wollten?

Tja… DS9 war eben schon immer eine Serie voller Widersprüche.

Fazit: Eine schöne Dokumentation, die gerne auch eine Serie hätte werden dürfen. Zwar wird hier alles brav abgehandelt, doch am Ende des Tages fehlen Avery Brooks, eine gewisse Selbstbeschränkung in Bezug auf die fiktive Staffel 8 und ein paar (mehr) Meinungen aus der heutigen Zeit – von ganz normalen Leuten wie dir und mir .

Schön ist aber, dass man irgendwie versuchte, den Mittelweg aus Selbsteinschleimung und Selbstgeißelung zu gehen.

Am Ende bleibt das Bedürfnis nach einem HD-Remastering der Serie – und einem Gegenmittel gegen das Altern selbst.

