Star Trek – TOS: „Ganz neue Dimensionen“ – 1.18 – Review

Die Gorn und unsere TOS-Reviews haben viel gemeinsam: Man weiß nie, wann sie wieder auftauchen, um plump irgendein altes Retro-Bewusstsein zu beschwören. Eines, das wir NIE haben wollten, weil man als Gorn-Fan selbst bei Trek-Conventions lächerlich wirkt… („Kurtzman, weg mit dem grünen Fummel! Sooo kriegst du uns nicht!“) – Doch da „Strange New Worlds“ in wenigen Monaten weitergeht und dort noch ein Gorn-Zweiteiler auf seine Auflösung (und meinen aufgeregten Standardsatz „Schooon wieder aufsteeehen, Mami?“) wartet, kommt diese Folge wie gerufen. Und gezischt. Und geknurrt. Wir klären heute, wie kopfballstark das Felsenwerfen damals wirklich war!

Inhalt:

Das kommt nur durch die ganzen Waffenlieferungen: Die Gorn greifen neuerdings Föderations-Siedlungen an, die seltsamerweise wie alte Industrieparkplätze aussehen.

Nachdem Kirks Crew sich dort minutenlang durch herabfallende Knallfrösche beschießen ließ, verfolgt man die Rabauken-Reptilien per Schiff. Dabei gerät man an eine weitere Alien-Rasse, die Kirk und einen Gorn auf einen Wüstenplaneten transportieren. Zwecks Klärung des Konflikts – unter vier Augen.

Dort verfolgt man sich gegenseitig, kämpft gegeneinander und geht wieder auseinander.

Also mehrfach jetzt.

Am Ende obsiegt Kirk, verschont seinen verwundeten Widersacher und wird gelobt.

Merke: Mitgefühl zeigt sich am besten, wenn nach einem Todeskampf (aus Zufall) am Ende eine der Personen noch irgendwie notoperiert werden kann.

Besprechung

Ja, es ist DIESE Episode, liebe Freunde der Sonne.

Jene sagenhafte Gorn-Episode, die man auf Youtube als Beweis dafür sieht, wie sehr diese Serie aus dem Jahr 1966 veraltet ist/war. Und das sogar schon im Jahr 1967! – Das Zischen des Gorns, das billige(?) Schaumstoff-Kostüm, die eher trägen Kampfeinlagen: All das sorgte in Form von gängigen Hahaha-Schnipseln dafür, TOS, Kirk und die Gorn für ziemliche Versager an der Qualitätsfront zu halten.

Doch natürlich sieht all das in der Realität etwas anders aus:

– Was früher als Zeitlupen-Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverschlafung wahrgenommen wurde, ist heute gaaar nicht mehr so übel anzusehen. Denn die Flucht vor dem Gorn (eigentlich gab’s zwei- bis dreimal Flucht – oder dreißig; je nach Zählweise der kirk’schen Ausweichschritte?) erinnert eher an Filme wie „It Follows“. Wo es ja auch keine Rolle spielt, wie schnell das Wesen ist.

Solange es STARK genug ist und nur an Sonn- und Feiertagen schläft, stellt es halt eine große Gefahr dar.

– Irgendwie mag ich das Konzept, dass Captains oder ganze Crews bei einer Erstbegegnung getestet werden. Klar, im realen Leben wäre das eher sinnbefreit („Hey, Putin, Selensky! Ihr moderiert jetzt mal einen Streit zwischen Brasilianischen Ureinwohnern um deren Bananenbaum!“), aber im SF-Kontext hat es durchaus seinen Reiz. Wie sonst soll man grundlegende Werte enthüllen, wenn nicht durch einen Test, bei dem jede europäische Ethik-Kommission Schnappatmung bekäme?

(= Wegen des fehlenden Datenschutzes der Test-Subjekte?)

Während Kirk an seiner „Vernetzung“ mit anderen Lebensformen arbeitet, bekämpft der Gorn einen imaginären (anderen) Gegner – immerhin auf Augenhöhe. Ja, man fühlt deutlich, dass nichts hiervon im Studio gedreht wurde! Und zur Not wird der fehlende Rest (z.B. Ranken, die einen wirklich festhalten könnten) direkt im Studio unseres Vorstellungsvermögens nachgedreht.

– Ein bisschen zwiespältig finde ich den Beginn der Episode. Einerseits finde ich’s nett, dass die Crew persönlich durch ein Betonbrockenfeld robbt, weil die Gorn hier eventuell zukünftige Trümmerfrauen subventionieren wollten. Aber andererseits hätte ich es besser gefunden, wenn diese Szenen nicht ganz sooo lang gewesen wären.

Die Ferengi oder die Cardassianer wurden ja ebenfalls als „gefährlich“ vorgestellt, ohne dass man Quarks Vater minutenlang im Schützengraben beharkt hätte… („Dieser Schnäppchenpreis ist völkerrechtswidrig!“)

– Und ja, früher (80er, 90er) erschien mir die forcierte Nachricht „Geist gegen Kraft“ eher plump. Genauso wie die Tatsache, dass Kirk aus rumliegenden Schwefelflocken und Diamanten-Kieseln ein Kanonenrohr baut.

Inzwischen sehe ich aber den Reiz des (erzählerisch) Verbotenen! Das Ganze wirkt halt konstruiert, weil es von Außerirdischen konstruiert WURDE. Und weil die Zutaten von den griechisch anmutenden Über-Aliens bereitgestellt wurden.

Quasi ein Versuchsaufbau à la Q, nur eben nach einem MacGyver-Marathon.

– Das minutenlange Ankämpfen mit Felsbrocken, Faustschlägen und Wrestling-Moves ist an sich schon eine Dramaturgie für sich. Und zwar eine rein visuelle. – Endlich mal wieder!

Während manch neue SF-Serien minutenlang Dinge erklären, die am Ende KEINE Rolle spielen oder (noch schlimmer) keinen Sinn ergeben.

Statt also hier (z.B.) über die vergessene Jedi-Außenstelle in Heiligenkirchen zu schwafeln, bekommt man sofort die ganze Handlung.

Ist das plump? Teilweise ja.

Unwürdig? Eher nicht.

– Trotzdem ist diese Episode inzwischen zum Cringe-Meme geworden. Kein Wunder: Der Gorn wirkt ja auch tatsächlich wie ein Mann in der Plastikpelle. Und die ewig gleiche TOS-Spannungsmusik spielt tatsächlich ein paar Takte zu viel im großen Wrestling-Wüstenwalzer.

ABER vielleicht bräuchte man das heute wieder öfter? Eben keine doof dastehenden Crewmitglieder, die vor einer Studio-Videowand ihre Geschlechtsteile nach Farbe sortieren und was von „Boah, was sind wir weeeeit gewarpt!“ erzählen, während man im Klimaanlagen-umsäumten Greenscreen einen auf Lavahöhle macht.

Nein, wir brauchen wieder mehr handwerklich denkende Schauspiel-Bauarbeiter, denen kein Drehbuch und keine drohende Vertragsstrafe („Kostüm an, sonst knallt nicht nur die Sonne!“) zu blöde sind. Jene Geistesarbeiter, die schon früher für Erfolg sorgten, als Geschichten und Wörter noch sooo selten waren, dass man z.B. Kurzgeschichten von 1944 neu verwerten musste.

Denn diese Episode hier basiert tatsächlich auf der uralten Geschichte „Duell“ von Fredric Brown. Fast schon witzig, da man die Grundidee durchaus einem Einzeller mit einseitiger Hirnverletzung zutraut…

„12 Uhr mittags zum Duell, das haben sie mir gesagt. Aber nicht, bei welcher der drei SONNEN!“ – Der Abschaum, unendliche Weiten: Der Gorn steht hier sinnbildlich für das Fremde, das Unverstehbare. Unglaublich fremd, bedrohlich und optisch dennoch seltsam vertraut. So wie Star Trek selbst seit einigen Jahren daherkommt. Nur dass beim Franchise das altersschwache Schnaufen und Zischen längst stärker ausgeprägt ist?

Denn hier, bei Cringe-TOS, wirkt alles ganz haptisch – mit allen Fehlern und Einschränkungen. Der Gorn-Darsteller ging vermutlich nicht nur künstlerisch ein Risiko ein, als er bei blendender Sonne in Ganzkörpervermummung herumtaumelte. Ich bin mir sogar sicher, dass am Ende des Tages so mancher Satz gefallen ist, der Fäkalsprache oder ärztliche Betreuung zum Thema hatte.

Somit kann diese Episode jedes optische Problem fast als Ehrenabzeichen vor sich hertragen.

Und damit meine ich auch den deutlich sichtbaren Riss im Gorn-Kostüm, der mit dunkelgrüner Farbe zugesprüht worden ist.

Nein, damit will ich gar nicht sagen, dass früher alles besser war. So halte ich z.B. die vorher gezeigte Episode „Kodos, der Henker“ für unfassbar blöd – trotz der allerbesten Absichten.

Aber ich finde, dass man dieser Episode hier … Unrecht getan hat.

Denn wie die Brückencrew, die ebenfalls auf dem Bildschirm den Kampf verfolgt, sitzt der Zuschauer gleichfalls vor dem absurden Spektakel – und wünscht allen Beteiligten kopfschüttelnd nur das Beste. Und plötzlich sind die 50 Minuten der Episode herum. Ohne dass man etwas vermisst hätte! Der Kampf gegen das Unbekannte war in all diesen Minuten intim und offen zugleich, brutal und doch menschlich, total unnötig und gerade deswegen so (auf)klärend.

Klar, auch später sah man natürlich Crewmitglieder, die allein mit einem mächtigen Gegner festsaßen. Aber HIER ist das Konzept noch kindlich-rein. Wie ein Kammerspiel mit quadratkilometergroßer Kammer. Mit Ideen, so klar wie ein Sonnenhimmel voller Hautkrebsversprechen.

Und das kann ich von den neuen Gorn-Episoden bei „Strange New Worlds“ eigentlich nie behaupten. DORT vermisse ich irgendwie immer etwas. Und sei es nur eine RICHTIGE „Alien“-Blu Ray im Laufwerk.

„War alles nur ein Test, Kirk. – TEST! TEST! Sound Check! Tjaaahaa, war schon toll, wie eure Schlaggeräusche unter meiner Toga widerhallten.“ – Terence Hill für (W)Arme: Diese Wesen haben heute viel über Konfliktlösungen gelernt. Zum Beispiel, dass man aus Schwefel und Kohlenstaub gar keine Atombomben bauen kann. Schon schade.

Fazit:

Zugegeben, inhaltlich muss man hier vielleicht ein paar Abstriche machen.

So hätte ich mir gewünscht, dass Kirk mal VERSUCHT, irgendwie mit dem Gorn über irgendwas zu diskutieren. Zum Beispiel über ein Thema, das nichts mit Nierenschlägen zu tun hat. Denn intelligent ist das Wesen ja definitiv!

DAS abzubilden hätte sich eigentlich für Star Trek geziemt. Andererseits bekamen wir ja später auch noch die Klingonen aus DISCO-Staffel 1, was ich dann wesentlich schlimmer fand. („Hmmm. Fackelfeuer essen guuut?“)

Am Ende perlten jedoch alle Kritikpunkte von mir ab – fast wie ein Pappfelsen an Kollege Sparkillers Quadratschädel.

Ich mochte vor allem die makellose Inszenierung, die quasi nur vom Budget begrenzt wurde: Stets gibt es klare Kameraperspektiven, klare Ziele & klare Kante. Mehr davon!

Aber bitte NUR im Jahr 1966. Sonst kann ich sowas ECHT nicht mehr ernstnehmen, Leute.

