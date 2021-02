The Expanse – Die Kritik zu Staffel 4 + 5

Was man verspricht, muss man halten. Und da ich euch als meine treuen Gürtler begreife (= SF-Fans brauchen eh alle einen zwei Meter langen Hosen-Lederhalter?), bekommt ihr heute das angekündigte Review zu Staffel 4 & 5. Wobei man sich dieses Review auch hätte sparen können – denn im Prinzip ist es die Serie so homogen, dass man sich vorkommt, als würde man an zwei Stellen aus einer Gulaschkanone probieren, um dann unterschiedliche Bewertungen vergeben. Aber okay: Dem Meckerör ist nichts zu schwör… Und ein paar Unterschiede zu Staffel 1 bis 3 gibt es tatsächlich.

Kleines Gewinnspiel: Wer von den Hauptfiguren bin ich? Der Sieger darf den ersten Asteroiden abbauen, den er findet…

Ich muss mich durch eine recht feindliche Welt schlagen, habe das aber bisher gut hinbekommen. Ich bin immer dort, wo ich im Sonnensystem gebraucht werde – oder wo es Geld zu verdienen gibt. Ich bin kein Freund von Gewalt, aber oft MUSS ich sie anwenden, was mich dann auch nicht besonders stört. Technisch bin ich versiert und weiß die wichtigsten Dinge über (z.B.) Antriebe, Arbeiten im Weltraum oder selbstdichtende Schaftbolzen. Oft bin ich grummelig und leicht depressiv, weswegen ich mich dann an einem Drink festhalte, bis mich jemand mit „Hey, Keule!“ anspricht.

Politisch bin ich mit wenig einverstanden, kann oder will aber nichts verändern, da die Situation zu verfahren ist. Körperlich bin ich übrigens recht fit und zu fast allem bereit (z.B. bei G-Kräften halb zerquetscht werden, mit Raumanzug rückwärts durchs Klo gespült werden, etc.). Aber das ergibt sich bei meinen Jobs von selbst…

Dass wir es neuerdings mit Alientechnologie zu tun haben, finde ich spannend und gefährlich, aber so wirklich stark beeinflusst es mich nicht bei meinen Intrigen – oder beim VERHINDERN von Intrigen.

Und? Wen habe ich hier beschrieben?

Ganz klar: 99% aller Charaktere von „The Expanse“. Der Rest, auf den diese Eigenschaften nicht zutreffen, ist gerade bewusstlos – oder zeitweise tot.

…

Aber Spaß beiseite. Um mein Review zu den Staffeln 1-3 noch mal rasch zusammenzufassen: Ja, ich LIEBE die Serie – und sie liebt MICH. Denn normalerweise würde es eine derartig teure Investition im Hard-SF-Bereich gar nicht geben. Ja, hier hat man sich endlich mal hingesetzt („Armer Klapo, der braucht mal Ei-Ei am Kinn.“) und mir nach den Pleiten mit „Enterprise“, „Stargate Universe“ mal eine düstere U-Boot-Raumschiffserie bereitet, die nicht im mentalen Lulli-Land verwurzelt ist.

„Dieser Planet ist uns feindlich gesonnen.“ – „Woher wollen Sie das wissen?“ – „Der steigende Stromverbrauch von unserem Gerät, das Gliedmaßen nachwachsen lässt.“ – Aber nur für Privatpatienten: Dass die Charaktere überhaupt so glimpflich davonkommen, liegt oft an dem sogenannten „Auto-Doc“. Das ist so etwas wie Doctor Crusher – nur ohne die irritierende Föhnfrisur oder andere Extremitäten.

Und ja: Ich liebe die kompromisslose, langsame und oft deprimierende Erzählweise, bei der man sich oftmals aus dem Fenster stürzen möchte. Und das nicht nur, weil man bedrückt ist, sondern auch, um die Macher zu ein paar schönen Schwerelosigkeits-Effekten zu zwingen. Die können sie nämlich so gut, dass ich im Nachhinein die popkulturelle Annullierung des Films „Gravity“ fordere.

Trotzdem habe ich aber weiterhin Probleme mit „The Expanse“. Zum Beispiel die oft langen, kalten Momente, bei denen man sich fragt, ob es auch weniger kalt („Huhu, heute ist Clownsnasen-Tag auf allen Gürtler-Schiffen!“) und weniger lang („Wir skippen den Barbesuch und verkloppen einfach DIREKT alle?“) gehen könnte.

Hier kann ich jeden verstehen, der angesichts der stoischen Charaktere plötzlich sein altes Neelix-Poster vom Dachboden holt.

Staffel 4

Auch in Staffel 4 sind die oben aufgeführte Mini-Kritikpunkte zu Beginn das Haupt“problem“…

Die Alienaufbauten auf dem unbekannten Planeten sorgen zwar für viel Entdeckungslust, doch muss man den inneren Forscher immer wieder mal mit der Eisenstange in die Ecke treiben. Der Grund dafür sind die drei Fraktionen auf der neu besiedelten Welt (mit Holdens Crew erneut in der Mitte), die zwar oberflächlich um Hoheits- und Herrschaftsansprüche streiten, im Prinzip aber auf recht einfachen Rache/Rechthaber-Pfaden wandeln.

So ist der drohende Aufstand NICHT irgendwelchen abstrakten Territorialfragen geschuldet („Der Berg neben der Siedlung gehört der Erdregierung, Grundbuchgesetz, Abschnitt G, Sektion Z!“), sondern eher handfesten Keilereien („Die Kugel gehört in deinen Kopp, weil du mich blöd angemacht hast. Abschnitt Gesicht, Sektion Stirn!“).

Damit tut sich die Serie – meiner Meinung nach – nicht immer einen Gefallen, da sie zwar viele interessante Themen aufmacht, am Ende aber oft drei bis zehn bewaffnete Zyniker aufeinanderhetzt, die „Politik“ für das Geschäft von Monokel-tragenden Erdlingen halten.

Das ist einerseits realistisch, wirkt nach den vorherigen Staffeln aber manchmal eeetwas ausgelutscht. Aber gut, das Thema „Du darfst hier nicht sein/Material abbauen/Sauerstoff verbrauchen“ gehört nun mal zur DNA der Serie, die sich vor allem mit knappen Ressourcen befasst. Oder zumindest mit welchen, die eher suboptimal verteilt werden.

„Das ist aber eine seltsam düstere Alien-Stadt?“ – „Was steht denn da auf dem Klingelschild?“ – „Hm… Herr Ibrahim Cthulhu.“ – Süßigkeiten oder Schleich: Die Serie gibt die Geheimnisse der uralten Außerirdischen nur in streng homöopathischen Dosen bekannt. Aber das ist gut! Das hilft nämlich gegen Schnupfen und Wetterfühligkeit.

Zumal ich es erzählerisch stärker fände, wenn auf der Erde nicht AUCH alles trostlos aussehen würde.

Gerade in Staffel 5 bekommen wir einige Stadtansichten zu sehen, bei denen man sich fragt, warum die armen(?) Gürtler in High-Tech-Schiffen rumdüsen, während alle Erd-Häuser bedenklich nach 1890er-Altbaumaterial aussehen. Hier stellt sich mir langsam nicht mehr die Frage, wer hier WEM was wegnimmt, sondern wie das Sonnensystem-Wirtschaftssystem GENERELL funktioniert.

(Nein, ich will keine 9 Romane lesen. Herzlichen Dank für den heißen Tipp.)

Aber das nur am Rande. Es gibt ja noch weitere Kontinente/Städte/Stadtbebauungspläne, die wir nicht kennen…?

Gerade wegen der üblichen Kritikpunkte habe ich es aber genossen, dass man uns für das Ende von Staffel 4 einige SF-Schmankerl kredenzt hat, von denen das obige Bild nur einen kleinen Ausschnitt zeigt. Wir bekommen: Vergiftungen, Parasiten, Alien-Ruinen, Flutwellen, gigantische Maschinen, veränderte physikalische Gesetze und riesige Explosionen. All das sorgt teilweise(!) dafür, dass zwischendurch die Verteilungskämpfe (= wer verteilt wessen Blut wohin) in den Hintergrund treten.

Ja, das Erreichen – oder Verstehen – von höheren Zielen tut der Serie ab und an sehr gut. Auch wenn man es nicht wirklich „Hard-SF“ nennen kann, wenn die wichtigsten Infos von Visionen(!) gedropt werden. – Nanobots im Kopp hin oder her.

– Was natürlich nicht für die Nebenhandlungen auf Raumstationen oder der Erde gilt. Hier wird weiterhin geschachert und frustriert an Geländern rumgestanden, da irgendein Widersacher wieder mal per täglicher Videokonferenz seinen Sermon abliefert („Folgt mir folgsam, sonst wird das Folgen haben. Und jetzt ab an den Folgs… Volksempfänger, da kommt gleich noch eine Ansprache!“).

„Was, meine Umfragewerte gehen bei begeisterten ‚Cyberpunk 2077‘-Spielern rapide zurück?“ – „Ja. Und dabei hat das Spiel erst letzte Woche den allerletzten Patch bekommen.“ – Der ganze Planet ein einziger Wahlkreis: Die Besprechungen im Hintergrund machten mir stets große Freude! Leider fehlen aber manchmal Statisten, um alles greifbarer zu machen (Demonstranten, Anhänger, Menschen mit holografischen Fahnen über’m Kopf…)

Wobei ich gestehen muss, dass ich erst nach drei Staffeln laaangsam begreife, was manche Fraktionen überhaupt seit Season 1 planten, wie sie miteinander in der Verbindung stehen („Was? Die O.P.A. ist gar kein Zusammenschluss an Großvätern?“) und welcher Moralkodex im All überhaupt Sinn & Laune macht.

Im Zweifel nämlich keiner. Denn es sieht und hört ja keiner die eigene Untaten, wenn man nur schnell genug die feindlichen Funkmodule kaputt schießt?

Doch über die Politik will ich mich gar nicht beklagen. Schließlich vermisste ich die Generalsekretärin zwischendurch sogar, und sei es nur, weil sie eine der stärksten Frauenfiguren der aktuellen Serienlandschaft darstellt. Ja, man stelle sich vor: Die Frau ist einfach extrem clever, während ihre Gegner ebenfalls nicht mit den Schimpansen auf dem Baum schlafen… Wodurch sie dann NOCH mal schlauer wirkt. Eine Art „Perpetuum Schlaumobile“.

Und so gaaanz ohne Politik-Talk würde die Handlung im luftleeren Raum (Haha) schweben – und einen vergessen lassen, warum die Erde eigentlich so ein wichtiger Faktor ist – bzw. sein will.

Da die Serie einem das zwar SAGT, das Gesagte aber meist aus unemotionalen Gesichtern fallen lässt, dauert es oftmals etwas länger, das Stoische von dem Nützlichen zu trennen. Da macht es einem Discovery mit seinem „Heulen sie JETZT, wenn das Gesagte wichtig ist“-Prinzip tatsächlich einfacher zu begreifen.

Nur will man bei Expanse eher mal eine Folge zweimal sehen – um überhörte Details später besser einordnen zu können.

Besonders „schön“ war aber – wie angedeutet – das Verschanzen an dunklen Planetenorten. Hier kommt erstmals eine intime Katastrophenfilmspannung auf, bei man gespannt auf das Reißen der kollektiven Geduldsfäden wartet.

„Junge, hast du etwa das uralte Wasser aus dem Alienbrunnen getrunken?!“ – „Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin einmal runtergetaucht, um diesen seltsamen Eier zu betrachten. Die mit dem komischen ‚Ripley was here‘-Schriftzug drauf.“ – „Erkunden“ reimt sich nicht ohne Grund auf „Entschwunden“: Ich stehe voll auf mysteriöse Ruinen mit ergonomisch geformtem Glibber drin!

Das inzwischen fast schon übliche Entdecken von NOCH MEHR glühendem Alien-Shit (beim Staffelfinale) ist dabei eine willkommene Karotte, auf die man gerne hinfiebert. Auch wenn ich nie ganz das Gefühl loswerde, dass die Elemente „Alte Rasse“, „Andere alte Rasse“ und „Das entscheidet jetzt mal das Protomolekül“ lediglich grobe Ideen sind, die ständig die Hauptpersonen beschäftigen und antreiben sollen.

Eine Art Katalysator auf menschliches Verhalten und Machtstreben. Halt eine Art „Thanos-Kristalle“ für Menschen über 16 Lebensjahren. Man fühlt sich nicht unbedingt BESSER danach, aber das ist ja auch nicht (immer) das, was man möchte. Und wisst ihr was, liebe Selbsthilfegruppe von Kurtzman-Geschädigten? Das ist auch einfach mal GUT so!

So gaaanz würde es mich nicht wundern, wenn am Ende der Serie eine Art „War nicht die Reise das eigentliche Ziel?“-Aussage stehen würde. Mit einer lustigen Ansichtskarte von E.T., die er unter der Tür von Captain Holden durchschiebt – bevor alle irre kichernd auseinanderlaufen.

Fazit Staffel 4: Nachdem die dritte Staffel eher zur langsamen Hinführung zu den Planetentoren diente („Nun fliegt halt endlich durch!! Ich esse im Jahr 2022 pünktlich zu Mittag, Leute!“), bekommen wir in Season 4 endlich einen Sehnsuchtsort zu sehen. Und ja, bei „The Expanse“ gilt das schon, wenn das Glas immerhin halbvoll ist.

Dass jener „Traumplanet“ durch zig innere und äußere Faktoren relativiert wird („Ach, hier wird ja AUCH nur gestorben? Schade…“), mag man als negativ ansehen, passt aber zum rustikalen Gesamtkonzept der Serie.

Und dieses besagt nun mal, dass man auch durch Alien-Wundern nix geschenkt bekommt. Nur den grünen Ausschlag an den Augen, den gibt’s gratis…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Staffel 5

Was Season 5 angeht, bin ich zwiegespalten.

Einerseits begrüße ich es, dass Terrororganisationen nun ihr narbiges Gesicht zeigen, dass langgehegte Pläne aufgehen und die Hauptfiguren sich an ganz unterschiedlichen Orten beweisen müssen. Somit hat man in jeder Folge stets eine A-, B-, C- und D-Handlung, da die Rosinate-Crew sich mit unterschiedlichen Problemen auseinandersetzen muss.

Wobei die Probleme – bei aller Liebe zur Serie – weiterhin oft darauf hinauslaufen, dass man mit Vakuum in der Kanzel schnell Probleme mit den eigenen Lebenszeichen bekommt…

„Ich war ewig nicht auf der Erde. Hier sind ja überall Hügel und Berge? Die müssen weg!“ (*draufhau*) – In SF-Serien ist man schon „zuhause“, wenn man sich weniger als 5000 Kilometer Luftlinie von seinem Heimatort aufhält. Hier geschehen mit Amos („The Kloppmeister“), der das Andenken seiner Mutter ehren will.

Trotz der (über)etablierten Formel aus „Schießen, Mosern, Hinfliegen“ spürt man nun noch mehr, wie sich die Schlinge an allen Orten zuzieht. Und manchmal sogar auseinander („Huch, jetzt sind WIR mal am Drücker? Ich bin der Kööönig der Weeelt… äh… -raum!“). Und man spürt, wie die Menschheit auf ihre eigene Ausrottung hinsteuert, wenn sie weiterhin Alien- und Menschen-Technik dazu nutzt, sich gegenseitig neue Gucklöcher in die Schiffsrümpfe und/oder Planeten zu schießen.

Das ist alles intensiv und filmisch kompetent zugesetzt, doch andererseits ließ mich das Drama um Naomis Entführung recht kalt. – Was schade ist, da viel Zeit darauf verwendet wurde. Das Auf- und Zuschließen der Zellentür nicht mal eingerechnet.

Was als Einblick in eine düstere Terrororganisation hätte dienen können, blieb leider oftmals hinter den Möglichkeiten zurück. Der Antagonist Marco Inaros ist ein recht „üblicher“ Psychopath, der mit martialischen (nein, nicht „marsianischen“) Gesten und Ansprachen einige Ganztags-Prolls hinter sich scharrt.

Was jetzt nicht so wild wäre, WENN man dieses Scharren denn häufiger sehen dürfte. Doch meist läuft die Handlung auf Gespräche mit seinem verunsicherten Sohn hinaus („Wenn du mich schön anhimmelst, darfst du auch irgendwann zum Halb-Loser werden – so wie ich!“), fein abgeschmeckt mit Naomi, die abwechselnd betroffen guckt und Leuten Schraubenschlüssel über den Schädel haut. Was man ihr erstaunlich lange durchgehen lässt. Denn: „Du gehörst ja zur Familie. Aber wenn du dem Papa noch mal abmurksen willst, geht es zur Strafe ohne Problemgespräch in’s Bettchen!“

„Überlassen Sie uns den Bereich zwischen Mars und Pluto! Ich bin Klaustrophobiker. Kann zwischen Mars und Jupiter kaum atmen.“ – Folgt Volker: Selbst unser Sonnensystem ist so groß, dass simplere Gemüter (= ich) die Gebietsverteilungskämpfe kaum raffen. Andererseits hat natürlich nicht jeder Brocken wertvolle Ressourcen zu bieten (*Auf Asteroid mit Bitcoin-Vorkommen zeig*)

Das klingt jetzt alles schlimmer als es ist, denn natürlich ist die Leere im Weltraum, die Dramatik und Enge, die Einsamkeit und Dringlichkeit weiterhin weltklasse umgesetzt. Schade ist nur, dass man das Gefühl hat, dass einem etwas WEG-genommen wurde. – Andere Planeten: Gerade nicht da. Crewzusammenhalt: Fehlt aufgrund personeller Zersplitterung. Aliens: In der ganzjährigen Sommerpause.

Natürlich geschehen trotzdem gigantische Ereignisse mit einigem… äh… „Impact“, aber die erleben wir gerade mal zwei Episoden lang. Ein Ausgleich dafür sind aber die recht „rustikalen Probleme“ von Naomi, die in dieser Staffel quasi jede zweite Episode hätte sterben können.

Das ist blutig, eklig, hart und gerade deswegen ein Kunstwerk in Seriengestalt. Eine Art Hieronymus-Bosch-Bild. Nur mit mehr Eiterbeulen. Mit Druckverlust. Mit riskanten, aber doch gemächlichen Andockmanövern. Mit langsamen Toden und schnellem Erfrieren. Mit so großen Problemen, bei denen jeder kleiner Sieg doppelt zählt.

Nein, „The Expanse“ ist vielleicht nicht die SF-Serie, die wir wollten. Aber es ist vielleicht die beste, die wir derzeit bekommen. Und vielleicht sogar die, die auch in 30 Jahren als die Realistischste gelten wird.

Fazit: Da sich in „The Expanse“ wenig am (hochwertigen) Stil ändert und alle Erzählungen Inzest-verdächtig zusammenhängen, fühlt es sich falsch an, den Staffeln überhaupt unterschiedliche Sterne-Bewertungen zu verpassen. Ein Kunstkritiker geht ja auch nicht ins Museum und sagt: „Dieser Van Gogh bekommt nur 3,5 von 5 – weil zu viel Grün!“

Doch trotzdem bleibt mir das Gefühl zurück, dass Marco Inaros noch etwas kultiger sein könnte (90% Vater-Sohn-Gespräche sind arg viel?) und man das Elend auf der Erde schwer greifen kann.

Hinzu kommt eine Entscheidung in Bezug auf den Schauspieler Cas Anvas (Pilot der Rosinante), die zumindest unsere Redaktions-Kröte Schildhilde in tiefe Depressionen gestürzt hat – und auch mich leicht unbefriedigt zurücklässt. Zumal die Hintergründe keinesfalls künstlerischer Natur sind…