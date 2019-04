„Apollo 13“ – Die Retro-Kritik

Endlich wird mein „Pile Of Shame“ um eine paar Byte tiefer. Jetzt habe ich nämlich diesen Klassiker nachgeholt. – Wie? Wieso ich den Film noch nicht gesehen hatte, obwohl er natürlich in die Muttermilch eines jeden Vakuumschnüfflers gehört? Nun, es ergab sich nicht… Meine Kinozeit begann nämlich etwas später (und fiel direkt in deren vorzeitiges Ende), Picard war für mich damals noch eher der „Tom Hanks zum Anfassen“ und die Streaming-Dienste vor 20 Jahren waren eher doof („Was? Nichts bei Napster bezahlen und trotzdem nur 30 kb/s? Unverschämtheit!“).

Umso unbeeinflusster und offener konnte ich „Apollo 13“ genießen. Was für einen verbitterten Trekkie ja auch mal ganz erholsam ist (= „WAS?! Die Gerüchte zum übernächsten ST-Film taugen nichts? Den Film lasse ich aus!“)

Inhalt: Bei einer Mondmission gibt es einen Defekt am Raumschiff, so dass die Kapsel recht unkontrolliert um unseren Trabanten trudelt. Fieberhaft versuchen Tom Hanks und seine teils – infektionsbedingt – fiebernden Kollegen, alles am Laufen zu halten. Derweil tüftelt die Bodenstation an MacGyver-verdächtigen Lösungsvorschlägen.

Erklär mal mehr! – Es ist nicht einfach, ALLEN Zuschauern die Probleme am Raumschiffe so zu erklären, ohne dass man sich vom Onkel Filmemacher auf den Schoß gesetzt fühlt („Vakuum ist so was wie kalte Luft – aber mit Ersticken!“). Doch das gelingt hier recht gut, was auch daran liegt, dass selbst die NASA-Experten nie alles wissen. Somit müssen sich also der Elektromann, der Energiemann und der Gasmann stets gegenseitig auf den aktuellsten Stand bringen (= „Hey, fragen wir zusammen den Auf-Stand-bringen-Mann, Leute?“). Den Rest erledigen die Bilder, die Nachrichtenszenen, die Astronauten und eine gesunde Allgemeinbildung. – Es ist nicht einfach, ALLEN Zuschauern die Probleme am Raumschiffe so zu erklären, ohne dass man sich vom Onkel Filmemacher auf den Schoß gesetzt fühlt („Vakuum ist so was wie kalte Luft – aber mit Ersticken!“). Doch das gelingt hier recht gut, was auch daran liegt, dass selbst die NASA-Experten niewissen. Somit müssen sich also der Elektromann, der Energiemann und der Gasmann stets gegenseitig auf den aktuellsten Stand bringen (= „Hey, fragen wir zusammen den Auf-Stand-bringen-Mann, Leute?“). Den Rest erledigen die Bilder, die Nachrichtenszenen, die Astronauten und eine gesunde Allgemeinbildung.

Build dir dein Bild – Die altbackenen Optik-Szenen kann man an einer Hand abzählen (= „Moment mal! Hat man die Startrampe als Scherenschnitt in die Landschaft geklebt?“). Die meisten Sequenzen sind so gut gealtert, dass man nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass Tom Hanks & Friends gerade (t)rudelmäßig durch den Weltraum rauschen. Die meiste Zeit betrachtet man tatsächlich echte Modelle, die lediglich mit CGI (= rumtrudelnde Polygon-Alufolie in 10 Varianten) aufgepeppt wurden. – Die altbackenen Optik-Szenen kann man an einer Hand abzählen (= „Moment mal! Hat man die Startrampe als Scherenschnitt in die Landschaft geklebt?“). Die meisten Sequenzen sind so gut gealtert, dass man nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass Tom Hanks & Friends gerade (t)rudelmäßig durch den Weltraum rauschen. Die meiste Zeit betrachtet man tatsächlich echte Modelle, die lediglich mit CGI (= rumtrudelnde Polygon-Alufolie in 10 Varianten) aufgepeppt wurden.

„Wir müssen den Sauerstoffverbrauch verringern! Vorschläge?“ – „Die zehnköpfige Crew aus filmenden Influencern rauswerfen?“ – „WAS?! Ohne Öffentlichkeitsarbeit wäre dieser Flug ein Desaster!“ – Fliegbait: Vieles würde heute anders gehandhabt werden. So würde man heute GAR NICHT mehr auf dem Mond landen. Dafür hätte man aber mehr Zeit für krude Theorien, warum nie einer dort war.

Und nun der Showauftritt von „De Dröhner“ – Nichts gegen bombastische Orchestermusik und Pauken, in die man Löcher kloppen möchte, aber: Manchmal zündet mir die epische Ohrenrakete ein paar Brennstufen zu viel. So hätte ich auch gerne auf die engelsgleiche Chormusik am Ende verzichtet; ich hatte durchaus verstanden, dass eine überstandene Notwasserung eher was Gutes ist. Oder ist man hier auf Jesus gelandet – und ich hab‘s nur nicht gesehen? – Nichts gegen bombastische Orchestermusik und Pauken, in die man Löcher kloppen möchte, aber: Manchmal zündet mir die epische Ohrenrakete ein paar Brennstufen zu viel. So hätte ich auch gerne auf die engelsgleiche Chormusik am Ende verzichtet; ich hatte durchaus verstanden, dass eine überstandene Notwasserung eher was Gutes ist. Oder ist man hier aufgelandet – und ich hab‘s nur nicht gesehen?

Wir heißen doch nicht Burnham! – Einerseits ist es ganz nett, dass die Astronauten so cool und professionell bleiben. Das macht nach dem vielen Training und den psychischen Auswahlprozessen durchaus Sinn. Am Ende des Films ist man aber dennoch überrascht, wie wenig Zeit wir mit Tom Hanks entgleisenden Gesichtszügen verbracht haben – gerade im Vergleich zu „Cast Away“, den ich kurz vorher sah. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr Klaustrophobie gewünscht („Unter das Space-Spülbecken kriechen? ICH?“) oder stressbedingtes Klagen („Dieser Mond hätte nie erfunden werden dürfen!“). Und zur Stimmungsverdeutlichung hätte ich sogar ausnahmsweise etwas Wackelkamera© genommen! – Einerseits ist es ganz nett, dass die Astronauten so cool und professionell bleiben. Das macht nach dem vielen Training und den psychischen Auswahlprozessen durchaus Sinn. Am Ende des Films ist man aber dennoch überrascht, wie wenig Zeit wir mit Tom Hanks entgleisenden Gesichtszügen verbracht haben – gerade im Vergleich zu „Cast Away“, den ich kurz vorher sah. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr Klaustrophobie gewünscht („Unter das Space-Spülbecken kriechen? ICH?“) oder stressbedingtes Klagen („Dieser Mond hätte niewerden dürfen!“). Und zur Stimmungsverdeutlichung hätte ich sogar ausnahmsweise etwas Wackelkamera© genommen!

Kein Drama, Baby! – Am Ende des Tages muss man sich damit abfinden, dass dies keine Soap, keine Science Fiction und kein Weltraum-Horror sein soll. Wir sehen den menschlichen Erfindungsgeist auf dem Höhepunkt seines Schaffens und erleben Genies, die noch zwei Plastiktüten neu zuschneiden konnten, um die Luftversorgung zu reparieren. Es geht um drei Männer, die mit Videospielskills (= Rakete mit Joystick anhand des Äquators ausrichten) ihr Leben retten und das ziemlich prima finden. Das ist gelebte Geschichte, das ist das Leben, das wollen die Leute sehen! – Am Ende des Tages muss man sich damit abfinden, dass dies keine Soap, keine Science Fiction und kein Weltraum-Horror sein soll. Wir sehen den menschlichen Erfindungsgeist auf dem Höhepunkt seines Schaffens und erleben Genies, die noch zwei Plastiktüten neu zuschneiden konnten, um die Luftversorgung zu reparieren. Es geht um drei Männer, die mit Videospielskills (= Rakete mit Joystick anhand des Äquators ausrichten) ihr Leben retten und das ziemlich prima finden. Das ist gelebte Geschichte, das ist das Leben, das wollen die Leute sehen!

„Housten? Wir haben ein…-undzwanzig Probleme!“ – Wenn Murphys Gesetz nicht mehr reicht: Trotz der vielen Defekte an der Raumfähre bleiben die Jungs meist ruhig. Schließlich wurden viele Todesarten vorher detailliert trainiert und von führenden Priestern besprochen.

Mit einer nahezu perfekten und beinahe zeitlosen Inszenierung macht es der Film also leicht, von jedem geliebt zu werden, der in Gedanken schon mal sanft (s)eine Rakete gestreichelt hat. Keine Szene erscheint zu lang, nichts zu übertrieben oder gar zu experimentell. Wer das hier abwatscht, ist entweder ein professioneller HATER oder ein überanalysierender Schnösel (= „Die Fixierung auf die rein amerikanische Sichtweise halte ich als Anhänger des kongolesischen Raumfahrtprogramms für problematisch.“)…

Doch durch diese oberflächliche Perfektion erscheint „Apollo 13“ nur so „edgy“ wie ein alter Softball – in der Schnauze eines amerikanischen Familienhundes. Alle arbeiten halt brav zusammen, Tom Hanks würde in einem Seminar für Teambildung stets als leuchtendes Beispiel gelten und die Leute auf der Erde sind eeetwas schrullig, am Ende aber auch skillig.

Das ist dann nicht gerade eine große Vision, Künstlerkino, ein Nachdenk-Schinken oder gar ein Actionkracher. Wer hier eine zweite oder innovative Ebene suchen geht, muss schon die ganz großen Triebwerke für besonders lange Reisen zünden…

Wenn am Ende eingeblendet wird, was aus den realen Raumfahrern wurde, fühlt man sich einerseits schlauer, aber nicht gefordert.

Fazit: Ein Film, auf den sich wirklich alle einigen können: Deutschlehrer bekommen im Medienraum die Stunden bis zu den Sommerferien rum, Oma erinnert sich an früher („Jaaa, genau sooo war das damals im Fernsehen, als die Astronauten verschollen waren!“), Space-Begeisterte können sich gegenseitig auf den Rücken klopfen („Diese Menschheit, Mensch! Die ist schon ein gerissener Men… – Hund!“) und Doku-Freaks bekommen hier genug Futter, ohne durch dramaturgische Heulsusen-Fehltritte verschreckt zu werden.

Ein Film, den man gesehen haben MUSS.

Es sei denn, man lässt es einfach…

