BergH kenne ich inzwischen sooo lange, dass selbst meine Freundin ihn regelmäßig grüßen lässt. Und umgekehrt. – Komisch nur, dass ich die beiden so oft zusammen sehe…? (*auf Restaurant zeig*) Nun wollte mein guter Freund zum ersten Mal ein Review einreichen. Dafür durfte ich den Inhalt nach eigenem Gutdünken von der Ursprungsfassung abwandeln und komplett verfremden. Finde ich fair. Denn das hat er mit meiner Freundin AUCH getan. (*auf gemeinsame Bergtour der beiden zeig*)

Ein Review von BergH,

rechtschreibtechnische Lesbarmachung und lustige Einsprengsel von Klapowski

In einer fernen Zukunft. In einer Galaxis weit … *Raaaaaatsch*

Schon hier muss ich Euch enttäuschen. Denn so ein Film ist das nicht. Ferner so einer:

In einer diktatorischen Dystopie in der vom Staat alles vorgeschrieben ist, also wie damals in der GDR…

[Anm. von Klapo: Gemeint ist vermutlich die DDR. Hier lernt man noch was! Muss ja nicht immer Grammatik sein?]

Datensammelwut und Unmenschlichkeit herrschen vor, Abweichler werden sprichwörtlich in die Wüste geschickt. Dortselbst warten Sümpfe und seltsame Kreaturen und anderes tödliches Geschmeiß.

[Anm. v. Klapo: „Dortselbst?“ Der Duden meint, dass dieses Wort veraltet sei. Aber man könne ruhig „ebendort“ verwenden?!]

Hauptfilm

Zehn Menschen auf dem kargen und unbewohnten Planeten mit Namen T-59. Zum Exil verurteilt teilen sie sich in zwei Gruppen. Ervin Kann (Evgeniy Mironov) und Kristi (Anna Chipovskaya) bilden ein eigenes Team, welches sich auf die Suche nach einer Oase inmitten der Einöde begibt, um dort etwas Glück zu finden.

[Anm. v. Klapo: Finde ich süß formuliert. So sage ich das meinem Chef auch mal, wenn er wissen will, was ich mir von der neuen Stelle erwarte.]

Ervin war früher ein hoher Apparatschik und wurde für die Machthaber zu einer Gefahr. Ihr kennt das!

[Anm. v. Klapo: Klar. Aber bei mir war es nur wegen meines guten Aussehens.]

Yust (Vinnie Jones) den Rest der 10 kleinen Ausgestoßenen in eine andere Richtung.

[Anm. v. Klapo: Konnte das fehlende Wort nicht korrigieren, da ich den Film nicht kenne. Gehen? Jagen? Masturbieren?]

Am ersten Abend überschlagen sich Ereignisse und Ervin erkennt, dass Töten eine Notwendigkeit in dieser Welt – frei von jeglichen Gesetzen – ist. So schnappt er sich Kristi und will sich zur eigenen Sicherheit absetzen.

[Anm. v. Klapo: Nach dem Töten? Und wieso muss man vor dem „Absetzen“ töten? Wobei… Bei Kurtzman-Trek könnte ich mir das sogar vorstellen…]

Auf dem Weg zu einer Oase müssen eine Menge Hindernisse überwunden werden, doch der Preis winkt: Freiheit und Glück in der Oase.

Ervin und Kristi gelingt dort mit einem Raumgleiter die Flucht vom Planeten. Als der Bund Freier Welten von dem Terror auf XT-59 erfährt, entsendet er Friedenstruppen zur Beseitigung des totalitären Kontrollsystems – das nach dem letzten Satz der Erzählerin von einem noch unbarmherzigeren Regime ersetzt wird.

[Anm. v. Klapo: Was? Schon zuende? Mir wurde ein GANZES Filmreview versprochen!]

Sonstiges:

Die Darsteller wirken teilweise wie aus den Passionspielen, sehen aber gut aus.

[Anm. v. Klapo: BergH, diesen Satz benutzt du extra, um mich zu triggern, oder? Also weil ich auch so gut aussehe, meine ich natürlich.]

Die Hauptdarstellerin ist viel zu schön und sauber für diese Landschaft. Nebenbei erklärt sie aus dem Off die Handlung und Zusammenhänge.

[Anm. v. Klapo: Na, wenigstens einer hier.]

Leider steckt sie viel zu häufig und ohne Grund in einem Säureschutzanzug.

[Anm. v. Klapo: Was heißt das? Nackt wäre besser?]

Unser Held ist fast allwissend und gibt zwischendurch auch gerne mal den Indiana Jones.

Ich sage nur Peitsche und Wasserfall.

Immerhin war er mal der Berater des Präsidenten und ist damit (fast) allwissend und er hat den Code.

[Anm. v. Klapo: Früher sagte man noch „Er hat den Groove“. Aber das war vielleicht nur in der GDR so…]



[Anm. v. Klapo: Ich bin mir nicht sicher, aber anhand der Bildauswahl vermute ich mal: Die Hauptdarstellerin ist … heiß?]

Die Logik schwächelt manchmal, oder wird ohnmächtig. Wenn der Held sie bei einer halbnackten Waschszene beobachtet und sagt: „Beweg Dich bloß nicht.“ Dann hüpft sie natürlich herum und bringt sich in Gefahr.

[Anm. v. Klapo: Ich wusste, dass die Logik ein Luder ist – aber das ist zu viel!]

Woher kommt in einer Wüste immer das Feuerholz?

[Anm. v. Klapo: Äh… Quizfrage oder immer noch Filmreview?]

Jedes Mal, wenn jemand sagt :“Bewegt dich/euch bloss nicht!“, hüpft alles herum und bringt sich in Gefahr.

[Anm. v. Klapo: Das mit dem ständigen Hüpfen kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den Film kenne ich doch!]

Als eine Lawine von tödlichem „WasIssenDas“ anrollt, erfahren wir endlich, was in der Kiste ist.

[Anm. v. Klapo: BergH hat vergessen, uns vorher die Kiste zu erklären. Hier ist sie.]

Die Tricktechnik ist überraschend gut und unglaublich faszinierend anzusehen. Natürlich werden die Experten bei Zukunftia Fehler in Texturen und Beleuchtungswinkeln finden, es hat mir trotzdem gefallen.

[Anm. v. Klapo: Mit dem obigen Wissen muss ich leider anmerken: Macho! Toxic! I’m disgusted!]

Wertung : 7 von 10 Gummiohren

Trailer :



Auf Deutsch in 4K:



Deutscher Titel Titanium – Strafplanet XT-59

Produktionsland Russland

Originalsprache Russisch

Erscheinungsjahr 2014

Länge 84 Minuten

Altersfreigabe FSK 12

Besetzung

Jewgeni Mironow: Erwin Kann

Vinnie Jones: Just Van Borg

Anna Tschipowskaja: Kristi

Wladas Bagdonas: Jan

Nikita Panfilow: Mathias

Linda Nigmatulina: Leyla

Irene Muskara: Maria

Pjotr Skworzow: Jaime

Kirill Kosakow: Kapitän

Alexei Kolubkow: Valentin

Iwan Werchowych: Dschob

[Anm. v. Klapo: War kein Beleuchter dabei, um die geilen „Landschaften“ schön in Szene zu setzen, Lechz?]