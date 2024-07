Mord und Notschlag? – Erster Trailer von „Star Trek: Section 31“ ist da

Das ist ja toll! Paramount darf einen neuen „Suicide Squad“-Film drehen. Nur dass es diesmal ein „erweiterter Suizid“ ist – indem man Star Trek einfach mit auf die Bahngleise lockt („Guck mal, da spiegelt sich der Oscar von Michelle Yeoh in dem Metall!“).

Wie auch immer – willkommen zum ersten Trailer dieses TV-Films.

Haaach. Endlich wieder philosphische Einsichten auf alte und neue Star Trek-Lore!

Und Einsichten auf die Adern in unseren Augen, die so lustig nachglühen, wenn man in was Helles & Buntes schaut.

Überrascht bin ich nicht wirklich von dieser zynischen Kurtzman-Zyste… Statt uns die (innere) Besserungsreise einer Herrscherin zu zeigen, die viel Leid angerichtet hat, präsentiert man uns eine Imperatorin, die sich so sehr über ihre alten Sünden aufregt, dass sie diese gleich im Kleinen wiederholt. Motto: „Ich trete DIR meine Reue in den Leib!“

Aber okaaay. Natürlich geschieht das alles lediglich für das Wohl des vereinigten Nachtlebens der Föderation. Denn wie es hier aussieht, sind ausschließlich Edel-Diskotheken (neben Bundeswehrkasernen für 90er-Jahre-Klischees?) in Gefahr.

Aus irgendeinem Grund klebt man bei Paramount weiterhin an düsteren Etablissements, wo man uns vermutlich neben Kung-Fu-Schüssen aus dem Stealth-Raketenwerfer (= wird alles sinnvoll verwoben, ihr werdet es schon sehen!) auch noch tolle Toleranz-Tristesse zeigen wird.

Zum Beispiel gibt es zwischen der Action bestimmt eine total diverse Drag-Queen – oder einen ekligen alten Admiral, der in der Bar was von „früher war mehr Erste Direktive“ mansplained, bevor man ihm die Zähne austritt.

Aber natürlich können die Helden nichts für ihre asozial-unflätiges Verhalten. Ist ja nicht IHRE Schuld, dass es so unverschämt cool aussieht?!

Kurz gesagt: Für’s letztmalige Abkotzen ehemaliger „Discovery“-Bulimiker scheint mir das hier gut geeignet. Künstlerisch oder inhaltlich erstreckt sich jedoch eine Leere, die nicht mal ein Director’s Cut dieses Trailers richten könnte, indem man Shakespeare- und Goethe-Zitate über die (abgedunkelten) Bilder legt.

von Klapowski am 28.07.24 in Star Trek