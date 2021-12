Über stunden -tage im Blitzmerker-Land: Bereits in der fünften Folge fällt der Crew auf, dass die seltsame Anomalie etwas Künstliches sein muss. Also quasi wie der Burn, nur halt mit einem Nachmieter drin? – Geschockt vom eigenen „Ei der Daus!“-Enthüllungsblick in die Kamera macht sich die Crew nun auf, zusammengeklöppelte Meteoriten zu evakuieren. Hierfür hat man nur 5 Stunden Zeit. Genug Zeit also, um sich beim Kompetenz- und Emotionengerangel ein paar weiche Ellbogenschoner zu häkeln…

Im Ernst: Discovery war früher als die hektischste SF-Serie überhaupt bekannt. Landauf, landab pries man die unzusammenhängenden Storystränge, die Schmetterlingsaliens und die sinnfreien Schusswechsel mit eingebautem Comedyprogramm. – Doch was ist aus dieser anregenden Serie geworden, die beinahe von „Tschibo“ als koffeinreichere Kaffeemarke aufgekauft wurde?

Na, ein schnarchender Schleichschatten ihrer selbst.

Bereits die Vorbesprechung zur Evakuierung (noch 4 Stunden, 59 Minuten!) lässt keinerlei Eile erkennen: Saru erwähnt, dass auf seinem Heimatplaneten bei so einem Ereignis sehr viel geweint werden würde (wo eigentlich NICHT bei STD?), während Stamets seine Triefaugen erneut auf Halbmast zieht und den anreisenden Physikexperten erst mal ablehnt . Schließlich mag man den ja nicht, was bei externen Leuten durchaus vorkommen soll. Hat mir mein Arbeitgeber erklärt, nachdem ich mehrere Abteilungsleiter mit „Satanas, weiche von mir!“-Sprüchen vertrieben hatte…

Uuund Stamets hat ja seine EIGENEN Leute aus der 950 Jahre entfernten Vergangenheit. Gerade bei so Sachen wie Weltraumphysik wird da ja eher wenig neu entdeckt über die Jahrhunderte? Bereits Johannes Kepler hätte jede Quizfrage über Schwarze Löcher hervorragend beantwortet! – Wobei der Vergleich natürlich hinkt. Der ist ja erst seit 400 statt 950 Jahren tot…

„Wir müssen alle Brocken evakuieren. Uns bleiben hierfür nur 4,5 verletzte Egos und 2x falscher Stolz!“ – Eile mit Seile: Diese Asteroiden mit Schnürsenkelbindung wären durchaus eine interessante Kulisse. Leider sieht man davon NIX – also so viel wie von der Evakuierung. Im Ernst: Ob man hier Menschen, Aliens oder Streichholzschachteln rausholt, ist ohne einen intimen Blick in das Gesprächsprotokoll nicht festzustellen.

Hier ein Fun Fact, aber nicht für spätere Hinterbliebene: Als die Discovery am Ziel ankommt (ja, die mit dem Instant-Sporensprungantrieb!), sind es nur noch 3,5 Stunden Zeit bis zur Evakuierung. Nach der Ansprache von Admiral Graubart sind hier also noch mal 1,5 Stunden ins Land gezogen. In denen wir weder das hektische Packen von Ausrüstungsgegenständen („Raus mit Tillys alten Schokoriegeln. Rein mit den Scannern!“) noch die Ankunft einer Crew sehen. Schon traurig, wenn man das z.B. mit „The Expanse“ vergleicht.

Weitere schöne Details für Dramaturgie-Feinschmecker: Das kurze Rumstehen der Crew im Gang, als der Admiral nach der Besprechung weggeht („Tja, 5 Stunden… Wollen alle vorher noch mal 3x aufs Klo?“). Oder auch Burnham, die mit zackigen Sprüchen („Lasst uns ein paar Leben retten!“) darauf hinweist, dass man hier saucoolen Trek-Kram zu machen gedenkt. – Tja, Extreme-Leben-Retting© eben. Der neue Trendsport für alle, deren Sammelalbum mit Tränenflüssigkeit schon komplett voll ist.

Freundlicherweise bekommen wir auch eine Szene zu sehen, die in den „verschollenen“ 1,5 Stunden spielt: Burnham, die ihren armen Book trösten muss. Wir haben den Dialog für euch – mittels einer Tube grünen Schleims – mitgeschrieben…

„Buhuuu, so war es damals bei mir auch. Mit der Anomalie und dem Planeten. Wo alle danaaach so uncool tot und ohne Lederjacke waren, buhuuu!“

„Ich verstehe dich, Book. In dieser Mission geht es nicht um all diese Leben, sondern darum, dir dieses Rettungs-Event so angenehm und therapeutisch wie möglich zu machen.“

„Beweise es! Ich will mithelfen. Darf ich? Darf ich? Darf-ich mit extra Sahne und Kirsche drauf?“

„Na gut, du kleiner Racker. Ich muss schon selber fast weinen. Wegen des nahenden Schicksals dieser fremden Blödmänner, die meinen Purzelbär so verunsichert haben. Hm. Ich glaube, es würde der Mission helfen, wenn du eigenverantwortlich irgendwas machst, was mich ablenkt.“

Wie gut, dass man plötzlich von 6 Gefangenen hört, die leider nicht zu den den restlichen 1.200 Evakuierungen hinzustoßen können. Denn endlich bekommt der Captain eines Schiffs in dieser Notsituation eine Vorwand, um die Brücke für weitere Minuten/Stunden zu verlassen. Wer braucht schon Captains, wenn stattdessen diesen Typen hat, der immer so nett von der Konsole hochlächelt, wenn die Grinsebacken-Glocke bimmelt?

„Captain Michael, mir ist klar geworden, wie wichtig diese Mission für mich ist. Meine Eltern sind mal in einen vollen Farbeimer getreten. Ich weiß daher genau, wie diese Kolonisten sich fühlen.“ – „Oh Gooott! Farbeimer! Die gab es auf meinem Planeeeeten!“ – „Sie haben Book aufgeregt, Fremder!“ – Willkommen beim Chaos-Computerkulissen-Club: Die künstlich aussehende Handlung wird ständig für Sentimentales unterbrochen. Oder umgekehrt?

Weitere Szenen für den Trek-Olymp unter Neelix’ Speisekammer:

– Stamets lässt sich von Culber den Kragen richten, regt sich über den unhöflichen Physiker auf und muss daran erinnert(!) werden, dass LEBEN auf dem Spiel stehen. Ist für Stamets aber nicht schlimm. Solange die Pilzkultur im Kopf nur sooo schön knistert…

– Der Physiker, dessen Arschloch-Verhalten für STD-Verhältnisse sympathisch ehrlich ist, will mal gerade ein Miniwurmloch auf dem Schiff herstellen. Logisch, schließlich hat man ja gerade 2-3 Stunden Zeit, um auf einem unvorbereitetem Uralt-Schiff ein nie dagewesenes Experiment aufzubauen. Und da könnte Burnhams Mutter (= Raum-/Zeitsprung-Raumanzug für das komplette Universum) bestimmt noch was lernen beisteuern?

– Michael und Book müssen sich durch explodierende Käfer ballern, während sie über alte Schmunzelerlebnisse plaudern („Weißt du noch? Die Holo-Torte von Tante Frieda? Schmeckte null!“). Die Käfer sind dabei eines dieser durchdachten Sicherheitssysteme, die man gerne neben undurchdringlichen Gefängnis-Kraftfeldern positioniert… („Wachen!! Wo sind die Drohnen-Krokodile? Ich kann sie vor lauter Phaser-Kängurus nicht sehen.“)

– Die sechs Gefangenen sind gaaar nicht happy über ihre Retter. Logisch, ICH würde auch eine politische Diskussion anfangen, wenn mich die Amerikaner aus einem nordkoreanischen Knast holen würden: „Und wo ward ihr, als ich hier REINgesperrt wurde? Gab’s damals bei euch Gratis-Hamburger, oder was?“ / „Also ich finde ja, dass die Föderation bereits 5 Jahre vor ihrer Neugründung die Taufe meines Sohnes hätte besuchen müssen.“ / „Diese Katastrophe, vor der ihr uns retten wollt… Ist die genau so finster wie eure Seelen?“

– Immerhin… Die Herren und Damen Gefangenen, die schnell ihre kleinen Vergehen aufsagen („Brot geklaut und danach nicht Göttin Burnham beim Tischgebet gedankt.“) lassen sich gnädigerweise überzeugen, vor dem sicheren Tod gerettet werden zu wollen. Und da sage mal einer, Michael könne nicht in schwierigen Situationen überzeugen!

„Buuuh!“ – „10 Minuten später als versprochen!“ – „Und dann sind’s auch noch Schwarze!“ – „Ihr könnt meine TAZ und die ‚Frankfurter Allgemeine‘ hier raustragen, aber nicht mich!“ – Gefängnis beginnt im Kopf: Diese politischen Aktivisten genießen ihre Echo-Chambers. Aber die nahende Katastrophe inspiriert sie trotzdem, mal wieder DRAUßEN über historische Menschenrechtsverletzer (= Picard?) zu wettern.

Doch gleich nach der Befreiung wird erneut diskutiert: Man will sich nur retten lassen, wenn man nach dem Vorbeiflug der Anomalie nicht in den Knast zurück muss. Eine moralisches Dilemma, das für mich keins ist… Was soll Burnham auch sagen?

Sie KANN es ja (eigentlich) nicht entscheiden. Hier hätte ich wohl wie der alte Picard argumentiert – „Ich versichere Ihnen, dass ich alles tun werde, um mich für Sie einzusetzen! Können wir los?“ – und hätte ihnen testweise meine Glatze von hinten gezeigt.

Aber klar, mit einer solchen strikten Herangehensweise hätten wir nicht 15 Minuten der Zeit mit vorwurfsvollen Gesichtern und einer unnötig betroffenen Burnham füllen können („Buhuu, ich habe ja Mitleid mit Ihnen, aber meine Rolle als Captain gebietet es mir, die Augenwinkel nur leeeicht anzufeuchten!“).

Allerdings gibt es auch GUTE Dinge zu vermelden. So z.B. das Gespräch zwischen Doctor Culber und David Cronenberg. Nämlich über Culbers Schuldgefühle bezüglich seiner Rückkehr von den Toten (Staffel 2, im Pilzsalat). Obwohl beide nicht als Psychologen ausgebildet sind – soweit man so was bei STD jemals mit Sicherheit behaupten kann – entwickelte sich ein durchaus glaubwürdiges Geplauder.

Man thematisierte das Gefühl, billigen Trost zu verbreiten (= war mir auch aufgefallen), sich auserwählt zu fühlen (= dass das beim passivsten Hauptcharakter gesagt wird, ist interessant) und unverdient eine zweite Chance zu bekommen (= na ja, „unverdient“? Er war schließlich homosexuell).

Nein, ganz im Ernst, mehr solcher Dialoge und vielleicht noch mal 20% Tränen und Overacting runter, dann klappt es mit den guten Gesprächssequenzen!

Dass die Autoren DAS nicht hinbekommen, wirkt immer besonders ulkig, wenn man den Machbarkeitswahn aller Serienfiguren betrachtet:

„Diese künstlichen Wurmlöcher sind vollkommen sicher, Saru. Der Trick dabei: Man darf nur nicht SELBER das Ereignis erschaffen, das einen später auslöschen wird.“ – Komplett ungestraft… äh ungefährlich: Dürfen Menschen Gott spielen? Und wenn ja, darf das jeder Schlafwandler bei 3 Promille im Hobbykeller? – Sehen Sie das nächste Mal bei STD: „Supernova im Schlafzimmer – heißer Sextipp oder lauwarme Idee?“

Der freche Physiker bringt Saru übrigens zu einem spontanen Anbrüll(!)-Wettbewerb, was den Tiefpunkt der Folge darstellt. Aber okay, warum soll es den beiden besser gehen als meinem Fernseher? („Mach daaaas weeeg! Keine Staffel Füüünf!“)

Zeit, um mal wieder zu unserem Gefangenendilemma zurückzuschalten.

Noch immer spielt man dort „Die Flucht aus Alka-Tratsch“ und diskutiert über ein zukünftiges „Review“ des Strafprozesses. Und hält sich gegenseitig heilige Murmeln unter die Murmeln im Kopf. („Die Hochzeitskuller meiner zukünftigen Mordopfer MUSS ich mitnehmen. Oder halt auch nicht. Ups, wollte ich jetzt überhaupt mitkommen? Hat mir irgendwer zugehört und weiß es noch?“)

Wirklich, lieber Alex Kurtzman… Du kannst gerne deine Episoden 40-50 Minuten lang machen, statt 50-60. Mit MIR ist das okay. Und ich denke, der springende Punkt der Folge käme trotzdem rüber. Und der wäre: NIE jemanden retten, sondern immer auf Fußspitzen wegschleichen. Klar, Fahrerflucht mag illegal sein, aber wenn einem das Opfer erst mal eine Frikadelle ans Bein labert („Hey, hast du nicht vor 30 Jahren in meinem Laden Kaugummi geklaut?“), kann man ja selber nie wieder laufen…?

Ach ja. Danach fällt noch das Haupttor zu, das man aber innerhalb von 30 Sekunden mittels tausender explodierender Krabbelkäfer wieder freisprengt – die freundlicherweise 1,5 Meter vor den Helden die Knalleffekte einstellen. Äh… Liest das hier eigentlich mein Therapeut mit? Ich bin NICHT verrückt! Ich schwöre, so was läuft im Fernseheeen!

(*in Zwangsjacke zur nächsten Bildunterschrift getragen werd*)

„Was, Saru? Sie schalten das Experiment schon ab?! Aber wir hatten noch ganze 4% auf dem Schutzschild, das uns alle vor dem Tod bewahrt!“ – „Stimmt! Burnhams Plot-Armor braucht sogar nur 0,4% der Maximalenergie.“ – Endlich ein weiteres Spielshow-Remake: Dass das GELD in der Sternenflotte wieder eingeführt wurde, liegt daran, dass man nur damit die Haftpflichtversicherungen irrer Forscher bezahlen konnte.

Die lächerlich leichtsinnigen Experimente der Marke „Schutzschild hilft gegen Wurmlöcher“ machen es mir nicht einfach, positiv auf diese (eigentlich) spannenden Experimente zu blicken… Denn wir sehen hier keine seriösen Forscher, sondern Spielkinder, die sich einreden, mit Chinaböllern in der Unterhose irgendwas über Vulkanausbrüche zu lernen.

Doch zurück zum Gefangenendilemma… (Das Dilemma lautet: Weitergucken oder Wegschnarchen?)

Überraschenderweise will der haarige Husare mit der „Will hierbleiben“-Catchphrase tatsächlich zurückbleiben. Also nicht nur mental, sondern körperlich. Das kam sehr überraschend, da es nur zehnmal angekündigt wurde.

„Lustig“ ist aber, dass der Charakter danach in einer pastoralen Ansprache erklären muss, warum man ihn nicht gewaltsam wegzerren sollte: Weil es seine Wahl ist. Weil er Sühne tun muss. Weil er nur gucken wollte, ob die anderen sicher entkommen können (Spoilerwarnung: Ja, konnten sie). Weil es sein Recht ist. Weil er gerade eh da ist. Weil es seine Philosophie ist. Weil er immer dem „Bund Deutscher Sterbehelfer“ gespendet hat. Weil die Kamera eh nur auf IHN gezeigt hat, um dieses Drama-Element am Ende unterzubringen.

Noch „lustiger“ ist jedoch, dass sich Michael und Booker hierbei zusätzlich auf die Schuhe heulen:

„Oh nein, Michael! Dieser Mann ist wie all die Bäume auf meinem Planeten! Ich kann ihn nicht zurücklassen! Dann wird der doch auch zu Kompost im Wurmloch, buhuuu! Ich habe doch geschworen, dass ich nie wieder ein galaktisches Großereignis zulassen werde!“

„Bleib stark, Book! Er hat dies vor 5 Minuten entschieden und es 80 Minuten lang erklärt. Wir müssen über das Leben dieses selbstbestimmten Mannes hinausblicken und alleine weiterziehen.“

„Oh nein, dieser arme Mann! Sieh nur, er ist bereits vor 10 Minuten zu seiner Zelle umgedreht, um der Kolonie-Vernichtung in 0,2 Minuten beizuwohnen!“

Am Ende gibt es zur Belohnung von Michaels passiver Sterbehilfe immerhin die Ritual-Murmel ausgehändigt („40 Jahre unter das Kopfkissen legen, okay? Ist wichtig. Ist mein letzter Aprilscherz vor meinem Tod!“) und ein wehmütiger Blick durchs Kraftfeld.

„Ich muss hierbleiben. Mein eingebildeter Ehren-Eid und die Farbe meines Sonntagskaffees verlangen es. Wortlos zu sterben. Ohne viele Worte. Ohne großes Gerede. Ohne stumpfsinniges Geplapper, das einfach kein Ende nehmen will…“ – Es stimmt, was Papa immer sagte: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Jedenfalls nicht MEINEN, wenn mir die Ohren bluten, gah.

Doch eeendlich beamt man sich hoch. Der Schwafler mit dem Sterbefetisch bleibt zurück. Die anderen 1200 Kolonisten werden weiterhin nicht gezeigt. Zeit für Michael Burnham, um endlich ihre Pflicht zu tun und … beim Indianer anzurufen:

Michael: „Heeey, lange nichts voneinander gehört. Wie geht’s so?“

Laberkopp: „Schlecht. Stehe immer noch hier auf dem Greenscreen-Hügel. Bock auf eine Geschichte aus meinem Leben?“

„Tz. Ist der Papst katholisch?“

„Also… Kann auch JEDER auf der Brücke mithören? Ich spreche ungern zweimal in Zeitlupe, wenn eine Gravitationswelle naht.“

„Klar, jeder hört mit.“

„Okay. Da war ein Bettler, der hat geschlafen. Habe ihn ausgeraubt und ermordet… Danach…“

„Schnief, das war sicher sehr traurig und berührend für Sie. Schnüff. – Saru, gucken Sie doch auch mal betroffen!“

Okay, drei Minuten später fliegt er dann wirklich in die Sonne. Möge er jetzt den Engeln das Ohr auf jene Länge runterlabern, die bei Geflügeltieren allgemein üblich ist. Getroffen wurde die Kolonie übrigens von einer gigantischen Welle, die … äh… cirka ein paar Kilometer breit ist – und die Discovery daneben völlig unangetastet lässt?! Fühlte mich negativ überrascht.

Aber auch nur deswegen, weil ich mir die letzten 30 Folgen wohl nicht gut genug eingeprägt habe?

Besonders schönes Detail: Die genau rechtzeitig angehenden Wandstrahler hinter Burnham. Da hat der Brückenbeleuchter wirklich ein schönes Ende der Trauerrede gefunden. Komisch nur, dass bei TNG niemals Kirchenkerzen aus den Konsolen gefahren sind, wenn einer verstarb?

Achtung, kleiner Test eures Displays: Seht ihr den blauen Schimmer rechts im Bild? Das ist die tödliche Welle, die alles in die Sonne bläst. Die übrigens nur die Größe von Luxemburg hat, aber das ist ein anderes Thema… Wenn ihr übrigens kitschige Musik hört, habt ihr beim Technik-Check was falsch gemacht! Dann habt ihr nämlich diesen langweiligen Mist eingeschaltet und verfolgt.

Am Ende der ganzen Veranstaltung bleibt bei mir das komische Gefühl, dass man hier zwei Kulissen hatte, die man mit Hilfe der Dialoge möglichst lange nutzen wollte. Nämlich das Space-Gefängnis mit dem Fußboden einer alten Russenkaserne. Und die CGI-Felsenplatte mit eingebautem Sonnenuntergang für jammernde Jail-Freunde.

Der Inhalt spielt wie immer eine Nebenrolle. Alles bleibt vage und schwammig.

Gefühlt ist die Anomalie zwischen 3 und 3000 Sonnenmassen groß, die Schockwellen 30 Meter breit und die „unbekannte Materie“ immerhin im Labor nachzubauen. Was deren Bekanntheitsgrad mächtig steigern dürfte?

Somit ist die Geschichte in zwei-drei Momenten eventuell kurzweilig, macht aber sonst nix für unsere Hirn-Befüllung. Besonders die Knastbruder-Beichten ziiiiehen sich wie ein verklemmter Furz („Muss irgendwie nach Reue und Vergebung klingen“) durch die Handlung. Und hallen peinlich in Roddenberrys leergewirbeltem Sarg nach.

Doch nun die wichtigste Antwort… Was war eigentlich in der Christbaumkugel drin? Nun, seht her:

„Schaut mal an… All diese Trekkies sind in den letzten 50 Minuten für immer ausgestiegen.“

Fazit:

Weiterhin pendeln die neuen Episoden zwischen psychotherapeutischer Langeweile („Vielleicht geht’s mir kuuurz besser, wenn ich tausend Leben rette?“) und wilden Logik-LSD-Trips mit der Lizenz zum Grübel-Gaga.

Nur STD schafft es, ferngesteuerte Anomalien, riskante Experimente, explodierende Mistkäfer und nörgelnde Gefangene so zusammenzubringen, dass es am Ende sooo doof ist, dass es … trotzdem keinen Spaß macht.

Immerhin muss ich den Hut ziehen! Dass man hier eine Evakuierung durchzieht und nichts(!!) von den Bewohnern, deren Städten oder deren Ankunft sieht, muss ein Kunstprojekt der Medienbranche sein.

Aber klar, man interessiert sich nur für reuige Verbrecher statt für weinende Kinder.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM