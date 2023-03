„Star Trek – Picard“ – 3.06 – „The Bounty“

Fanservice ist eine tolle Sache. Sogar der 20-jährige Praktikant kann in einer Liste olle Schauspielernamen durchgehen und entscheiden, welche (zwangsläufig) alte Figur an der Museumskasse laut „BUH!“ ruft. Natürlich nur aus künstlerisch hochwertigen Motiven, versteht sich… – Daher sehen wir diesmal unter anderem Moriarty wieder, der vom Produktionsassistenten mit dem Versprechen auf frisches Taubenfutter durch die Düsterkulissen gejagt wird.

Inhalt: Im Daystrom-Institut ist eventuell eine weitere Waffe entwendet worden. Da man hofft, deren verräterischen Fußbodenabdruck zu finden, schleicht man auf komplizierte Art ins Lager (= Der Transporterchief drückt auf ENTER) und findet dort Moriarty, der als Avatar für Data/Lore/Soong fungiert.

Gleichzeitig muss Geordi überredet werden, überredet werden zu wollen. Denn nur er hat die Macht der Schraubenschlüsselhände – Tschakka!

Nepper, Schlepper, Fragensteller

Ist das nicht ein wenig arg behämmert? Ich meine: Bösewichtverhalten gut(?) und schön(?), aber wir müssen den Markt für 80er-Jahre-Trickfilme doch nicht komplett zerstören, oder?

So lässt Vadic z.B. einen ihrer Bösewichte umlegen, nur weil der eine einfache FRAGE stellt?! Der wollte ja nur wirklich was zum Zeitplan wissen? („Können wir nicht noch 72 Stunden warten, um…“ – *ZISCH*)

Geht das da immer so ab auf der Brücke? Und ist Atmen und Kopfnicken ebenfalls gaaanz dünnes Eis auf dem See des chefseitigen Nervensystems?

Und Vadics Sprüche à la „Alles wird brennen, sterben, ruhig und leblos sein, harharrr!“ lassen mich ebenfalls kopfrüttelnd zurück. Das ist psychologisch inzwischen ein Niveau, bei dem man sich fast die Galaxien-sterilisierenden Androiden-Tentakel aus Staffel 1 zurück wünscht!

Die waren als Erklärungsansatz wenigstens so etwas wie Ausländer, jawoll.

„Guten Tag, ich bin der neue Formwandler im Team und freue mich schon… AAARG!“ – „Trottel! Der sollte sich doch erst vorstellen, wenn wir uns gegenseitig den Plüschball zuwerfen.“ – Hier wird schnell der fehlende Abschluss nachgeholt: Bösewichte müssen sich in schlechten Serien immer gegenseitig dezimieren. Sonst käme man auf den saudoofen Gedanken, dass die ebenfalls soziale Wesen sind.

Jacks „Irudomic Syndrom“ (geerbt von Picard) macht mich ganz krank

Wie im Kläranlagen-Clubeingang fliegt hier alles wieder bunt durcheinander: Der kopfkranke Jack fühlt sich „doomed“ seit dem Kinderbett, findet aber auch, dass „Van Gogh“ mit seiner Verrücktheit sehr begabt war. Picard faselt von „Schicksal“, findet darüber hinaus aber keine passenden Worte des Trostes.

Ja, Jean-Luc hat echt abgebaut… Faselte er früher jedem Alien die Antagonisten-Fibel faltig, indem er größere Zusammenhänge anführte, muss es jetzt „Fate“ sein. Und der Fart in der Kneipenkulisse, deren zehnjährige (Wert-)Abschreibung man wohl unbedingt nach 6 Folgen schon beenden wollte. Fühlt sich betriebswirtschaftlich nämlich bereits länger an, diese Dauernutzung.

Und statt sich darauf zu beziehen, dass sich Jacks Syndrom vielleicht nicht verschlimmert, landet man ausgerechnet bei Jean-Lucs Androiden-Körper. („Will auch einen!“) Der Picard bekanntlich ja nur einige Jahre spendieren wird, bevor eine simulierte(?) Random-Krankheit ihn dahinraffen wird. Also doch noch nicht so beneidenswert?

Zumal es der Mann ja auch ohne Robo-Hilfe in den dreistelligen Altersbereich schaffen konnte…

Ein Cringe, sie zu knechten…

Gott sei dank, die Dialoge sind wohlauf. Dachte schon, im Betriebskindergarten wäre Corona ausgebrochen.

Da wird geschwafelt über Worf, der bekanntlich „kein Hugger“ ist, über eine NOCH tödlichere Waffe als die Portal-Kanone (die sich alle quasi einbilden, weil der Autor das will) bis hin zu dem uninteressanten Wiedersehen von Seven und Raffi. Natürlich auch wieder kommentiert von Worf, der auf Seiten der Serienmacher plötzlich mit dem frühen Data verwechselt wird: „Ich konnte bereits früher das Wiedersehen von Liebenden beobachten.“

Maul halten, Kamillentee-Boy!

„Schön, euch alle wiederzusehen.“ – „Verschüchterte Umarmung?“ – „Nuur wenn sie total aufgesetzt wird, da kenne ich nix!“ – Gestern, Heute, Torben: Alle sind sie noch mal zusammen gekommen! Bei Beverly und Jean-Luc sogar schon vor über 20 Jahren – unter’m Wasserfall, hihihi.

Merke: Zur Not wird halt immer irgendwas Bildhaftes gesagt („Eine Smoking Gun!“ – „Ja, der müssen wir das Schießpulver auf Halb Neun pusten!“), damit niemand merkt, wie sinnfrei die ganzen Herleitungen sind.

Kultige Momente – für alle, die sich hiernach doch lieber Captain Archer ansehen wollen

Kein Zweifel, auch diesmal werden viele Zuschauer wieder bemerken, wie unterhaltsam und trekkig doch alles war. Allein all diese „lustigen“ Anspielungen und die „tollen“ Exponate auf der Station! – Ich bin mir ernsthaft sicher, der Artikel von „PC Games“ ist schon unterwegs: „Diese 95 Easter Eggs habt ihr verpasst!“

Aber wo andere Easter Eggs sehen, sehe ich nur ein Eierschaukeln auf Warp 1:

– Riker, der Worfs Pazifismus auf den Arm nimmt („Oh Gott, er ist kein schwertschwingender Selbstmörder mehr, Wir werden stärben!“), wirkt eher wie ein alter Mann, der einen anderen alten Freund neckt. Damit beide nicht so alt wirken. Fehlte fast nur der Satz: „Was’n los? Bist du etwa (*kicher*) 40 Jahre ÄLTER geworden?! HA! Ich schmeiß mich weg! Älter geworden! Ich bin ein Comedy-Gott!“

– Die selbstreferentiellen Momente (= Horror-Tribble) und die extrem langweilige Station, die zu 80% aus Rauchschwaden und zu 20% aus unscharfen Deckplatten besteht, hat mich auch nicht abgeholt. Da hätte „Orville“ sicherlich einiges aufgefahren, um dies zu einem netten, hellen Museum zu machen. Stattdessen flackern irgendwelche Hologramme im Hintergrund rum, während leise Trek-Musik spielt – nur für den Fall, dass sich hier jemand im „Saw“-Franchise wähnt?

– Der lang angekündigte Moriarty springt einfach aus irgendeiner Ecke. Keine aufgehende Tür, kein langsames Annähern auf dem Gang, kein kurzer Spannungsaufbau. Nö, der Kameramann drückt einfach seine ein- bis zweihundert Marlboros aus – und hält aus 50 Zentimetern drauf.

Früher wäre das als Fanfilm schon nicht doll gewesen (wer erinnert sich nicht gerne an die Pickel-Nahaufnahmen von Tim Russ & Co.?), aber langsam werden wir anscheinend dran gewöhnt, dass mangelnde Sorgfalt irgendwie „modern“ ist?

Kombiniere: Sherlock Holmes ist an seinem Facepalm erstickt

Endlich mal Dinge, die Sinn machen:

– Moriarty spielt Riker ein paar Töne vor. Natürlich wackelt dabei die halbe Station; wer kennt das nicht, wenn die Nachbarn Musik hören?

„Kuckuck! Hier ist der Weckruf für alle Besucher, die sich im Lagerhaus verirrt haben. Und im eigenen Filmgeschmack.“ – Moriarty, The Mordor-Edition: Ob ein Kurzauftritt geschmacklos ist, hängt immer sehr davon ab, was wir NICHT sehen. Ursprünglich war z.B. an dieser Stelle Reginald Barcley geplant, der sich in eine selbstschießende Holo-Haubitze verliebt hat.

– Obwohl er dabei auf die Gruppe ballert, will er wohl, dass Riker erkennt, dass er die Melodie im Pilotfilm („Mission Farpoint“) gepfiffen gehört hat? Von Data… Aber okay, vermutlich hat Data in tausend ungezeigten TNG-Momenten begeistert von diesen paar Tönen gesprochen?

(„Captain, ich wollte immer schon ein Backpfeifengesicht sein. Dieses Lied soll mir dabei helfen!“)

– Und weil Riker weiß, wie das – eigentlich auch anderweitig bekannte – Liedgut weitergeht, lässt Moriarty als Wächter(!)programm der Station die Gruppe zu einem neuen Androiden.

Oh, was für ein Zuuufall. Alle alten Schauspieler wieder vereint!

Gib mir mehr Datasse! MEHR! Füll sie mir in den Bierhut!

Ja, ich übertreibe nicht mal, wenn ich diese Überschrift verwende. Denn Dr. Soong – der mit dem Golem-Fetisch – hat sich vermutlich ein schwebendes Pilsfass an die Mütze getackert.

So taucht er als Hologramm auf (immer wichtig, falls Leute in ein streng geheimes Institut einbrechen?!) und plaudert vor zwei halbfertigen Datas, was er alles in sein neuestes Werk reinmischen wollte: Lal! Lore! Data! B4! Sich selbst! Den Hund vom Bauern! Und den Mann in der Straßenbahn, der immer so mechanisch guckt!

„Ups. Nein, ich weine nicht. Ich habe da nur was im Auge… Raus damit! (*Brrrzz*)“ – Endlich mal ein Projekt(or), das mit zwei gezielten Faustschlägen abgeschlossen werden kann: Datas neuer Old-Man-Body hat ein paar neue Kniffe eingebaut! Unter anderem kann er Urinstein mit Blaulicht sichtbar machen. Wo das Licht hierfür rauskommt, erratet ihr nie.

Nicht gegen gesunden Fanservice, aber langsam nimmt das hier Auswüchse an, bei denen man sich (und anderen) an den Kopf grabschen will. Man macht es nur nicht, weil man Angst hat, dass dabei fünf Miniatur-Datas rausfallen („Ich wollte schon immer mal ein menschlicher Däumling sein, Captain!“).

Moriarty ist da übrigens auch einfach wieder … verschwunden.

Wandelndes Rätselbuch schon alle?

Mach mit, die anderen Kids tun’s doch auch!

Die Gespräche zwischen Geordi, seiner Tochter und Picard haben mich so gelangweilt, dass ich die Fernbedienung zu Geordis alten Visor umbiegen wollte. Das verbale Fasel-Vieleck hörte sich tatsächlich exakt so an:

Picard: „Hab nix Böses gemacht, nix hatta gemacht. Nix Gefahr für keinen will er, der Jean-Luc. Du Hilfe machen?“

Geordi: „Aber Tochter! Familie! Sternenflotte! Meldung machen! Alarm! Doch Gefahr für alle will er wohl?“

Tochter: „Papa, Papa! Ich auch Sternenflotte! Wir alle! Gefahr nicht gut, aber noch mehr Gefahr noch weniger gut.“

Geordi: „Aber Schiff! Aber Verantwortung! Aber Fernsehabend! Aber am Tisch sitzen! Aber diskutieren! Aber Folgenzeit! 55 Minuten! Ohne Haut und Knochen!“

Tochter: „Aber man soll nicht immer ‚Aber‘ sagen!“

Um die Formwandler oder die konkret geschehenen Dinge (allein der leere Zigarettenautomat von Space-Merkel!) geht es hier irgendwie nicht…?

„O Tochter der großen Schraubenmutter! Ich verstehe ja, dass du die Galaxie retten willst. Aber muss das unbedingt am publikumsintensivsten Tag sein? Wir haben heute im Museum den großen ‚Wir teeren und federn dich zum Tribble‘-Tag!“ – Besser überzeugen als NOCH mehr Kinder zeugen: Geordi ist nicht von der Story begeistert. Dafür No Offense von meiner Seite.

Kein Kant & Hegel im Stichworthagel

– Wir fassen es nicht! … äh… zusammen:

Ein Waffenlager eines Forschungsinstituts schwebt neben einem Mond herum (der keine Sensoren oder Verteidigungsstellungen hat). Alle paar Stunden kommt die Föderation da lust- und leblos vorbei, um bereits eingetroffene Feindschiffe fortzujagen.

Klingt hart, aber dafür dürfen ja alle bleiben, die sich vorher bereits rübergebeamt haben.

Und wenn die KI vor Ort etwas Seltsames entdeckt, schießt sie mit altmodischen Pistolen(!) auf die Angreifer!

Potzblitz, ist eine Hollywood-Karriere neuerdings EINFACH!

„Achtung, wir installieren nun einige Gucklöcher in den Umkleidekabinen. Bitte reagieren sie darauf nicht. Höchstens mit Applaus.“ – Stasi-Methoden für alle, die bei der Stasi durchgefallen sind: Die wichtige Station wird als verlassene Industrieruine dargestellt. Passt ja zum Drehbuchzustand?

– Das Tonband Die KI ist einerseits so dämlich, die Eindringlinge auf ihren Esskonsum hinzuweisen („Bitte keine Brösel auf die Weltuntergangswaffen“), andererseits ist sie mit einem Androiden verbunden, der in einem nahegelegenen Star-Wars-Film rumsteht. Außerdem gibt es anscheinend ein riesiges Holo-System zwischen den Regalen.

Nennt mich altmodisch-verklärend, aber sooo wirr war es selbst in den schlechtesten TOS/TNG-Folgen nie?

– Das Abbild des Moriarty wurde jetzt gewählt, weil … ? Wegen der tiefgründigen moralischen Beschäftigung mit dem Thema „Alte Episodenliste nach Kultcharakteren durchgehen ODER Gastauftritte direkt auswürfeln“?

– Die Dateien von Lore kommen jetzt WO her? Und Lal war jetzt nach ihrem Zusammenbruch WO gespeichert? Und wenn der Android nicht funktioniert hat, warum hat sich Soong dann teilweise drauf geladen? Oder ihn nicht fix repariert, wie unsere Helden es hier taten ?

„Ihr haltet das hier für zu VIEL? Dabei haben wir im Nebenraum noch Data-Junior, Data-Großvater und Data-Versicherungsvertreter.“ – Von wegen Servicewüste: In Sachen Fanservice ist jede Anzahl an Selbstumdrehungen erlaubt. Wichtig ist nur, dass die Gesamtzahl der Rotationen vierstellig bleibt.

– Und wenn der Android DOCH funktioniert hat, warum hat man ein empfindungsfähiges(!) Wesen dann als (fehleranfällige) Überwachungskamera mit Pfeif- und Halluzinationsfetisch installiert?

– Sollte Data/Soong/Lore die Angreifer mit Zitaten aus den zehn besten TNG-Folgen in die Flucht schlagen? Oder ihnen einfach Hologramme aus jenen Episoden auf den Kopp regnen lassen?! („Aua! Die werfen mit Pfeifen, Pfeifen und Pfeifen! Lass uns abhauen, Joe!“)

– Besonders liebevoll und trekkig ist natürlich die kleine Szene, in der man Kirks Überreste in irgendeiner Ecke verrotten sieht. Hat man früher seine Helden noch in Photonentorpedos ins All geschossen (Spock und andere) oooder sogar auf sogenannten „Friedhöfen“ begraben – für den Extrabonus an Pietät – , werden zertifizierte HELDEN© heute im Jutesack ins Muse-Museum von Kurtzman gestellt.

Vermutlich wegen der „Magischen Voodoo-Schwingungen“ aus dem Leichnam?

Das sagt schon verdammt viel aus über das Trek-Verständnis der heutigen Macher. („Da! Kult-Charakter! Mister Trikorder soll eine eigene Gruft bekommen!“)

„Da! Die Defiant! Einfach so ausgestellt, als wäre es nix. Was wohl die alte Crew von damals dazu sagt?“ – „Fragen wir sie doch. Die wurden zur Besichtigung an die Außenhaut genagelt!“ – Jesus liebt diese Staffel: Wenn die Zombifizierung des Franchise weiter voranschreitet, sieht man vor lauter Duftbäumen die schwarzen Kulissen nicht mehr…?

– Von dem Schiffsmuseum ganz zu schweigen. Sind wir jetzt schon so weit, dass wir einfach die Trek-Elemente im dreckigen DUTZEND an Kurtzmans Pinnwand nageln? Eingebettet in einem wilden Soundmix aus Voyager-Melodien, DS9-Gesummse, TNG-Gedröhne?

Und Geordi führt da die „Unmengen an Besuchern“ durch, die keiner sieht (EIN neutrales Frachtschiff mal da hinstellen?!)…

– Kleiner Nerd-Einschub: Früher wurden Schiffe tatsächlich auch mal 30-40 Jahre lang verwendet. Die Defiant fühlt sich hier daher irgendwie deplatziert an.

– Sowieso ein Unding, dass diese Schiffe anscheinend noch Tarnvorrichtungen(!) haben, die man mal eben rausbeamen kann. Aber okay, wir haben nebenbei den vierten Film erwähnt, DANN ist es kein Logikfehler, sondern nur ein Liebesbeweis… ?

Weitere halbgare Szenen für das ganz gare Zuschauerhirn

Sevens rührselige Erinnerungen („Auf der Voyager, da gab’s noch Kameradschaft UND koa Sünd‘!“), Jacks Miniromantik in Bezug auf LaForges Tochter (Ich merke mit den Namen erst, wenn sie aufhört, ihren Vater heiraten zu wollen) und Vadic, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, um ihre übliche Psychonummer abzuziehen.

Und JA, der Charakter WAR mal cool. Beim ERSTEN Auftritt. Seit ihrer großen Comedy-Tour namens „Gummigesicht des Grauens“ in Gadderbaum-Süd habe ich aber meine Zweifel.

„HA! Da schaut ihr, was? Ich habe den Weltspartag der Föderation genutzt, um mich bei der Söldnergruppe Wagner einzuschleusen!“ – Die große (Kröten-)Unterwanderung: Nach 6 Folgen muss man konstatieren, dass die Geschichte hochkomplex und politisch ist. Allerdings nur für bestimmte Parteien?

– Seid ihr auch so gespannt, WARUM Picards echter Körper geklaut wurde? Ich kann mir hier extrem viele Dinge vorstellen:

Klon-Anfrage von verblendeten Shinzon-Jüngern, geheimer DNA-Inhalt („Wir haben das Diplomatie-Gen entdeckt, Heureka!“), Jean-Luc als Wurmlochwesen mit Echtwelt-Fetisch, frühere Geburt als FRAU, Immunität gegen Krankheiten (oder superpraktischer AUSLÖSER von Plagen?)… Oder war er gar der Begründer der modernen Wechselbalg-Evolution?

Nur eines haben alle Möglichkeiten gemeinsam: Sie sind nicht alle so mies wie das, was sich die Chefautoren TATSÄCHLICH ausgedacht haben werden. Dafür stehe ich mit seinem Namen!

– Besonders Panne auch wieder die NETT gemeinten Dialoge, bei denen z.B. Jack seinen Vadder doch irgendwiiie mag, weil er bestimmte Charaktereigenschaften übernommen haben könnte.

(„Hey, deine Gene waren ja doch zu etwas gut! Hatte immer eine EINS in Mathe!“ – „Hä? Matte? Ne, die kannst du dir bald abschminken, mein haariger Freund!“)

– Der Umgang mit Jacks Krankheit war dämlich. Beverly fand den Jungen einfach nur „verträumt“ und „overclocked“ im Sinne von „Bestimmt hochbegabt, hach!“. Gescannt wird von ihr anscheinend nur noch, wenn Ostermontag auf den Schrotflinten-Gedenktag fällt? Zumal sie doch genau weiß , dass Picard an der Kopf-Krankheit leidet!

Ich muss gestehen, dass ich KURZ davor war, 1,5 Sterne zu geben. Wegen dem Wohlgefühl, das mich bei Brent Spiner und der Waschladung an reingeprokelten Trek-Elementen überkam. („DA! Die Defiant! So wunderschön vom Grafiker in den korrekten Kreis reinkopiert! Ein Genie des Augenlichts!“)

Und mit genug geistigem Makrokosmos reicht manchem Zuschauer vielleicht ein Riker, der z.B. mit flapsigen Sprüchen auf den widersprüchlichen Worf einredet. („Sie waren doch früher humorvoller/humorloser/genau so wie jetzt. Was hat sich geändert/ist gleich geblieben? Mehrere Antwortmöglichkeiten sind zulässig.“)

„Worf, Sie sollten wieder etwas gewalttätiger und lakonischer werden!“ – „Ich sagte es bereits: Köpfe lasse ich nur noch für die Klingonische Sportschau rollen!“ – Ritalin statt Ritual: Wir schneiden uns nur noch in die Pulsadern, bis Kamillentee rauskommt. Diese totale Umkehrung des Charakters ist total kultig und neu! Schließlich arbeitet Zukunftia erst seit 20 Jahren mit diesem Kniff.

Doch für diese unlogische Restepampe DARF man keine bessere Bewertung abgeben.

Statt dem traurig dreinblickenden Geordi, der die Verschwörung nicht einsieht, weil er dafür 5 Sekunden an was anderes als an seine Tochter denken müsste, hätte ich lieber gesehen, dass er irgendeinen Admiral anruft, der sich komisch verhält.

Fazit

Man hört schon fast das fleischige „Fapp-Fapp-Fapp“ aus der mittleren Körperregion, wenn die Autoren den Retro-Geist beschwören.

Tribbles! Alte Freunde! Museum’se! (Ja, eigentlich gleich mehrere) Kirks Enerprise schwebt im All! Moriarty! Voyager-Musik! Geordi! Rückblenden auf den TNG-Pilotfilm, und, und, und…

Die Story ist nur der dünne UHU-Kleber, der all die Momente auf einem weißen Plakat namens „Staffelkonzept“ festhält. Klar, das könnte alles total unterhaltsam sein, ist aber als Kunstwerk so hohl, als hätte man 7 TNG-Staffeln geschreddert. Und als künstlichen Hundehaufen ausgelegt, damit bei der Trek-Laufkundschaft irgendwas unter dem Schuh hängen bleibt.

Nach Details, Politik, Logik und Feingefühl braucht man da auch nicht fragen.

Bei Nachfragen gibt es sonst die Vadic-Spezialbehandlung…

(*Obstmesser langsam von links nach rechts beweg*)

