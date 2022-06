, The Orville – Kritik zu 3.04 – „Gently Falling Rain“

Diese Folge wird die Zuschauer wohl spalten… Die einen werden unsicher sein, ob Roddenberry angesichts der aufgezeigten Themen (Nationalismus, Unterhaltsnachzahlungen bei spät erwiesener Vaterschaft) total happy wäre. Die anderen werden vielleicht wie ich argumentieren und sagen, dass hier zu viel Luft nach oben war – und dieser schlabbrig aufgeblasene Luftballon irgendwie eklig aussieht. Im Zweifel gilt natürlich das, was Sparkiller sagt. (Bitte nicht den Zukunftia-Server abstellen, edler Meister!)

Inhalt: Während auf Krill eine neue Wahl um die Führung stattfindet, nähert sich der alte Krill-Kanzler an den Unions-Präsidenten an. Ed Mercer und andere bekannte Figuren dürfen dabei sein. Als man den düsteren Heimatplaneten besucht, kippt die Wahl, woraufhin eine alte Bekannte zum neuen Anführer wird.

Ihr müsst jetzt ganz stark sein… Denn viel Gutes kann ich diesmal nicht sagen.

Orville will große, epische Geschichten erzählen, knallt aber (wie so oft) mit dem Köpfchen an die Oberseite der Kinderschaukel.

Statt uns zu zeigen, wie der Allianz-Präsident schwierige Verhandlungen mit den Krill erlebt, oooder dass man das angeschnittene Thema mit den Tausendfach generierten Fake-News-Videos aufdröselt, flüchtet sich der ganze Schmonzetten-Zirkus ins … PRIVATE.

Denn da fühlt sich der Seth wohl, wie man weiß. Die ganzen Sch(m)erzepisoden um Dates, Trennungen, alte TV-Sendungen und Party-Abende waren nämlich nie ein Zufall, sondern ein großer Anteil von „Orville“. Was spätestens dann stört, wenn es um ECHT harte Themen geht. Dann will man einerseits geile Stadt-Panoramen und aufmarschierenden Pöbel zeigen, unterstellt aber andererseits, dass die ruchlose Exfreundin noch genug positive Erinnerungen an anderthalb Fernsehabende und Fickelnächte besitzt.

(Was auch dazu führt, dass Captain Mercer als Staatsfeind Nummer Eins mal gerade aus dem Knast rausgeworfen werden kann. – Natürlich durch die Hintertür, damit der Trump-Pöbel weiterhin die mittelgut parodierten Nazi-Sprüche rezitieren darf.)

„Sagen Sie… Jubelt das Publikum uns zu oder verachtet es uns?“ – „Ich kann es bei all den ‚Make Krill Great Again‘-Plakaten auch nicht erkennen.“ – Lügen, bis sich die Balkons biegen: Wie das hiesige Wahlsystem funktioniert, hätte mich ja auch interessiert. Hätte nicht z.B. Jesu… Avis den Ausgang entscheiden müssen, indem man mit Dartpfeilen auf eine Bibel wirft?

Aber man ist ja leidensfähig… Und somit kann man sich als Zuschauer einreden, dass das alles ein wahnsinnig gut vorbereitetes Drama ist, in dem Menschlichkeit – und vielleicht auch Krilligkeit – über das Chaos siegt. Weil alte Sitcom-Drehbücher Verbindungen eben stärker sind als der Durst nach Rache. Oder als ein luxuriöser Präsidentenpalast.

Schnief… Darf ich es „Liebe“ nennen?

Und ja: Mir ist KLAR, dass hier durch die alte Beziehung kaum was gekittet wird. Und das man das als Beweis sehen kann, wie vertrackt schädliche Verhaltensmuster daherkommen.

Aber alleine der Versuch und die aufgewendete Zeit dominieren die Episode derart, dass man eher einen Paartherapeuten holen will – keine Diplomaten, Philosophen, Unterhändler oder „langweilige“ Minister.

Und spätestens dann, wenn inmitten einer galaktischen Krise(!) die Exfreundin der Exfrau vorgeworfen hat, damals fremdgegangen zu sein, muss man konstatieren, dass die Serie nicht der intellektuelle Heilsbringer ist, zu dem es immer gemacht wird. Vielmehr vermisse ich hier fast die Zeit der ehrlichen Pups-Gags.

Erleben wir eine Diskussion über Ziel, Zweck und Funktionsweisen eines funktionierenden Staates? – Nö, lieber stapft Captain Mercer rein und zitiert alte Songtexte vor der Frau, die zuuufällig von der Geliebten zur Führerin eines multiplanetarischen Reiches geworden ist. Was dann auch eine billige Notausgangstür für die Autoren ist? Man stelle sich vor, der schwelende Konflikt mit den Romulanern wäre jederzeit per Subraum-Anruf beendbar gewesen, weil Picard gesagt hätte: „Susi, denke doch nur an unsere Tochter!“

„Du bist die Hoffnung für das Zusammenwachsen der Völker, Kleines.“ – „Wegen meiner Politik-Ausbildung oder meiner Führungsstärke?“ – „Nö. Du hast meine Kopfform. Das ist es, was im Inneren zählt!“ – Kindgerecht gerecht werden: Wie gut, dass man dem Zuschauer anhand eines niedlichen Kindes zeigen kann, dass Krieg pöhse ist. Noch besser wäre es aber, wenn der Captain eine süße Meerschweinfamilie gezeugt hätte?

Was ungefähr genauso billig ist wie der unfassbare Zufall in „Star Trek 10“, dank dem ein unbeliebter Picard-Klon zum Anführer aller Romulaner geworden ist. Schon damals war das ein billiges Mittel, um einen transusigen Antagonisten mittels DNA etwas Bedeutung einzuimpfen. – Was hier dann noch durch die Tochter von Ed Mercer fortgeführt wird.

Und eben das ist billig und unglaubwürdig. – Hat Donald Trump jemals ein geistig vernünftiges Interview gegeben, nur weil seine Tochter ihn (vermutlich) darum bekniet hat? Ändert es irgendwas an Putins Kriegen, nur weil halb Europa mit seinen halbheimlichen Töchtern zugepflastert ist? Ja, Kim Jong-un hat sogar in der Schweiz studiert und eventuell dort mal ein Bier mit Kumpels getrunken, nur um heute „Verräter“ vor die Flak-Kanone zu binden.

Natürlich KANN dieses Mischlingskind, das uns so manipulativ als „wunderschön“ und „hochbegabt“ vor die Kamera gesetzt wird, eine Veränderung ausmachen. Aber dass das Drehbuch dies als einzige und interessanteste Lösung für den Zuschauer anbietet, ist plump.

Fast möchte man auf einige der wenigen witzigen Szenen dieser Folge zeigen, in der Ed und Kelly stolz sind, dass der Admiral nicht ihre Betrunkenheit gemerkt hat. Nur, um Minuten später vom Admiral trocken drauf angesprochen zu werden: „Lasst mich fliegen, ihr ward kürzlich schon zu besoffen.“

Klar. Denn Orville ist besoffen von sich selbst.

„Ed, du bist ja schon wieder in meinem planetarischen Hochsicherheitstrakt, um mit mir zu reden!“ – „Keine Sorge. Es haben mich nur hundert Leute reingehen sehen. Und Avis.“ – Alte Beziehungen für den Frieden: Wenn ich von „Diplomatie durch die Hintertür“ sprechen, dürfen die Perversen unter euch sich gerne selber entsprechende Gags ausdenken, harhar…

Wir sehen mit Pomp und Trompeten die Krill-Nationalisten über die Straße marschieren – was interessanterweise auch der Zuschauer geil findet, nicht nur Nationalisten. Aber zu richtiger Politik hat man dann doooch keine Lust. Lieber winkt man mit dem Schnuller, schwärmt von völkerverbindenden Babys und zeigt Action, die ich zum ersten Mal inhaltlich deplatziert fand.

So waren die Raumschlachten nicht so übersichtlich und spannend wie noch in der letzten Staffel. Was aber noch unterboten wird von dem Schwebetaxi(?)-Rennen, das in Sachen Schnitten und Sinnhaftigkeit auch nicht der heilige Gral des Polit-Krimis war… (*Hüstel… Star-Wars-Episode-One-Hüstel*)

Dass der Föderations-Präsident quasi gar nicht mehr gezeigt(!) und fast abgemurkst wird, hat dann sogar schon fast STD-Vipes: „Oh nein, eine politisch relevante Figur! Schnell, schüttelt den Sack mit der Aufschrift ‚Retterin‘, damit wir die Situation lösen können!“

Das kann man sogar beliebig fortführen: Die Verhandlungen, die einen Krieg verhindern könnten, finden quasi gar nicht statt (weil Kelly persönlich involviert ist?) und die Rechtfertigungen für das brutale Handeln wurden dann absichtlich schwammig geschrieben, damit auch die Neu-Chefin immer noch wehmütig gucken kann, wenn Mercer zum ZWEITEN Mal in ihrem Büro steht.

„Okay, Leute. Der Krieg ist jetzt da. Will irgendwer noch vorher pinkeln? Beten? Ein zweites Raumschiffdesign erfinden?“ – Aufmarsch für Auf’n Arsch: Das alles ist schnell eskaliert. Dabei hat der abgestochene Föderationspräsidenten sogar zugegeben, von Satan besessen zu sein. Wäre er sonst gefesselt im Fluss untergegangen, hmm?

Besonders toll fand ich die Denkweise der Nationalisten auch nicht. Was sich jetzt vielleicht doof anhört, ich aber gerne ausführen will:

Klar, es gibt solche Hirnis mit Waffelschaden im Waffenladen, aber diese würde man in einer anspruchsvollen SF-Serie eher außen vor lassen – oder deren intelligenteren Vertreter nachvollziehbar argumentieren lassen.

Mich „interessiert“ ja auch eher ein Steve Bannon (der ja nicht saudoof ist) als die siebzig Mitläufer im Führungsstab, deren Namen man nicht kennt.

Klar, man KANN natürlich die Leute nach vorne stellen, die „Unser Volk braucht Raum“ gröhlen, doch das zu enthüllen/kritisieren, ist nicht aufregend. – Wäre man mutig gewesen, hätte man sogar Verfehlungen der Union genannt (so wie man bei den Amerikanern/Russen/Chinesen haufenweise aufzählen könnte), bei denen man als Zuschauer zumindest kurz ins Stocken gerät.

Stattdessen bekommen wir Sprüche wie: „Wenn ich Königin über eine vernichtetes Wasteland sein muss, dann soll es halt so sein.“ – Klar, das sagt Putin vielleicht auch beim Nachmittagskaffee. Aber Platz für Reflektion oder Seriendramaturgie ergibt das nicht.

„Taa-Tatataaa… Tat-Tataaaaa!“ – „Ich weiß ja nicht. Die TNG-Hymne könnte echt noch ein paar Jazz-Beats mehr vertragen?“ – Besser als in Sing-Sing eingesperrt zu sein: Diese Szene zeigt per Gegenbeispiel, wie eine offene Gesellschaft aussehen muss. Was ich für stärker halte als den triefnasigen Blick auf das Kind („Oh, es sieht süß aus. Und ich bin seine Mutti!“) am Ende.

Hier werden wir mit einem privaten Null-Drama belästigt, das wohl nur Leute interessiert, die an Bushaltestellen gerne „Gutschi-Gutschi“ zu fremden Babys sagen. Ich würde sogar sagen, dass die mittelgute Geschichte um Gul Dukats Mischlings(!)-Tochter Ziyal viel komplexer und tragischer ist – und meines Wissens nach nie die Bajoraner mit den Cardassianern versöhnen sollte.

Daher habe ich diesmal auch keine Lust, die positiven Dinge aufzuzählen, Dazu gehören natürlich (wie immer) die netten Straßenszenen mit den Copy&Paste-Demonstranten, die gute Staun-Stimmung beim Anflug auf den Planeten und so „Kleinigkeiten“ wie das Schultheaterstück zu Beginn.

Aber ich gebe es offen zu: Ich bin neidisch auf Leute, die hier eine „5 von 5“ sehen und von der „besten Orville-Folge“ sprechen.

Fazit: Ein ziemlicher Schuss in den Doof… Ofen.

Klar, wenn man sich hier was einbilden will, dann kann man auch hier eine clevere Parabel gegen/für Donald Trump, Hillary Clinton oder die Arbeitsbedingungen beim Weihnachtsmann konstruieren.

Leider wird aber jeder Ansatz so mit persönlichen Hintergründen zugeschüttet, dass man gar nicht dazu kommt, echte Diplomaten sprechen zu lassen – oder kurz zu reflektieren, ob diese Raumschlacht aus dem Nichts (beziehungsweise der KRIEG) jetzt wirklich nötig war.

Klar, dieser wurde von den Krill und deren Wahnsinn erzwungen, könnte man sagen.

Aber selbst in der plattesten Klingonenepisode wurde das besser erklärt?

Ich wollte 2 Sterne geben, vergebe aber 2,5. Weil IHR noch genug Argumente bringen werdet, die es anheben werden… Danke dafür!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM