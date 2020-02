Doctor Who – 12.09 – Ascension of the Cybermen – Kritik

Schon wieder eine neue Folge da? – Habe ich nicht eben erst bei der letzten Episode gesagt: „Schon wieder eine neue Folge da“? Egal, wir ziehen das jetzt zusammen durch! Und eins könnt ihr mir glauben: Chibnall hat dabei NOCH weniger Spaß als wir. Jedenfalls sehen wir diesmal den Cyberman von letzter Woche, wie er Andeutungen von letzter Woche weiterführt, damit der Cyberman von dieser Woche in der nächsten Woche diverse Andeutungen weiterführen kann. – Ist das nicht toll, in die goldene Ära der TV-Serien hineingeboren worden zu sein?

Willkommen zu unserer neuen Spielshow namens „Burnout oder Chibnalls Schuld?“

Normalerweise habe ich ja keine Probleme, mich seitenlang über den letzten SF-Schrott zu äußern (Hey, Jean-Luc, alles fit im Schritt?), aber diesmal saß ich lange mit leeren Augen vor dem Bildschirm, wedelte mit dem Kugelschreiber vor dem Monitor rum („Screwdriver, zauber mir das Review, hex-hex!“) und war ratlos.

Oder was würdet ihr zu einer Episode sagen, die – im absoluten Durchschnitt – ungefähr SO aussieht?

„Wofür kämpfen wir denn heute, Boss?“ – „Denkt an die letzte Folge! Und dann noch ein bisschen weiter.“ – „Mary Shelley’s Fra… Krankenschein?“ – „Genau!“ – Immer geradeaus und dann mental scharf rechts: Eigentlich haben die Biester schon gewonnen, weswegen es in der Galaxie nichts mehr zu retten gibt. Außer vielleicht den magischen Zeit-Klops, der alles wieder heil macht?

Dabei haben wir diesmal sogar:

– Eine halbe Cybermen-Armee an verschiedenen B-Movie-Standorten: Bauernhöfen, Borg-Alkoven, Basen, Bluescreens

– Einen recht menschlichen Cyberman, dessen Vorgeschichte wir in rätselhaften Rückblicken wohl sehen (= arbeitete als normaler Polizist; sehr spannend?)

– Companions und Doctor in ZWEI Raumschiffen, da sie die TARDIS versehentlich 100 Kilometer weiter geparkt hat? (= sehen wir diesmal gar nicht)

– Am Schluss den Auftritt von einer Art Luke Skywalker am Steilhang („Episode 8“-Edition)

– Am Schluss den Auftritt vom Master („Kuckuck, war zufällig auf der ANDEREN Seite des Dimensionsstrudels!“)

Und fairerweise muss man auch sagen, dass die gesamte Stimmung mindestens so düster ist wie derzeit die Einschaltquoten. So richtig mit metallischen Klängen, langen (CGI-)Gängen und kaltem Interio… Intourie… Intör… kalten MÖBELN. Das haben wir schon deutlich plastik- und gummiartiger gesehen.

Doch was die gefühlte Guck-Zeit angeht, kann man gar nicht genug Gummi als Vergleich heranziehen… So ist es zwar löblich, dass alles irgendwie düster-apokalyptisch ist und sich der Cyberman-Chef die Zeit nimmt, die letzte Mini-Heimat der Menschen persönlich zu zerlegen, aber irgendwie fehlte mir doch ein Alleinstellungsmerkmal. Hatten wir früher noch Cybermen in Kaufhäusern, bei Industriellen, auf Handy-Apps und auf einem Raumschiff, das gerade kopfüber in ein Schwarzes Loch(!) stürzt, so haben wir diesmal … Cybermen pur. Sprich: ballerwütige Gewalthansel, die nicht mal mehr Menschen assimilieren, sondern einfach exterrrrminieren! – Aber hatten wir dafür nicht eigentlich einen 70-Jahres-Vertrag mit den Daleks unterschrieben?

„Hey, war das nicht sehr einfach, denen das Schiff zu mopsen?“ – „Du hast Nerven! Ich habe mir an deren Fahrradschloss fast die Zange verbogen!“ – Klau, schau, wem: Klar, mit irgendwelchen überbrückenden Kniffen MUSS man die Handlung natürlich voran treiben. Manchmal wäre es aber auch ehrlicher, einfach einen Schriftzug einzublenden: „Guck mal kurz aus dem Fenster! Gruß, deine BBC.“

Mal abgesehen davon, dass wir die „neuen“ Cybermen bestimmt noch anhand ihres Anführers erklärt bekommen (= hat zwei Körbe von Frauen bekommen und wurde daher ein Menschenfeind?), ist das Ganze so dröge, dass sich beim Ansehen meine Zunge einrollte, um sich in meinem Hals zurückzuziehen. Jedes Mal, wenn ich hochschreckte, geschah eines dieser Dinge:

– Langweilige Figuren, die wohl die Darsteller von Charakterdarsteller-Parodisten darstellen, stapften durch dunkle Gänge

– Der langweilige Cyberman-Chef erklärt seinen Robo-Kollegen oder dem Doctor seine zwielichtige Motivation („Alles neu macht der Cyber! Ratzeputz weg! Noch besser als früher!“). Vorzugsweise in der „So schlau wie vorher“-Geschmacksrichtung. Und dabei „kennen“ wir den doch schon von letzter Folge?

– Langweilige Figuren treffen auf andere langweilige Figuren und erklären denen SF-Klischees von Anno Dunnemals („Antrieb aktivieren viel gut!“, „Schiffe klauen viel schlau!“, „Lass mal alle Knöppe drücken und gucken, was passiert!“, „Lass uns den Doctor suchen, das hat früher auch oft geholfen!“)

Auch bin ich es wirklich leid, dass man uns ständig 5 bis 7 Charaktere in Not vorsetzt, die man schnell mit ein paar Worten charakterisiert („Ich mag schräge Opas!“; „Ich bin jung und belastbar!“; „Ich bin nachtragend und wütend!“), um dann die Hälfte in den Mixer zu schmeißen. Zumal der Doctor sich nicht allzusehr um deren Überleben gekümmert hat, oder?

War es z.B. wirklich nötig, zu Fuß(!) zu dem Bauernhof zu laufen, um dann Cyberman-abwehrende Salatschüsseln aufzustellen, die nix brachten?

„Ihr müsst keine Angst haben! Durch dieses Nudelsieb sind exakt 7 Nudeln gezogen worden. SIEBEN! Die magische Zahl, weischt?“ – Und die Leute vom Sperrmüll-Lkw haben sogar noch Wasserpistolen dabei: Die Wissenschaft in der Serie war schon immer etwas komisch. Aber früher war dabei wenigstens noch die TARDIS zu sehen.

Okay, dass die Cybermen-Köpfe jetzt FLIEGEN können, wusste sie natürlich vorher nicht. Aber der Besitz, der Einsatz und die grundlegende Wirkung von SCHUSSWAFFEN waren ihr schon bekannt, oder? Und auch die Wirkung jener Energiewaffen auf klapprigen Schrott dürfte niemanden überraschen? Okay, die Bösen kann man schnell mal unterschätzen, da sie ihre Schiffe offen(!) auf der Wiese rumstehen lassen („Warum sollte die einer klauen? Dafür müsste man ja 20 Meter laufen). Dennoch kommt mir der Doctor immer mehr wie ein Kind vor, das mit einer Steinschleuder zum Atomkrieg erscheint.

Da kann die Musik noch so mitreißend sein, die Kulissen noch so… äh… „angemessen“ und die Handlung noch so episch („Da! Dimensionsportal am Strand! Nicht in die Feuerqualle treten!“), wenn die Basis darunter so verrottet ist, dass sie einem Rostklumpen ins Gesicht spuckt. Früher gab es wenigstens noch lustige Sprüche, hervorragende Schauspieler, bunte Farben oder schräge Variationen…

Doch heute gibt es nur das, was jedem Hobbyautoren zu dem Grundthema einfallen würde: Böse machen aaalles putt, haben aber immerhin eine Vorgeschichte. Gute sind gut und wollen überleben. Und Helden machen Heldenhaftes. Und Raumschiffe können fliegen. Sachen, die abgeschaltet sind, kann man anschalten. Erschießen macht Aua. Laufen macht Dauer. Totschießen macht Trauer. – Danke für’s Drehbuch. Nächstes bitte!

„Ich warte schon seeehr lange auf Sie, Doctor. Denn Sie wurden uns prophezeit als jene, die uns den Gebrauch von SEIFE erklären kann. *Müff…*) “ – Für nur drei Pfandflaschen jongliert er euch zwei Galaxien: Dieser Opa ist ein weiser und wissender Mann! Das musste er auch werden, denn sein Job als Hair-Model brachte nicht mehr genug ein…

Dass es ein paar Merkwürdigkeiten gibt, die vielleicht congenial aufgelöst werden, hilft hierbei aber wenig. Ich kann die durchgegähnte Episode ja nicht rückgängig machen.

Fazit: Geschmacksarme Story-Plörre, die nur deshalb erträglich mundet, weil das Design der Cybermen so ikonisch ist.

Schon in der letzten Folge war es schwierig, die tollen Elemente zu finden. Man wird einfach sofort seeehr müde, sobald Jodie Whittaker sich wieder mal selbst zu Höchstleistungen aufstachelt. („Ich werde nun… Und dann werde ich… Und das sorgt dann dafür, dass… Einkaufen muss ich auch noch… Geht nicht weg, ich muss noch was erklären!“)

Trotz aller Kritik muss man aber sagen, dass hier bereits mehr BORG-Stimmung als in den ersten 5 Folgen „Star Trek – Picard“ aufkommt.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 25.02.20 in Serienkritik