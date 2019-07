Star Trek Picard – Das erste Poster zum Winzer Meisterpaket ist da!

Endlich! Zur heiß erwarteten Picard-Serie (jedenfalls fange ICH immer sofort an zu schwitzen, wenn ich davon höre) hat Patrick Stewart auf Twitter endlich die erste Vorschau in Poster-Form veröffentlicht. Und der Schwerpunkt „Weinberg“ wird auch darauf konsequent fortgesetzt. Voller Neugier warte ich bereits auf den Grund dafür. Müssen wir alle blau sein, um die Serie toll finden zu können? Oder hat Kurtzman wieder, wie schon bei Discovery, beim Abfüll… filmen mit Insektenvertilgungsmittel gepanscht?

Neugierig macht auch der gezeigte Hund. Ist er ein Symbol für die von Kurtzi dressierten Zuschauer? Die Tollwut im Autorenraum? Man darf gespannt sein!

Außerdem… Überraschung! Da wir als Trek-Kenner bereits in der ganzen Welt bekannt sind (Gruß an die „Sado-Maso-Welt“ in Bielefeld Brake!), konnte sich Kollege Klap die interessante Rolle von Picards dauerstrullen Weingut-Nachbarn Daniel Klapeau ergattern. Aus diesem Grund gibt es nun EXKLUSIV und nur bei uns das erste Promo-Poster:

von Sparkiller am 11.07.19 in Star Trek