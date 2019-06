In eigener Sache: Zukunftia wird diskriminierungsfrei!

„Ist das Frauen-in-Filmen-Thema nicht so was von 2016, wegen Ghostbusters?“, fragte mich Kollege Sparkiller kürzlich. Und hier zeigt sich schon, was bei Zukunftia falsch läuft! Alte, weiße Männer wie Schwarzkill… Sparkiller bekommen nicht mit, dass Frauenrechte weiterhin mit Füßen (Schuhgröße 45,5) getreten werden: Sind „Captain Marvel“-Kritiker Sexisten? Wird STD wegen dem diversen Cast nicht der verdiente Erfolg zuteil? Muss James Bond nicht längst eine Frau sein? – Und auch WIR hier müssen einiges ändern!

Kollege Sparkiller weiß eben nicht, was in der Medienwelt schief läuft…

Ständig werden Frauen, Schwarze, Schwule und Behinderte sooo weit ausgegrenzt, dass sie schon fast als Astronauten durchgehen. Doch zum Glück werden die Verfehlungen der Medienindustrie stets aufgezeigt:

– So wurde erst kürzlich kritisiert, dass der nächste Ghostbusters-Film auch wieder Männer in den Hauptrolle hat. Leslie Jones (die schwarze Figur in „Ghostbusters“ aus 2016) beschwerte sich bitterlich darüber, dass sogar die Story „ihres“ Films zukünftig übergangen werde. Die Besetzung von Männern in den Hauptrollen sei etwas, „das Trump tun würde“.

– Mehrere Personen beschwerten sich darüber, dass die Frauen in der letzten Staffel „Game of Thrones“ zu schlecht dargestellt wurden und zu wenig Dialog hatten. Was natürlich das GRUNDproblem der letzten Staffel war; schreiberisch war da ja alles erste Sahne.

Und das sind nur zwei aktuellere Beispiel jener Hexen (und Hexeriche), die jeden Tag durch die Twitter- und Facebook-Timelines gejagt werden.

Doch wir müssen gar nicht mit dem Finger auf Hollywood zeigen, denn auch bei uns, auf Zukunftia, ist einiges (bzw. alles?) im Argen!

Wir haben unseren Betriebsrat einmal gebeten, unsere Versäumnisse offen und ehrlich zu skizzieren. Die Statistik, die wir zurückbekamen, war erschütternd! So kam unter anderem heraus, dass Redakteur und Webdesigner Sparkiller seit Jahren das sogenannte „Blackfacing“ betreibt, das aus gutem Grund in Medien- und Menschenkreisen als absolutes No-Go gilt.

In dem Bestreben, der Redaktion einen diversen Anstrich zu geben, verwendet mein schändlicher Kollege seit Jahren das Bild eines Mannes afroamerikanischer Herkunft. Und selbst, wenn er dies aus Gründen der Wertschätzung tun sollte, so bleibt immer noch das Problem der kulturellen Aneignung, die wir schon aus dem Bereich der Mode, der Yogastellungen, Haarschmucks und Wand-Tattoos kennen. Hier die ungeschminkte Statistik zum Thema „Personelle Redaktions-Zusammensetzung“:

Doch auch inhaltlich hat Zukunftia längst den Pfad des guten Geschmacks verlassen. So fiel bei einer Auswertung der Artikel auf, dass unsere bei Trekkies (und anderen fetten Menschen) sehr beliebte Seite höchst geschmacklos und sexistisch herüberkommt. So müssen sogar externe Schreiber angeheuert werden, um der Seite zumindest gelegentlich einen nicht-toxischen Anstrich zu geben:

In den letzten Tagen förderten mehrere Social Justice Warriors (Neudeutsch: „SJWs“) auch noch weitere Versäumnisse des Medienunternehmens zutage:

– So schaffte es z.B. der gesamte Führungsstab (= Klapowski) nur durch einen Trick, die Frauenquote von 50% einzuhalten! Hierzu klemmte er die Hälfte der Zeit seinen Penis komplett zwischen seinen Oberschenkeln ein und brüllte mit verstellter, unangenehm hoher Stimme „Ich bin ein schööönes Määäädchen!“

– Bis vor wenigen Jahren wurden inhaltliche Versäumnisse in den zu kritisierenden Filmen/Serien noch mit „Das ist voll schwul!“ tituliert, was 10% der empörten männlichen Leser zu der Beschwerde hinriss: „Also äääch find‘ die Folgäää ja ganz schnuckelig, mein Schääätzchen!“ – Leider ohne Erfolg.

– Trotz mehrfacher schriftlicher Aufforderung weigerten sich die beiden Redakteure bisher standhaft, Bonuspunkte für „Starke Frauenrollen“ zu geben, für „Diverse Casts“ oder „Das Zeigen von intersexuellen Flüchtlingen in SF-Geschichten“. Auch diesbezügliches Marketingmaterial der Filmfirmen wurde ignoriert oder gar mit Gummi-Penissen(!) lachend in den Papierkorb geschoben.

– Beide Redakteure belästigen sich in regelmäßigen Abständen sexuell selbst.

Verteilung und Anzahl der Personen, die angaben, eine andere männliche Person in der Redaktion zu schätzen (man konnte sich jedoch selbst nennen):

Abschließend bleibt uns nur, vor euch, den LeserInnen endlich Besserung zu geloben und hart an uns zu arbeiten (richtig, riiichtig hart, Baby!). Denn wir alle sollten stets versuchen, bessere Menschen zu werden – oder ihnen wenigstens (kulturell aneignungsfrei) nachzueifern.

Was ist mit euch? Wurdet ihr schon von uns verletzt und wenn ja, wo genau? Nervt es euch, dass Frauen und andere Krüppel noch immer benachteiligt werden? Seid ihr selber welche und wollt hier mal einen Gast… äh… Chefbeitrag verfassen?

Meldet euch! Denn nur gemeinsam können wir die Welt zu einem Ort machen, der er nie sein wird!

von Klapowski am 02.06.19 in Intern