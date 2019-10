Short Treks – Kritik zu „The Trouble With Edward“

Allein die IDEE, eine Origin-Story(!) zu den Tribbels zu zeigen, die 86% aller Tribble-“Fakten“ einfach mal falsch aus dem Hut zieht (der bei STD-Autoren bekanntlich auf dem Hintern sitzt), ist schon… äh… mutig. – Um es mal deutlich höflicher ausdrücken, als STD mit all ihren männlichen Sprechrollen umgeht. Aber okay, dies ist ja „nur“ eine Comedy-Folge. Und da Comedy bekanntlich die Königsdisziplin darstellt, dürfen wir diese besonders streng bewerten. – Hach jaa… Goldene Zeiten für STD-Kritiker. (*schmacht*)

Und hier kommen wir auch schon zu einer Sache, die erwachsene Hollywood-Autoren mit Gelddruck-Flatrate eigentlich wissen müssten: Natürlich kann man in einer lustigen Geschichte mal eine Figur entwickeln, über die man sich hemmungslos LUSTIG machen kann. Wichtig hierfür ist allerdings, dass wir uns hierfür in den 90ern befinden, das zugrundeliegende Universum eher wie bei Al Bundy aussieht UND die Gags dann wenigstens saulustig sind. Hier allerdings nimmt man einfach ein etabliertes Umfeld voller Eierköpfe und „Mathe macht meine Vagina so schön steif!“-Rufer und setzt denen einen dicklichen Trottel in die Führungsetage.

Und zwar jemanden, der zu blöd ist, sein Tablet(!) einzuschalten, sich eine Hose anzuziehen(!) und sich auf einem Level zu artikulieren, das Grundschüler nicht sofort die faulen Eier und Tomaten zücken lässt. – Wie bitte, was fragt ihr da? Warum so ein Trottel mit der sozialen Kompetenz eines Maurerdekolletes in eine derartige Spitzenposition gebracht wurde? Was das wohl für Eignungstests bei der Sternenflotte sein müssen, wenn jeder Hans Wurst von Doofhausen da einen auf Wissenschaft(!) machen darf? – Nun, seht her! (*Tür zum Personalbüro aufmach, 10 kreischende Gremlins in Sternenflottenuniform rauslass*)

„Ich muss den jungen, diversen Frauen zeigen, wie kluuug ich bin! Vielleicht… Wenn ich mein Gesicht mit weißer Zahnpasta einreibe?“ – Knapp daneben ist leider auch schlechtes Trek: Als CBS diese Origin-Story des JOKERS nicht umsetzen durfte, pumpten sie das Drehbuch um 2 Seiten auf und produzierten diese Short Trek-Episode daraus.

Im Ernst: Was ist das für ein Blödsinn, um den es in dieser Geschichte eigentlich geht? Der Typ will Tribbles züchten, damit man die ESSEN kann? Hm, ich hatte bei Kirk irgendwie nie das Gefühl, dass Fleischzucht zu den drängendsten Aufgaben der Sternenflotte gehört. Was aber vielleicht nur daran liegt, dass ich mich ganz gut im Trek-Universum auskenne. Ist also MEIN Fehler, liebe Autoren. (*japanisch verbeug*)

Wobei man dieser Art der Nahrungsbeschaffung aber zugute halten muss, dass die Tiere selbst in der Kurtzman-Ära gar keine Nahrung mehr benötigen! Was definitiv sparsamer als künstliches Fleisch, Replikatoren oder eventuelle Zwischenlösungen sein dürfte. – Wo man bei Kirk nämlich noch einen leergefressenen Silo mit Getreide benötigte, ploppen die runden Kerlchen jetzt einfach mit Hilfe von heißer Luft auseinander. Hundertfach! Bis das Schiff und mein grundlegendes Physikinteresse zerplatzen.

Aber mal abgesehen davon, dass diese Art von Materie-Perpetuum mobile totaler Humbug ist, müsste jeder Planet unter diesem exponentiellem Wachstum nach wenigen Stunden/Tagen verschwinden. Da hat man sich in der Autorenkonferenz wohl etwas zuuu sehr mit dem Schlafkissen auf der ausgegebenen Prämisse ausgeruht („Die vermehren sich seeehr schnell. Macht was draus, Leute!“)…

„Ich bin ein teuflisches GENIE! Die fehlenden 5000 Dollar für diese Spezialeffekte werden dafür sorgen, dass Discovery abgesetzt wird, muhahahaa!“ – Dann wird ER der Captain anstelle des Kalifen: Schade, dass man nicht versucht hat, sich selbst luftdicht wegzusperren und den Rest des Schiffs mit Giftgas zu fluten. Die geistig Normaleren tun hier nämlich auch nichts Konstruktives. Die richtig Cleveren haben vermutlich nicht mal für diese Rollen unterschrieben.

Aber gut, selbst die Turbovermehrung macht natürlich Sinn, wenn man kurz drüber nachdenkt. Denn laut dem hosenlosen Dauerdödel namens Edward hat er die Kerlchen nämlich genetisch modifiziert. Was für Männer wie er, die komplett durch einen versiebten IQ-Test atmen, zwar schwer, aber dennoch machbar zu sein scheint. Und welche DNA bot sich da am ehesten an, damit sich die Biester noch schneller und unkomplizierter vermehren? Vielleicht das Genmaterial von Kleinstlebewesen, die das Kohlendioxid der Luft noch schneller als z.B. Pflanzen in Biomasse umsetzen können? Nein, zu intelligent… Für eine ähnliche Idee hätte man immerhin zwei Sekunden googeln müssen.

Nein, natürlich ist es menschliche DNA.

Der Mensch also. Da erhält der alte Ausspruch, dass man sich „ein Kind hergepoppt“ hat, ja gleich eine ganz neue Bedeutung. Popp, popp, popp! Ja, daaa fliegen sie schon aus dem Reagenzglas raus, die kleinen weißen Säuglinge (Igitt, die werden mal zu alten weißen Männern?). Hihiharr… – Äh. Sorry. Habe gerade von innen aus einem Gulli geschaut. Der Anspruch dieser Serie war da irgendwie reingefallen.

Eigentlich könnte man bei dieser Zurschaustellung von fehlender halb- und viertelwissenschaftlicher Bildung seitens der Autoren auch schon einen Schlussstrich ziehen. Die Episode wirkt nach der Hälfte schon so blöd, albern, lächerlich, krampfig gewollt und bösartig figurenzersetzend, dass völlig EGAL ist, was danach noch geschieht.

Aber HALT! Hier sind ja nicht alle Leute bösartig oder blöde! Da wäre z.B. dieser hübsche junge Captain, der von Rosa Salazar („Battle Angel Alita“) gespielt wird. Man, ist die kompetent und schlau! Das impliziert jedenfalls ihre gelbe Uniform und die Tatsache, dass sie Edward mit den Bescherungshänden nur genervte Blicke zuwirft. Ihre schwarze, ebenfalls junge und sehr kompetente Kollegin tut dies übrigens auch. Ehrensache! Dieser Typ ist schließlich ein ekelhaftes Schwein, das man nur mit tibetanischer Gelassenheit ertragen kann. WENN man ihn nicht gerade 20x dazu auffordert, sein blödes Maul zu halten. Ääätzend, dieser Typ! Ich hätte dazu fast einen Tweet abgesetzt, LOL!

„Hallo Sir. Mögen Sie Tribbles? Ich bin ein sehr stabiles Genie!“ – Natürlich ist diese Story GUT! Etwas zu nehmen, was Trekkies kennen und lieben, das hat schon bei Spock, Pike, Mudd und Sarek super geklappt! Ich persönlich wünsche mir sogar, dass die Serie noch mehr Elemente aus TOS weiterenwickelt. Die Popkultur sollte sich nicht in der Zukunft auf ihrem faulen Arsch ausruhen, sondern unverdrossen in die Vergangenheit schreiten!

Nein, mal wieder im Ernst: Kommt mir jetzt nicht mit Barcley, Neelix, Kim oder anderer Ausschussware vom Endpunkt der trek‘schen Beliebtheitsskala! – So von wegen: „Die waren ja auch nicht toll!“ Doch, das waren sie. Heute MEHR als in den 90ern. Wir wussten ja damals noch nicht, was wir an denen hatten! Sie konnten arbeiten, Dinge erledigen und trugen dabei Beinkleider! Eben die heilige Dreifaltigkeit eines minimalen Figurenhintergrunds…

Doch DIESER dicke Klischee-Repräsentant von Autorenideen zum Thema „unbeliebte Bürokollegen“ kann nicht mal einen DECKEL über seine Versuchstiere legen. Oder ein Kraftfeld oder einen Alarmmechanismus.

Dazu kommen noch haarsträubende Dialoge wie diese hier: „Keine Ahnung, ob die intelligent sind. Aber man kann sie leicht fangen. Und sie haben kein Gesicht. Oder ich züchte sie so, dass sie einen Hirnschaden haben.“ – Okaaay? Picard würde sich bei so was im Grabe umdrehen, wenn er schon tot wäre – und nicht erst in 3 Monaten unter Michael Chabons Stiefelabsatz eingehen würde.

Humorepisode oder nicht: Das passt nicht zu Trek und ist als freche Kritik am Fleischkonsum etwa so geeignet wie eine große Plastik-Atomrakete, die man dem Nobelpreiskommitee in den Vorgarten stellt! Falscher Adressat, Thema verfehlt. Hätte Edward hingegen gemurmelt, dass es da eine hungernde Spezies gibt, deren strengreligiösen Ernährungsvorschriften exakt auf die Tribbles passen, wäre es etwas anderes gewesen. Aber das wäre ja dann ein moralisches Dilemma in einem SF-Setting. Und somit unpassend für Autoren, die zumindest mental ohne Hose ins Büro gehen.

„Wieso rennen denn alle vor mir weg? Ich habe doch extra die braue Kaka-Seite nach außen angezogen. Damit mein Popo nicht schmutzig wird.“ – Irgendwas sagt mir, dass die Autoren hier MICH als konservativen Kritiker (der ganz altmodisch ständige TV-Innovationen einfordert) portätieren wollten. Und ja, ihr Verbesserungsvorschlag ist angekommen. Ab heute erschrecke ich beim Review-Schreiben keine Frauen mehr mit meinem Gemächt – versprochen!

So, nachdem ich gerade ein paar Stunden über die Geschichte geschlafen habe, muss ich eines zugeben: Wenn man den Trek-Hintergrund komplett weglässt, ist die Comedy an sich maximal OKAY. Denn natürlich darf man in derben Komödien wie „Verrückt nach Mary“ auch Behinderte zeigen und verballhornen. Und das sage ich, obwohl man das heute eigentlich nicht mehr darf (siehe Todd Phillips‘ Aussage, dass er keine Komödien mehr machen kann). Aber diese weitere Diskussionsebene erspare ich uns mal. Ich habe nämlich Angst, dass die Kommentarkästen unter dem Artikel nicht explosionssicher sind.

Anders ausgedrückt: In einem NICHT-Trek-Universum hätte ich es leichter gefunden, über den stumpf reinschauenden Mann zu lachen – der die Mischung aus Trump und 6-Jährigem ja wirklich gut spielt! Zumal wir sogar einige wirklich lustige Bilder bekommen (= ein Kerl saugt die Tribbles mit einer Art lustigem Cartoon-Staubsauger auf), aaaber im Kontext von STD fühlt man sich halt verarscht und ohne Hose aufs Achterdeck gezerrt. Parodien machen eben mehr Spaß, wenn das parodierte Objekt bekannt, inhaltlich gut oder diskutierenswert wäre.

Doch bei STD ist ja schon jede LANGE Episode eine schlechte Parodie auf die vorherigen Serien. So dass ich mir niemals wünschte, diese schlechte SF-Parodie noch mal in „short“ parodiert zu sehen. Ich brauche halt nicht drei Meta-Ebenen an Doofheit, um mir krampfhaft eine VIERTE herbeizuspinnen, in der ich das dann doch wieder gut finden kann. – Das artet für mich sonst in Kopp-Arbeit aus, die sich die Macher selbst gespart haben.

Die Halloween-Folgen bei den Simpsons funktionieren ja auch deswegen so gut, weil man auf eine eh schon lustige Serie noch einen draufsetzte.

Diese Post-Credit-Szene spielt gekonnt mit allen Elementen, die typisch für Star Trek sind (Kapitalismus, TV-Werbung, Menschen, die ohne Reue Lebewesen verspeisen). Daher ist sie sehr toll gelungen! Freue mich jetzt schon auf die „Lower Decks“-Serie. Hoffentlich mit „Russisch Roulette“-Abenden und lauten Motorradrennen auf Deck 3!

Nur für’s Protokoll: Dass es Quatsch ist, dass jemand die Tribbles modifiziert hat, ohne dass Kirk davon weiß, ist klar. Wir sind hier bei Kurtz-Trek, da brauche ich fast ein Prequel zu meinem eigenen Review, um alle Kritikpunkte irgendwie unterzubringen. Daher vergessen wir auch ganz schnell, wie die Biester am Ende eigentlich irgendwo heile HIN gekommen sein sollen. Wobei… Ich hätte bei diesen Autoren sogar eine Vermutung: „Da Menschen-DNA verwendet wurde, konnten die Tiere im Weltraum atmen, eigenständig auf Warp gehen UND einen Absturz auf einen Planeten überstehen. Logo!“

Fazit: Doofmanns-Trek in Voll(bl)endung. Man muss den Autoren wirklich Respekt zollen, dass sie neuerdings versuchen, statt ernsthafte Geschichten irgendwelche Träller-, Comedy- und „Remember the old Kult“-Episoden zu erzählen, um wenigstens die Orville-Zielgruppe abzugreifen.*

* Den Teil der Orville-Freunde, die The Orville nicht verstanden haben.

Wenn die Spaßmacherei aber ausschließlich darauf fußt, sich über EINE Person lustig zu machen, so hilft es kaum, diese Person als Arschloch zu schreiben. Das Mitleid ist dann eher bei diesem Menschen – und nicht bei der perfekt lächelnden Nachwuchs-Kapitänin, die zu Beginn von Pike fast drei Klapse auf die Schulter bekommen hätte – WENN das denn nicht zu „Me Too“-anzüglich gewesen wäre.

Und bei allem Spaß, den man hiermit haben DARF (daher auch die zweite Wertung), sollte man nie vergessen, welche Verachtung, Überforderung und Inkompetenz aus diesem Drehbuch sprechen. Und zwar in die Richtung von Star Trek als Ganzes.

Bewertung als echte Trek-Episode:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als Teil der 90er-Jahre-TV-Comedy:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Scotty, volle Energie auf den Schenkelklopfer! Endlich! Endlich eine Folge, welche bestimmt vor subtilen Botschaften und feingeistigen Wendungen nur so strotzt. Es wird mir nach dem Anschauen eine Freude sein, all ihre Vor- und Nachteile mit der Kritiker-Pinzette zu zerlegen und zu einem anspruchsvollen wie fairen Review wieder zusammenzufügen. Ein Review, welches euch bis zum Ende über die Wertung im Unklaren lassen wird. *13 minuten später* Meine Güte, war das scheiße! Fangen wir an mit… äh… dem Anfang: Ein bislang unbekanntes Crew-Mitglied erhält ihr eigenes Kommando und von Captain Pike noch ein paar weise Standard-Worte auf den Weg („Captain-sein total schwer. Überraschung!“). Brauchten wir diese Verbindung des neuen Schiffes zur Enterprise, welche eigentlich auch nur eine Nebenrolle zur Discovery darstellt? Inhaltlich nicht wirklich, aber mit den ungeliebten Doofköppen wie Burnham und Co. wollen anscheinend selbst die Autoren nicht mehr arbeiten („Schnick-Schnack-Schnuck. Ha-ha, gewonnen! DU bist jetzt im Staffel 3-Team!“ – „Ach, Kacke. Egal, buddel ich halt im Flyer der Andromeda Blu-ray Box.“). Drei Minuten später gibt es auch schon das erste Abteilungstreffen, bestehend aus den üblichen schleimigen Alleskönnern mit Gesicht zum Draufhauen. Ihr wisst schon, die „Gute Idee, Chef!“-Typen vonne Arbeit. Zuerst wirkte der Lt. Barclay-artige Edward Larkin daher noch sehr erfrischend, da z.B. ein Arbeitsgerät auch mal NICHT funktionieren kann und man vielleicht sogar länger als 1 Minute (!) benötigt, um dieses wieder zum Laufen zu bekommen („Nein, nein, nur zu. Wenn du mit einem herablassend-amüsierten Gesichtsausdrück über meine Schulter guckst geht das bestimmt SCHNELLER!“). Selbst nachdem ihm das Abschicken von anonymen Holzhammer-Beschwerden vorgeworfen wurde, welche (ohne Übertreibung!) aus subtilen Texten wie „Der Captain ist voll doof!“ bestanden, hatte ich noch die leise Hoffnung, dass er als Twist am Ende NICHT deren Autor war. Doch ab dann wurde alles beknackter, als ich es jemals hätte ahnen können. Captain Dingsbumms beschloss die Versetzung von Larkin ohne jede Nachforschung (Kaum übertriebener Dialog: „Ich doof? DU doof!“ – „Was? Ich doof?? Ich nicht doof!“) und zum größten Teil nur, weil dieser halt nicht der üblichen Sternenflotten-Schablone entsprach. Als netter Barclay-Plot über alltägliche Büro-Politik hätte das an dieser Stelle sogar noch was taugen können. Dann wurde Larkin aber vollständig zum verrückten Professor und stellte die uns bekannten Vielfraß-Tribbles mit Eigen-DNA-Anteil her. Die Knubbels pflanzen sich wie erwartet unkontrollierbar fort, alle fliehen, Larkin hält noch eine rührende Rede („Ich nicht doof!!!“), bevor er von einer Tribble-Lawine überrollt wird (!) und das Schiff sprichwörtlich platzt (Luftschleusen werden wohl erst am Dienstag installiert). Fazit: Diese Folge ist so bescheuert und mit derart holzhammerigen Humor bepflastert, dass sie schon wieder… einfach nur bescheuert ist. Interessant: Durch die flotte Erzählweise hat das Gehirn erst einmal kaum Zeit, all das gezeigte Gaga sofort zu verarbeiten, weswegen sich der Zuschauer danach auf eine Tribble-artige Fremdschäm-Welle in der Denkmurmel freuen darf. Und die Nach-den-Credits-Szene hilft da auch nicht weiter. Die einzige Frage lautet wohl, ob man die „Janeway wird zum Lurch“-Episode von Voyager darüber oder darunter positionieren soll. Wertung: 2 von 10 Punkten Wertung: 6 von 10 Punkten (mit Trash- und „Unfall, bei dem man nicht wegsehen kann“-Bonus)

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 12.10.19 in Star Trek: Discovery