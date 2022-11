„Everything Everywhere All At Once“ – Eine Kritik unter Tausenden

Dieser Film über eine überforderte Wäschereibesitzerin, die auf dem Finanzamt zur Kämpferin des Multiversums wird, hat für Aufsehen gesorgt. Und das nicht nur deshalb, weil Michelle Yeoh endlich einen Charakter spielt, dessen Schreibweise ich nicht einmal die Woche googeln muss („Phillippha Goeurgiuo, oder so ähnlich?“). Nein, viele sahen hierin den besten Multiversumsfilm aller Zeiten. Und zwar in einem Universum, in dem alle anderen Filme… äh… von Ameisen gedreht werden?

Wer das Werk NICHT kennt, möge statt meiner Inhaltszusammenfassung lieber diesen Trailer anschauen.

Sonst werden meine Finger durch all das Tippen zu angekokelten Bratwürsten.

Endlich gibt es im Multiversum eine Chance auf einen Multivitaminsaft: Dieser Film mixt viele Stilmittel. Zwischen 11,7% und 47,9% passen dabei sogar auf EUREN Geschmack. – Kunst?

Ja, es stimmt schon. Man kann sich total TOLL fühlen, wenn man diesen Film sieht.

Elitär. Als Durchblicker. Als popkultureller Feinschmecker. Als genialer Versteher von Paralleluniversen, der Oma und Opa ins Gesicht lacht: „Haha! Ich habe vor 15 Jahren ‚Das Universum in der Nussschale‘ gelesen und danach noch 10 Marvel-Filme geschaut!“

Und daher verstehe ich auch total, dass mir von mehreren Personen begeistert von diesem filmischen ADHS-Spätwerk vorgeschwärmt wurde. Es sei genial, wie man emotionale Themen („Was ist Liebe? Und warum sind da Holzspäne auf meiner Zuckerwatte?“) zusammen mit tiefgreifenden Erkenntnissen anpacke („Wenn ich eine Quittung anders beim Finanzamt einreiche, bekomme ich statt Streifen an der Uniform eine gestreifte Gefängnisuniform!“)…

All diese Themen seien doch wahnsinnig gut verwoben. Und wer das nicht sehe, habe Wurstfinger und eine lesbischen Lohnsteuerverein.

Und genau so ist es auch: Dieser Film ist wie eine Wundertüte. Und weil man so viel reinpackt, knallt auch das eine oder andere auf den Tisch, das einem gefällt. Ob Kampfsport, Kant, Klaviersolo oder Komödienklamauk… Irgendwas wird schon zünden, wenn man nur genug Schießbudenfigur… Schießpulver dran klatscht.

Zugegeben, das Prinzip „Alles kann, alles MUSS“ ist von den Machern ziemlich clever, andererseits aber auch ein bisschen … feige?

„Ich weiß, unsere Hände sehen lustig aus. Aber warte mal ab, bis wir den Gag ‚Ketchup statt Blut‘ bringen!“ – Humor zum Fremdschä… Fremdlachen: natürlich ist dieser Film nicht beliebig. Man kann ihn auf viele Arten deuten. Am Bahnhof forscht man auch bereits an den psychoaktiven Substanzen dafür.

Klar, es geht darum, dass eine emotional verwahrloste Teenagerin zu einem Schreckgespenst im Multiversum wird – um nur eine der 16 Prämissen des Films aufzugreifen. Was ungefähr so tiefgründig ist wie ein beliebiges anderes Thema aus der BRAVO. („Kann es sein, dass ich vom Schwangerwerden plötzlich küssen muss?“)

Zumal man sich hier auch alle paar Sekunden um etwas anders kümmern muss: Warum entwickelten die Affen in der „Odyssee im Weltraum“-Hommage ihre Hot Dog-Würstchenfinger? Und kann eine bierbäuchige Sachbearbeiterin wirklich Martial Arts, wenn man einfach das Universum wechselt? – Klar, der Film soll Spaß machen und dabei auch noch Minibotschaften mitgeben, aber bei mir sorgte das nach einer Stunde eher für Ermüdungserscheinungen. Da war irgendwann bei mir mehr Martial Fart statt Martial Art angesagt.

Dass da kosmische Energien in einem Donat gespeichert werden, man Lippenstifte essen muss oder der Ehemann der Hauptfigur zehn Wandlungen/Leben durchmacht, ist ja alles hoch unterhaltsam, aber hätten dafür nicht auch ein paar TikTok-Videos gereicht?

Dass kleinste Entscheidungen ein neues Universum aufmachen, ahnen wir ja jeden Tag, wenn wir unserem fiesen Chef NICHT die Zähne raustreten, um nicht aus der Lebensarbeitszeit-Lohnfortzahlung herauszufallen…

„Ich kann nun endlich kämpfen! Das wird alle philosophischen Probleme lösen!“ – „Oh, seht mal! Richard David Precht hat sich endlich zur Frau umwandeln lassen.“ – Hand(kanten)schlag für den Tiefsinn: Jede Welt steht für eine eigene Denkrichtung. Bei manchen muss man vorher halt die Gehirnerschütterung auskurieren.

Und dass wir unsere große Liebe nur deswegen kennengelernt haben, weil wir damals an der Uni in den Papierkorb gekotzt haben (statt beim Bankberater Tango zu tanzen), ist jedem normalen Menschen wohl klar.

HIER wird die Vielfältigkeit des Universums aber derartig überspitzt und parodiert, dass am Ende nicht mehr viel übrigbleibt, was mich interessiert.

Wie soll man denn noch den Finanzamt-Ärger ernst nehmen, wenn bewaffnete Multiversum-Schergen uns die Scheiße aus dem Leib prügeln? Und ob die Hauptfigur ihren Mann nun liebt oder hasst, ist jetzt weniger auf eine tiefgründige Autorenentscheidung zurückzuführen, sondern nur auf eine (gewollt) clevere Dimensions-Ausfahrt. Die Liebe entsteht z.B. dadurch, dass man keine Opernkarriere anstrebt, sondern Amtlicher Bleistiftanspitzer in der Wurstfabrik wird. Ist doch logisch?

Loben muss ich aber, wie viel Mühe man sich bei all den Übergängen und Schrägheiten gegeben hat. Und der Riesendildo, mit dem die Bösewichte verdroschen werden, hat auch oft eine schöne Form, wann immer er zwischen mehreren Schwabbelzuständen wechselt.

Also so wie die ganze Dramaturgie dieses Films?

„Schaut, was da noch auf uns wartet! Es ist grauenvoll, erschreckend, überfordernd!“ – „Ja, wer hätte mit einer weiteren Stunde an Film gerechnet?!“ – So viele Welten, so wenig Drogen-Therapieplätze: Ich will den Film nicht schlecht machen. In 192.029.456 Universen ist er schließlich sogar ein zeitloser Klassiker geworden.

Fazit:

Wenn man mit Spatzen auf Kanonen schießt, sieht das – zugegeben – natürlich total urig und witzig aus. Aber viel bleibt langfristig nicht hängen.

Nach vier Anläufen konnte ich den Film endlich zu Ende schauen und bin etwas verwundert, wie sehr sich Leute begeistern lassen, wenn man nur etwas mit der Multiversums-Karotte rumwedelt. Gewürzt mit ein paar Asia-Kämpfen der Schulnote „3 Plus“.

Ja, als popkulturell Interessierter sollte man ihn durchaus mal gesehen haben. Alleine schon, um sich gedanklich bereits auf das Metaverse einzuspielen, wo King Kong höchstpersönlich uns die neueste Eigenkapital-Exceltabelle vorlegen wird.

Noch mal gucken werde ich dies aber nicht. Höchstens Ausschnitte, um mir ein paar GIFs oder Memes zu basteln. Ich weiß auch schon, welches Publikum das in 15 Jahren mögen wird!

(*Mit Powerpoint-Präsentation zum Altersheim lauf*)