Doctor Who – 12.10 – The Timeless Children – Kritik

„Ich muss zerstören, gebären, vermischen! Oh ja, ich bin es, dein Gott! Der Gott namens Cheap-Nall.“ Eines muss man Chibnalls finaler Episode lassen: Sie WILL total verstörend, destruktiv und in ganz neuen Grenzbereichen beheimatet sein. Und diese Brain-Hürde schafft sie tatsächlich mit Bravour! Das kann man von den anderen Folgen ja nun wirklich nicht behaupten. („War das ein Witz oder ein Plotpoint? Egal, ich lache einfach mal verzweifelt, wird schon passen“)

Inhalt: Während der Doctor vom Master in einer „Matrix“ seine schier endlose Vergangenheit erklärt bekommt, bastelt der Master mit den Cybermen an neuen Ideen: Natürlich soll ALLES sterben, teilweise sogar der Master selbst. Zeitgleich versuchen die Companions, sich zum Dimensionsstrudel durchzuschießen, um im völlig zerstören Gallifrey den Doctor zu retten.

Besprechung:

Nein, ich bin diesmal gar nicht mal sooo sauer über das Gelieferte.

Denn wenn ein Künstler antritt und von Anfang an sagt, was er machen möchte (= „Alles kaaaaapuuuuutt!“), sollte man einfach mal ruhig bleiben und ihm sagen: „Du, da ist noch eine blütenweiße Ecke, die du übersehen hast.“ – Ja, irgendwann muss der innere Kritiker auch mal aufhören und dafür der äußere Abrissberater anfangen.

Zugegeben, am Ende fühlt man sich trotz der positiven(?) Endbotschaft vom „Ewigen Doctor“ wie dreimal hochgewürgt und vom Master rektal verspeist, aber DAS muss man als Kunstwerk ja auch erst mal schaffen! – Ja, das hier hätte daher auch ein deutscher Kunstfilm über Krebserkrankungen oder Ausländerhass sein können. Wer mir nicht glaubt, kann gerne mal den Film „Wir sind die Flut“ schauen. Da ist die Gravitationsanomalie am Strand auch nur dazu da, um deutsche Studenten bedeutungsschwanger von der eigenen Seelenschwere (nach einem Soja-Weizen-Kaffee?) berichten zu lassen.

Doch zurück zu dieser Episode hier. In ihr begegnen uns gefühlt alle Themenbereiche des modernen Menschen:

– Das Todespartikel, das alles Leben auslöschen kann (nennen wir es liebevoll „Corona II“)

– eine untergegangene Zivilisation, die jetzt nur noch aussieht wie eine mit Betonbrocken vollgekrümelte Industriehalle (nennen wir sie „Gelsenkirchen“)

– Ein verrückter Alleinherrscher, der nicht weiß, ob er mit allen anderen Verrückten koalieren will, bald sterben möchte oder einfach nur alle von sich überzeugen sollte (nennen wir ihn „Indischer Trump“)

Ja, hier ist so viel Verstörendes drin, dass man glatt vergisst, dass wir nebenbei noch eine Origin-Story zu dem Doctor bekommen, die… äh… ohne weitere Origin-Story einfach keinen Sinn macht?

„Ich muss töten, denn nur so kann ich selber tot sein und ewig leben! Oh Gott, wie ich Wiedergeburt hasse! Noch drei Unendlichkeiten, dann würde ich gerne damit aufhören, jaaa?“ – Widersprüchlichkeit, diese dafür aber sehr eindeutig: Kann es sein, dass der Master neuerdings ALLES gleichzeitig will? Ist wohl charakterlich eher der „Multiversums-Typ“, wie?

Zugegeben: Ich bin irgendwann geistig und physisch ausgestiegen, als der Chibnall-Bus mit 130 km/h auf den Abgrund zusteuerte… Aber vielleicht sind die verwirrenden Fragen, die wir uns jetzt stellen, ja auch Teil des Gesamt-Klumpwerks… äh… Gesamt-Kunstwerks?

Sollen wir eine neue Ebene des Seins erreichen, wenn wir darüber grübeln, warum der Doctor als „Timeless Child“ im Nirgendwo abgesetzt wurde (Von wem? Wann? Warum?)? Wieso lag das Kind dort, wo es lag? Ist das schon eine biblische Schöpfungsgeschichte oder doch nur Kurtzman’scher Fiebertraum? Was für Ruinen waren das, auf denen dann die Timelords ihre gefühlt einzige(?) Stadt erbauten? Und wo GENAU kamen die ganzen Leute überhaupt HER?!? Hat sich der Doctor bzw. seine Ziehmutter durch all die männlichen und weiblichen Regenerationen hindurch selbst besamt?

Gab’s da ab einem bestimmten Punkt kein Jugendamt, das da mal die Hand hätte dazwischen halten können? Und woher kommt die Kultur der Timelords? Hatte die gezeigte Pflegemutter die in ihrem Gepäck? Einfach mal zu heftig die Betten ausgeschüttelt oder was? – Ich habe echt keine Ahnung…

Aber vielleicht ist das alles – wie oben mehrfach erwähnt – gewollt.

Dazu würde passen, dass wir auch nicht erfahren, wie der Master mal gerade eine ganze(!) Zivilisation ausgelöscht hat. Oder wurde das erwähnt? Hat der einfach alle Mülleimer umgeschmissen und Wartehäuschen demoliert, bis es plötzlich keinen Weg zurück gab? Konnte keiner entkommen, da die TARDISe gerade alle in der Reinigung waren? WANN ist das passiert? In der Zukunft? Immer schon? Gestern? Endlos? Multiversums-mäßig? Single-dimensional? Chibnall-querverstrebt, gaaggaarr?

„Was soll das denn bitteschön heißen, ‚Der Sisko ist von Bajor?'“ – Deutungsversuch: Frauen spenden das Leben und höhere Beträge an „Greenpeace“, „WWF“ und „Pipimann-ab International“…? Es gibt jedenfalls endlose Inkarnationen des Doctors. Warum das nötig oder wichtig war, werden wir wohl nie erfahren. Vermutlich hat man im Filmgeschäft einfach gemerkt, dass man Explosionen nicht mehr steigern kann, transdimensionale Geburtenraten aber sehr wohl?

Was sollte die seltsame Ansprache von Graham, als er mit Yaz rumgesessen hat, während die Nebenfiguren(!) irgendwas im Hintergrund geregelt haben? „Du bist die tollste und stärkste und beste Frau, die ich kenne! Schnief… Du bist so super und selbstbewusst und stark, dass du bei meinen Worten sofort losheulen musst!“ – Was GENAU hat die denn die letzten 20 Folgen lang gemacht? Hinter dem Doctor herlaufen schaffen doch eigentlich alle, denen nicht die Füße beidseitig amputiert wurden?

Und was WOLLTE der Master jetzt überhaupt? Einmal möchte er sterben („Buuhuu, unsterblich sein ist so öde! Außerdem muss ich mal!“), dann wieder manisch rumspringen und das Universum auf den Kopf stellen („Lieber Cyberman? Ich will für immer dein allerbester Freund sein! Ich habe exakt 5 Minuten dafür Zeit…“), dann wiederum den Doctor erleuchten („Guck mal, du bist Adam und Eva in einem! Puh, ich bin ganz schön neidisch!“), dann wieder eine Art Cyberman/Timelord-Mischrasse erschaffen.

Wobei Letzteres wenigstens interessant aussah. Aber wie so oft machte man nichts daraus. – Oder ist dieses NICHTS exakt das, was Chibnall uns zeigen möchte? Die Unendlichkeit des Nicht-Seins? Die Dreifaltigkeit des Schleims? Die Dreimaligkeit des Schreiens? Was verbirgt sich hier, wo ist Unten, wo Oben? Struktur, Leere, Wiedergeburt, Tod… Alles das Gleiche, alles divers, aber alles trotzdem egal?

Wir sind ALLE immer da und dennoch weg? – Mann, Frau, Schwarzer, Weißer, Böse, Gut, Früher, Heute, Zerstört, Aufgebaut… Alles wirbelt und zwirbelt hier ineinander, wie aus einem Smoothie-Mixer, auf dem man den Deckel nicht geschraubt hat. Alles egal, Hauptsache es geschieht alles in der großen Küche namens „Chibnall-Multiversum“?

Eine andere Deutungsmöglichkeit wäre: Hauptsache, fast alle haben braune Haut und können ihren Geburtsort mit den Worten „Südlich der Alpen“ angeben…

„Bleib mal kurz da sitzen, ja? Ich hole nur gerade die Giftspritze. Ist schließlich eine Familienserie, das hier.“ – Unsterblichkeit mit moralischen Implikationen: Hier sehen wir eine verbitterte Frau namens (*nachschau*) Tecteun, wie sie Kinder umbringt, die mal zum Doctor werden. Ist aber nicht weiter schlimm, denn das glauben wir ebensowenig wie Raumschiff-Pilzantriebe zu Kirks Lebzeiten…

Aus all den oben genannten Gründen gehe ich diesmal auch nicht auf die Action ein, nicht auf die Companions, die sich lustige Schusswechsel mit Cybermen liefern und sich sogar als welche verkleiden. – Denn ist die Verkleidung nicht immer auch eine ENTKLEIDUNG und somit eine Befreiung? Gibt es Kleidung überhaupt? Und wenn ja, welche Bedeutung hat sie? Oder sind WIR die Kleidung für all die Hosen und die Jacken? Wird Kleidung irgendwann wieder zu Baumwollsträuchern? – Mann, ist das tiefgründig!

Fazit: Alles vergeht in einer solch deprimierenden, hoffnungslosen und ziellosen Grundstimmung, dass man sich fragt, ob Chris Chibnall (hat’s diesmal ganz alleine geschrieben) zuviele Magic Mushrooms in seine äußerst diversen Geschlechtsorgane gesnieft hat.

Was will er uns mit dieser endlosen Kette an Doctoren zeigen, die fast ALLE südländisch aussehen? Musste er beim letzten Karneval in Rio etwa in der letzten Reihe stehen? Ist er mit seinem Porsche in ein Unesco-Werbeplakat gefahren und muss das irgendwie verarbeiten?

Ich weiß nur eines: Diese Episode wird als Kunstwerk in Doctor Who eingehen. Ob wir wollen oder nicht…

Bewertung als Who-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als verstörendes Kunstwerk:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

