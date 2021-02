„Die Klapperschlange“ / „Flucht aus LA“ – Zwei Gastreviews

Der Begriff „Tobias H.“ steht nicht nur für ca. 25% aller deutschen Namen – nein: er steht auch für die Fähigkeit, aus rätselhaften Gründen zu Klassikern gewordene Filme einem Klassikerreview zu unterziehen. Diesmal wendet er sich einer Schlange zu, die für viel Verwirrung im Namen einer dystopischen, von Mangelwirtschaft geprägten Weltordnung sorgt… Nein, wir meinen nicht die Warteschlage vor dem Supermarkt aufgrund der Corona-Regeln!

Ein Artikel von Tobias H.

Die Klapperschlange

„Escape from New York“ oder „Die Klapperschlange“, wie er perfekt übersetzt heißt, ist einer DER großen Filme der 80er. Die Figur des Snake Plissken zählte zu den einflussreichsten Anti-Helden überhaupt. Horror-Profi John Carpenter kam sogar ohne lebende Tote aus, als er diesen Film drehte.

Doch wie ist er jetzt, 40 Jahre später, anzusehen? Und was war mit seinem weniger bekannten und erfolgreichen Nachfolger?

In einer nahen und schon wieder überholten Zukunft: die Kriminalitätsrate in den USA ist explodiert und die ziemlich militaristische Regierung kommt auf die geniale Idee, alle echten und vermeintlichen Kriminellen auf die isolierte Manhattan-Insel zu pferchen. Dann wird aber die Air Force One abgeschossen und der Präsident und eine ungleich wichtigere MC (!) gehen verloren.

[Anmerkung von Klapo: Eine Musikkassette? Echt? Oder was anderes aus dieser Liste?]

Grund genug, den abgehalfterten Elitesoldaten Plissken in diese Hölle zu senden. Er soll die geheime MC holen – und wenn es geht auch den Präsidenten, aber wichtiger ist das Band.

Der muss schneller als jede Schlange sein, denn Mini-Sprengladungen zerfetzten seinen Hals, wenn er eine bestimmte Frist unterschritten hat und dann ohne den Führer der freien Welt dasteht.

„Was? Den Kapitol-Sessel und die Flagge habe ich schon wieder rangeholt und nun soll ich auch noch den Obermacker retten?“ Undankbar: Snake wird wie Dreck behandelt, aber er gleicht das aus, indem er auch alles und jeden wie Dreck behandelt.

So sehr viel mehr ist eigentlich nicht über die dünne Handlung zu sagen. Anders sieht es optisch aus: der Film hat einen starken Blade Runner-Touch, obwohl er vor selbigen rauskam. Die stets übellaunige und wortkarge Hauptfigur kann überzeugen und man ist weit weg von jeglicher Wohlfühl-Idee, von wegen „gutes Herz“ oder gar, oh graus, „im Grunde netter Kerl“.

Nein, Plissken ist kein Held und wird auch niemals einer. Er ist ein desillusionierter Kämpfer, der sein Land hasst. Auch diese Figuren waren kurz nach Vietnam wohl keine Seltenheit in den USA. Dass er teilweise vernünftig wirkt, liegt vielmehr daran, dass sonst fast alle anderen Figuren noch amoralischer daherkommen. Somit ist diese Welt keineswegs nur auf der Gefängnisinsel ethisch am Ende. Tatsächlich ist der Kontrast zwischen drinnen und draußen gering: Gewaltbereite Idioten in Uniform sind vor der Insel und gewaltbereite Idioten in Lumpen sind auf der Insel. Auch die Gebäude sind draußen nur minimal ansehnlicher, da der graue Beton offenbar einmal pro Jahrzehnt sandgestrahlt wird.

Ein nettes Detail: Snake landet mit einem Segelgleiter auf dem World Trade Center. Die Szenen, in denen ein Computer den Anflugwinkel zeigt, waren übrigens die teuersten des Films. 3D-Gittergrafiken waren damals schwer zu kriegen, also malte man Leuchttinte auf Pappmodelle und filmte das dann alles ab. Ich persönlich denke, dass in der snakeschen Welt Computergrafiken generell so entstehen. Immerhin hat man ja genügend Zwangsarbeiter im ganzen Land.

Zugegeben, der Film hat seine Schwächen. Der wichtigste Antagonist, der New Yorker Duke, bleibt blass und bei dem viel zu netten Taxifahrer Cabbie muss man sich ernsthaft fragen, wie er all die Jahre dort überleben konnte. Im Finale wird die gerettete Geheim-MC, von der auf der ganzen Welt viel abhängt, erst von Snake gestohlen und dann vernichtet. Und der Präsident steht ziemlich dumm da, als er nur Cabby’s Mixtape zu hören kriegt. Das ist herrlich zynisch und besser als jede Charakterentwicklung. Die leicht trashige Elektro-Musik passt ebenfalls sehr gut.

Fazit: wohl der beste Film über einen fiesen Typen mit einem Kobra-Tattoo auf der Brust (keine Klapperschlange!), der jemals gemacht wurde. Die Atmosphäre ist dicht und trotz seines Alters passt dieser mit jedem weiteren Jahr immer angeranzter werdende Stil wunderbar. Die Aussetzer rund um unnötige Nebenplots auf Manhattan machen da wenig aus. Ein sehenswerter Anti-Film ohne große Botschaft, aber mit viel Flair.

Flucht aus LA

1996 war es soweit: Snake Plissken, die Figur, welche man weder vermisst oder jemals wieder was von gehört hatte, kommt zurück! „Escape from LA“ / „Flucht aus LA“ sollte ein grandioser Nachfolger in einer versifften Welt werden.

Leider ist der Streifen in etwa so viel Nachfolger wie „Das Erwachen der Macht“ für „Eine neue Hoffnung“. Er ist de facto eine Nacherzählung ohne jede Überraschung.

So groß ist der Unterschied zum heutigen LA dann doch nicht. Schade nur, dass Capitol Records (links) pleite gegangen ist. Der Film wird womöglich eines Tages als prophetisch gelten.

Dabei gibt es feine Unterschiede, wenn man mal genau hinsieht: die Handlung spielt in LA, welches erst durch ein Erdbeben zur Insel wurde und unser Held hat keine kleinen Bomben im Hals, sondern ein Designer-Virus im Blut. Ihr habt richtig gehört, ein Virus, welches auf die Sekunde genau tötet! Und das in einer Welt, in der schon Röhrenfernseher fast noch als Utopie durchgehen. Und: ganz wichtig – dieses Mal geht’s im Mini-U-Boot zur Insel. Oh, es geht auch um die Präsidenten-Tochter und um eine Abschussvorrichtung für Killersatelliten anstelle der MC, die eine saubere Stromquelle draufhatte.

Soviel also zu den Vorwürfen ein Plagiat seiner selbst zu sein. Da wird die moderne Star Wars-„Resistance“ wirklich ganz neidisch, da sie die „Rebellion“ nachmachen musste.

Von Anfang an krankt der Film an vielen Stellen. War die Knast-ohne-Regeln-Idee auch schon in den 80ern etwas dämlich, so ist sie hier dämlich UND ausgelutscht. Das ist ein generelles Problem. Stellenweise lohnt sich dieses Machwerk für Freunde des Trashs aber dann doch. Unvergessen ist die Basketball-Einlage oder aber die gruselig animierte Surf-Sequenz durch die Straßen von LA. Da fällt der „Maps of the Stars“-Händler, den Snake irgendwann mitschleppt, kaum noch auf. LA ist so unfassbar schräg, dass es fast schon wieder was hat.

In puncto Worldbuilding sieht man hier tatsächlich mehr von der „Gesellschaft“ im Gefängnis. Der Antagonist (im Grunde alle Figuren, aber hier meine ich Snake’s Endboss) ist eine Che Guevarra-Parodie, die mir wider Erwarten mehr zusagte als der eher blasse Duke aus Teil 1.

Das Ende des Streifens kann dann doch überraschen (????), denn anstatt die Fernbedienung zu zertrümmern, wie einstmals die MC, setzt Snake die Satelliten ein und befördert die ganze Welt via EMP in die Jungsteinzeit zurück. Immerhin werden dann jegliche Zweifel ausgelöscht, ob er nicht doch einen guten Kern hatte. Am Ende kann unser geschätzter Schlangenträger dann entkommen.