„Star Trek – Lower Decks“ – 5.03 – „The Best Exotic Nanite Hotel“ – Review

Ich weiß, ihr wartet wöchentlich auf das Review der neuen LD-Episode. Kunstinteressierte brüllen nach Interpretation und Führung („Klapo, was bedeutete die Szene, in der alle durcheinander purzeln?!“), während Parodie-Freunde mit dem Hammer auf ihre alten TNG-Staffelboxen dreschen. So wie die „Lower Decks“-Macher es auch tun… Doch was meine persönliche Motivation angeht, folge ich gerade exakt dem Paramount-Aktienkurs auf dem Weg ins Tal – mit anschließendem Fracking. Trotzdem hier Review Nummero 3.

Inhalt:

Boimler wird zu externen Freizeitaktivitäten eingeladen. Doch ist auf dieser Urlaubs-Raumstation alles so, wie es scheint?

(Es gibt so rhetorische Fragen, da komme ich mir selber sehr, sehr doof vor.)

Zugleich wollen Mariner und Anhang einen allesfressenden Naniten-Blob fangen. Was ein willkommener Anlass ist, mal das SF-Konzept „Mit quietschendem Golf-Kart durch kleine Gassen rumpeln“ aufzugreifen.

Besprechung:

Je nachdem, wie sehr man diese Serie mag, gäbe es seitenlang etwas zu besprechen – oder halt gar nichts.

Wir entscheiden uns wie immer für seitenlange Kurz-Impressionen:

– Dass Ransom mit Boimler und dem Maschinenraum-Dude ein mysteriöses Freizeit-Event plante, holte mich erst mal rrrrein.

Sofort dachte ich an – durch die Rollenspiel-Andeutungen -, dass man sich an den berühmtesten Geheimagent aller Zeiten anlehnen wollte. Nämlich Bashir. Julian Bashir.

Aber als Boimlers Vorgänger ohne Hände(!) auf einer Krankenliege auftauchte („Wir sind Kanarienvögel im Minenschacht für die! Raah!!“), holte ich mein besticktes Taschentuch herrraus und winkte der Subtilität hinterher, die bereits in Minute 4 hinterm Horizont entschwand.

– Boimler fährt 5 Minuten später Ski. Und fällt vom Kliff, wobei er nach einem 200-Meter-Sturz kopfüber in einem Schneehaufen stecken bleibt. Haha! Im Ernst, wo nimmt diese Serie immer diese frischen Ideen her?!

Äh… Goofy? Wieso stehst du wutschnaubend neben mir? Und wieso hast du deinen Anwalt mitgebracht?

– Das war aber nur die Vorgeschichte für die Enthüllung eines Admiral, der bei der einheimischen Bevölkerung lebt und dort seine Schlaff… äh… Machtfantasien auslebt. So wie das Ende von „Apokalypse Now“. Nur dass sich das hektische Abspulen HIER deutlich mehr nach Apokalypse anfühlt.

„Endlich sind diese Random-Personen in meiner Gewalt. muhahahaarr! Wie lange habe ich darauf gewartet, mir hierfür ein beliebiges Motiv auszudenken, muhaharrr?!“ – Wort ist sein Hobby: Die kurze Ansprache war sicherlich nett gemeint. Theoretisch hätte hierfür aber auch Zeichensprache genügt. Zum Beispiel ein Mittelfinger in Richtung des Zuschauers?

– Wenn „Superalbern“ der Beitrag von Lower Decks zum „Tag des sauber geschriebenen Drehuchs wird…

Nichts gegen Beziehungen und lesbische Gefühlsduselei, aber dass man plötzlich Mariners Freundin wieder ausgrub, an die ich mich – ehrlich gesagt – kaum erinnern kann, ist das schon Geschichtenschreiben aus der Gruft. Zumal man sich einen Gag daraus macht, dass Mariner damals „vergessen“ hat, Schluss zu machen. Sie dachte, lockeres Vorbeilatschen sei ausreichend.

Welche menschliche Verhaltensweise DAS parodieren soll, bleibt mir rätselhaft. Wann kam z.B. zuletzt Kollege Sparkiller rein und fragte nach 5 Monaten nach einer Mail von vor 7 Monaten? („Du hattest damals gesagt, dass du überarbeitet seist. Heißt das, das Review zu ‚Ghostbusters – Frozen Empire’, das du nie versprochen hast, verspätet sich?“)

Klar, das erotische Ranschmeißen der Freundin, so als sei nie eine „Pause“ gewesen, SOLL natürlich der Gag sein. Aaaaber, Oppa Klapo sagt euch mal was über Gags:

Kontext! Und TIMING!

…

Okay?

TIMING!

Sonst Cringe.

So wie jetzt gerade.

Schon unangeneeeehm.

– Der Naniten-Blob verhält sich wie alles in der Serie. Er flitzt herum, als hätte man ein Eichhörnchen in die alte Hallervorden-Serie „Nonstop Nonsens“ versetzt. Zumal doch für jeden Zuschauer klar war, dass man das Ding nicht mit einer umfallenden Plastikbox fangen kann. Vermutlich soll auch das der Scherz an der Sache sein?

Aber die Serie macht es mir nicht leicht, billige Drehbücher & doofe Figuren von total kultigen Wegschmeißern zu unterscheiden.

(„Hey, ein Logikfehler! Das ist urkomisch, da Discovery auch so viele hat! Gut beobachtet, 5 von 5!“)

– Hier mal was Positives: Weiterhin ist jeder Satz der Vulkanierin sehr willkommen. Zumal es hier Humor auch mal in Hydro-Stufe „trocken“ gibt. Der Trick ist hier, dass man keinen Gag erwartet. Und dann jedes Augenbrauen-Anheben irgendwie amüsant rüberkommt. So wie die hier enthüllte Tatsache, dass sie Rumpel-Musik mag. So wie schlaue Leute im realen Leben, die den ganzen Tag Heavy Metal hören.

Und stellt euch mal vor, wie viel schlauer sie OHNE diese Gewohnheit erst wären!

„Hey, wie sind wir denn in diese Situation gekommen?“ – „Ich könnte es dir zeigen. Aber psssst! Nicht in aller Öffentlichkeit, wo jeder das Kokain sehen könnte.“ – Endlich, das neue Chris-Tall-Programm ist raus: Mariner und Frau Dingsbums retten sich auf eine Palme, während ein schimmernder Edelstein vorbei rollt. Lustig, genau so macht Alex Kurtzman es auch immer, wenn er sich vom „alten Geiste Star Treks“ verfolgt wähnt?

Am Ende gibt es in Bezug auf die lesbische Ex-Beziehung natürlich auch eine Moral von der Geschicht:

„Hey, das ist das erste Mal, dass eine Ex-Freundin nicht mein Erzfeind wird!“

Und da sage mal einer, dass diese Serie nicht das Zeug hätte, die Menschheit voranzubringen…

Fazit:

Was hat die Serie für ein Problem mit Comedy-Timing? Zu viel Bock auf unbezahlte Überstunden beim Themen-Reinstopfen oder watt?

Statt die 2-3 Grundthemen mal ernst & gefühlvoll einzuführen, um sie später zu konterkarieren, parodiert man die Auflösung, bevor man sie kennt, überspringt Dinge, bevor man sie verdrängt und kommentiert Beziehungen mit Worten, die man eh nicht ernst meint.

Figurenentwicklung ist hier nur so lange spannend, wie sie den Schnellsprech-Wettbewerb am Laufen hält.

Eigentlich ist die Folge somit exakt wie die letzten beiden. Nur, dass ich gerade mit Corona im Bett liege und mir das Gewusel daher NOCH mehr Kopfweh bereitet.

(Ja, das sind diese unfairen, hasserfüllten Reviews, vor denen euch Paramount seit Jahren warnt.)

