„Star Trek – Strange New Worlds“ – 3.09 – „Terrarium“

Hatten wir schon mal eine Erica-Ortegas-Charakterfolge? Ihre bisherigen „Abenteuer“ konnten ja eher mit dem Ausdruck „Stichwortsammlungen für ein schwieriges Beurteilungsgespräch“ zusammengefasst werden… – Aber das ändert sich heute: Beim Durchflug eines Raumgebietes, das total unheimlich daherkommt (*auf unheimliches Türenknarren im Weltraum zeig*), stürzt sie auf einen Planeten ab und muss sich fortan mit einem Gorn herumschlagen. Doch kann man sich verständigen? Und wenn ja, warum ausgerechnet über ein altes Schachbuch?

Toll, weniger Inhalt! Also gleich ab zu meiner Stichwortsammlung:

– Spock darf wegen eines amüsanten Grundes nicht auf Ericas Erkundungsflug in die Graviationswellen mitfliegen. („Sie sind zu schwer… Harhar…“ – „Menno. Wen genau meinst du mit ‚dick‘, Asterix?“) – Im ernst, es MUSS doch irgendeine Produzenten-Vorgabe geben, dass Spock in JEDER Episode verarscht werden muss?

Hier wird er sogar mit einem (dicken?) Kind verglichen, das nicht in die Achterbahn darf!

– Gibt es einen besonderen Grund, dass Erica mit runtergelassenen Shuttle-Rollos in die Anomalie fliegt? Und dass wir somit nicht mal die Sterne oder das Wurmloch sehen, das sie verschluckt? Die kleine Animation auf Pikes Hauptbildschirm – auch hier extra in Ferengi-Fußnagelgröße – lasse ich mal außen vor.

Wobei, ich scheine den Grund hierfür eh zu kennen… (*Auf einsame Motte zeig, die aus Brieftasche von Paramount aufsteigt*)

„Leute, ihr werdet nicht glauben, was ich in dieser Anomalie sehe! Einen Zaziki-Fleck! An der Scheibe! Ist Fähnrich Apostolos wieder heimlich mit meinem Shuttle geflogen?“ – Der Weltraum ist groß und voll mit waagerechten Streifen: Das muss diese vereinfachte Darstellung der Raumzeit sein, von der Harald Lesch immer so viel spricht?

– Auf Ernsthaftigkeit muss man eh wieder verzichten: Erica verzieht bei jedem zweiten Satz cool ihre Oberlippe („Mein zweiter Vorname ist Danger!“) und erwähnt bei der Notlandung nebenbei, dass man bei der Rettung „Snacks mitbringen“ möge. Hat das O’Brien auch schon mal gebracht? Mit Bier und Lockenwicklern vielleicht?

Mich persönlich reißen Sätze wie „I’m alive, that’s a win“ halt eher raus. Vielleicht habe ich mich beim Autofahren bereits humoristisch zu sehr ausgelebt? („Mist, schon wieder nicht vom Lkw totgefahren. Harhar, gleich aufschreiben für mein Bühnenprogramm!“)

– Die ganzen hektischen Schnitte nach dem Absturz haben mir fast ebenfalls die Oberlippe gebrochen. Aber wegen dem Wegbrechen nach unten hin! – Erica baut sich z.B. einen Wasserkondensator, wofür es jede(!) verdammte Sekunde einen Schnitt gibt: Kaffeekanne ausbauen, Schnitt. Deckel draufschrauben, Schnitt, Handschuhfach aufmachen, Schnitt. Hinsetzen und Pennen, 3x Schnitt.

– Die spannende – wenn auch leise – Musik im Hintergrund war mir zu diesem Zeitpunkt viel zu viel. Das hörte sich so an, als sei sie schon am Verdursten? Und wenn sie nicht in 30 Sekunden was zum Sippeln bekommt, klatscht ihr die Zunge als pulvriger Wurm zu Boden?

– Die Selbstgespräche gingen mir ebenfalls auf den Geist. Erica kommentiert, dass sie Wasser gemacht hat. Erica erklärt, dass sie Felsen sieht. Nahfelsen und Fernfelsen. Sie erwähnt, dass sie Essen braucht. Mehrmals. Und keine Apfelbäume dort wachsen. Und wieso muss Erica „Seismische Aktivität“ von ihrem Tricorder vorlesen? Wäre ein Kameraschwenk auf das Display nicht organischer gewesen?

„Tja, liebe Gerätschaft. Jetzt habe ich dir meine gaaanze Lebensgeschichte erzählt. Jetzt bist DU mal dran: Wie bist DU denn zu meinem liebsten Sexspielzeug geworden?“ – Erica besitzt die Aktien einer Rederei: Jedes Grundbedürfnis wird uns hier zigmal vorgekaut. Und das steckte sogar an. Irgendwann stieg ich selbst mit „Ausschalten! Wegzappen! Fernseher anzünden!“ in die Litanei ein…

Was hat Geordi eigentlich so erzählt, als er damals zusammen mit dem Romulaner in der Grube festsaß? Oder Tucker in ENTERPRISE, Folge 2.14 („Stigma“)? Wobei letztere bereits ziemlich dreist vom Film „Enemy Mine“ kopiert war, was man bei SNW vermutlich nicht mehr behaupten kann – Die Autoren kannten bisher ja kaum Science Fiction vor dem Jahr 1997. (= „Event Horizon“)

– Der Gasplanet am Himmel sah einfach grausam aus! So eine Art blaue Erbsensuppe, nur halt mit kleinpürierten Erbsen. Und mit vielen Kettenrauchern, die um den Topf herumstehen. Man hätte hierfür echt ein großes Bild vom (z.B.) Jupiter nehmen können, es etwas umfärben und dann einen Wabereffekt drüber. Fertig.

Zusätzlich vielleicht noch eine ZWEITE Farbe dran (Grün? Türkis?), um das Narkolepsie-Risiko auch für mein zweites Auge einzudämmen.

– Der allgemeine Verschmier-Effekt geht sogar so weit, dass die Sicht durch Ericas Fernglas sogar NOCH verwaschener ist, als wenn ich selber den Hintergrund vergrößert hätte.

So was muss Technik auch erst mal schaffen?! (*Mond in Teleskop betracht und centgroßen Kreis seh*)

– Es gab früher bei Shithole-Planeten übrigens so was wie starken Wind, prasselnden Regen (DS9, „Der Klang ihrer Stimme“) oder einzelne Blitze (TNG ab Staffel 1) am Horizont.

Klar, das kann man in der blitzeblanken Fakebild-Box vom Kurtzman NICHT mehr anbieten, aber traurig ist das schon. Wie viel Jahre ist das jetzt her? 30-35? Und seitdem weiß niemand mehr, wie man eine Gießkanne an einem Stock bedient?!

Pike hat beim Klosteinwürfeln festgelegt, dass er erst ab 60% Erfolgschance die Rettungsmission startet. Für Uhura ist das kein Problem! Schließlich kennt sie jemanden, der das Bild einer „61“ im Internet googeln kann, dies dann per Photoshop ausschneidet und dann mittels einer transparenten Folie auf das Pad aufzukleben vermag. – Tztzz… Dieses Star Trek wieder… Hat immer noch gute Ideen in Sachen „Gute Wissenschaftler werden“?

– Erwähnte ich die letzten Wochen schon, wie sehr mir die Gorn am Eiersack vorbeigehen? Nach wie vor entsteht nicht das Bild einer interessanten Kultur… Mal sind sie wie die Biester aus „Alien“, mal wie agile Echsen (Staffel 2), dann eher plump und dröge, dann der Antichrist (mit dem man nicht kommunizieren kann), am Ende aber doch ein Wesen, mit dem man reden sollte. Wobei Kommunikation lustigerweise erst HIER gelingt, wenn Erica für mehrere Sekunden an einem Universaltranslator herumprokelt.

Ging auf der Enterprise vorher nicht? Zu wenig rostige Nadeln zum Rumbasteln, oder watt?

– Die ganze Annäherung war langweilig erzählt. Die Gorn-Frau hing halt überfordert rum und ließ sich von Erica mal so richtig verwöhnen: Arm verbinden, Geräte bauen, vollgequatscht werden… Wie wäre es gewesen, wenn man zusammen eine Heilpaste hätte anmischen müssen? Um z.B. was zu desinfizieren? Gorn-Spucke plus Ericas abgeschnittene Haare oder so etwas? Aber nein, wir bewegen uns auf dem SF-Level einer deutschen Kita, bei der sich ein Kind das Knie aufgeschlagen hat. Wenn auch mit Kraftfeldern drum herum.

– Das ewige Gequatsche auf der Enterprise war auf der Zumutungsskala auch eher im Turmzimmer angesiedelt: Ewig lang diskutiert man darüber, ob man nun was machen sollte – und wenn ja, mit wie vielen Sorgenfalten von Pike. Uhura trauert hierbei um ihre verschollene Freundin und muss getröstet werden („Heyhoo, wer will einen Knuff auf den Oberarm, hmmm?“), während Una alle paar Minuten erwähnt, dass irgendwo ein fehlender Impfstoff zum Massensterben führt. Puh… Wo sind die Corona-Leugner, wenn man sie mal BRAUCHT?!

– Besonderes „Highlight“: Uhura manipuliert die Wahrscheinlichkeitsberechnung, damit die finale Rettungsmission durchgeführt werden kann. Was zu Spocks und Datas Zeiten noch eine fixe (Phantasie-)Zahl war, mit der man wenigstens (Phantasie-)arbeiten konnte, wurde hier aber einfach mal zurechtgelogen. Denn Uhura hat gelogen und Pike fand das sogar ganz pfiffig?

Eine etwas seltsame (und damit meine ich „juristisch diskutable“) Art, das Leben der Crew zu garantieren…

Lieber scharfe Vulkane als scharfe Vulkanier: Hier mein Vorschlag eines deutlichen Planeten im Hintergrund… Es kann natürlich sein, dass euch blaue Lebensmittelfarbe im pixeligen Milchkaffee dennoch besser gefällt?

– Das Gorn-Weibchen sieht gegen all die Schwummerstimmung fast schon okaaay aus. Trotzdem ließ die Inszenierung zu Wünschen übrig: Mal wird die liegende Erica von unten gefilmt, dann durch Beine (oder waren es die Arme?) vom Gorn hindurch. Mal ist der Gornkopf unscharf (auch wenn er Erica am Kragen direkt neben sich hält), mal liegt der Fokus auf das erlegte Wurmwesen, das aber viiiel zu weit im Hintergrund ist.

Ernsthaft, dieses „Regieführen“ würde gerne ich auch mal machen… Aber ich nehme an, dass ich dafür sogar ZUVIEL Zeit übrig hätte?

– Das Geschwafel von Tante Erika wird natürlich noch mehr, als sie sich dem Gorn annähert. In Sekundenschnelle wird von abgenagten Gliedern, einer eventuellen Falle, redlich verdienter Beute, dem Loch nebenan, Täuschungen und der Konsistenz des letzten Stuhlgangs schwadroniert.

Wie sehr hätte ich all das umgeschrieben, einfach einen sehr eloquenten Picard in die Handlung gesetzt – und ihn in 27 Betonungen das Wort „Nahrung“ sagen lassen. („Naaaahrung? Nahrung. Nah… RUNK! … Nahruuung. Naaah? Rung?“)

Die ganze Geschichte verliert auch sehr viel Drive, weil man uns einerseits von einer Annäherung zwischen zwei Spezies erzählen will, man aber die fremde Kreatur ängstlich versteckt. Was soll ich den darüber lernen, dass man jeden so nehmen soll, wie er ist, wenn der Gorn ständig hinter Sperrmüll-Girlanden versteckt wird? Wo ist die Offenheit und wo der ungetrübte Blick, wenn Stofflaken, Dunkelheit und Nahaufnahmen stets 90% des fremden Wesens wegmogeln? Getreu dem Motto: „Neue Horizonte erkunden: ja! – Aber bitte nur mit Augenbinde und MAGA-Kappe!“

„Jaaa, du hast den bösen Wurm erledigt! Äh… Oder hat er sich nur in einem alten Baumstumpf verfangen? Ich sehe irgendwie nix.“ – Wir geh’n mit keiner Laterne: Cinematographisch könnte man hier noch nachbessern. Würde man das Bild z.B. eeetwas dunkler machen, könnte ich den Screenshot ausdrucken, ausschneiden und dadurch die nächste Sonnenfinsternis beobachten?

Wenn die SNW-Macher nicht mal genug Mumm haben, zweitklassige Spezialeffekte und Masken in die Kamera zu schieben, wie soll ICH dann glauben, dass hier Leute über ihre physischen und psychische Grenzen gehen? Ich weiß schließlich, dass SNW oft beschissen aussieht – und würde bei guten Geschichten sogar drüber hinwegsehen. Habe ich bei TOS oder TNG doch auch geschafft!

Und wo ist die Annäherung, wenn Erica bei jeder Szene angeekelt dreinblickt? Klar, der Gorn spielt am Ende Schach(!) mit ihr (ein einfaches Steinchenwerfen hätte mir besser gefallen), aber vorher geht’s um ekliges Essen, um’s Abstandhalten und Gespräche, die Erica im Zweifel lieber mit sich selbst führt. („Einfach reinbeißen, ist doch nur Gammelfleisch. Komm schon, du hast dich schon ganz anders hochgeschlafen!“)

In der zweiten Hälfte sieht man den Kopf des Gorn zwar häufiger, aber freundschaftliche Bewegungen, ernsthafte Mini-Mimik, Handgesten oder interessante Interaktionen muss man weiterhin beim Schweißperlen-Wegwischen des Cutters suchen.

Und war das jetzt spannend, dass der Gorn nach 10 Sekunden Universalübersetzer-Gedöns bereits zum Brettspiel übergeht? („Agree. Agree. Disagree. Groll, Knurr.“ – „HA! Alles so toll! Superduper! YEAH! Geilo! Guck, wie wir während der nicht ausgestrahlten Screentime zusammengewachsen sind! Ich wusste doch, mein jahrelanger Laberflash würde sich eines Tages auszahlen.“)

„Hey, Gorni? Du willst mir doch was sagen, oooder? Okay, versuche es bitte!“ – „Knurr!“ *Furzgeräusche mit Hand-in-Achselhöhle mach* – „Okay… Ich sehe schon, das wird eine laaange Episode.“ – Das ist doch die Höh(l)e: Wenn zwei Wesen sich annähern, geht das selten schnell. Es sei denn, es gibt filmisch was Interessantes wegzuschneiden?

Ein paar nettere Momente des Zusammenarbeitens gab es dann am Ende tatsächlich, ABER die fast 55-minütigen Nahaufnahmen, die manische Erklärungen, der ewige Blaustich mit Übelkeitsgarantie und die seltsamen Kamerafahrten über teilweise nur 30 Zentimeter (*Kuscheldecke wegzieh, Kamera auf dunklen Teil(!)-Ausschnitt eines nicht erkennbaren Gegenstandes richt*) haben mich einfach zu sehr weichgekocht.

Dies hier ist so eine Folge, die ich mir gut mit 1960er-Kirk oder 1990er-Dax hätte vorstellen können. Vieles wäre durch eine ruhige Inszenierung bereits besser geworden – vor allem meine Migräne. Aber diese hässliche Bildpampe in Dunkelblau und Wabbelzoom erinnerte mich eher an Fanfilme, über dich ich mich vor 15 Jahren noch lustig gemacht habe. Tut mir echt leid, Marvin, Robin und Sven!

Abzüge gibt es auch für das Auftauchen der ätherischen Metrons am Ende der Folge.

Hatte diese Toga-Rasse in der 1966er-Kirk-Gorn-Episode noch einen Sinn (vor allem, weil man sie zu BEGINN zeigte!), wirkt das jetzt wie ein nachgeschobenes Fan-Schmankerl für mentale Stützräderfahrer.

„Wir wollten mal gucken, ob ihr zusammen arbeiten könnt. Interessant: Ihr ward einsam. Und dann zweisam. Und du warst traumatisiert, aber dann nicht mehr. Das wird ein interessanter Labor-Tagebucheintrag für uns.“ – *extrem kleinen Zettel hochhalt* – Laborant im Sommerkleid: Ist das eine dieser rechten Glatzen, von denen man stets so viel hört?

Dabei hätten die Metronomen doch weitere Experiment-Elemente reinbringen können („Ein Dixie-Klo? Und wir müssen uns prügeln, wer zuerst drauf darf?!“), um das Klischeegebrabbel etwas aufzuweichen…

Das finale Erschießen des Gorn durch eine voreilige La’An setzte dem ganzen Trubel nur noch die Krone auf.

Da wusste wohl der Autor nicht, wie man die Botschaft von Friede, Freude und Eierkuchen mittels einer klassischen „Wir bringen dich nach Hause“-Story hätte durchschleifen können?

Arm.

Fazit:

Die simple „Monster trifft Offizier“-Geschichte ist – trotz veritabler Schlechtigkeit – nicht das Hauptproblem.

Die Umsetzung aber schon.

Gefilmt ist das erneut wie beim Filmkurs der Gymnasialen Unterstufe: Ruhige, unheimliche Kameraeinstellungen fallen flach. Stattdessen zappelt man sich durch miese Stilmittel.

Das Bild mal für 10 Sekunden irgendwo stehen lassen? Lange Kamerafahrten auf blutige Hühneraugen, während sich jemand z.B. durch Staub und Geröll schleppt? Tja, DAS traut man sich heute nur noch, wenn Teenies derlei Bilder zur TikTok-Challenge ausrufen.

Der Planet – plus der im Hintergrund – sieht ebenfalls aus, wie der rückwärtige Pixelerguss eines überforderten SFX-Teams. Quasi „Montezumas Rache“ für Computerinder…

Die Videowand (bereits in der Zombiefolge sehr präsent) müllt uns erneut mit einem künstlichen Bild zu, das teilweise nicht mal an Landschaftsaufnahmen eines modernen PC-Rollenspiels herankommt. Und ja, die digitale Technik schafft es nicht mal, eine NORMALE Kameralinse oder einen bestimmten Look zu simulieren.

Oder man hat erneut nicht den entsprechenden Menüpunkt in der Software gefunden?

Gut, dass ich noch weiß, wie ich meine 1,5 Sterne abfeuere!

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Nach der Folge besser Natron statt Metron Eigentlich fing es ganz brauchbar an. Wurmloch. Shuttle verschwunden. Routinierter Spannungsaufbau wo sich jemand zum Captain umdreht und ein atemloses „Sie ist… verschwunden!“ haucht. Ausblende. Intro. Klassischer Teaser wie schon zu TNG-Zeiten. Wirklich nett. Nur schade, dass man an dieser Stelle nicht direkt Feierabend gemacht hat. Schon gerade weil Erica „Alle scheiße, außer mir!“ Ortegas verschwunden ist, die vorlaute Nörgelbacke vom Dienst mit einer Persönlichkeit zum in die Luftschleuse schmeißen. Bis jetzt meine ungeliebteste Figur, WENN Uhura dies nicht persönlich genommen und im Endspurt direkt mehrere Plätze (alle davon Erica) übersprungen hätte: – Uhura wird hier aus dem Nichts plötzlich die verrückte Yandere-Freundin von Erica, alles andere außer ihrer Rettung ist absolut nebensächlich

– Die Lieferung von Impfstoff für Tausende kranke Kolonisten kann ruhig warten. Da bin ich auch auf Pikes Bericht an die Sternenflotten-Führung gespannt („Aber Uhura hat doch so lieb geguckt, Admiral?!“)

– Sie manipuliert (!) die Überlebenschancen der Enterprise (!!), damit man überhaupt eine Rettung versucht. Sicherlich ist damit ihre Karriere sofort zu End— nee, ist okay, Pike meint sie hat „aus den richtigen Gründen“ gehandelt. Alles klar…

– Mal eben die Enterprise riskieren um ein Wurmloch offen zu halten, nachdem alle vorherigen Sonden nicht mehr zurück kamen. Sollen sich die doofen Kolonisten halt mit Pferdesalbe einschmieren.

– Als kurz alles verloren erscheint muss Uhura das Aufgeben der Rettung erst persönlich erlauben. Finde es aber auch dreist, wie viel Pike immer auf der Brücke abhängt. Für wen hält der sich?!

– Bonuspunkte für Uhuras Beten beim Wurmloch-Durchflug. Immerhin konsequent, diese Autoren („Diesem Star Trek werde ich die Wissenschaft schon austreiben!“). Man sieht, unsere Crew ist wieder EXTRA sternenflottig und professionell unterwegs. Neben Pike („Ich setze TAUSENDE Leben auf’s Spiel, sonst mag mich Uhura nicht mehr!“) gefiel mir dabei auch besonders La’an, welcher Waffendisziplin anscheinend auf einer amerikanischen Polizeischule beigebracht wurde („Ich bin ja wirklich sehr tolerant, aber wenn es eklige Aliens wagen zu ATMEN dann muss ich einfach drauf ballern!“). Aber mangels Folgen wird bei ihr wohl auch kein Lerneffekt einsetzen. Sonstige Beobachtungen: – Sollte ein Shuttle bei einer Hüllenintegrität von 9% (!) nicht etwas kaputter aussehen? Appe Gondel oder so? – „Und bringt Snacks mit“ beim Notruf lasse ich hier einfach mal so stehen. – Wieso war die „Sternzeit unbekannt“? EINES der vielen Computersysteme im Shuttle sollte so ewas Simples ja wohl noch anzeigen können. Zumal Erica erst vor circa zehn Minuten die Enterprise verlassen hatte? – Wie zum Henker konnte es auf DEM Mond eine atembare Atmosphäre geben?! Klar, Sci-Fi und so, aber vom absoluten Fehlen von Vegetation mal abgesehen wird der Mond REGELMÄSSIG von einem Gasriesen durchgenommen. Ich wüsste gerade nichts, was WENIGER Atmosphäre als dieser Klumpen haben könnte! (Okay, vielleicht durch die Metronen, aber dies wird nicht EINMAL angesprochen.) – Manche Musik-Momente waren ganz nett und erinnerten an das klassische TOS. – Um die Enterprise auf sich aufmerksam zu machen, zündet Erica DIE HALBE Atmosphäre (welche man aber atmen kann…) des Mondes / des Gasriesen an (keine Ahnung, ist alles so wissenschaftlich, hust), versteckt sich unter ein paar Metallscheiben UND überlebt natürlich. Ist ungefähr dasselbe, als wenn man in einem Kühlschrank klettert um eine nukleare Explosion direkt nebenan zu überleben. Wenigstens kam bis jetzt niemand auf SO eine Idee! Puh. Fazit: Eine hirnverbrannte Kurtz-Version des sehr stimmungsvollen „Enemy Mine“, welche den Sympathie-Vorsprung der New Worlds Charactere zu Discovery leider arg dahinschmelzen lässt. Uhura geht für Erica (warum auch immer) über Leichen, während Pike seinen Leuten wohl auch ein Bordell auf dem Schiff erlauben würde („Hey, ist doch gut für die Moral. Und überhaupt, die gute Absicht zählt!“). La’an sollte ebenfalls vor Gericht gestellt werden („Alle in Deckung! Der Typ mit der Robe hat nen Hammer! *phaser raushol*“) und überhaupt möchte ich kein Kolonist sein, wenn die Enterprise für die Lieferung meiner Medikamente verantwortlich ist („Sorry, mussten noch Treibstoff für das Moped von Erica auftreiben.“). Und dieses krampfige Einbauen von TOS-Krempel kann man auch mal runterdrehen, da für die Story kaum von Belang. Erica hätte auch ganz normal abstürzen und wegen (Technobabble hier einsetzen) schwer zu finden sein können. Dann käme man auch mal wieder auf NORMALE Laufzeiten statt die viel zu langen 55 Minuten. Das sind bei Kurtz-Folgen immerhin gefühlte fünf Menschenjahre… *methusalix-bart abschneid* ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

