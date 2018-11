Political Correctness in Medien – Schön oder Fremdschäm? – Teil 2: Star Trek Discovery

Agenden, Agenden, Agenden… Das wird fast jedem großen SF-Franchise in diesen Tagen vorgeworfen. Das Ziel soll es angeblich sein, den Zuschauer wahlweise zum linksliberalen „No Borders“-Aktivisten zu machen, der eine grenzenlose (Haha) Liebe zu allen hippen Lebensentwürfen hat. Es sei denn, diese gelten als zu konservativ. Auch Discovery musste sich diesen Vorwurf bereits gefallen lassen. Doch reicht ein Weltall in allen Farben der Regenbogenflagge dafür schon aus?

Auf Anhieb würde man sagen, dass DISCO politisch korrekter ist, als eine vegan lebende Lesbe mit „Grüne Parolen“-Tourettesyndrom. Man nehme alleine die Hauptfigur, die an jeder Farbtestkarte zu einem recht eindeutigen Ergebnis führen würde. Und nein, mit „Hauptfigur“ meine ich nicht nur die dunklen Kulissen und die mangelhafte Ausleuchtung der Serie.

Ja, für uns alte (= über 20 Jahre) weiße (= weniger als 25% afrikanische Gene) Männer (= höchstens zu 45% transsexuell) könnte die neue Serie aus dem Hause CB-„Autor, schreib halt irgendwas hin“-S durchaus als linke Power-Propaganda durchgehen. Doch sooo einfach wollen wir es uns jetzt mal nicht machen! Denn was ist schon „links“ und was bedeutet schon „politisch korrekt“? Kommen wir hier mit Negativdefinitionen à la „Alles, was nicht Zukunftia ist“ überhaupt weiter, oder müssen wir uns erst eine Definition suchen, die es vielleicht gar nicht abschließend geben kann?

Denn was in einem arabischen Land bereits als ultralinks gilt (= Ehebrecherinnen nur Styroporbrocken an den Kopf werfen), gilt woanders schon als rechtslastiger als ein AfD-Wähler mit Pelzmantel aus erlegten Südländern.

„Du, sind wir etwa nur Schachfiguren in einer großen schwulen Propaganda?“ – „Hm. Die Leute in der Schwulenkneipe auf Deck 5 sagen ja. Aber der Homo-Darkroom-Club auf 6 Deck meint nein.“ – Hintenrum eingeführt: Die ganze Diskussion um die beiden schnuckeligen Figuren erscheint schon recht absurd. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sogar die rechtslastigen Gegner forderten, zum Ausgleich noch einen Ex-Schwulen(!) reinzuschreiben. Das wäre selbst mir zu viel (Ex-)Popo-Party…

Nun, natürlich haben wir bei Discovery gleich 2 schwule Hauptfiguren bei 5 männlichen Figuren. Das mag für den einen schon als Linkspropaganda durchgehen, kann aber im Kölner Nachtleben als normale Spaziergängerquote gelten. Aber gut, lasst uns dieses Beispiel trotzdem mal vertiefen, denn es werde gar nicht mehr sooo viele gute folgen.

Also: Wenn wir Lorca in den letzten Folgen abziehen, beträgt die männliche Hetero/Homo-Quote sogar schon 50:50. – Wie? Was meint ihr? Das sei bereits zu viel für eine Serie? Nö, ICH sehe das anders. Diese Verteilung reicht für mich persönlich noch nicht , um von zu viel P.C. zu sprechen. Denn mit blanker Rechnerei kommt man hier eh nicht weiter. Schließlich beträgt die Quote an homosexuellen Figuren… äh… Mitmenschen in der realen Welt ca. 10%. Wenn also jemand theoretisch forderte, dass sich dies auch bei 4 männlichen Trek-Charakteren widerspiegeln müsse, so wären das gerade mal 0,4 schwule Figuren pro Führungsstab. Was dann wohl EIN Kerl wäre, der… äh… FAST ein bisschen bisexuell daherkäme… ?

Nein, mit Mathe kommen wir hier nicht weiter. Und natürlich macht es schon aus erzählerischer Sicht Sinn, dass ein homosexueller Charakter nicht alleine ist. Die arme Person soll ja nicht die ganze Zeit über frustriert sein Spiegelbild anheulen – oder gar seine heterosexuellen Kollegen umzuerziehen versuchen („Wollen sie nicht auch mal rosa Socken stricken, Captain Lorca? Sie haben doch so weiche Hände!“). Dazu kommt noch, dass Schiffsarzt Culber erst nach einigen Episoden geoutet wurde, was für Discovery-Verhältnisse fast schon als „sanfte Herleitung“ betrachtet werden darf.

„Wollten wir nicht noch mal zur Arbeit?“ – „Nicht, bevor ich die letzten Reste deiner Zunge aus meinen Zwischenräumen geputzt habe!“ – Gut aufgepasst beim Schreibseminar: Um den Alltag von Figuren zu zeigen, ist es seeehr wichtig, sie bei normalen Handlungen zu beobachten. Auf dem Plaque… äh… Flaggschiff U.S.S. Colgate wird diese Regel super eingehalten! – Fun Fact: Doktor Culber war sogar früher „Zahnarztfrau“.

Überhaupt haben sich die Autoren bei der Beleuchtung der schwulen Beziehung zwischen Stamets und Culber noch am meisten Mühe gegeben. Hier erreicht eine Figurenzeichnung zum ersten Mal das Prädikat „Durchschnittlich“, was man sonst an den wenigsten Stellen behaupten kann. So tat man z.B. gut daran, die beiden vor allem beim Zähneputzen zu zeigen. Wildes Geknutsche auf dem Toiletten-Deck wäre da schon wieder zu sehr „in your face“ gewesen. Zumindest für mich. Wobei man hier aber gerne die Frage stellen darf, ob ICH das Knutsch-Beispiel erträglicher finden würde, wenn es ein Hetero-Pärchen wäre. Und ob das dann nicht politisch total inkorrekt von mir wäre.

Ja, diese Fragen kann man stellen. Aber vielleicht ist gerade das der Irrweg? Denn die derzeitigen Endlos-Diskussionen um politische Korrektheit kranken ja gerade daran, dass man NIE an einem Ende kommt und sich zu Tode theoretisieren kann. Zum Beispiel so:

A: „Ich bin für eine Frauenquote in Führungspositionen von 50%.“

B: „Aber vielleicht wollen ja nur 30% der Frauen in Führungspositionen? Wären 50% dann nicht zu viel?“

A: „Dann frage dich mal, ob es nur deswegen 30% sind, weil sie von den Männern untergebuttert werden und es daher nicht erst versuchen!“

B: „Aber vielleicht sind – statistisch gesehen – mehr Frauen zufriedener, wenn sie NICHT Bosse sind?“

A: „Du spricht gerade allen Frauen ab, in Führungspositionen zu wollen!“

B: „Ich meinte doch nur, dass Frauen psychologisch eventuell anders ticken…“

A: „Wenn das stimmt, dann liegt das aber an der mangelhaften Erziehung und Prägung in Schule, Elternhaus und Kindergarten!“

B: „Aber wer entscheidet denn, was mangelhafte und was natürliche Erziehung ist?“

A: „Dann ist es die Aufgabe der Wissenschaft…“

B: „Aber deren Erkenntnisse würde ja nur für unseren Kulturkreis gelten?“

[Und so kann man sich bis zu Adam & Eva zurückdiskutieren]

Ich will damit abschließend sagen, dass ich das schwule Pärchen an Bord der Discovery eher nicht als „linke Propaganda“ angesehen habe. Auch, wenn viele das bereits so empfinden mögen. Auch, wenn es so gedacht gewesen sein sollte. Für mich überwiegt da aber der Faktor „War mal an der Zeit“ vor allen möglichen Hintergedanken. Und am Ende ist es halt „nur“ eine Beziehung, keine politische Aussage, kein moralisches Statement, ja, nicht mal was sehr Langfristiges! – Wenn Culber allerdings bald wieder magisch wiedererweckt aus der Sporenwolke fällt, dann muss man noch mal schauen…

Vielleicht bin ich hier aber auch etwas milde gestimmt, weil es die einzige Beziehung ist, die man ernst nehmen kann, aber das liegt auch daran, dass Michael Burnhams und Ash Tylers heterosexuelle Romanze so beknackt und fragmentiert geschrieben wurde („Waaaah! Klingonen-Flashback-Epilepsie in 3… 2… 1…“), dass man hier schwer sagen kann, was ideologische Absicht war – und was nicht.

Dass Michael Burnham einen männlichen Vornamen trägt, gehört ebenfalls in diese Kategorie. Das ist bei dem Amis nämlich durchaus üblicher als bei uns (Siehe Joey Potter bei Dawson‘s Creek). Auch wenn es „natürlich“ die Vermutung unterstützt, dass wir hier noch saaanft eine Geschlechtsidentitätsfrage reingedrückt bekommen. Im Zweifel gehe ich aber davon aus, dass die Autoren selber noch nicht wussten, ob sie mit diesem Detail noch mal irgendwas anfangen werden. Oder wie es dazu kam. („Vulkanische Meldebehörden arbeiten eher schlampig. Ich sollte eigentlich Chantalle heißen.“)

Endlich mal eine stinknormale heterosexuelle Beziehung zwischen einer Frau mit Männernamen und einem Mann mit körperlicher Identitätsstörung. – Haha, ich mache mir nur ein kleines Späßchen. Wer nach sexueller „Propaganda“ sucht, wird natürlich immer irgendwie fündig. Dabei wäre z.B. Jadzia Dax mit ihrem quasi-lesbischen Kuss ein weit besseres Beispiel, das damals auch deutlich mehr wirkte.

Wenn wir Saru ebenfalls betrachten wollen, so ist die Sache kompliziert.

Der repräsentiert jetzt nicht unbedingt irgendeinen Menschen- oder Männer-Typus. Schließlich dürften die wenigsten von uns Leute kennen, die nur für die Jagd gezüchtet worden sind (Nein, liebe Ossis. Dunkelhäutige gehören nicht dazu!) oder sogar Todesgefahren in ihren Halskiemen spüren können. Andererseits hat er auf dem Schiff eine wichtige Position inne, so dass sich ein genaueres Hinsehen eventuell lohnt. Schließlich ist er als Wissenschaftsoffizier von Anfang an dazu da, um ständig von Michael Burnham weggeschoben zu werden, damit SIE die besten Science-Vorschläge machen kann. Und obwohl Saru immer gaaanz viel Angst hat und beinahe erstarrt, wird er am Ende der ersten Staffel beinahe zum regulären Captain der Discovery.

Wohlgemerkt: Ein eher schlabbrig-inkompetenter Mann, KEINE kompetentere Frau. Allein hier hätte man sogar noch viel P.C.-mäßiger sein können! Aber man sollte diese Sequenz wohl nicht überbewerten. Denn es bereitet den Discovery-Autoren bekanntlich große Mühe, neue Personen an Bord zu etablieren oder von der nächsten Sternbasis einfliegen lassen. Lieber schaufelt man die gerade Verstorbenen einfach wieder aus einem Paralleluniversum nach – wie aus einem gut gefüllten Kohlekeller. Und zur Not bekommt eine inkompetente, nervige Person eben neue Motive, Stärken und Interessen auf den Leib geschrieben (= Tilly), die dafür sorgen, dass sie an die gewünschte Stelle rutscht.

Für mich hat es wenig mit P.C. oder Nicht-P.C. zu tun, wenn Lorca dem frisch gefundenen Ash Tyler (=Mann) plötzlich ALLE Aufgaben überträgt, Burnham (=Frau) aber NOCH mehr zutraut, bevor er dann doch wieder „nur“ in sie verknallt ist (= Paralleluniversum) und Tilly trotz ihrer Inkompetenz in der Klingonenbasis am Ende den Frieden bringt.

Man mag hier wegen der Fülle an Frauenfiguren vielleicht an eine P.C.-Agenda denken, da Klingon in und Imperator in ja auch noch rumkrauchen, am Ende ist‘s aber nur ein beliebig herbeigeschriebenes Ende mit Frauenüberschuss. Nicht falsch verstehen: Ich gehe tatsächlich stark davon aus, dass hier – und in der gesamten Serie – viele feministische Gedanken am Werk gewesen sind. Aber die Autoren haben es niemals geschafft, sie so zu festigen, dass ich mich überhaupt drüber lustig machen möchte. Denn am Ende ist es so mies geschrieben, dass man sich eher für die ruhigeren Männer wie Dr. Culber oder Saru begeistert.

Ja, Discovery hofiert starke Frauen. Allerdings empfinde ich diese als so überzeichnet, schrill und schlampig geschrieben („Was, er hat Schlampe gesagt?!“), dass sich der Effekt fast ins Gegenteil verkehrt. Viele hätten lieber den „guten“ Lorca aus dem normalen Universum zurück und würden dafür glatt Michael Burnham sterben lassen. Und ja, diese fiktiven Umfragewerte sind hochseriös! Denn ich habe die Befragung in meinem Geiste von der Zeitschrift „Emma“ durchführen lassen – mit dem selben Ergebnis.

Aber um noch mal auf den Wissenschaftsoffizier zurückzukommen: Nein, Saru ist KEIN positiver Charakter für mich. Und vor allem keine positive Männerfigur, mit der man mitfühlen kann. Wo TOS den angenehm bodenständigen McCoy als heterosexuelle Identifikationsfigur hatte, TNG die eher klassischen Führungsfiguren Riker und Picard besaß, DS9 uns den Prototypen Miles O’Brian einsetzte und VOY und ENT auch noch irgendwelche Penisträger erfand, da macht es uns Discovery schon deutlich schwerer. Okay, es mag an dem Unvermögen der Autoren liegen, aber ICH würde Saru oder Stamets niemals mit gutem Gefühl mein Leben anbieten. Auf mich wirken sie durchtrieben, wankelmütig, teilweise sogar inkompetent oder gar komplett hysterisch. Letzteres zum Beispiel, als Burnham ihrem Saru gestand, dass Kelpianer im Spiegeluniversum gegessen werden – und der Offizier darüber einen halben Nervenzusammenbruch erleidet und kaum noch einsatzfähig erscheint.

Ein hysterisches Verhalten, das wir klassischerweise aus uralten Filmen kennen, in denen Frauen bevorzugt mit Riechsalz und nassen Waschlappen wieder alltagstauglich gemacht wurden – nachdem die Maus unter dem Tisch sie gerade in Todesangst versetzt hat. ABER: Ich würde Burnham ähnlich charakterisieren. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil sie von allen am unlogischsten handelt, obwohl sie die vulkanischste sein soll. Hier werden persönliche Eigenheiten und Schwächen so sehr mit mangelhaften Drehbüchern vermischt, dass am Ende nur noch EINE Geschlechter-Agenda zu sehen ist: Als Autor am Ende einen schönen Fußball- bzw. Mädelsabend zu haben, ohne länger an einem glaubwürdigen Drehbuch arbeiten zu müssen.

Professionelle, militärisch anmutende Gefühlskälte, die man klassischerweise als männliche „Stärke“ betrachtet, besitzt eigentlich nur Lorca. Aber der ist ja auch der Bösewicht, weil er im Spiegeluniversum geboren wurde. – Der wird übrigens so sehr zelebriert und in den Mittelpunkt gestellt, dass es am Ende keine abschreckende Männerfigur ist. Dafür klebt wieder zu viel Fanfiction-Sabber an seiner Personalisierung. Ja, die Autoren finden diese gewalttätige Figur spürbar komplex, geil und interessant.

Was wohl als „schlimmer Mann“ gedacht war, wird zum Hoffnungsträger der Autoren. An keiner Stelle wird die Figur wirklich gebrochen oder durchleuchtet, an keiner Stelle ihr männlicher(?) Größenwahn sanft seziert, konterkariert oder relativiert. Im Gegenteil: Sogar ER findet starke Frauen mächtig knorke, so dass er nicht mal als Patriarch durchgeht, den es zu überwinden gilt. Am Ende sagt dieser Typ im großen P.C.-Gebilde also GAR NICHTS mehr aus. Da war ein Gul Dukat noch deutlich interessanter.

Den öden Saru, den durchtriebenen Lorca, den falschen Tyler und das homosexuelle Pärchen MUSS man aber jetzt nicht dahingehend interpretieren, dass die Autoren uns absichtlich brauchbare Männerfiguren vorenthalten haben. Schließlich haben sie ja auch die Frauen auf der Brücke (Metallfresse und die schwarze Stumme) niemals charakterisiert. Daher glaube ich, dass sie beim gegenseitigen Masturbieren („Oh, geil! Wir haben gerade den Schwarzen Alarm erfunden!“) bestimmte politische Aspekte aus den Augen verloren haben. Denn dass man sich zumindest zu Beginn vornahm , divers und politisch korrekt zu sein, kann man durchaus annehmen. Am Ende ist aber fast das Gegenteil dabei heraus gekommen. Denn die Frauen wirken wie Parodien, wie eine schlechte Satire auf Political Correctness.

Das gilt jedoch nicht für die Abläufe hinter den Kulissen!

Besonders hingewiesen sei an dieser Stelle auf eine erstaunliche Aussage von Robert Duncan McNeill (Tom Paris), der Interesse an einem Regieposten hatte, jedoch nicht genommen wurde, da:

„Ich wollte bei Discovery Regie führen und habe mich mit ihrem Produktionsleiter getroffen. […] Um die Frage zu beantworten: Bei Discovery gibt es nur eine limitierte Anzahl an Folgen und sie wollen in erster Linie Frauen und Regisseure mit mehr Diversität. Für Leute wie mich gibt es also weniger Job-Gelegenheiten.“

Und:

„Ich produziere auch, stelle also selbst viele Regisseure ein. […] Das, was früher normal war – nämlich viele weiße Typen [im Regiestuhl] –, ist heute nicht mehr der Fall, um ehrlich zu sein.

Das finde ich dann schon interessanter als die schrägen Drehbücher bei Discovery. Denn wer sich von Anfang an festlegt, welches Geschlecht seine zukünftigen Mitarbeiter haben sollen, gerät schnell in die Lage, nicht mehr nach Qualität zu beurteilen. Wirkliche Gleichberechtigung sollte darüber hinausgehen, nach dem Motto „Wir brauchen mehr Frauen/Männer“ vorzugehen. Für mich würde nur die Qualität der bisherigen Arbeit zählen – und sonst nichts. Und auch, wenn McNeill sich verständnisvoll äußerte, so hinterlässt die obige Aussage einen extrem faden Beigeschmack.

Und wenn man böse und oberflächlich wäre, so könnte man glatt in seine Bierflasche beißen und knurren, dass das Mehr an Frauen in der Produktion ja nicht unbedingt geholfen habe. Aber das wäre eh Quatsch, denn der Chef-Versager ist immerhin Alex Kurtzman, dessen Inkompetenz fernab von jeglichen Geschlechter- oder Realitätsfragen betrachtet werden muss. Da müssen wir als GESAMTE Menschheit zusammenstehen, falls Aliens ihn kopfschüttelnd beobachten…

Vulkanier, die sich wie machtbesessene Romulaner verhalten und angeblich „logisch“ erzogene Figuren, die bei jeder Gelegenheit Fehler machen. Aber immerhin widerstand man der Versuchung, uns eine weibliche Sexbombe aufzudrücken. Denn Zuleser wie unser BergH, der gerne mal Kurzreviews der Marke „Die Folge war gut, denn das Mäuschen war schnuckelig“ schreibt, DAS sind die wahren Beauty-Rassisten unserer Zeit. – Und das sage ich nicht nur, weil ich hässlich bin.

Denn Michael Burnhams Hautfarbe und Geschlecht lasse ich da mal ein Stück weit außen vor, da sie in P.C.-Hinsicht nur eine nervigere Mischung aus Sisko und Janeway ist. Es ist müßig, sie an dieser Stelle in den Mittelpunkt zu stellen. Sie ist keine Darstellerin in einer versteckten politischen Agenda, sondern wurde offen und ehrlich in Richtung Diversität gewählt. Das finde ich okay. Schlimmer fände ich halb verborgene oder sehr plumpe Erziehungsversuche, oder auch konsequent gut (= Frau) und schlecht (= Mann) gezeichnete Figuren.

Ihr seht, ich eiere etwas herum. – Äh, sind irgendwelche Eier unter euch, die sich davon angegriffen fühlen?

Denn einerseits hat Discovery alle Merkmale einer plumpen Erziehungs-Schau mit all ihren „starken“ Frauen, den schwulen oder bösen Männern oder der Tatsache, dass man die Klingonen ernsthaft als Trump-Anhänger designet hat (kein Witz).

Aber: Die Schwächen der Show retten sie davor, überhaupt als P.C.-Instrument wahrgenommen zu werden. Hier wird z.B. jeder Konflikt am Ende mit Gewalt, Einschüchterung oder Betrug gelöst. Menschen, die grausame Taten begangen haben (Tyler, Imperatorin), dürfen ziehen gelassen werden, weil sie 1-2 nette Dialogzeilen hatten – oder einfach im Mittelpunkt stehen. So wie Trump tun und sagen kann, was ihm gefällt, so kommt auch hier jeder davon, der im „System TV-Serie“ wichtig genug erscheint. Warum auch Konsequenzen ziehen, wenn man einen der Lackaffen noch für irgendwas benutzen kann?

Wenn man „den Linken“ unterstellt, eher auf Gleichheit und Gerechtigkeit zu pochen, so kommt das bei Discovery nicht zum Vorschein. Die Sternenflotte befiehlt erst z.B. die Sprengung von Chronos, merkt aber dann, dass Burnham es irgendwie mit einer anderen Idee geschafft hat, den Krieg für 5 Minuten enden zu lassen. Also werden die potenziell Massenmörder zu netten Menschen, die sich und Michael groß dafür feiern, es doch anders gemacht haben. Irgendwie, irgendwo. Man lobt sich quasi dafür, Glück und Kurzsicht bewiesen zu haben. Solange die neue Chefin der Klingonin für ein paar Tage auf unserer Seite ist, wird schon alles gut sein.

Auch das ist trumpischer, als es den selbsternannten Diversitätsfreunden bei CBS lieb sein sollte.

„Wie, ich soll abgeholt werden? Aber ich bin doch ein netter, putziger Gauner! Beweisstück: TOS!“ – Könnte man auch als P.C.-Agenda sehen, ist mir aber zu blöd: Nachdem sich Mudd mit Mord, Folter, Sabotage, einem gequälten Wal und Zeitreisen(!) über Wasser gehalten hat, muss er am Ende klein beigeben, weil eine Zwangsheirat(!) auf dem Plan steht. Bei einer weiblichen Figur hätten sich das die Autoren niemals getraut…

Fazit:

Befolgt Discovery eine Agenda, um uns Politische Correctness näher zu bringen? Ich würde sagen: Ja!

Allerdings tat Star Trek das zu allen Zeiten, nur eben mit anderen, zeitgemäßeren Agenden (LaForge = Behindert, Chekov = Russe, Janeway = Frau als Captain, Sisko = Schwarz).

Und Discovery scheitert daran, erzieherisch wirklich eine Linie zu fahren und Dinge so stehen zu lassen, wie es sich die Autoren wohl gedacht hatten.

Ja, man betont immer wieder mal, dass man divers, offen und politisch korrekt sei, verrennt sich aber in seinen eigenen Panikideen und sagt am Ende … gar nichts mehr aus. Teilweise wirkt die Serie sogar wie eine Reklame für Diktatoren, riskante Einzelgänge (die Kriege zur Folge haben können) und Selbstjustiz. Angesichts dessen von den „netten Schwulis“, dem Geschlecht oder der Hautfarbe von irgendwem zu faseln, ist Blödsinn.

Am Ende ist dies ein sehr männliches Produkt, mit männlicher Action, männlicher Gewalt, männlich-hartem Design, männlich agierenden Frauen und männlichen Motiven.

Und gerade die beiden „Shot Treks“ haben bewiesen, dass Frauen eher mal bei Musicals abschluchzen oder als Prinzessin(!) dämlicherweise weglaufen, wenn es mal Probleme gibt.

Somit ist es unfair, diesem Medienprodukt vorzuwerfen, dass es zu P.C. sei. Ja, Discovery mag teilweise eine linke Agenda haben, aber diese wird so konterkariert und sabotiert, dass man am Ende drüber schmunzelt.

Da hat die Serie sehr viel mit einem Künstler gemein, der sich mit den Worten „Ich bin Jesus“ auf den Tisch stellt und stolz einen dicken Kackhaufen hinterlässt.

von Klapowski am 24.11.18