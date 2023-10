„Star Trek – Lower Decks“ – 4.05 – „Empathalogical Fallacies“

Emotionen sind dazu da, ausgelebt zu werden. Aus diesem Grunde haben wir damals Zukunftia gegründet, dreimal hektisch umbenannt, den vorherigen Eigentümer eingeschüchtert, dabei hysterisch gelacht und uns selber mehrere Dutzend Grimmepreise gebastelt (oder waren es nur „grimme Preise“?). Aber: Emotionen können auch negative Dinge hervorbringen. In dieser Episode wird daher beleuchtet, was ausgestrahlte Gefühle mit einer seriösen Crew anstellen können. Und von mir aus auch mit den Leuten der USS Cerritos…

Zugegeben, ich bin manchmal nicht der Schnellste. Das merkt man natürlich einerseits daran, dass ich zu spät über tiefsinnige LD-Szenen lache („Ach sooo. Die sind durch ihre eigene KACKE geschwommen. HAHAHA!“), andererseits aber auch daran, dass ich erst jetzt verstehe, was den meisten Episoden fehlt:

Ein neutraler Beobachter, der durch das Bild geht und sagt: „Guck mal. Schon alles ziemlich schwachsinnig, oder?“ – Und das noch mit kurzer Begründung, hochgezogener Augenbraue und einem Satz wie: „Bei uns Vulkaniern werden alkoholische Substanzen nicht zur neuronalen Veränderung eingesetzt.“

Daher gefällt mir die vulkanische Austauschschülerin auch so gut, die im Angesicht von sexbesessenen Betazoiden, einer tanzenden Crew und einem selbstverliebten Commander Ransom einfach nur den Zuschauer anschaut und dem SAGT, dass das alles schon absurd ist.

Zugegeben, ein sehr einfacher Objektivierungs-Trick, der sich rasch abnutzt und langfristig nix bringt („Mister Sparkiller. Sind Sie sicher, dass Ihre mangelhafte Auswahl beim Wohnort, bei TV-Serien und bei Videospielen zuträglich sind, auf Dauer Spaß im Leben zu haben?“), aber immerhin hat es mal einer gesagt.

„Hey, wieso sind denn alle so aufgeregt hier?“ – „Ach, es ist wie immer: Schauspielerstreik in Hollywood. Reale Schimpansen in Motion-Capturing-Anzügen. Direkt verfilmt als Star Trek-Episode… Nichts Besonderes.“ – Alle Chaostheorien endgültig bewiesen: Es könnte noch viel schlimmer und unübersichtlicher sein. Stellt euch diese Folge mal als Podcast-Episode vor!