„Star Trek – Strange New Worlds“ – 3.03 – „Shuttle to Kenfori“

Wer sich mal wieder ordentlich gruseln will, kann sich auf diese Zombie-Episode freuen! Ich habe mir dabei nämlich Kurtzmans Jahresgehalt vorgestellt und mir kalte Schauer über den Rücken laufen lassen… Denn diese Geschichte wird das Fandom erneut spalten (*wild auf alle 5000 Fandom-Fetzen seit 2017 zeig*) und die Diskussion befördern, was genau jetzt eigentlich das Franchise ausmacht. Sind es nur Völker, Embleme und spezielle Fachbegriffe (Wie: „Energie!“ oder „Guten Tag!“), oooder gar eine Weltsicht, die Experimente wie diese eigentlich nicht zulässt? – Wir klären auf.

Inhalt: Um Captain Batel endgültig von den Gorn-DNA zu befreien, muss eine Wunderblume zwecks Bio-Exorzismus besorgt werden. Leider wächst diese nur in einem alten Föderationskomplex mit Klingonen-Leichen drum herum.

Diese sind jedoch Zombies geworden. Lebende Klingonen kommen dazu, finden das alles blöd – und am Ende geht es um Doktor M’Benga, der den Vater der Klingonenchefin umgebracht hat.

„Captain! Wenn Sie noch einmal brüllen: ‚Oh Gott, ein Face Hugger‘, dann erinnere ich sie daran, dass Jens Spahn für diese Masken fast seine Villa verspielt hat!“ – Dafür darf man sie sich – wie bei Corona – in der Straßenbahn auf den Hinterkopf schnallen: Kluge Details wie diese (hier beim Umgang mit Giftblumen) sorgten dafür, dass die Episode nicht sooo schlecht war, wie ich sie gleich reden werde…

Besprechung

Oh nein, die ganze Geschichte rund um Captain Kuschelbrünette machte mir bisher keine Freude… In der Gornfolge (3.01) lag sie neulich noch mit Gummibauch herum, bis ihr das Technobabble die heilenden Hände auflegte. In der Episode 3.02 war sie beruflich dann mehr „Genesene“ als „Captain“ – und ich wartete nur darauf, dass sie in Pikes Quartier eine Steppdecke hervorzieht und „Schatz, es gibt neue Komödien auf Netflix!“ flötet.

Und JETZT liegt sie schon im Intro ohnmächtig neben der Ikea-Anrichte. Denn: Das Gorn-DNA-Virus ist zurück!

Was nicht zurück ist: Irgendeine Form von „Captainhaftigkeit“ oder eine Funktion, die über Pike- oder Gorn-Viren-Matratze hinaus geht. (*verstohlen auf Siskos Freundin Kasidy Yates in DS9 zeig*)

Als Ausgleich für dieses leuchtende Beispiel an Funzel-Feminismus dürfen wir sogleich Ortega beobachten, die das Schiff 10 Sekunden durch einen Asteroidenschwarm hindurch manövriert und sich dafür 5 Kilo „Grinsebacke“ ins Gesicht meißelt: „Hohooo! Seht her, habt ihr das gesehen?! Applaus, Applaus, Applaus für MICH – und für meine beste Freundin, mein unersättliches Unterbewusstsein!“

Aber gut, immerhin passten die irritierten Blicke der anderen Ladys dazu. Zumal die Worte „Haste gesehen?!“ eher komisch auf einem Schiff wirken, auf dem alle Beteiligten stets an Beobachtungsbildschirmen und Sensorenauswertungen kleben.

Die Stimmung auf dem Dschungelplaneten gefiel dann für mehrere Sekunden. Dass die schlechte(?) CGI im Hintergrund wie ein altes Matte Painting wirkte, weckte vermutlich längst vergessene Neuronen? – Die durch den eher mittelmäßigen Rest-Dschungel (alles zu nah, Farben zu künstlich) wieder auf den üblichen Enttäuschungs-Trip geschickt wurden.

„Das ist der Ort, über den wir sprachen?“ – „Ja. Wo Rapunzel ihr Haar herunter lässt.“ – „Puh, dieser wöchentliche Wechsel des Genres macht mich ganz rappelig.“ – Die Grüne Hölle für die Grafikkarte: Der Dschungel sieht okay aus, wirkt aber wie ein Vorgeschmack auf KI-generierte Videoschnipsel in Hollywood-Produktionen. Die wichtigste Frage für mich ist aber: Ist „Crysis 4“ jetzt echt gecancelt?!

Aber: Dass der sehr geerdete Doktor mit Pike ALLEINE dort war, brachte schon viel für die gespannten Knöpfe meines Nervenkostüms! Wir erleben Gespräche auf Augenhöhe, eine Chemie zwischen den beiden und das Gefühl, dass beide in einer RTL-Reality-Show nicht die Bauchbinde „Ich bin toll und stolz darauf!“ tragen würden. Pikes kurze Sorge, ob die Plastikblume etwas bringen würde, kam ebenso zum Vorschein wie die Entscheidung des Doktors, keine Überlebenswahrscheinlichkeit für Captain Patel nennen zu wollen.

Angesichts dessen fiel es mir anfangs leichter, die standardisierte Horrorstimmung hinzunehmen (*knochigen Skelettfuß aus Gestrüpp zieh*). Das Gefühl, dass wir hier das berühmte „Ohne Alles“-Star Trek sehen würden, kam jedoch schon dort auf.

(„Ohne Alles“-Star Trek ist typisch für Kurtzman-Produktionen. Wir sehen z.B. oft Horror ohne Verbindung zu realen Ängsten. Oder Klingonen-Politiker, die gar keine Politik betreiben, sondern lieber Leute aufsägen. Wir erleben Weltraumkämpfe, die keine cleveren Kampfstrategien aufzeigen. Oder Geschichten um fortgeschrittene Evolution, in denen alle degeneriertes Zeugs faseln. Oder Storys um moralische Weiterentwickungen, in denen man sich lediglich das Steinzeitmenschen-Grundgesetz erklärt.)

„Shit, Captain!!“ – „Finden Sie das emotional belastend, Doc?“ – „Nein, aber mit fällt ein, dass ich meinen Serrano-Schinken auf dem Flur liegen gelassen habe.“ – Beinhart wie’n Schocker: Mit Schreck-Momenten für Leute, die sich 2023 erstmals einen Fernseher zugelegt haben, versucht uns die Episode hinter dem Berg an Horrorfilmen (und ich meine sogar nur die von 2024!) hervorzulocken.

Weitere Auffälligkeiten:

– Klingonen schießen auf Blumen. Schon aus Prinzip! Denn: In 10 Meter hohen Komposthaufen, die plötzlich umkippen, sind sie diese Grünstängel würdige Krieger.

– Ich kenne nicht die genaue Vertragsgestaltung zur Weltraum-Grenzlinie. Aber wenn der Planet quasi (jetzt) klingonisch ist, Pike und der Doktor dort inoffiziell sind und man DANN die Klingonen dort erschießt, ist noch mal weeer der Böse? („Und somit ernenne ich diesen Quadranten zum Golf von Amerika!“)

– Nach all den „Spock ist ein Loser“-Episoden bin ich vielleicht überkritisch, aber: Dass er die Kontrolle nach wenigen Sekunden Gedankenverschmelzung (zwecks Schmerzlinderung bei Captain Patel) verliert und die Welt in Gorn-Terminator-Sicht sieht, gefiel mir nicht. War Gedankenverschmelzung nicht mal ein heiliges, mächtiges Element, bei denen der Ausführende meist minutenlang mit den „bösen“ Elementen kämpfen konnte? Was oft spannend war?

„Ich sehe Schmerz! Und neue Keramikzähne für alle Umstehenden! Eine Klage wegen unsachgemäßer Durchführung eines Mind Melts.“ – Willkommen bei Peak & Kloppenburg: Die Gorn-DNA ist mental so mächtig, dass es overpowered wirkt. Immerhin haben die Produzenten die Szene weggeschnitten, in der Spock die Nase des Krankenpflegers abschneiden wollte – via vulkanischem Fingergruß.

– Fand jemand die Begründung für den Zombieausbruch interessant? „Langlebiges Moos und Blumen vermischt, daher alle Zombies geworden.“ – Klar, mehr brauchte man hier auch nicht, aber nach „Dark Souls 1-3“, „Bloodborne“ „Sekiro“ und „Elden Ring“ mag ich es irgendwie, wenn eine Gesellschaft kreativer verseucht wird…

(„Die göttliche Ordnung gebar einen heiligen Tausendfüßler, der in den Menschen die Mondgöttin hervorbrachte. Und nebenbei viele Omega-3-Fettsäuren enthielt.“)

– Immerhin spielt Pikes Darsteller es gut, als er erfuhr, dass seine Freundin mit der Gorn-DNA verschmolzen werden soll – und nicht davon befreit.

– Manche Bilder der heranstürmenden Zombies sahen gut aus. Schade nur, dass man die Szenen nicht atmen ließ, sondern man sich der röchelnden Kurzatmigkeit hingab: Schnitt, Zack, Gegenschnitt, dann zurück zu Pikes Turmfrisur. Da geht stets MEHR, Mister Kurtz!

– 50 Minuten waren mir für diese Geschichte zu LANG. Zumal ich das Finale auf dem Dach nicht verstanden habe: M’Benga soll leiden wegen des Todes vom Klingonen-Papa? Und ICH soll leiden, weil ich das schräg finde mit all den Zombies im Hintergrund?

„Du hast meinen Vater exekutiert. Ich verlange daher ein Duell bis in den Tod… Oder was uns in 2 Minuten sonst noch so einfällt.“ – Blutspenden statt Doppelmord: Der Umschwung zwischen “Racheee“ und “Ich opfere mich“ geschah so schnell, dass der Doktor-„John Rambo“-M’Benga fast auf der Dialog-Bremsspur ausgerutscht wäre.

Zum Schluss ein paar allgemeine Gedanken

Das alte Thema „Falsches Genre“ wollte ich hier eigentlich nur am Rande aufmachen. Das hat Anson Mount kürzlich schon gemacht, als er in einem Interview erzählte, dass die Autoren seeehr intensiv daran knobeln würden, welches Genre man NOCH anschneiden könnte…

(„Wie wäre es mit klassischer SF, Herbert?“ – „SF? Wenn das für ‚Südstaaten-Fantasy‘ steht, bin ich dabei!“)

Was das Problem mit „fremden neuen Welten“ ist, die wir seit 2,5 Jahren ausschließlich in Spocks Gehirnscans erlebt haben („Vakuumschatten oder Hormonblase?“), weiß eh kein Mensch.

Nur zur Klarstellung: Ich habe nichts gegen Zombiefilme, auch wenn ich sie seit Jahren überstrapaziert finde. Irgendwann sind alle kieferorthopädischen Unfälle mit rumwankenden Gewalt-Monopolisten halt erzählt? Und wenn man dieses Thema schon bei Star Trek einarbeitet, erwarte ich eigentlich mehr als eine Geschichte, bei der man duldsam die Zähne zusammenbeißen (Haha) muss.

Klar, der Verlust der Individualität IST ein starkes Thema – aber früher nutzte man es meist, um interessante Wesen in die Menschenpelle „reinzustopfen“:

– Fremde körperbesetzende Energieformen mit eigener Agenda („Ich will eeewig leben! Und danke für das schöne Schiff!“)

– Janeway in „Die Schwelle“, die TNG-Crew in „Genesis“, oder auch Geordi in „Der unbekannte Schatten“: Hier hatte sich die Evolution stets etwas gedacht. Halbgar zwar, aber immerhin gedacht.

– Auch seltsame Verhaltensänderungen durch Viren, Strahlen, Borg-Nanosonden oder fehlenden Tiefschlaf (TNG, „Augen in der Dunkelheit“) gehörte zum Standardprogramm. Stets gab es aber ein ZIEL der versammelten Verhaltens-Ausradierer. Oder einen frischen Weg zur Lösung des Problems (TNG, „Augen in der Dunkelheit“).

„Hey, ist das nicht Putins alter Besprechungstisch?“ – Hier wird mal wieder jemand „lang“ gemacht: Dass Ortega für ihre riskanten Flugmanöver gerügt wurde, war toll. Blöd nur, dass das innerhalb des SNW-Universums demnächst erneut seltsam wirkt, sobald die Girls ihre Shopping-Tüten und Schnapsflaschen auf die Konsole kippen – und keiner was sagt.

Zugegeben, auch gute Autoren müssten viel Hirnschmalz zusammenkratzen, um aus dem Thema „Zombies“ etwas rauszukitzeln, das nicht auf „Knurren von Links“ und „Weglaufen nach Rechts“ begrenzt ist.

Vielleicht eine trekkige Restmotivation in den Gammelhirnen? („Bröööh… Muss… dringend… Gehirne essen. Uuund Quantenenergie… durch… Subraumrelais leiten…“)

Die ganze Richtung, in die SNW abdriftet, ist inzwischen ein Trauerspiel, bei dem mir schon bei der oberflächlichen Folgenanalyse das Schädelwasser überkocht:

– Warum muss es ein öder, verlassener Außenposten sein? Und wenn es schon sein muss: Wieso werden wir abermals nicht mit Diplomaten konfrontiert, einer kernigen Klingonencrew (die die Enterprise die ganze Zeit im Orbit belauern könnte, nicht erst am Ende?) oder einem Austauschoffizier vom klingonischen Geheimdienst, den man an der Nase herumführen muss?

– Ich weiß, man macht hier alles „heimlich“ (= Subraum-Sensoren der Klingonen gerade alle im Blutrausch?), aber ernsthaft jetzt! Wir erleben keine Grenzposten, keine Klingonen-Minister, die sich per Subraum entschuldigen („Sorry, Pike. Ich persönlich schätze Sie seit Jahren, aber die Politik meiner Regierung ist anders.“) oder halt irgendetwas, was das Universum „mit Fleisch füllt“…

– Generell sind die Sprechrollen außerhalb der Crew armselig wenig geworden. Man operiert stets für sich alleine – und wenn es zum Konflikt kommt (siehe Gorn), sind die Gegenspieler gesichtslose Miesepeter, die das Prinzip eines politischen Überbaus ignorieren. Klar, die Klingonen-Chefin REDET hier, aber auch nur über ihr Lieblingsthema.

Früher waren selbst mit dem Feind mehrdimensionale Dialoge möglich. Gul Dukat mochte z.B stets Wein, Weib und Gesang.

Zudem kennt in 2025 niemand mehr (Neben-)Ziele wie „Freiheit für die Siedler!“ oder „Der klingonische Kommunismus fehlt mir!“, sondern man lungert irgendwo mit Rachegedanken rum.

Bis ein rotes Blinklicht diese Person auf die Bühne ruft.

„Du hast meinen Vater ermordet! Aber ich verzeihe dir, wenn du mir versprichst, es nie wieder zu tun.“ – Vergessen, Verzeihen: Endlich wieder Klingonen zu erblicken, die wie „normale Menschen“ aussehen, bringt direkt Bonuspunkte. Toll wäre trotzdem, wenn ICH für jeden Bonuspunkt 5 Minuten vorspulen dürfte.

– Die Serie wirkt zudem immer billiger. Einmalige, liebevolle Kulissen kann man inzwischen mit diesen Spezialbrillen suchen, mit denen man sonst immer Sonnenfinsternisse betrachtet. Große Räume, so richtig mit „20 Meter ohne Kameraschnitt durchlaufen“ gibt es nicht mehr. Die Details am Boden oder an der Kamera sehen zwar okay aus, aber ich fühle mich inzwischen eingesperrter als in einer TOS-Episode mit offenem Studiohimmel und Pappfelsen, auf denen man sich noch zu zehnt hätte ausbreiten können.

Soweit das Wort zum Sonntag.

Ansonsten war die Episode aber toll.

2 bis 4 Sterne – für Leute, denen alles längst Latte ist.

Fazit:

Ich kann diesmal nicht so viel kritisieren wie sonst.

Denn wer bin ich, dass ich Zombie-Genrekonventionen als unpassend oder albern bezeichne? Wenn ich das mache, kann ich demnächst auch im weißen Gewand in der Fußgängerzone predigen. („Meine Kinder! Die Wurmlochpropheten lieben Schokolade, aber kein Bounty!“)

Trotz der soliden Umsetzung vieler Szenen, einiger emotionaler Momente (Pike!) und einem soliden Schlussakkord („Bringen sie uns ohne Kampfszene weg, okay? Lassen Sie’s so!“) muss ich zu Protokoll geben, dass ich eigentlich ständig vorspulen oder ausmachen wollte.

Denn was bringt mir ein mittelmäßiges Zombie-Substrat von Kurtzmans ewig drehendem Altideen-Fleischspieß, wenn ich das OHNE Star Trek-Lizenz niemals zuende geschaut hätte?

Ich gebe zu: M’Benga mag innerhalb des damaligen B-Movie-Dramas (siehe Staffel 2) glaubwürdig gehandelt haben.

Und die Klingonin in ihrem verquasteten Regel-Burnout vielleicht ebenfalls („HA! Wenn ich dich leben lasse und selber sterbe, ist deine Schuld gesühnt. Logisch!“), aber ich entdecke hier nur wenig Hirn.

Und noch weniger Herz.

Und gerade letzteres fehlt mir als ruheloser Alt-Trekkie am meisten auf dem Teller. Bröööööh…

(*mit rausfaulendem Auge traurig auf Sonntagsgeschirr mit Starfleet-Symbol starr*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Iss Dein Gemüse, sonst isst es DICH! Schon doof, wenn man an extremer Go(r)norrhöe leidet und selbst die Superhirne auf der Enterprise nix dagegen machen können. Doch halt! Für alle hoffnungslos Erkrankten, wie hier Pikes Flamme, existiert natürlich noch das verzweifelte Klammern an der Pseudomedizin, in diesem Fall die Bach-Blütentherapie. Perfekt für alle, denen die Homöopathie mittlerweile einfach zu mainstreamig ist. Aber immer noch besser als vulkanische Heilerde. So schlägt Spock vor, dass man eine Wunderpflanze vom Planeten Kenfori abholt, welche Captain Batel wieder hinbiegen kann. Dass dieser, Abkommen sei Undank, nicht angelogen werden darf, stellt für unseren dauergeilen Lustmolch Pike natürlich kein Problem dar. So ist die Besatzung der Enterprise auch ausnahmslos damit einverstanden, einen Captain mit Samenstau kann man auf Dauer schließlich kaum erstragen. Gerade von Nummero Uno hätte ich mir da mehr Gegenwind erhofft, so in Richtung „Ich bin in meinem Quartier bis alles vorbei ist“. Aber unter Pike sind schließlich ALLE auf dem Schiff eine verschmitzte Gruppe von Kameraden mit der Lizenz zum Aufmüpfen (Ja, damit meine ich ganz besonders DICH, Ortega!). Picard wäre hier wahrscheinlich schon nach drei Abenteuern eine Ader geplatzt („Watt? Krieg mit den Klingonen riskieren für ’ne Olle?!“ *aus gewohnheit wesley einen überbrat*) Hier suppt daher auch wieder der Burnham-Effekt rüber, welche (wir erinnern uns… leider) für den Klingonen-Krieg sogar verantwortlich war. Aber für Zukunfts-Superstar Michael hat es sich am Ende ja auch gelohnt, also was weiß ich schon? Jedenfalls fliegt man geschlossen zum Planeten und wirft Pike und M’Benga im Shuttle raus (wegen Asteroiden-Feld. Bla. Strahlen. Sülz. Das Übliche halt.). Soll möglich diplomatische Verwicklungen und Sternenflotten-Anschiss vermeiden, was auch absolut Sinn ergibt. Schließlich kann man auch einen US-Flugzeugträger direkt vor der chinesischen Küste parken, solange man nur zu Zweit im Beiboot herüber rudert um seine Frühlingsrollen abzuholen. Das übliche Drama auf der Enterprise findet aber nur im Hintergrund statt und kann verziehen werden. Im Mittelpunkt stehen Pike und die rettenden Pflanze, natürlich mit einem Hindernis dazwischen. Und ihr habt es bestimmt schon selber erraten. Richtig: Durchgeknallte Gemüse-Zombies frisch aus dem Tiefkühlregal. Was Sinn ergibt, sorgen die meisten Kurtz-Folgen doch für diesen sahnigen Blubb in meinem Gehirn. Glglglblll… Schön aber, dass man das grottige Klingonen-Design aus Discovery mittlerweile aufgegeben hat. Ein neues Shuttle war dann aber wohl doch wieder zu teuer. Und können wir BITTE mal diese 3D-Bühne abschaffen? Sobald sich alle auf einem runden Set ohne echte Kulissen befinden, erkennt man sofort wieder dieses „Volume“. Die unscharfe Videospiel-Grafik macht es auch nicht besser. Damit kommen wir auch zum Showdown auf dem Dach der Forschungsstation, welcher ebenfalls ziemlich albern wirkte. Zum einen durch das doof glotzende „Publikum“ der vegetarischen Zombies („Öh, eigentlich wollten wir euch ja fressen. Aber schnauzt euch erst einmal selber an, wir stehen uns solange die verrotteten Beine in den Bauch. Dum-di-dum!“), zum anderen durch das Motiv der Klingonin: M’Benga: „Ah, du bist hier um mich zu töööten!?“ T’Rulla: „Nein, ich wollte meinen Vatta töten, aber du hast ihn schon vorher getötet!“ M’Benga: „Also willst du mich NICHT töten?“ T’Rulla: „Nein! Äh. Doch! Weil du ihn vor mir getötet hast, muss ich jetzt DICH töten!“ Pike: „Wen TÖTEN? Mich?!“ M’Benga: „Klappe! Mich natürlich! Aber ich werde dich vorher TÖTEN!“ T’Rulla: „Ja, das geht auch! Aber Moment, ich habe spontan beschlossen mich ehrenvoll im Kampf gegen die Zombies TÖTEN zu lassen!“ M’Benga: „Klingt TÖTAL gut. Tschööö!“ Dazu kommt noch, dass T’Rulla laut eigener Aussage den Klingonenkreuzer extra anmieten (?) musste um zum Planeten zu gelangen. Was zeitlich gar nicht hinhaut? Nehmen wir mal an, diese klingonische Warnsonde hat T’Rulla benachrichtigt, dann reichte die kurze Zeit bis zu Ihrer Ankunft also tatsächlich aus, um alles stehen und liegen zu lassen, ein Schiff zu mieten UND noch zum Planeten zu fliegen?? Haben wir es hier wieder mit dem Mini-Galaxis-Syndrom zu tun? („Waas? Ärger im Delta-Quadranten? Bin in fünf Minuten da!“). Fazit: Wie schon bei Folge 2 fand ich die klare Problemstellung schon einmal gut. Captain Batel krank, also muss ihr Macker Pike das Heilmittel besorgen. Andererseits geht mir Ortegas grinsige „Ich bin ja so guuut!“-Einstellung stark auf die Nerven. Der Rest trägt seine spontanen Geistesblitze wenigstens etwas neutraler vor. Ist sogar Teil der Geschichte dieses Mal, aber toll finde ich die dadurch trotzdem nicht. Ihre Schlussszene mit Nummer Eins dagegen schon, blitzte hier tatsächlich mal etwas TNG-Kompetenz durch und dass auch in der Sternenflotte keine Schulausflug-Disziplin herrscht. Was aber leider dadurch ausgehebelt wird, dass Captain (!) Pike direkt das Handbuch aus der Luftschleuse wirft, sobald eine (!) ihm naheliegende Person unheilbar erkrankt. Und so einige Situationen, wo seine Crew hätte sterben können, gab es ja doch. Männer, hab ich Recht?!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 25.07.25 in Star Trek: Strange New Worlds