„Star Trek – Picard“ – 3.07 – „Dominion“

Picard versteht nun langsam, auf was alle Handlungen hinauslaufen: Er ist als Person(en-Klon) der Schlüssel für … irgendeinen … Plan beim großen Föderations-Jubiläum („Heute 50% Rabatt auf alle Werte und Normen!“). Daher wurde seine Leiche gemoppst und sein Sohn gezeugt/verbessert. Wobei Jack das dringend benötigte Bindeglied zwischen Wurmlochwesen, Formwandlern und Klimaklebern darstellen dürfte. – Schon genial, wenn man eine ganze Staffel zwei Sätzen zusammenfassen kann? Probiert DAS mal mit dem TNG von 1990!

Inhalt: Die TITAN stellt sich in einem Trümmerfeld tot, um Kraft für die Stimmbänder und neue Diskussionen zu tanken.

Da man per Subraum keine weiteren Verbündeten findet, entschließt man sich, Vadic anzulocken und selber zu fangen. Der neue Lore findet das aber eher doof („Brauche neue Verbündete! Oh, die erstbesten Angreifer sehen guuut aus!“) und öffnet alle Türen für die frisch inhaftierte Vadic.

Qualität ist das beste Konzept

Ich meine es nicht ironisch, wenn ich sage, dass die ersten 5 Minuten die BESTEN sind, die wir in Staffel 3 gesehen haben. Sofern das überhaupt noch möglich war (*auf Sparkillers ausgekratzten Augenhöhlen zeig*)…

Im Ernst: Das Gespräch mit Fake-Tuvok hatte eine ganz eigene Dramaturgie, bei der in wenigen Sätzen mehr passierte als in ganzen Episoden.

Schauspielerisch, von den Dialogen her, bei der (zu frühen) Erleichterung der Crew, dem plötzlichen Aufhorchen von Seven („Huch, ist er es doch nicht?!“) und dem hämischen Mundwinkel-Mümmelgrinsen von Tim Russ. Wobei ich letzteres zehnmal gruseliger fand als das hirnlose Anrennen der bisherigen Formwandler gegen Phaser, Wände und die niedrig hängenden Limbostangen in Sachen „Niveau“.

Selbst der etwas plumpe Einwurf von Fake-Riker („Ich bin so gut wie tooot!“) passte halbwegs ins Bild, da die Formwandler ihre Gegenspieler ja demotivieren wollten. Ja, von mir aus hätte man hier die Episode beenden und gleich die nächste abspulen können.

„Natürlich bin ich kein Formwandler. Ich bin Tuvok!“ – „Kann das jemand bezeugen?“ – „Klar, ich verwandle mich kurz in meinen vereidigten Notar. (*Schlurp*) Oh… Upsi.“ – Bares für Wahres: Langsam nehmen die zweibeinigen Fake-News zu. So spannend das auch ist, so hoffe ich, dass man am Ende erklären kann, wie man die Formwandler wieder LOS wird… ? („Och, wir haben bei der Massenschlägerei im Finale bestimmt alle erwischt!“)

WER schreibt denn bitte so etwas?!

Nach 15 Minuten musste ich die Folge sogar kurz unterbrechen… Aber nicht aus den üblichen Gründen (Magenleerung ins Blumenbeet, angespitzte Gummiohren ins Trommelfell pieksen, etc.), sondern weil die Dialoge fast RICHTIG gut waren! Und mein Wörtchen „fast“ ist hier für normal-naive Zuschauer eh nicht von Belang…

[Ich meine jene Personen, die alle Reviews mit „Ich fühlte mich unterhalten, weil ich unterhalten war, weil es unterhaltsam war“ beginnen.]

Ja, Leute! Da sowohl Geordis technischen Erklärungen (= Data & Lore als Festplatten-Brüder in Sachen Menschlichkeit) total nachvollziehbar klangen und alle Beteiligten auch gut ihre alten Rollen verkörperten – bis hin zu Nebensätzen und sinnvollen Mini-Reflektionen -, war ich mir kurz sicher, dass hier der neue Drehbuch-Gott zu uns herabgestiegen ist! Der Anti-Kurtzman in Menschengestalt quasi.

Oder in jeder anderen Form. Mir egal; ich biete mich als willenloses Gefäß jener Essenz an. (*Pentagramm auf Fernseher kritzel*)

Jane Maggs hieß hier die Autorin. Was umso erstaunlicher ist, weil sie zuvor eher negativ mit Folge 2.04 auffiel (Sevens/Raffis Verfolgungsjagd im Luxus-Lesben-Auto), mir dafür aber bereits in 3.03 eher zusagte… (Kaulquappen-Versteckspiel im Weltraumnebel).

„Data, Sie sind endlich wieder da! Wir suchen seit 6 Tagen nach ihrer dieswöchentlichen Reinkarnation, schnief!“ – Data ist weiterhin ein moderner Pinocchio… Er wird durch nachwachsendes Material immer wieder neu geschnitzt. Übrigens hätte ich gerne einen neuen NAMEN für dieses Wesen. Habe dafür die KI von ChatGPT bemüht. Deren reale Antworten: 1.) Synthia, 2.) Nucleon 3.) Nexus. – Passt ja. Im Nexus kann man sich bekanntlich auch jeden Scheiß wünschen!

Endlich haben zwei volle Milchtüten am Daumen mal eine sinnvolle Verwendung

Hat man dem Kameramann einen Gipsverband um Material und Wurstfinger gelegt?

Das ewige Gewackel der Kamera bei ruhigen Gesprächssequenzen war hier fast verschwunden. Ebenso gibt es teilweise Szenen von bedrückender Schönheit – im beleuchtungstechnischen Sinne. Wenn plötzlich aus den Zimmerecken 10 Glühbirnen-Watt mehr erstrahlen, wähnt man sich fast im schönsten Sonnenaufgang.

Und trotz der immer noch großen Finsternis denkt man ab und zu: „SO beleuchte ich es MIR manchmal auch, wenn mir die Excel-Tabellen im Büro feine Linien in den Augapfel gebrannt haben“.

Liegt es etwa an der Regisseurin Deborah Kampmeier? Deren Name zwar wie eine deutsche Fachverkäuferin für Bruchschokolade klingt, aber immerhin schon ein kleines Historiendrama betreuen durfte? Was aus heutiger Sicht ziemlich viel mit klassischem TNG gemeinsam haben dürfte…?

Viele Teenager entdecken bei dieser Folge erstmals ihr Geschlecht (*in Hose zeig*)

Obwohl die Szene im Turbolift gut gefilmt war – dem klassischen 1-km/h-Kamerakreisel sei dank -, hätte ich mir etwas mehr Subtilität gewünscht.

So träumt Frau LaForge im Moment großer Verschwörungen von einem „Flirt“, bei dem zuerst „ihre Hand berührt“ wird. Wobei uns ihre Gedanken praktischerweise durch die Echoschlucht („Zum Steilen Off-Text“) vorgesäuselt werden, damit wir genau wissen, dass Jack irgendwie ihre Gedanken gehört hat.

Okay, das ging vielleicht nicht anders umzusetzen, wirkt in dieser Glitzervampir-igkeit aber doch etwas deplatziert für Trek-Verhältnisse?

(„Dieser Jean-Luc… So wahr ich Beverly heiße, ich finde ihn irgendwie anziehend. Unsere allererste Mission auf Farpoint Station wird uns vielleicht zusammenbringen?)

„Hm, ich werde einfach mal ihre Hand berühren. Hm, so dunkel und warm, diese Haut. Ich möchte meinen harten Liebesschlauch in diese zarten Finger legen!“ – „Äh, Jack? Du hast das gerade laut gesagt!“ – „Oh Mann! Meine neue Superkraft ist genial! Ab jetzt nenne ich mich … ‚Innerer/äußerer Dialog-Boy‘!“ – Flirten für Fieberkranke: Diese Szene war eher peinlich & unnötig. Daher würde ich sie im Gesamtkunstwerk „Kurtzman-Trek“ als vollkommen legitim einstufen.

Zumal Jack hier ein paar üble Grimassen in den Lift schaufelt – bei denen man eher einen übermotivierten Manta-Fahrer sieht als einen Space-Haudegen.

Figurenfaszination durch die Hinter- Drehtür?

Vadic „telefoniert“ mit rumschwebenden Appen-Arm erneut mit ihrem Meister. Ja, diese schwabbelige CGI-Maske aus’m Schlummer-Schlussverkauf.

Wer auch immer sich dahinter verbirgt… DAS könnte man ja ruhig langsam mal enthüllen, da die Spannung durch das Aufschieben langsam eher leidet, statt anzusteigen. Wobei man ja immerhin erfährt, wo Vadic jetzt her kommt (dazu später mehr). Aber: Auf welcher konkreten Erfahrungsbasis wählt sie eigentlich ihre Gestik und ihre Sprechweise?

Ich meine: Sie schwafelt von „Tick-Tack macht die antike Uhr“ und gestikuliert herum wie Alice Schwartzer beim Tag der Deutsch-Russischen Freundschaft. Irgendwo zwischen „Bin schon seit Jahrzehnten Chefin von maskierten Fetisch-Boys“ und „Bin gestern aus einem Ei gekrochen und habe als allererstes eine Stange Zigaretten erblickt“.

Klar, sie ist mal der Föderation entkommen, aber was war vorher ihr Charakter, ihre Aufgabe? Wie lange ist sie NACH der Gefangenschaft rumgereist? Bis sie alle Ebay-Verkäufer für ihre Schiffsteile abgeklappert hatte, oder LÄNGER? Hatte sie zwischendurch einen Job an der Tankstelle oder hat sie in Sachsen-Anhalt jahrzehntelang ihren Hass kultiviert, bis ihr ein Syrer versehentlich mal zu wenig Wechselgeld rausgegeben hat?

„Jack, komm nach Hause! Wir kochen einen schönen Odo-Pudding. Und eine Staffel-Auflösung.“ – „Hmm… Mit dieser süßen Soße aus Looogik und Weitbliiick?“ – „Ich bin Hobbyköchin, kein Zauberer!“ – Dank Wechselbalg zum Wechsel-Alk: Bei diesen Masken muss ich fast zur Flasche greifen. Aber immerhin erinnern mich diese lahmen Gestalten daran, dass mit ihnen schon mal effizienter umgegangen wurde.

Und vergessen wir nicht ihre hochintellektuellen Begleiter, die mit eher fabelh… schnabelhaften Mensch-Imitationen auf sich aufmerksam machten – und gerne mal von der Chefin erschossen(!) werden, wenn sie den Salzstreuer nicht zugedreht haben. Toller Rassen-Zusammenhalt ist das?

Hasch mich, ich bin der Wüstling

Eher mittelmäßig begeistert war ich von der lahmen Falle der TITAN.

Einfach das Schiff defekt wirken lassen, bis sich die Bösewicht an Bord beamen. Jack tritt danach einmal um die Ecke („Alle tot, außer icke.“ – „Dann mitkommen!“ – „Nö!“ *um Ecke renn*), wonach ein wildes Hin und Her mit diversen Kraftfeldern passiert. Bei dem man sich natürlich fragt, ob man die nicht OHNE Schießerei hätte haben können, zehn Meter vor der Rennerei? Das hat man in den 90ern (trotz ähnlicher Probleme) noch glaubwürdiger hinbekommen…

Aber fairerweise(?) muss man sagen, dass wir nach den ersten Schüssen der Blindfisch-Papageien (jeder Quadratmeter zwischen LaForge und Jack wurde peinlich genau getroffen) eh nicht mehr in der Zuschauerposition waren, irgendwelche Ansprüche zu stellen.

„Okay, ihr habt mich gefangen. Aber diese NARBE hier, die könnt ihr mir nicht nehmen! Die habe ich mir in der Großen Verbindung zugezogen, als zwei Ströme sich gekreuzt haben.“ – Sie hat mich vollgeschleimt: Vadic wird nun eine traurige Story erzählen. Danach werden wir wissen, dass die Föderation nie der perfekte Ort war. Und sie bereits 2179 von Sektion 31 als aufstrebendes Start-Up aufgekauft – und danach steuerlich abgeschrieben – wurde.

Ein ernstes Wort zur falschen Zeit

Dass diese Episode für Begeisterungsstürme im Internet-Wasserglas sorgen wird, war mir schnell klar. Schließlich kann man sich jetzt erfolgreich einreden, dass all der dröge Kaugummi-Krawall ja doch zu etwas mit Substanz geführt mit. Und was sind schon 7 lange Episoden, solange das neue „Zelda“ noch nicht draußen ist, oooder?

(„Da habt ihr es, ihr Kritiker! Formwandler wurden im Labor gequält! Oscar-Nominierung ist raus!“)

Und dass „nur“, weil man diesmal endlich lieferte, was man früher noch innerhalb von 40 Minuten statt 7 Folgen geschafft hat…

Wobei bisher Picards persönliche Beteiligung fehlt, Beverly anscheinend auch keine Mitschuld trägt (oder mal im Labor die Spritzen desinfiziert?), Jack eher die Funktion der „Mystery Box“ einnimmt und Date/Lore eher zufällig in die Handlung gestolpert ist.

Premium-Schreibe ist das also weiterhin nicht, nur halt deutlich besser als der andere Genero-Mist aus dem Wolkenkuckucksheim.

Dazu kommt: Trotz mancher guten (und sehr vielen seltsamen) Dialogen bleibt das Gefühl, dass DS9 hierdurch … Schaden genommen hat?

Schließlich hat man da immer sehr genau drauf geachtet, die Föderation nicht zu düster/grausam und die Formwandler nicht zu plump erscheinen zu lassen. Dass man diese Verdienste nachträglich demontiert, um das früher Vermiedene draufzukleben ist ein Stilmittel, das weder clever, neu noch komplex ist.

Vielleicht sogar ein bisschen billig.

„Und dann standen wir dort, in Reih und Glied. Okaaay, wir hätten uns in einen kleinen Glasschneider verwandeln können. Aber dann hätten wir nicht diese langweiligen Bilder gesehen, die Sie sonst von Leuten kennen, die so gerne am Bahnhof kochen…“ – Optisch wie’n Opa-Tisch: Diese extremen Nahaufnahmen und das Gefasel von „Betonböden“ erinnern nicht gerade an Star Trek. Aber okay, Doktor Mengele hat bestimmt auch ab und an zu den Sternen geschaut?

Da kann Vadic noch so schräg grinsen, zwischen den Zähnen durchzischen oder mit glasigen Augen in den Rückblick-Orkus starren („Die Reagenzgläser! Sie gurgelten wie eine Symphonie von Beethoven!“)… Am Ende ist das alles eher Zuschauermanipulation statt moralischer Denkanregung.

Ich habe nix gegen Data. Jeder sollte einen haben…

Data ist so ein Thema für sich. Aber vielleicht nicht unbedingt für … mich?

So „schön“ es auch ist, Brent Spiner in halbgar wegsterbenden Nebenrollen wiederzusehen, so muss ich auch mit Picard mitgehen, der gequält äußert: „Wie oft sollen wir uns denn noch verabschieden, Data?“ – „Huhu, Captain. Helfen sie mir, huhuuu!“ – „Urks… Kann ich nicht lieber 10 Jahre mit Kollege Sisyphos tauschen?“

Zumal sich die Auftritte langsam wie eine „Best-Of“-Compilation anfühlen. Fast hört man die Regisseurin rufen: „Ja, wirf noch mal den Kopf kurz auf die Seite, wie Lore damals!“ – Wobei diese (eigentlich) subtile Wirkung nicht mehr so nachschwingt, wenn es dabei nur das Kinn des Darstellers tut. Und jede Bewegung eigentlich nur ein verklärtes „Guck!“ und „Haaach“ und „Duck dich, es schwingt zurück!“ der Zuschauer provozieren soll.

Klar, gegen das Alter kann keiner was, aber wenn wir jetzt schon anfangen, Kochrezepte für frühere Data-Abklatsche zu verteilen (40% Soong, 30% B4-Erinnerungen, aber NUR das Eiweiß), ist Fanfiction an einem düsteren Ort gelandet, an den ich ohne klingonischen Begleitschutz niemals hinwollte.

So kam es dann auch, dass ich den netten Dialog zwischen Geordi und Data/Lore nicht wertschätzen konnte. So faselte man einfach auf den alten Franchise-Esel namens Lore ein (und hier wurden die Dialoge bereits schlechter), der doch bitte mal vernünftig sein möge.

Wie das alte Mütterchen, das ihren Sohn beim Amoklauf ermahnt: „Ach Dieter, sei doch nicht immer so.“

„Data! Hören Sie endlich mit der Sterberei und dem Wiederkommen auf! Was soll das denn noch mit Menschlichkeit zu tun haben?!“ – „Hey, stellen Sie meinen Buddhismus in Frage?!“ – Lieber ein Golem als gar keine Videospielcharaktere: Diese Szene war etwas schwach. Liegt aber auch an MIR. Habe nun mal einen gewissen Anspruch. Selbst schuld?

Vielleicht dem Manne was anbieten? Ein Holodeck-Programm, bei dem man mit dem Kristallwesen kuschelt – oder so? Wobei man im Nachhinein die Hand vor die Stirn schlägt, wie wenig die Crew mit einem übergriffigen Lore gerechnet hatte. Wir wissen doch alle, wie es mit ALLEN ambivalenten Figuren ausgeht. Wie lange hing die Borgqueen brav an der Wand? 2 Minuten? BEVOR der Umzugsdienst sie auf die La Sirena getragen hatte?

Angeblich würde Geordi es mental nicht überleben, wenn er Data wieder verlöre…

Hoffentlich sagt ihm keiner, dass Soong noch 50 Kilo USB-Sticks mit Data-Erinnerungen zum Bitcoin-Farming eingesetzt hatte? Finde ja generell, dass diese Tränendrücker-Szenen nicht den Kern von Star Trek ausmachen. Kurze Sätze („Ich war es und werde es immer sein…“) oder prägnante Handlungen („Entehrung, Mister Worf!“ *10 Leute umdrehen lass*) sind da toller als diese ewigen Dialoge à la:

„Aber bedenken sie doch die allgemeine und spezielle Traurigkeit; ich habe doch 30 Jahre nur an dich gedacht, Dieter… äh… Data!“

Aus großem Unrecht erwächst große … Raaacheee

Die ganze Misshandlungsstory – quietschender Betonboden unter dem Reagenzglas und so – ging mir eher an die verflüssigten Nieren.

Klar, das Todesvirus aus DS9 war keine nette Sache („FFP2-Maske in der Großen Verbindung?! Nicht mit mir!“), aber eigentlich war die Grausamkeit 1999 schon abschließend behandelt worden. Tausende Formwandler zu infizieren war ja deutlich grausamer als zehn Heinis vorher zu malträtieren?

DAS jetzt wieder auf den Tisch zu bringen, war eher ein Fanfiction-Fluchtreflex (aber der Zeitstrahl RUNTER geflüchtet) als notwendig? Vor allem: So zu tun, als hätte das Dominion nicht 5 Staffeln hunderttausende(?) Leben beendet/anatomisch verschlechtert, geht schon in den Bereich Whatsaboutismus?

Den schuldbewussten Blick von Picard hätte er sich daher schenken können… („Was?! Mein Vater war Haubitzen-Pilot im Zweiten Weltkrieg?!“)

Der FRÜHERE Jean-Luc hätte das schon in einen ausgeglichenen Dialog umgewandelt. Der noch dazu etwas intellektueller als das derzeitige Doof-Glubsch-Guck gewesen wäre.

Denn: Auch bei Schuld & Sühne gibt es ja ein paar Abstufungen… Und wenn es nur in den Nebensätzen ist.

(„Leid und Krieg sind Dinge, die in allen Wesen immanent sind. Mit dem ersten Schmerz ist die Kette besiegelt, und Aua sucht sich seinen Weg durch die Seele der Völker…“)

„Jean-Luc, wir haben Vadic gefangen genommen und könnten sie verhören! Vorher gibt es aber noch eines zu tun…“ – „Sie totschießen.“ – „Genau, Brudi!“ – Frühstückszeit im Spiegeluniversum: Picard lässt sich schnell breitschlagen, die Gefangene abzuknallen. Macht Sinn. Sonst müsste man sich in Staffel 4 ja schon WIEDER eine ALTE Verfehlung des Captains ausdenken…

Details für Rätselfreunde

Ohne die Stimmung verderben zu wollen: So wirklich stimmig ist das Gesamtkonstrukt bisher nicht, oder?

– Picards Leiche wird vielleicht dazu gebraucht, damit die eh schon perfekten Imitationen der Formwandler NOCH perfekter werden? Da drängen sich mir unappetitliche Phantasien auf, in denen Pürierstäbe und Injektionsspritzen eine eher anti-utopische Rolle spielen. Mit den eher „effizienten“ Technik-Mitteln der letzten Trek-Jahrzehnte hat das eh wenig zu tun. („Habe biometisches Gel im Replikator erstellt. Und die Moleküle tragen DEIN Gesicht, hihi“)

– Jack hat vielleicht irgendwelche Gedanken gehört, aber bestimmt nicht den Schuss…? Dieses ständige Aufwerfen von Visionen und neuen Fähigkeiten, wonach er dann NICHT medizinisch auf den Kopf gestellt wird, sondern als Hartz-4-Superheld durch die Flure oxidiert, geht mir langsam auf den Wandkalender. WIE WEIT kann man eine Staffel bitteschön strecken? Zeigt es mir, gaaah! (*manisch an Kirchenuhr rumhangel*)

– Vor dem Föderations-Feiertag graut es mir auch schon wieder. Meine Vermutung: 5.000 Schiffe „feiern“ dann am Mond, während irgendwelche Kultschiffe holographisches Konfetti ablassen („Da! Deep Space Nine hat den Transgender-Regenbogen ausgespuckt!“). Dabei halten Admiral Bonzen-Billi und Präsidentin Schreckschraube eine schlechte Rede – bis halt der Terror beginnt.

Und man plötzlich merkt, dass man NICHT alle Schiffe der Föderation auf 20 Quadratkilometer zusammenziehen hätte sollen.

– Ich hab ja erst vor 2 Jahren die 7. Staffel DS9 erneut gesehen… Und ja, Die Gründer wurden da von dem Virus GEHEILT. Das lief über O’Brien, Bashir und Odo – und war eigentlich recht sauber abgeschlossen worden? Was man hier wieder alles nachträglich umschreibt („Erste Heilung hat Long Covid verursacht! Und die Zweite gab’s nur über’n Hausarzt!“), will ich eigentlich gar nicht so genau wissen.

„Ich wollte immer schon mal ein Föderationsschiff haben. Dann kann ich mein eigenes als Raucherclub anmelden.“ – Augen auf beim Sesselk(l)auf: Endlich gehört der Chair dem Antagonisten. Den hat sie sich durch ihre Rachegefühle aber auch redlich verdient! Ich persönlich biete irgendwelchen Polen daher auch immer die Naziuniform von meinem Opa an…

Was war jetzt eigentlich mit der Portalwaffe? War die kaputt, plötzlich egal – oder trafen beide Adjektive nur auf den Arbeitsvertrag des vorletzten Autoren zu?

Toll war aber immerhin der letzte Moment auf der Brücke, als die Kamera laaangsam auf Vadics Gesicht zufährt („Meins, meins! Meeein Schaaatz!“) und die Musik richtig gut wird bzw. BLEIBT.

Fazit:

Diese Folge ist schwerer zu bewerten als Vadics Selbstzahlerbeitrag beim Betriebspsychologen.

Einerseits passiert „viel“ (also 60-70% einer ALTEN Trek-Folge) und die ersten Antworten sind wie ein warmer Sommerregen auf unseren ausgedörrten „Was soll das nur alles?!“-Fragebogen. Auch sieht das optisch diesmal deutlich ruhiger aus.

Andererseits ist das ziemlich düsterer Mist, bei dem man sich ständig fragen müsste, ob man DS9 & TNG damals komplett missverstanden hat – ODER einfach alle relevanten Fakten rektal umgeschrieben wurden.

Klar, die Dialoge sind teilweise besser, aber auch nicht so gut, dass ich in 5 Jahren sagen würde: „Ich muss unbedingt noch mal die Folge sehen, in der die Gegenspielerin vom Bunsenbrenner unter ihrem Schleimhintern erzählt.“

Trotzdem habe ich mich wenig gelangweilt – und am Anfang und Ende GAR nicht. Die Episode war aber auch 10 Minuten kürzer. Was im Kurtzman-Umfeld IMMER gut ist.

Es bleibt eine Story zurück, die MIES altern wird. Schon deswegen, weil’s immer noch unsinnig ausgehen dürfte („Picards DNA war die für’s Rückwärts-Einparken?!“) und die Folterstory von Anno Tuck schwächer wird, je länger man drüber nachdenkt.

Und je mehr die Föderation und Picard zu einem Arschloch mutieren, das für ein paar TV-Serienjahre nur sehr sorgfältig … zugenäht war?!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM