„Joker“ – Die Kritik ohne Gelächter

Ich bin enttäuscht von euch! Jeder fordert von mir, Eintagsfliegen wie „The Rise Of The Sky-Mandalorian“ zu gucken, doch wenn ich mal von euch in den Hintern getreten werden muss, um die wirklich tollen Sachen zu sehen, klappt ihr die kickenden Kackstelzen ein. Dabei ist „Joker“ einer der wichtigsten Superhelden-Filme der letzten Jahrzehnte, bietet das umfassendste Schmink-Tutorial seit YouTube-Bibi sowie die besten Abnehmtipps, seit es die „Brigitte“ gibt (= Die Gurkensaft-Psychopharmaka-Diät)…

Zugunsten des Guckerlebnisses verzichte ich diesmal (fast) auf alle Spoiler.

Für all die Menschen, die von dem Film noch nichts gehört haben, strahle ich noch mal schnell den sehr schönen Trailer unter den großen Stein, unter dem ihr lebt:

Wenn man sich einige Profi-Kritiken anhörte oder durchlas, so ist „Joker“ ein „gefährlicher“ Film. Er könnte die falschen Leute zu bösen Taten anstiften, die Gesellschaft spalten und im Winter für glatte Straßen sorgen. – Wobei ich hier vielleicht selbst übertreibe, in welchem Umfang die Rezensenten übertrieben haben…? Aber vielleicht glauben am Ende die Leute, dass alle total geschockt von dem Film waren – und lassen sich dann extra nicht von ihm beeinflussen, um sich nicht leichte Beeinflussbarkeit vorwerfen zu müssen?

Wenn ihr jetzt leicht verwirrt seid, dann beglückwünsche ich euch! Denn genau dieses seltsame Gefühl des Ungefähren ist das, was am Ende vom Werk übrig bleibt. „Joker“ ist ein Spiel mit den Grautönen, obwohl er teilweise recht eindeutig und klar daherkommt: Der Hauptcharakter scheint einfach so oft einen auf‘s Maul zu kriegen, bis er zerbricht – und zu jemand anderen wird.

„Urgs-Harrharr… Ich kann nicht aufhören zu la… zu lala… lalala…“ – „Hey, cooler Song, Alter!“ – Kichern, bis die Nase rot wird: Eigentlich wollte Arthur für‘s Lachen immer nur in die Keller gehen. Doch selbst dort (Plot-Twist!) wollten sie ihn nicht haben.

Aber je länger man nach dem Abspann über alles nachdenkt, umso mehr gerät die Eindeutigkeit ins Schwimmen: Wie genau waren jetzt die Verbindungen der Charaktere untereinander? Haben bestimmte Personen uns belogen oder WOLLEN wir nur, dass sie uns belogen haben, weil die Story dann interessanter wird? Oder ist gar die Wahrheit spannender und wir wählen nur deshalb diese aus? Gibt es nicht stets Anhaltspunkte für zwei Wahrheiten? Und könnte es nicht sogar sein, dass Frau X und Herr Y gar nicht die letzten Enden der Kette… ?

Und das halte ich für das Geniale im Film! Nicht die Hommage an die „Taxi Driver“- und „Falling Down“-Grundidee, nicht die Verbeugung vor „King of Comedy“ oder anderen 70er/80er-Klassikern. Nicht die ermüdende Diskussion darüber, ob angezündete Mülltonnen und kaputte Schaufenster geeignet sind, fehlende Krankenversicherungen und Arbeitsplätze herbei zu splittern. Denn jeder vernunftbegabte Zuschauer wird wohl einsehen, dass ein gesichtsloser Mob eine kaputte Stadt weder verschönert noch sozialer macht. – Nein, das alles ist für mich nicht der Kern.

Es geht vielmehr darum, wie wir mit fehlenden Informationen umgehen. Forschen wir gewissenhaft (weiter) nach, bis wir wirklich alles wissen? Oder nehmen wir – wie der Joker – die Interpretation an, die uns am besten in unser Weltbild passt? Die uns weniger wie einen peinlichen Lappen erscheinen lässt? Und wie gehen wir mit Lücken um? Mit den Wissenslücken, mit den Lücken in der sozialen Versorgung, mit den Lücken in der eigenen emotionalen Welt, mit allerlei Brain-Lücken bei den anderen Menschen? Draufhauen, Wegducken, Nachforschen? Weglaufen, Nachtreten, Stillgestanden? Medikamente essen, Tabletten wegwerfen, Pillenweitwurf?

„Ich habe diese besondere Begabung, Menschen zum Auslachen zu bringen. Doch das war mir nicht genug. Daher bringe ich sie jetzt dazu, sich abzuwenden – damit ich ihnen ein Lächeln auf den Hinterkopf schlitzen kann.“ – Nachdem es im Kinderkrankenhaus und als Comedian nicht gut lief, versucht Arthur es noch ein letztes Mal. In einem Krankenhaus für Kinder-Comedians.

Dabei ist es gar kein sooo politischer Film (was ihm witzigerweise ebenfalls vorgeworfen wurde). Arthur Fleck sagt das sogar einmal ganz deutlich („Ich bin unpolitisch.“) – und MEINT das auch so. Aber: Sind es in der realen Welt nicht oft die Menschen, die sich für unpolitisch oder sogar anti-politisch halten, die besonders viel Schaden anrichten? Trump? Nichtwähler? Die Hyperrechten und Superlinken?

Wäre es gar okay(er) gewesen, wenn der Clown eine stramme politische Agenda vertreten hätte? Natürlich nicht… Denn der Film besitzt so viele Facetten, Probleme und kleine Ideen, dass sich jeder den persönlichen Horror und Widerstand raussuchen kann, der ihn am meisten triggert und anwidert. Was dann aber nicht so schlimm gewesen sein kann… Quelle: Bisher gut 1,02 Milliarden Dollar Einspielergebnis.

Und dabei habe ich noch nicht gar nicht erwähnt, dass am Rande auch thematisiert(?) wird, wie Medienvertreter mit den geistig Schwachen umgehen, dass der reiche Industrielle Wayne unbedingt noch zusätzlich in die Politik möchte (warum wollen das in Deutschland eigentlich so wenig Reiche? Wegen der Neiddebatte?) und ob Sozialarbeit ein Luxus ist, den man als Gesellschaft einsparen darf.

Hui, so viele Themen und nur noch so wenig Review! – Klar, „Joker“ greift vielen Dinge nur am Rande auf, bringt kaum Lösungen und dafür viele dramaturgische (Neben-)Fragen, die die gesellschaftlichen Dinge leicht überdecken können… Aber ist genau das nicht das Geniale? Man wird nicht gelangweilt mit einem Typen, der Amok läuft, NUR weil er seine Medikamente nicht bezahlt bekommen hat. Oder mit jemanden, der alte Leute quält, NUR weil er von Rentnern in der Garage eingesperrt wurde. Das Leben ist nicht so einfach. – Ebenso wie Reviews zu wirklich GUTEN Filmen.

„Mamaaa, ich komme gleich. Ich trinke nur schnell den Rohrreiniger aus, okaaay?“ – Vom Pflegerhaften zum Pflegelhaften: Arthur kümmert sich rührend um seine alte Mutter, wenn er nicht gerade plant, mit seiner Nachbarin süße Clownsbabys zu zeugen. Jetzt muss er nur noch diesem Mister Wayne die (Achtung) ungeschminkte Wahrheit zeigen.

Doch dieses Werk ist nicht nur ein gutes Training für unseren Urteilssinn, sondern auch für unser ästhetisches Empfinden. Denn endlich sehen Menschen, die sich seit Jahren nur Disneys CGI-Gekloppe im Kino ansehen, mal wieder, was man mit langen Kameraeinstellungen, perfektem Licht und deprimierenden Cello-Klängen alles erschaffen kann.

Wobei man durchaus mal erwähnen darf, dass es diese Kunstfilme auch in den letzten Jahren GAB. Wer das Gegenteil behauptet (was wir hier ja manchmal tun), ist nur zu faul oder blöde, Geheimtipps zu suchen oder den Amazon-Prime-Katalog zu bedienen. Und vielleicht ist das auch nur eine weitere verdrehte (Joker-)Wahrheit, dass Filme heute plumper und Marvel-mäßiger sind? Wir könnten ja demnächst mal alle zusammen den kruden SF-Film „Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein“ schauen? – Was natürlich weniger Spaß macht, als über Bree Larsons fehlende Mimik zu lästern.

Aber zurück zu diesem Werk… Eigentlich sollte man es nicht überanalysieren, da „Joker“ sich den klassischen Kritikersätzen entzieht. Trotzdem, für das Protokoll: Der Schnitt ist super, der Soundtrack ist super, der Darsteller ist super, die Nebenrollen auch, die verlotterte Stadt sowieso, die Länge des Werks erst recht. Man spürt, dass Todd Phillips hier einfach seine Vision durchziehen konnte, ohne draufgestöpselte Studio-Zugeständnisse. Weder sehen wir die ganze Zeit eine „starke Frauenrolle“, damit sich auch die Girls im Kino wohlfühlen können, noch überragend viel Action „für die Kerle“.

Letztere ist sogar eher unangenehm. So knallen Pistolenschüsse so laut und unbarmherzig (nur echt mit Ohrenfiepen), dass man eher erschreckt als kindische Ballerfreude zu empfinden. Und gerade die Szenen, in denen am meisten kaputt geht, werden unscharf und angedeutet gezeigt. – Dem Film eine explizite Gewaltdarstellung vorzuwerfen, ist sowieso falsch. Erstens HAT er sie nicht, und wenn er sie doch hätte, wäre es … völlig egal? Bei Marvel und Tarantino werden die Widersacher im Dutzend zerlegt, aber weil es sich eher wie ein sommerfrischer Dronenkrieg mit eingebautem Distanzmodus anfühlt, lacht man sich dabei scheckig.

Muss ja auch nicht immer sein, oder?

„Ups… Der letzte Move ging fast daneben. Aber wieso liegen hier auch überall Bananenschalen, Leute?“ – Aufstand der Sitzengeblieben: Als der Joker bekannter wird, löst sich Arthurs Körpersprache. Sie wird tiefgründig statt schiefsinnig. Negativ daran ist: Es tanzen neuerdings Kinozuschauer auf der Treppe, die im Film zu sehen ist.

Ob Joker ein „Meisterwerk“ ist, wie manche behaupten, kann ich noch nicht sagen inzwischen doch deutlich bejahen.

Der überraschende Erfolg des Films ist schon längst ein Teil der Geschichte. Eigentlich habe ich sogar nur eine einzige Sache ernsthaft zu kritisieren: Das Werk gefällt sich etwas zu sehr darin, jede dunkle Tat von Arthur Fleck mit 2-3 schockierenden Events zu erklären. Wie ein Uhrwerk spult der Film dann Bully-Überfälle ab, Enthüllungen aus der Vergangenheit, enorme geistige Fehlleistungen (um mal nichts zu spoilern), Misshandlungen, Kränkungen und erfolglose Jobversuche. Und hier habe ich sogar noch Dinge weggelassen. Wenn man erst nach diesem Feuerwerk an Zurückweisung durchdrehen „darf“, wird das Unberechenbare und Verrückte dieses Werks leider ein kleines Bisschen konterkariert.

Klar, „Joker“ wird durch die Schicksalsschläge interessant und vielschichtig, aber ab einem gewissen Punkt dachte ich dann doch: „Wenn er jetzt noch einen kleinwüchsigen Halbbruder mit Leberkrebs hat, gucke ich mal, wie weit ich die Bierflasche Richtung Leinwand werfen kann“.

Aber selbst dann hätte ich mich wohl auf Joaquin Phoenix gefreut, dessen krankhaftes „Lachwürgen“ mich tief beeindruckt hat. Jede Bewegung und jede Mimik sitzen hier, jedes Zucken, Unterdrücken und Verstellen. Bitte mehr davon! Mir ist noch nicht schlecht genug, urrks!

„Hmpf. Mein erster großer Auftritt in einer TV-Show. Und was bieten sie mir an? Zigaretten ohne Smiley auf dem Filter.“ – Lustig bis auf‘s Blut: Das Thema LACHEN (erzwungen, freiwillig, aufgemalt, erbeten) ist sehr zentral im Film. Am Ende bleibt für den Zuschauer aber nur die „Das Lachen ist vergangen“-Variante.

Fazit: Zwei Tage sind jetzt seit dem Film vergangen – und meine Meinung ist noch mal deutlich gestiegen. Am Anfang war da noch eher ein „War ein schön düsterer Retro-Film im 70er-Stil!“. Eben so ein Kunst-Ding, das man sich alle paar Wochen mal anschaut, um zwischen Marvel und „Discovery“ nicht einen Liter Clownsschminke auf Ex zu trinken.

Doch: Die Bilder und Ideen summen auch heute noch in meinem Kopf und sorgen dafür, dass mir langsam die Schminke vom Selbstbild des schwer beeindruckbaren Kritikers läuft. Ich will den Film verstehen, ihn deuten und sortieren. Wie eine juckende Stelle, an die man nicht drankommt. Denn am Ende ist nichts wirklich klar, aber eigentlich auch nur wenig offen. – Grandios!

Ja, ich muss den Film in den nächsten Monaten NOCH mal sehen! Und diesen Gedanken hatte ich seit Jahren nicht mehr… Sonst sieht das nach dem Kinobesuch ganz anders aus.

