Immer wieder bietet Amazon seinen Primerianern semi-aktuelle Blockbuster für magere 99 Cent an. Was ungefähr die ersten 800 Meter meiner reinen FAHRT zum Kino wäre, rein kostenmäßig. Für mich ist EIN Euro exakt das richtige Preis/Leistungs-Verhältnis für diese neumodischen Filme, in denen bekannte Hollywoodstars Dauerwerbung für ihren präferierten Kostümverleih machen. – Aber gut, eigentlich soll das hier ein ernstes Review werden. Denn dieser Film ist ganz doll schlecht.

In Teil Vier schwingt er dann einen Hammer-Hai?

Das ist eine Unverschämtheit! Die vielen Ein-Stern-Kritiken auf Amazon liegen völlig richtig! Dieser Film ist ein Fall für den Verfassungsschutz! MEINE Verfassung verschlechtert sich hierbei einfach zu sehr! Ja, dieses Werk beschmutzt das glorreiche Andenken (stets neu angedacht mit Filmen alle 3 Monate) an die letzten 18 Marvel-Filme auf’s Gröbste! Die empörten Marvel-Fans haben vollkommen Recht: „Thor 3“ hat ganz viele Witze(!) drin, orientiert sich im Mittelteil bei Musik, Handlung und Setdesign tatsächlich an 80er-Jahre-SF wie z.B. „Flash Gordan“ und lässt Figuren wie Bruce Banner oder Doktor Strange eher amüsante statt todernste Dinge sagen! Kann da nicht die Ironie-Polizei einschreiten? ICH als Fan kann darüber nicht lachen!

Und DAS in einem „Cinematic Universe“, in dem die Handlungsstränge straffer durchgeplant sind als das Tausendjährige Reich. Das macht doch tatsächlich die ganze geniale Planung kaputt, wenn erstmals(!) recht profillose Bösewichter aufgefahren werden, von denen einer ein tuntiger Jeff Goldblum ist. Fuchtelt der doch tatsächlich mit einem überdimensionalen Menschen-Verflüssigungs-Stab rum, der wie ein Gadget aus einem 50er-Jahre-Film wirkt! Nein, das ist mir zu albern und nimmt mir die perfekte Illusion, es mit realen Menschen (die eventuell mutiert ODER keine Menschen sind) zu tun zu haben!

Und dann diese parodistischen Einsprengsel! Okay, ich persönlich habe ja extrem viel Humor, aber bei Humor, da hört der Humor auf! Allein die Flucht im unbewaffneten Orgienschiff des Grandmasters („Fass bloß nichts an!“), die Putzkraft im Transporterraum auf Asgard (Nur echt mit billigem Wischmob) oder wenn Thor zwischendurch wie eine Heulsuse rüberkommt, weil ihm die Haare abgeschnitten werden oder Doktor Strange ihn quer durch‘s Haus teleportiert… DAS – darf – man – nicht! Ich zitiere mal das Marvel-Gesetzbuch Nummer II, Paragraph 5 aus dem Jahre 1805: „Die Handlung hat zu seyn so epysch, dass keine klitzekleynes Bisschyen Ironie zerstöret die Erektyon derer zu Fanboyes.“

Eine Frechheit! Gab es in den letzten drei Filmen noch hypertextuelle Gegenwartsparabeln mit pathetischer Überhöhung vom vergangenheitsspezifischen Konstruktivismus, so wird hier einfach nur dieses Dingsbums gehabt… – „Spaß“, oder wie das heißt.

Okay, bisher waren die anderen Filme ja auch nicht bierernst. Doch so dermaßen auf Komödie zurechtgeschnitzt waren sie bisher noch nie. Was erlaube Herr Waititi?

Sogar der übliche Verrat von Loki wird missbraucht, um diesmal widerlich amüsant damit umzugehen! Überhaupt, diese Charaktere: Hulk wird durch seine relativ zahlreichen Dialoge erstmals ekelhaft interessant und unangenehm unterhaltsam. Und Bruce Banner platscht übertrieben auf den Boden, als er im epischsten Moment aus einem Raumschiff springt – und somit für einige Sekunden die komplette Spannung aus dem Endkampf nimmt. Noch dazu müssen wir uns immer wieder übertriebene Synthie-Mucke anhören, als wenn eine Tube „Stranger Things“ ausgelaufen wäre. Tztzzz. Diese Mucke mochten wir doch NUR deshalb in der Netflixserie, weil… weil… es damals halt cool war, so!

Allein das rot-weiße Design des Müllplaneten schreit förmlich heraus, dass man sich hier über olle SF-Kamellen lustig machen möchte. Was sogar die Figuren selber erwähnen. – Und dann wirkt der Kampf zwischen Thor und Hulk auch noch recht aufgesetzt, fast wie ein billiges Kräftemessen. Zum allerersten Mal im Marvel-Franchise! Kein Vergleich zu den hochmoralischen Kloppereien der Vorgänger, wo man auch noch Jahren noch genau wusste, wer mit wem wegen was im Streit lag. Ja, bei Thor 3 schleudert man uns das Parodienhafte sogar mitten ins Gesicht; man beachte nur die bunt gekleidete Vollhonks im johlenden Arenapublikum. Soll ICH, der Zuschauer, das etwa sein?! Kein Wunder, dass Hulk zwei Jahre lang wütend war.

Und dann dieses dumme Alien in den Gefängniszellen: „Ja, ich bestehe aus Stein. Aber aus bröckligem Stein. (*Plock*) Oh, wieder einer…“ Nein, so kann man doch Figuren in einem Heldenepos nicht behandeln, kann man nicht.

„SIE staunen Bauklötze, WIR spielen mit ihnen!“ – Legoland ist abgebrannt: Die Kitagruppe „Die Behämmerten“ möchte bitte aus der Spielecke abgeholt werden. Wie immer gibt es einen bunten Strauß an Kostümierten, die miteinander, mit ihren Gefühlen, der Physik und dem Konzept der Logik im Streit liegen.

Aber nicht nur die Ereignisse auf dem Schrottplaneten werden mit fiesen Sprüchen aufgelockert, sondern auch der Endkampf in Asgard. Wo man übrigens mal – relativ sinnfrei – die gesamte Stadt vernichtet, indem man einen anderen Bösewicht befreit. Und dabei sogar den Hulk zurückhalten muss, der nur noch verdattert „Aber, aber… böses Monster?!“ rufen kann. Ja, man hatte auch in diesen Szenen das Gefühl, dass den Marvel-Leuten ihre Handlungsorte am Arsch vorbeigehen. Dabei ist doch früher immer alles so tiefsinnig und logisch ausgearbeitet gewesen: Diese Dingsbums-Welt bei „Black Panther“! Die fliegenden Flugzeugträger bei den Avengers! Diese fliegende osteuropäische(?) Stadt, die plötzlich wieder runterfiel…

Und HIER macht man einfach ALLES kaputt, ohne Verstand oder Reue. Als wenn es ganz normale, hirnfreie Unterhaltung aus den 80ern wäre! Buhu, ich will doch nur wieder so großartige, durchdachte und bis ins kleinste Detail durchdachte Meisterwerke wie „Age of Ultron“!

Nein, das ist nicht mehr mein altes Marvel. Das sich ausreichend ernst nimmt, sich Zeit für persönliche Geschichten erlaubt und trotz aller kleinen Gags immer klarmacht, wie episch und intelligent ihr „Cinestar Universe“ ist. Meine Augen werden fast zum Hulk, so unglaublich viel wird ihnen hier zugemutet. Grünbraun sind sie ja schon…

„Hulk großer Köpfeklopfer ist! Hulk auch sprechen muss wie Mischung aus Neandertaler und Meister Joda nach Sektfrühstück!“ – Willkommen in der Grünanlage: Hulk spricht diesmal so viel und mit einem so perfekten Timing für Humor, dass man seine vorgebliche Dummheit fast als clevere Masche abtun kann. Verona Poth hat’s damals ja – mit deutlich weniger Brustmuskeln – vorgemacht.

Fazit: Schlimm… Oft erinnert die Handlung an Parodien wie „Hot Shots“ oder „Nackte Kanone“, nimmt ihre Helden lächerlich wenig Ernst und bringt am Ende jeder Szene mehr Gags als jemals zuvor. Dass die CGI-Effekte diesmal viel besser wirken als z.B. im oft seltsam verschwommenen „Age Of Ultron“ reißt es dabei übrigens nicht heraus. Denn mit Wonne piekt dieser Streifen immer wieder in den aufkommenden Heldenmut und lässt die Spannung mit einem satten Furzgeräusch entweichen. Hier ist vieles überhaupt nicht wichtig, manchmal nicht mal pseudowichtig.

Noch ist es keine Dekonstruktion des Genres, ABER auch nicht mehr weit davon entfernt.

Liebe Freunde, ein solches Debakel kann nur mit einer absolut vernichtenden Wertung bedacht werden:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Eigen-Thor oder nicht? Mal ganz ehrlich, so unter uns: Thor 1 war ja doch irgendwie sehr unspannend und sehr auf Nummer Sicher getrimmt mit Natalie Portman als typisches Love-Interest ohne eigenes Profil. Als wenn man sich gesagt hat: „Oh, stimmt, nach Iron Man und Captain America müssen wir den wohl auch erst noch machen. Seufz. Okay. Boah, maaaaag niiiicht!“. Und Thor 2 müsste man eigentlich schon einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen. Denn kein anderer Film hat es bis jetzt so gut geschafft, direkt nach dem Ansehen direkt wieder vergessen zu werden. Irgendwas mit Elfen und ‘nem See, oder? Ganz anders dagegen Thor 3! Konnte Marvel doch bis dahin die nötigen Zutaten für seine Erfolgsformel herauspicken und perfektionieren: Flott, Locker, Lustig, Sympathisch & Fanboyig werden nämlich auch hier so gekonnt zusammengemixt, dass die Co-mic-Schwarte kracht. Nie bleibt man zu lange auf der Stelle stehen, nie wird es zu ernst und immer will man wissen, wie es weitergeht. Und wenn der Film doch mal etwas strauchelt, dann tüncht man einfach mit schöner Optik und fußstampfiger Musik drüber. Ein perfektes Vergnügen zum Daumen hoch strecken, bis dieser laut vor sich hin-knackt, möchte man meinen. WENN, ja wenn, denn der Bösewicht in Form einer hohlen Story mal wieder nicht wäre. Logisch, ist auch eine Comic-Verfilmung, mag ein Connoisseur des bewegten Standbildes (?) zwischen zwei Schneeschip-pen voller Popcorn nun verkünden. Aber ist das wirklich so logisch? Erzählen nicht auch Comics, ja, selbst Superhelden-Comics, tolle Geschichten? Worauf ich wissend antworte: Keine Ahnung, lese den Quark gar nicht. Doch es reicht viel-leicht noch für Verweise auf Kaliber eines „Watchmen“ und Co. Fazit: Ein Kaliber, welches wir HIER leider nicht vorfinden. Wie immer ist Bösi nur böse, weil es die Gewerkschaft so verlangt. Bisschen die Bevölkerung erschrecken. Bisschen den CGI-Palast zerdeppern. Auf die Uhr gu-cken, bis es Zeit für den Auftritt von Heldi ist. Rauf und runter mit der alten Rou-tine. Es wäre zum Gähnen, wenn es nicht so unterhaltsam wäre. Was ich einfach traurig finde, denn mit etwas mehr Mut in der Schreiberbude und einer eeeeetwas geringeren Gagdichte hätte man hier einen echten Kultstreifen erschaffen können. So bleibt nur ein sehr gutes Action-Gewitter mit Schenkelklopfer-Donnerschlag. Wertung: 8 von 10 Punkten



von Klapowski am 26.05.18 in Filmkritik