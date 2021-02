„Upgrade“ – Das Review zum Hochstufen

Ein Mann verliert bei einem Überfall seine Frau, sein Auto und einen erheblichem Anteil seines Rückenmarks. Doch zum Glück kennt er einen supernetten Industriellen, der unter einer Art Stonehenge-Stein am Strand (das war der merkwürdigste Teil des Films) neue, multimediale Dinge erfindet. Dieser Mark Zuckerberg mit Bunker-Fetisch bietet ihm an, dem Behinderten eine KI unter’m Rückemark zu installieren. Diese soll Teile seines Körpers steuern, verbessern und… öh… vollquatschen…?

Der Chip redet nämlich ausgesprochen fürsorglich und verständnisvoll, was sich nicht spannend anhört (höchstens für uns Star-Trek-Nerds, da ungewohnt), aber durchaus das interessanteste Figuren-Duo im Film darstellt.

Da alles geheim bleiben soll, sitzt der Protagonist nun als vorgeblicher Rollstuhlfahrer zuhause, hat aber mehr Fähigkeiten als ein Keanu Reeves mit Muskeln. Kein Wunder, dass seine Hobbys sich schnell von „Heimlich Invalidenrente kassieren“ auf „Unheimlich die Mörder seiner Frau zermatschen“ ausweiten. Nützlich ist hierbei, dass die KI extrem aufmerksam ist („Es folgt eine Liste alle wegzuwischenden Fingerabdrücke“) und die Kampftricks aus allen drei „Matrix“-Filme auswendig kennt.

„Und Sie haben wirklich nichts gesehen von diesem Kerl, der drei Straßenräuber verprügelt hat?“ – „Was habe ICH damit zu tun?“ – „Er hat sie mit ROLLSTÜHLEN verprügelt. In jeder Hand einen.“ – Verkloppen im Lande Utopia: Die Automatisierung der Gesellschaft ist hier durchaus ein Randthema. Und selbst das wird nur von KIs untereinander diskutiert?

Natürlich gibt es das eine oder andere Klischee-Geheimnis zu entdecken (= WARUM musste seine Frau sterben), aber im Prinzip geht es mehr darum, was mit einem schon heute denkbaren Implantat alles möglich ist. Wie weit würde man der KI die Kontrolle über seinen Körper gewähren? Wer haftet am Ende für diese Geschehnisse? Und sei es nur als Blut an der Wand? Und was ist, wenn der Computer im Kopf dann sein Eigenleben entwickelt – oder sogar ZUWENIG davon? („Tut mir leid, Sie haben mir keine Zugriffsrechte auf den rechten Unterarm gewährt.“)

Den Rest zuppeln wir mal im Schnelldurchlauf runter:

Klein aber … klein. – Wenn man böse sein wollte (aber das sind wir Hater ja nicht), könnte man behaupten, dass dieser Film heutzutage als (teurere) Serie denkbar wäre. Denn große Explosionen muss man hier mit der Lupe (oder sagt man „Teleskop“?) suchen, die SF-Einrichtung beschränkt sich meist auf Wasch-Beton (mit Schränken und Grünzeug drin) und die meisten Dialoge fühlen sich fast wie in einem Theaterstück an. Aber: Klapo gefällt das. Wenn es krachen soll, kann ich auch Bohnensuppe essen. – Wenn man böse sein wollte (aber das sind wir Hater ja nicht), könnte man behaupten, dass dieser Film heutzutage als (teurere) Serie denkbar wäre. Denn große Explosionen muss man hier mit der Lupe (oder sagt man „Teleskop“?) suchen, die SF-Einrichtung beschränkt sich meist auf Wasch-Beton (mit Schränken und Grünzeug drin) und die meisten Dialoge fühlen sich fast wie in einem Theaterstück an. Aber: Klapo gefällt das. Wenn es krachen soll, kann ich auch Bohnensuppe essen.

Casting zum Anfassen Dranlassen – Die Figuren und ihre Schauspieler sind überaus passend gewählt. Und das ist fast schon wieder das Problem… Wir haben die schlanke Schwarzhaarige mit der „Morgens CEO, abends Modellvertrag“-Figur, dann den amtlich bestellten Chris-Pratt-Imitator, gefolgt von einer Mischung aus Mark Zuckerberg und einer blonden Haarfärbung. Die Bösen haben kräftige Kiefer, die weiblichen Hacker kein Geschlecht und die Polizistinnen sind dafür EXTRA-weiblich. – Die Figuren und ihre Schauspieler sind überaus passend gewählt. Und das ist fast schon wieder das Problem… Wir haben die schlanke Schwarzhaarige mit der „Morgens CEO, abends Modellvertrag“-Figur, dann den amtlich bestellten Chris-Pratt-Imitator, gefolgt von einer Mischung aus Mark Zuckerberg und einer blonden Haarfärbung. Die Bösen haben kräftige Kiefer, die weiblichen Hacker kein Geschlecht und die Polizistinnen sind dafür EXTRA-weiblich.

Ein Können für Könner – Trotz diverser Klischees macht der Computerchip im Kopf mächtig Freude. Die Fähigkeiten sind stets ausbalanciert zwischen „Zu krass“ und „zu lahm“, während ab und an diverse „Me Too“-Spielarten von „Gehört mein Körper noch MIR, Mister Prozessor?“ durchgespielt werden. Hier werden zwar weder Kampfsportfanatiker noch Kunstfilm-Philosophen völlig ausrasten, aber alle zwischen diesen Polen im Minutentakt abgeholt und angefüttert. – Trotz diverser Klischees macht der Computerchip im Kopf mächtig Freude. Die Fähigkeiten sind stets ausbalanciert zwischen „Zu krass“ und „zu lahm“, während ab und an diverse „Me Too“-Spielarten von „Gehört mein Körper noch MIR, Mister Prozessor?“ durchgespielt werden. Hier werden zwar weder Kampfsportfanatiker noch Kunstfilm-Philosophen völlig ausrasten, aber allediesen Polen im Minutentakt abgeholt und angefüttert.

Oliver Twist? – 50% der „überraschenden“ Auflösung dürften jedem klar sein, der in den letzten 10 Jahren mal von Weitem einen Film auf der Straßenseite zugesehen hat. Die zusätzlichen 50% habe ich aber nur teilweise kommen sehen… (Quasi der „Bonus-Twist“) Klar, es IST ein Hollywood-Ende, das nichts von der Kunstbesoffenheit eines Nolan- oder Villeneuve-Films aufweist. Aber das hat mir bei „Venom“ schon gut gefallen – mit dem dieser Streifen hier entfernt verwandt ist. – 50% der „überraschenden“ Auflösung dürften jedem klar sein, der in den letzten 10 Jahren mal von Weitem einen Film auf der Straßenseite zugesehen hat. Die zusätzlichen 50% habe ich aber nurkommen sehen… (Quasi der „Bonus-Twist“) Klar, es IST ein Hollywood-Ende, das nichts von der Kunstbesoffenheit eines Nolan- oder Villeneuve-Films aufweist. Aber das hat mir bei „Venom“ schon gut gefallen – mit dem dieser Streifen hier entfernt verwandt ist.

„Ihre Rückenmarks-KI funktioniert nicht mehr? Was sagt sie denn?“ – „Irgendwas von wegen ‚Bandscheiben-Treibern‘ und einem defekten ‚Biologie-Bios‘.“ – Eine völlig neue Bedeutung des Wortes: „Informatiker-Rücken“: Am Ende muss noch die Profi-Hackerin ran. Ist aber nicht schlimm. Mich störte sowieso, dass in diesem Klischee-Kästchen noch kein grünes Häkchen war.

Am Ende bleibt ein netter SF-Film übrig, der mit ansprechenden Details und einem (inzwischen wieder!) frischen Grundthema aufwarten kann. Und gerade die Kampfchoreografie, bei der die Bewegungen der Hauptfigur mechanisch und „fremdgesteuert“ wirken, konnte bei mir punkten.

Was auch an den Soundeffekten liegt, die irgendwo zwischen „Nolan-Trailer“ und „Ist das Modem schon wieder kaputt?“ angesiedelt sind.

Fazit: Kein Kultklassiker, aber doch ein klasse Film für einen verregneten Dienstag-Morgen (ja, die Pandemie hat sogar den berühmten „Sonntag-Nachmittag“ verdrängt).

Abgesehen von einigen Elementen, die mir inhaltlich und grafisch unpassend erschienen (tödliche Sensen-Nanobots in der Lunge?!), ist dies ein geerdetes Werk für die kommende Generation „USB-Anschluss auf der Stirn“. Das er manchmal wie ein überkandideltes B-Movie wirkt, stört kaum.

Denn so kommen mir die Verrücktheiten von Elon Musk und Facebook auch manchmal vor.