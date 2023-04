DS9-Review: „Strafzyklen“ 4.19

Ein DS9-Review zu einzelnen Episoden gibt es auf unserer Webseite nur, wenn ziemliche viele Sternzeichen im Aszendenten „Warp“ stehen. Denn schnell bewertet man den ewigen Trek-Geheimtipp zu wohlwollend, weil man spätere Episoden mildernd einfließen lässt („Wird doch später erklärt, warum Bashir einen an der Waffel hat?“)… Und oft ist man auch spontan enttäuscht, weil die mächtige Raumstation auf dem großen TV plötzlich wie eine Regentonne mit Gucklöchern wirkt – unzeitgemäße Game-Boy-Auflösung und den eher kleinen Räumen sei „Dank“. Trotzdem wagen wir einen Versuch…

Inhalt: Chief O`Brien sitzt in einer Gefängniszelle und malt Muster in den Sand. („Mustererkennung aktiviert. Piep. Ich bin ein Tech-ni-ker!“)

Seine ältliche Bärtigkeit wird unterbrochen, als eine Wärterin ihn aus dem Raum wirft („20 Jahre sind um, ab nach Hause.“)…

Überraschenderweise erwacht er in Anwesenheit von Kira – und erfährt, dass die ganzen letzten Jahre nur eine Knast-Simulation waren, die im realen Leben nur wenige Minuten gedauert hat.

Doch das Erlebte war so real, dass er Probleme hat, z.B. korrekt mit Quark umzugehen (so schlägt er ihn nur FAST), mit seiner Tochter umzugehen (so schlägt er sie nur FAST) und mit Bashir umzugehen. (der schlägt … ständig Psychologenbesuche vor)

„Danke, dass du mir Wasser gibst, Unbekannter!“ – „Äh… Ich hab‘ nur schwitzige Hände. Für den seitenlangen Schulaufsatz zu dieser Episode.“ – Trumpf für‘s Themen-Tamtam: Die Episode nimmt sich mehr Felder vor als Alex Kurtzman beim Actionfilm-Bingo… Hier geht es um enttäuschte Freundschaft, Dystopische Ideen und Indoor-Sandkästen, die sogar für die Föderation zu sauber wären.

Diese Episode hatte ich stets in besonders doller Erinnerung. Nicht unbedingt wegen dem starken, nachhaltigen Nachgeschmack, sondern wegen dem generell starken GESCHMACK. Fast wie Menthol-Kaugummis: Eine halbe Stunde brennt’s – und dann ist es wieder gut.

Durch den erzählerischen Kniff, dass der Chief ein (virtuelles) Langzeittraumata davonträgt, konnte man auch mal diese Erfahrungen in Star Trek bearbeiten. Quasi als böser Zwilling von „The Inner Light“ (= Picard lebt nach einer Sondenbestrahlung Jahrzehnte als Flöten-Hobbit) und einem Hauch Guantanamo.

Okay, allein diese Prämisse könnte man – wenn man fies wäre – als FEIGE bezeichnen, da die Macher sich hier um eine echte Folterknast-Erfahrung herumdrückten. Und der Chief in den nächsten Episoden doch wundersam genesen scheint, obwohl die Erinnerungen ja „fix“ bleiben. Hätte man sich das in Staffel 1 mit Major Kiras ECHTEN Traumata getraut („25 Jahre Besatzung? Egal, ich denke ab jetzt nur noch an Bajoranische Mönchsmode!“), wäre der Aufschrei groß gewesen.

Aber andererseits geht es auch genau darum – um fragwürdige High-Tech-Alternativen zum JVA-Alltag zwischen Industriegebiet und Ikea-Filiale. Eben um eine „saubere“ Bestrafung von Individuen, für die man nicht mal mehr Gebäude, Zeit oder Infrastruktur braucht. Eine Ganzkörper-VR-Brille reicht.

Und die Fragen, die dabei aufkommen, sind in der Theorie ebenso reichhaltig wie der Durchfluss in Selbstdichtenden Schaftbolzen:

– Was wäre, wenn bei UNS das Virtuelle so real und langanhaltend wird, dass die traumatischen Wirkungen identisch sind? Das wäre doch eine WIN-Situation für alle konservativen Bestrafungsfreunde? („Deutscher Knast tut nicht weh genug, nicht mal in Bayern! Ich fordere dort mehr Vogelfutter als Hauptmahlzeit!“)

– Und wäre es finanziell nicht günstiger, Menschen „nur“ in ihrem Kopf zu bestrafen, als den Job des „Schließers“ mit ultraspannenden Marketingkampagnen personell aufzufüllen?

– Kann die Strafe sogar viel krasser, aufwändiger und auf den einzelnen zugeschnitten sein, wenn es nur im KOPF geschieht? Wird die Abschreckung dadurch vielleicht größer? Oder die Missbrauchsszenarien einfach NOCH gewaltiger? („Ich zeige dir mal gerade 1000 Jahre, wie sich die Zeugen Jehovas das Fegefeuer vorstellen.“)

„Tut mir leid, Schatz. Ich kann nicht die ganze Alufolie auf einmal aufessen! Im Knast habe ich sie mir immer am nächsten Tag genehmigt. Mit einem Bündel Butterbrotpapier.“ – Hungerkünstler aus Leiden(sc)haft: Miles muss sich erst mal wieder an das Überangebot gewöhnen. Oder, wie die Ossis es 1990 nannten: „Burnoutgefahr“.

All dieses Leistungskurs-Larifari schwingt im Hintergrund mit, während Miles sein Essen in Alufolie schiebt, auf dem Fußboden pennt und NICHT zum Psychologen gehen will.

Wobei es die Folge enorm aufgewertet hätte, wenn man einen solchen Termin mal gezeigt hätte. Hier wollte man aber Zeit & Geld sparen und schob uns einfach einen meckernden Bashir ins Bild, der geduldig alle paar Minuten das Wort „Counsellor“ wiederholt, vielleicht noch aufgepeppt mit „Wär‘ schon besser“.

Fast erwartet man, dass er danach noch Fragen nach der fehlenden Krankenkassenkarte nachschiebt?

Keine Frage, die Episode ist in vielerlei Hinsicht nur … mittelmäßig. Die seelischen Leiden von Miles werden schauspielerisch zwar solide eingefangen, doch andererseits wirkt vieles überhastet und profan… Das Justizsystem der Aliens wirft zwar die oben genannten Fragen auf, aber am Ende sehen wir halt nur Miles, der Quark kurz am Unterarm rumkurbelt… Was dann als Trek-Äquivalent einer Kneipenschlägerei bzw. eines verpfuschten Lebens herhalten muss.

Mehr Verfehlungen und geistige Zusammenbrüche wollte man dem Chief wohl nicht zugestehen, da damalige Trekkies bereits irritiert gewesen wären, wenn Personen unter der Dusche heulend das Thermostat gewürgt hätten…

ABER: Wenn ich daran denke, was wir unter Kurtzman bekommen hätten – minutenlange Ausraster mit Duschwirkung unter den Tränendrüsen? – bin ich fast FROH, dass es hier so harmlos geschah.

Wie auch immer: Fast wünscht man sich hier eine Doppelfolge (exakter: 1,75 Episoden), damit Sisko seinem Untergebenen zumindest zweimal auf die Sprünge helfen kann („Psychologentermine einhalten, sonst hole ich meine Baseballschlägersammlung!“), oder damit man etwas mehr versteht, wie viel Miles während der Hirnhirse-Haft VERGESSEN haben muss.

Dass der Mann am Ende mit dem Phaser am Kopf dasaß, nachdem er die Lagerraumkulissen umgeworfen hat (natürlich so, dass der Tobsuchtsanfall noch ins 4:3-Bild passt) wirkte dann auch eeetwas überhastet. Was vielleicht auch daran lag, dass dem virtuellen Zellenkameraden nur einige wenige Rückblicke zuteilwurden.

So tragisch der finale „Mord“ um ein Stück Brot auch war, so hatte man durch die Inszenierung jetzt nicht komplett das Gefühl, dass hier eine jahrzehntelange Freundschaft den Bach runtergeht. Hier hätte man aber mit wenigen Mitteln (= mal anderes Licht, Besuch der Klofrau, Hofrundgang im Graupelschauer) etwas aus der inszenatorischen Künstlichkeit ausbrechen können.

Denn wenn es für Miles sooo hyperrealistisch wirkte, hätte man durchaus etwas aus dem Korsett einer wöchentlichen Low-Budget-Folge ausbrechen können. Um die Illusion auch für UNS effektiver zu machen.

Ja, ich meine mich sogar an eine Discovery(!!)-Folge zu erinnern (4. Staffel?), wo in 3-4 Minuten etwas besser eine Knastbruder-Liebe skizziert wurde…

„Miles, bringen Sie sich nicht um! Denken Sie doch an Ihre Frau!“ – „Was meinen Sie, warum ich hier sitze?!“ – Mord ist kein Hobby: Solche Dinge wie Selbsttötung sollte man nicht zu leichtfertig einbauen. Für die 90er war das hier natürlich OKAY, aber heutzutage würden sich zahlreiche Selbstermordete (und die dranhängende „Selbstermordeten-Community“) auf Twitter beschweren, dass man ihr Leiden medial nicht ernst genommen hätte.

Warum diese Episode aber trotzdem 3,5 Sterne bekommt, liegt an der tollen Ansprache von Bashir, der mit wenigen Sätzen alles Wichtige klärt – zumindest im Rahmen einer wöchentlichen TV-Show für geistige Traktorfahrer…

Denn es geht hier gar nicht um den vorgegaukelten Nackenbrech-Mord am Zellengenossen. Und es geht auch nicht um die 20-minütige Wiedereingliederung von männlichen Lockenköpfchen mit seelischen Schnellheilungskräften. Nein: Bashir erklärt uns knackig, dass DAS das Ziel der Haft war: Einen GUTEN Mann so weit zu treiben, dass er schuldig wird. Ihn zu einem Teil eines korrupten Systems zu machen, indem man ihn so lange reizt und manipuliert, bis er ein (echter) Krimineller ist.

Denn funktioniert es nicht genau so?

Sei es in Russland, in der Mafia oder bei den Unterstützern von Kurtzman-Trek: Man wird so lange getriezt, manipuliert und unmöglichen Situationen ausgesetzt, bis man über die Klippe der eigenen Moral fällt. Und wenn man erst mal drüber gepurzelt ist, hält man aus Selbst- und Fremdscham die Klappe.

Oder macht einfach mit, da’s ja eh zu spät ist.

Da kann jetzt natürlich jeder selber reininterpretieren, was damit HEUTE gemeint sein könnte („Ganz klar! Klapo meint die Corona-Impfkampagne!“), aber eines ist sicher: Hier gab es zumindest eine frische SF-Idee – mit der Lizenz zur Ausarbeitung.

Fazit: Selten hätte ich mir mehr gewünscht, dass eine Episode doppelt so lang ist. Denn alle Kritik an der Handlung hätte man mit mehr Budget und Zeit in den Griff bekommen – äh, was kostet eigentlich ein Psychologen-Darsteller, der sich zu drei Floskeln die Holo-Brille hochschiebt?

Dass Odo, Bashir, Sisko und Molly (vielleicht mal nur mit einem KLEINEN Bild nerven, hää?) etwas zu ratlos bei der Eingliederung zuschauen, ist geschenkt.

Denn die Grundidee und die finale Szene, in der der Wert eines „guten Mannes“ betont wird, der „nur“ durch böse Umstände schuldig wurde, ist gut gelungen.

Mitsamt der skizzierten Möglichkeit, jederzeit(!) wieder „gut“ zu werden.

Was genau genommen die Grundidee von DS9 ist! Siehe Garak, Damar, Marritza, Dukat und viele andere…

Weswegen die Idee der Pah-Geister ein eher doofes Ende der Serie war – aber das ist eine andere Geschichte, die eventuell deutlich weniger Wertungssterne verdient…