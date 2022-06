Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.08- „The Elysiam Kingdom“

So eine neue Serie, die inzwischen als „total super“ gilt, hat es nicht leicht: Die ersten, aus Roddenberry-Restbeständen abkopierten Drehbücher gehen langsam zur Neige (oder man hat keinen Bock, sich 2 Zentimeter tiefer in die Holztruhe zu bücken), weswegen man nun mit schrägen Mittelalter-Storys im Strahlemann-Outfit glänzen will. Doch ist dieses Experiment wirklich anarchistisch, oder hatte Spock für seine zukünftigen Sex-Abenteuer einfach zu viele Fetischklamotten bestellt?

Inhalt: Der Doktor M’Benga liest gerade seiner Tochter vor – und plötzlich ist das Schiff mit Mittelalter-Deko vollgestellt. Und alle Charaktere benehmen sich wie in dem Buch. Wird der Doktor zwischen all den Königen, Knappen und knapp Behirnten herausfinden, was mit der Mannschaft geschehen ist?

Da ist sie also. Die erste Folge, die nur deswegen gedreht wurde, weil in der Kostümabteilung noch Licht brannte, die CGI-Kollegen aber alle schon im Indischen Feierabend waren.

Was haben wir gesehen:

– Ich will ja die ersten 4 Minuten der Folge nicht in den Himmel loben, aber trotzdem mal dieses Gedankenspiel: WENN M’Benga einfach nur 40 Minuten mit seiner Tochter gesprochen und das Buch weitergelesen hätte… Wie viel schlechter (oder gar besser) wäre diese Folge geworden? Bitte antwortet mir, indem ihr mir 15 Minuten aus „Robinson Crusoe“ vorlest. (*heiße Schokolade mach*)

– Erika soll nicht wirklich mal ein tiefgründiger Charakter mit Gefühlen und Hintergrundgeschichte werden, oder? Okay, nichts gegen Leute, die mit schiefem Lächeln jede Situation in einen kleinen Witz verwandeln (Ich bin berühmt für meine 27 Sprüche am Fotokopierer – über Faxgeräte), aber wenn seit vielen Folgen JEDE Aktivierung des Warpantriebs zu Sätzen wie „Ich knall den Hering in den Lauch“ führt, ist’s doch übertrieben.

„Bitte bringen Sie mich nicht in Gefahr, mein König. Ich war schon mal da… Aber mir war dort alles zu grell ausgeleuchtet.“ – Augenrollen in der Staffeldämmerung: Statt die kaum etablierten Charaktere besser zu definieren, denken sich die Autoren einfach ANDERE aus. Aber okay, vielleicht besitzen sie ja keinen Hund, der die Staffel-1-Hausaufgabe hätte fressen können?

– Dass man als Zuschauer das Mittelaltersetting so verdutzt und positiv(?) erstaunt zur Kenntnis nimmt, liegt nicht daran, dass das frisch oder mutig wäre. Es liegt nur daran, dass wir in Star Trek nicht mal mehr „Experimente“ wie in den miesesten Voyager- und ENT-Drehbüchern gewöhnt sind. Stichwort: Captain Proton und Nazi-Aliens.

– Unterhaltsamer hätte ich das alles gefunden, wenn man von Beginn KREATIV erklärt hätte, wie sich die mittelalterliche Besatzung die Schiffstechnik erklärt. Die Schiebetüren hätten ja Vorhänge sein können („Habt ihr noch nie gesehen, wie ein Lufthauch einen Vorhang beiseite schiebt, mein König?“) und die Deckenleuchten ganz spezielle Fackeln aus „seltenen Hölzern, die lange brennen“.

– In diesem Zusammenhang sei auch der Vergleich zu der TNG-Folge „Das Experiment“ erlaubt, wo eine verzweifelte Beverly Crusher den verbleibenden Captain Picard davon überzeugen will, dass es NICHT normal ist, dass zwei Personen ein komplettes Schiff bewohnen. Eben ein Spiel mit Logik und Realität. Und das ausnahmsweise abseits der Kurtzman’schen Selbsteinschätzung („Ich bin heute schon totaaal awesome und open minded aufgewacht!“)

– Zugegeben: Pikes Comedy-Gesicht hat ja schon was! Saublöd und mit aufgeblasenen Backen dreinschauen kann er wirklich gut, was ein ernst gemeintes Kompliment ist (Gruß an eure Mütter an dieser Stelle). Andererseits war (und ist) sein Charakter niemals als Neelix-Derivat für mental Unterbeschaukelte vorgesehen gewesen? Schwiiierig, dass seit 6 Episoden nur noch in den Tank reingeprustet wird, in dem eigentlich mal die Charakterszenen landen sollten.

„Warum haben Sie uns hergerufen? Was ist Ihr Begehr?“ – „Äh… Bin ich hier richtig in der Arthus-Saga? Ich möchte gern mit dem Kopf gegen diesen berühmten Steinblock rennen.“ – Aufgestellt und losgebellt: Die meiste Zeit tragen sich die Figuren ihre Motive und Ziele vor. Diese drei Herren möchten z.B. wissen, ob ihre Wachsmalkunst mit den Buntstiften der Queen mithalten kann.

– Das ganze Gerede um den Stein der Weisen hat mich – gelangweilt. Und das, obwohl ein Schoßhund das Dekolletee von La’An ausschleckte, sie selber affektiert herumkreischte, während Hof-Heilerin Chapel plötzlich das Wort „Dopamin“ ernst nahm. Was auch daran liegt, dass der Doctor den ganzen Irrsinn einfach schluckt und als deren bereitwilliger Idiotenkönig einfach auf jede Kramladen-Karotte zurennt. Ob Stein der Weisen, Hofzauberer oder das heilige Schwert in der Unterhose: Was (und warum) man hier sucht, ist so egal wie Holzpolitur auf dem Kreuzigungshügel.

– Man hatte das Gefühl, einer Rollenspielgruppe zuzusehen, die sich alleine dafür auf die Schultern klopft, dass es irgendwie in der Geschichte weitergeht. Motto: „Du kannst mit den Soldaten sprechen, wenn du richtig würfelst – aber sie werden nicht mit dir reden, weil der Tabletop-Leiter schon eingepennt ist.“

– Dazu kommt, dass die ganzen irren Gespräche (z.B. um Hemmer, der plötzlich ein Zauberer sein soll) total statisch wirken. Leute, die Grimassen mit „Spielfreude“ verwechseln, reden halt wirres Zeug, wofür sie sich brav nebeneinander stellen. Und überhaupt nicht erkennen lassen, wie die Figuren in dieser fiktiven Mittelaltergeschichte zueinander in Beziehung stehen. Wobei hier die größten Streits nur deswegen aufkommen können, weil man sich beim Comedy-Augenrollen übertrumpfen möchte?

– Lieblos auch die Szenenübergänge. Und ja, das geht selbst im selbstgewählten Theaterbühnen-Modus besser: Eben wird z.B. noch ein „geheimer Tunnel“ enthüllt, der zu Königin Uhura führt, nur damit man eine Sekunde später schon auf sie draufschneidet. Und auf ihren Hofstaat, die rausquellenden Doppelbrust-Melonen.

Angesichts dieses Szenenbildes für Farbenblinde – im Falschfarbenbereich – hilft es auch nicht, dass man überall Petersilie… äh, Verzeihung… „Wald“ aufgehängt und grell ausgeleuchtet hat.

„Ich möchte endlich mein randomisiertes Item haben! Ich bin bereit, dafür jeden zufällig generierten Preis zu zahlen!“ – Fingerspitzengefühl, aber Taubheit im Kopf: Wenn man die Drehbücher zuende denkt, werden sie vielleicht ehrlicher – aber nicht besser.

– Dass die Autoren ihren Dadaisten-Durchfall für wertvollen Humor hielten, zeigen fast alle Szenen, die gar nicht witzig sind, aber so präsentiert wären, als wären sie es: Erika betont in einem gefühlt minutenlangen Satz, dass sie „Science mag“ (statt Magie), woraufhin Hemmer cool auf sein Schweißgerät pustet. Oder nehmen wir La’an, die sinnfrei zu singen beginnt, damit alle kurz irritiert gucken können. Alles nicht witzig, sondern einfach nur „da“ und gut ausgeleuchtet. – Reicht das?

Das großformatige Ölgemälde mit meinem Konfertei darauf, das euch gerade jetzt zugestellt wird, wird diese Frage klären…

– Dass man erst nach über 30 Minuten auf die Tochter als (Mit-)Auslöser kam, war viel zu spät. Zumal man gar nicht wusste, dass sie in Gefahr sein könnte. Was sie nicht WAR…? Zumindest machten die letzten Minuten im Quartier eher den Eindruck, dass sie eher an einer Zuckerwatte-Überdosis hätte sterben können (rausquellend aus dem Kitsch-Drehbuch?), als an bösen Burschen*innen.

– War das jetzt ein cleveres Ende? Oder nur der Beweis, das die Autoren mit der kranken Tochter im Puffer nix anzufangen wussten? Dagegen war ein Raketenstart ja direkt eine gemütliche Kaffeefahrt: Tochter raus aus dem Puffer, rein in die Wolke, Tochter kommt Sekunden später um Jahre gealtert (aber halb genesen) wieder raus, faselt immer noch(!) übers Geschichtenerzählen, nennt die Wolke Debrah und ist wieder weg…?

Danke für Wichs, liebe Episode!

„Könnten Sie der fremden Entität vielleicht etwas ausrichten, Hemmer?“ – „Ich sagte doch bereits, dass die telepathische Verbindung mich töten könnte.“ – „Und wenn ich das Fenster aufmache und Sie frische Luft bekommen?“ – „Hm. Sollte klappen.“ – Bei diesem Schwarzen Loch einer SF-Handlung wurde sogar der Ereignishorizont abgeschafft.

– Ich hätte an Stelle des Doktors ja mal gefragt, ob sie eventuell als Prostituierte oder Putzkraft arbeiten muss. Diese ultrakurze Verabschiedung (bei der es null Negatives gab) war schon auffällig kitschig.

– Hemmer sollte ja immer so was wie ein alter Grummelkopf sein, was ja okay ist. Nur wird mir das hier schon zu früh aufgebrochen, als der Mann einen auf Magier macht – und sich königlicher als der Doktor amüsiert. Wann hat man damals Worf oder Spock zum ersten Mal „locker gemacht“?

Und haben wir das damals überhaupt bemerkt?

Eigentlich konnte man in dieser Folge wenig falsch machen – und alles entspannt FLACH machen:

Die Crew in komplett anderen Rollen…

Dazu Technologie, die unbeachtet von der Mittelalterbesatzung existiert…

Personen, die mutiger oder feiger als sonst sind… (Beides wird wohl bei mir auftreten, wenn ich in Zukunft eine SNW-Episode starte?)

Dass man hieraus nur einen missglückten Ferrero-Werbespot machte, bei dem man sich 50 Minuten lang fragt, wann endlich das erlösende Duplo – Geschmacksrichtung Flitzekacke? – ins Bild gehalten wird, ist erstaunlich.

„All das muss einen Sinn haben, Heilerin Chapel. Einen tiefgründige Science-Fiction-Parabel auf das LEBEN vielleicht? Was meinen Sie?“ – „Ich überlege, wie viel Kresse ich auf Ihrer Krone pflanzen könnte, o mein König.“ – Roter Schwafelalarm, aktiviert die roten Lippen: Manche Figuren stehen einfach nur unschlüssig herum. Zum Beispiel WIR vor dem Fernseher.

Der Doktor, der all das hinterfragen, aufklären und in ungefährliche Bahnen lenken sollte (was wäre passiert, wenn jemand erdolcht worden wäre?!), wirkt wie ein Schluck Anästhesie-Flüssigkeit in der Kurve. Er murmelt nur rum und lässt sich von den Ereignissen (welche auch immer es waren; habe kaum aufgepasst) ebenfalls durch die Gänge rollen. Wie ein menschgewordener Tee-Servierwagen kam der mir vor.

Der Mann hätte wenigstens so TUN können, als wenn er ein ehrfurchterbietender König ist? Oder wollte man das alles nicht toxisch gestalten – und den Vergiftungspart erneut auf mich und meine Antidepressiva schieben?

Wieso redet er nicht wenigstens mal mit dem Computer oder gibt dort was ein!? Reichte ihm dieses „Alles ist okay“ tatsächlich, angesichts der plötzlichen Fahnen- und Botanik-Aufstellung auf dem Schiff? Hätte er nicht mal kurz gucken müssen, ob mit seiner Tochter alles okay ist – oder ihre Konsole zufällig in einen Misthaufen transferiert wurde? Wäre es nicht spannender gewesen, wenigstens nebenher rauszufinden, was der Weltraumnebel mit seiner verpufften Petrischale/dem eigenen Gehirn angestellt hat?

Wäre eine FRÜHERE Kontaktaufnahme mit einer eventuellen Lebensform an Bord klug gewesen? Da hätte es mir fast gereicht, wenn er in der Besenkammer wie eine schwerhörige Oma „Haaallooo, ist da weeer?“ gerufen hätte. Aber okay, stattdessen bekommen wir starke Kämpferfrauen (Erika) und einen ängstlichen Pike mit Dawson’s-Creek-Gedenkfrisur.

Man muss ja nehmen, was man Krisen kann…?

„Oh Gott, bist du groß geworden! Und dein Deus Ex Machina erst!“ – „Nö, Alter, ich bin nicht deine Tochter. Die Kleine hat mich bezahlt, ihre Stelle einzunehmen. Sie meinte, das Drehbuch sei ihr zu Pipi-Kaka.“ – Zeitsprung mit Q: Hier wird der Kranke-Tochter-Subplot nicht nur abgehakt, sondern auch gleich mit Friedhofsblumen hübsch bepflanzt.

Deute ich seinen entspannten Gesichtsausdruck richtig, so war der Doktor der Auffassung, dass er nur mit einer VR-Brille auf dem Klo sitzt. Oder denken etwa die Autoren, dass SF so funktioniert? Einfach ein paar Leute in Kostüme der Marke „Haben wir noch Augenkrebs-Trikorder?“ stecken? Und zur Not sagt man, dass es bei Kirk auch Indianer- und Wildwest-Dörfer gab?

Und da man sich darauf versteifte, einen panisch weglaufenden Pike (WAS war hier jetzt der Kontrast zu seinen üblichen Szenen?) oder einen Paris-Hilton-artigen Schoßhund zu zeigen, war das alles auch nicht gerade Werbung für das literarische Originalwerk.

Wenn man klassische Literatur wie einen Schlumpfhausen-Comic auf Crack inszeniert, kommt eben dies dabei raus. Dagegen wirkten die kurzen Shakespeare-Einsprengsel bei TNG schon fast wie … Shakespeare?

Klar, am Ende kommt noch mal eeetwas Star-Trek-Feeling raus, weil körperlose Lebensformen (mit Einsamkeits-Problemen) so ein typisches Ding des Franchises sind. Aber das Drumherum machte weniger Spaß als Affenpocken.

Fazit: Ein Experiment, das zwar cheesy sein will , trotzdem aber einen Frontalunfall im Partybedarfs-Shop hinlegt.

Es ist ja schön und gut, dass die Kostüme so schön glänzen und alle so lustig mit den Augen rollen – aber wir erfahren hier NULL über die Charaktere, den Doktor oder das eigentliche Weltraum-Problemchen.

Die peinlichen (Nicht-)Witze, die überlange Laufzeit und das transusige Sissy-Schauspiel vom „König“ ergeben eine Episode, die für alle denkenden Wesen eine Zumutung darstellt.

Was bei „Strange New Worlds“ nach den letzten beiden Folgen ca. 30% ausmachen dürften?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM