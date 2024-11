UAPs/UFOs = Aliens? – Anhörung vom 13.11.24 / Die Enthüllung, die nur bei Zukunftia stattfindet

Das Thema ist fast zu absurd, um es als Wahrheit anzunehmen. Allerdings ist diese Geschichte auch zu ungewöhnlich, um sie als Blödsinn abzustempeln… Im Juli 2023 entschied die Zukunftia-Redaktion trotzdem, diese brandheiße Enthüllung NICHT zu bringen – vermutlich war gerade irgendein Trailer mit Michael Burnham rausgekommen? Und ja, es geht um UFOs, das amerikanische Repräsentantenhaus und diverse Whistleblower, die eventuell keine „Spinner“ sind. Und HEUTE traf man sich wieder zu dem Thema. – Gut, dass ich gerade Zeit hab? (*Krawatte anzieh und mit Schlafanzug vor YouTube setz*)

Erst folgt die Vorgeschichte von 2023 – wer nur das Aktuelle lesen möchte, scrollt runter!

Bis zum nächsten blauen Dreifach-Strich.

War/Ist David Grusch nur ein Spinner, der null Bock auf zukünftige Arbeitsstellen hat, dafür aber viele Troll-Gene im Blut?

Die Rede ist davon, dass vor 16 Monaten hochrangige (Ex-)Militärvertreter unter Eid aussagen, dass das Militär „Programme im Bereich fortschrittlicher Technologien“ unterhalten würde. Geschehen unter anderem vor einem Sonderausschuss des Kongresses.

David Grusch (der Aussagende – nebst zwei US-Piloten) selbst sei Teil der Operation gewesen und seit Jahrzehnten gäbe es „UAP-Bergungs- und Reverse-Engineering-Programme“. Führende Politiker und das Repräsentantenhaus seien niemals voll informiert gewesen. Wobei Letzteres der offizielle Grund für seine „Beschwerde“ war.

Halt wegen Dermo… Temo… Demokratie und „Volk muss informiert sein“ – und so.

„Lieber Kongress. Es gibt Außerirdische. Oder so was in der Art.“ – „Okaaay… Reden wir halt 2 Stunden drüber. Gibt es heute eigentlich diese leckeren Frikadellen in der Kantine?“ – Geheimhaltung unnötig; meine Nachbarn interessieren sich eh nur für’s Hausflur-Putzen: In 2023 war das ein sehr, sehr KLEINES Thema. Zurecht! Da kam schließlich der Film „Barbie“ raus.

UAP ist die neue offizielle Abkürzung anstatt von UFO.

U nidentified A erial P henomena.

Klingt einfach moderner. Und der alte Begriff war – trotz der ergebnisoffenen Namensgebung – inzwischen gleichbedeutend mit Clowns, die sich gegenseitig Sahnetorten ins Gesicht werfen. Clever, es jetzt einfach anders zu nennen?

Obwohl der Whistleblower David Grusch von 2019 bis 2021 an der UAP-Taskforce des Pentagon beteiligt war UND das Lügen unter Eid vor dem Repräsentantenhaus mit jahrelangem Gefängnis bestraft wird, plätscherte 2023 die Berichterstattung vor sich hin. Zumindest bei uns, in Deutschland…

Wer in jener Woche nur die Tageszeitung lose überflogen hat (oder die SPIEGEL-Titelgeschichte verpasst), wird das alles wieder vergessen haben.

Vergleicht das mit z.B. mit einer Anhörung zum Thema Iran, Israel oder Staatsverschuldung und stellt euch vor, was DAS medial ausgelöst hätte.

Wie auch immer… Es wurde damals noch viel mehr vor dem Repräsentantenhaus gesagt: Unter anderem meinte der ehemalige Militärpilot Ryan Graves das hier:

„Militärische Crews und kommerzielle Piloten – geübte Beobachter, deren Leben von einer exakten Identifikation abhängt – beobachten diese Phänomene regelmäßig.“

David Grusch erwähnte außerdem, dass das gefundene Material von Flugobjekten „nicht-menschlichen Ursprungs“ sei und es seien „nicht menschliche biologische Stoffe“ gefunden worden.

Äh. Also doch ein Affe in einem Wetterballon?! (*Kopf kratz*)

Bei 1:37 redet Grusch über die Möglichkeit von multidimensionalen Phänomenen und erwähnt sogar das „Holografische Prinzip“, das nur (Hobby-)Physiker kennen dürften. Egal, ob das alles Käse ist: Dieser Mann mag garantiert Star Trek! Ich würde ihn gerne zu der Zeit seit Alex Kurtzman im Kongress befragen! (*Lechz*)

…

Okay, Leute. Auszeit.

Man durfte & darf hierbei jetzt nicht durchdrehen…

Hauptaugenmerk der Anhörung lag damals darauf, dass Grusch darauf hinwies, dass gewählte Volksvertreter derartig wichtige Informationen NICHT erhalten. Die interessante Frage des Repräsentantenhauses, ob zwecks Vertuschung Menschen „zu Schaden“ gekommen seien, wollte Grusch dann übrigens nicht beantworten.

Auch darf man sich die Frage stellen, wer oder was Grusch nun „hat laufen lassen“, dass er ausgerechnet vor einem so wichtigen Publikum auftreten wollte & durfte. Ist er selber gar ein Test- oder Wetter … äh… Versuchsballon, was das allmähliche „Freispülen“ des Themas angeht?

Haben die Personen im Hintergrund keinen Bock mehr auf die Heimlichtuerei und schickten daher den feschesten, korrektesten und vielversprechendsten Mann vor, damit zumindest 50 Prozent des Publikums Probleme haben dürfte, ihn als lügenden Wichtigtuer zu bezeichnen? [Müsste man das nach Trumps Wiederwahl überhaupt noch?]

Oooder hat der Mann einfach alles falsch aufgefasst? Immerhin nennt er keine Namen und zeigt keine tollen Beweise – das dürfte er wohl auch nicht. Wobei die Skepsis bei manchen dadurch wachsen dürfte, dass er immer nur von „anderen Personen“ spricht, die er nicht nennen könne.

Hat er in der Militär-Kantine irgendwas zu einem abgestürzten Wettersatelliten falsch verstanden? Und sich in seinem Betriebspraktikum beim Bergungsteam über die angebliche „Geheimhaltung“ geärgert?

Obwohl diese vielleicht nur dem Umstand geschuldet war, dass niemand mit ihm reden wollte? Zum Beispiel, weil er nicht für die Geburtstage der Kollegen Geld sammeln wollte?

(„Für einen Douglas-Gutschein? Dafür habe ich doch nicht 3 Semester Whistleblowing studiert!“)

…

Nun ist all das also schon Monate her. Und HEUTE startete der zweite Teil dieser Story. Nämlich die nächste Sitzung zum Thema UAP.

So, die muss ich mir erst mal selber anschauen…

Sekunde.

Zusammenfassung vom 13.11.2024 – UFO Hearing im US-Kongress

Former Navel Commander Dr. Gallaudet

(Paraphrasiert werden mehrere Fragen & Antworten sinnvoll und sinnwahrend zusammengefasst)

„Wir hatten ständig Beinahe-Zusammenstöße bei unseren Testflügen. Wir konnten uns diese Phänomene nicht erklären – die Piloten waren stets auf sich allein gestellt, wenn wieder einmal etwas geschah. Das muss sich verbessern. Es ist eine Gefahr für unser Personal.

Ebenfalls geschehen viele Dinge auch am Grund des Ozeans. Wir haben außerdem Aufnahmen von UAPs, die ich leider nicht genau ausführen darf. Eines war in Form einer Scheibe.

Das, was ich sah, tauchte im Wasser unter und vollführte ‚Transmedium-Travel‘. In den 1980ern verfolgte die Objekte auch U-Boote – und verschwanden sehr schnell unter Wasser. Ich denke, dass uns etwas aus den Tiefen des Universums besucht.

In den letzten 50 Jahren gab es viele Sichtungen, unter anderem über der Langley-Airbase.“

Luis Elizondo (formerly employed by United States Army Counterintelligence. And by the Office of the Under Secretary of Defense)

(Paraphrasiert)

„Ich darf leider nicht auf alle Fragen antworten. Ich habe nämlich seeehr viel Papier für die Regierung unterschrieben.

Aber ja, es gibt UAP-Absturz-Programme. Und Reverse-Engineering. Mehr darf ich nicht sagen.

Es sind auch private Luftfahrtanbieter beteiligt. Dazu darf ich aber nichts sagen.

Zu einem eventuell geborgenen Material – auch biologischer Art – darf ich hier nichts sagen.

Zu einer Kommunikation mit fremden Lebensformen kann ich wenig sagen. Wir reden sowieso nicht von klassischer verbaler Kommunikation… Sie verstecken sich gut.

Und ja, es werden ständig falsche Informationen rausgegeben, um die Medien und die Öffentlichkeit irrezuführen.

Und es gibt viele UAP-Vorfälle an Standorten mit Nuklearwaffen. Seit Dekaden. Auf irgendeine Art werden viele unsere Standorte beobachtet.

Die Luftfahrzeuge, über die wir hier sprechen, beschleunigen mit G-Kräften von z.B. 2.000, 3.000, 4.000 Einheiten.

Wir arbeiten oft mit ausländischen Partnern wegen dieser Dinge zusammen.

Ich persönlich denke, dass es sich um eine nichtmenschliche Intelligenz handelt. Ja, wir sind nicht allein im Kosmos.“

Michael Shellenberger (Autor und Aktivist)

(Paraphrasiert)

„In meinem veröffentlichten Report schreibe ich über hochrangige Leute, die beim Militär arbeiten. Aber ich will die Quellen nicht nennen. Aber ja, es gibt viele biologische Effekte von UAPs auf Menschen, auch psychologische.

Ich weiß, dass die Regierung verstärkt die Ozeane beobachtet. Ich kenne den Bericht einer Quelle, der einen Orb aus dem Ozean aufsteigen sieht, der dann mit einem anderen Orb verschmilzt.“

Die Befragung durch die Politiker war hart. Das Abschmettern jedoch noch härter.

Mike Gold (Vice Chair of the Commercial Spaceflight Federation)

(Paraphrasiert)

„Wir sammeln immer noch nicht genug Daten über das Phänomen von Bürgern und Piloten. Vieles sind natürlich Drohnen und Wetterphänomene.

Aber es gibt dort draußen diese unglaubliche Technologie – wir könnten nicht das einzige Land sein, das darauf Zugriff hat. Am Ende dürfen wir nicht am falschen Ende dieser Entwicklung stehen!

Es könnte sich tatsächlich auch um Maschinen-Intelligenzen handeln.“

Tja, das war’s. Eigentlich ganz interessant. Hier endete leider der öffentlich zugängliche Teil der Befragung. Zum Schluss wurden Whistleblowers ermuntert, ihr Wissen zu teilen. Es wurde außerdem ernsthaft und nachdrücklich erwähnt, dass der Ursprung dieser Sichtungen geklärt werden muss – denn wenn diese Technologie nicht der USA gehört, könnte sie eine große Gefahr darstellen.

Wir treffen uns also in einem Jahr hier wieder, wenn es wieder heißt:

„Da ist was Großes, aber ich darf’s nicht sagen.“

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 13.11.24 in All-Gemeines