Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 2.09 – “Subspace Rhapsody”

Sie sind SF-Autor, finden das Genre aber mäßig? Kein Problem! Nehmen Sie einfach den magischen Würfel Ihres Marketing-Teams und würfeln Sie aus, mit welchen Tricks Sie Ihr Franchise pimpen können. Wie wäre es z.B. mit einer Sitcom-Episode samt eingespielter Lacher (Ihres Social Media-Teams)? Oder einer Folge, die im Stil eines Heimatfilms spielt? Alles ist denkbar, alles möglich! Nur… bitte, bitte: Schreiben Sie auf den Würfel nicht die Worte „klassische Science Fiction“. Auf diese Trick reagieren wir allergisch. – Äh, ich meine: mit einer Allergie-Episode.

Inhalt: Als Uhura an einer Subraumfalte rumspielt, gelangt Musik ins Innere. Ein häufiger Fehler, der stets gleich endet: Plötzlich müssen alle in der Umgebung singen und tanzen. Und wenn das Loch nicht geschlossen wird, bald der ganze Quadrant.

Man braucht es eigentlich nicht mehr erwähnen, aber für alle, die die Serie nicht mehr selbst verfolgen: JA, jede Figur ist weiterhin ein Teenager. Subtile Romantik und vornehmes Dating muss man hier – wie auch das Denken – den Pferden überlassen:

– La’An „glüht“ vor lauter Kirk-Vorfreude so sehr, dass es auch Number One ganz heiß im Schlüpfer wird. Klassischer Fall von „Autoren übertragen ihr Wunsch-Publikum auf die Serienfiguren“.

– Chapel will einen wichtigen Wissenschaftler sprechen. Und schürzt dabei die Lippen und Arme wie ein Teenie, der vor einem knallroten 80er-Jahre-Telefon auf den Anruf des Schwarms wartet.

– Anson Mount wirkt als Pike langsam auch wie ein hängengebliebener Student, der seinem Love Interest per Funk irgendwas von „Äh… Passt gerade nicht. Mein Charakter ist noch nicht fertig geschrieben“ vorstammeln muss.

Kann man natürlich machen. Wirkt nach Picard, Sisko und Janeway aber wie Kuchen ohne Milch, Butter und Eier.

(Oder, wie Veganer ihn auch nennen: „Lecker Weizenpulver“)

„Du musst nur an dich glaubeeen! Dann zahlst du Kirchensteuer an dich seeeelbst!“ – Selbstbewusst ins Halbbewusstsein: Inhaltlich bewegt sich der Trällertext leider immer wieder unterhalb von Lebensberater-Broschüren. Da hätte ich mir fast lockerere Songtexte mit mehr Selbstironie gewünscht. Was war denn z.B. an Werbeliedchen wie „Wir leben Lebensmittel“ oder „So schmeckt der Sommer“ schlecht?

– Klar, das hier wird nicht die logischste Folge alle Zeiten – eher etwas zwischen „The Fight“ und den ausgewanderten Erd-Dinosauriern. Trotzdem hätte man das Experiment mit der Subraumfalte, die Kommunikation in Null-Zeit erlaubt (= also auch in den Momenten, wo die Autoren das bisher nicht einfach benutzen wollten?) etwas schöner aufbauen können.

Diese seltsame Erkenntnis, dass wissenschaftliche Experimente mit Musik viel besser funktionieren – da Musik einfach so … harmonisch ist – machte meinem Kopf aua.

Vielleicht solche Sachen einfach mal machen, weil Uhura generell gerne Musik mag? Ohne Quatsch-Begründung für geistige Quintenzähler?

– Sehr überrascht war ich dann aber über den ersten Song: Timing, Gesangsqualität, Texte (eine Mischung aus Statusbericht und allgemeiner Verwunderung), Kameraarbeit und allgemeinem Unterhaltungsfaktor war recht hoch. So was kann schneller in die Hose gehen, als einem das Stimmband in die Raucherlunge rutscht. Apropos Rauch in der Lunge: Auch, wenn M’Benga und Pelia eher nicht die große Singstimme haben, passte das alles gut zusammen.

Fast hätte ich sogar geschrieben, dass das witziger und schneller als in der „Buffy“-Episode daherkommt. Ein kurzer Check zeigt uns aber: Nö. Nur die HD-Auflösung wirkt heute fresher…

„Wir sind geil, du bist geil. Und deine Mutter ist auch geil – sagt ihr Briefträger!“ – Sing my Bong: Natürlich ist das nicht der Text aus der Episode. Wir mussten alle Beteiligten für diese Bildunterschrift eeetwas weniger geil darstellen. Superman und Jesus hätten sonst doof dagestanden.

– Die Erklärung mit dem Quantenfeld klingt zwar für ungeschulte Hater-Ohren seltsam, doch ICH als Werbepausen-Physiker setze meine dicke Scherzbrille auf und bestätige es hiermit: Dass man in ein Universum wechselt, in dem alle singen, ist womöglich genauso wahrscheinlich wie alle anderen Varianten.

Porno-Parodien können also ab in den offiziellen Kanon eingebunden werden?

Im Ernst: War schon okay als Begründung. Mit Quanten geht ja immer alles. Außer Tiernahrung.

– Weiterhin für abgeknickte Ohren sorgten aber die Dialoge zwischen den Gesängen. Da diese diesmal mehr Gefühle rüberbringen sollten (und das emotionale Geträller legitimieren/erklären mussten), war es mehr okay als sonst, aber wenn man mal gaaanz streng ist: Dieses lockere Geplauder zwischen Una und Kirk der Marke „Hey, Sie sind doch immer So-Und-So. Finde ich komisch“, DAS finde ich irritierend.

Ich gehe ja auch nicht zu Leuten, die ich seit 5 Minuten kenne (auch wenn sie auf meiner Ebene sind) und sage: „Herr Meier! So wie Sie ans Telefon gehen, finde ich doof. Spreizen Sie dabei doch die Finger vom Hörer ab, dann können Sie gleichzeitig die Pizzasoße vom Frühstück abschlecken!“

– Der Tanz und Gesang zwischen Una und Kirk war gelungen, allerdings bereits weniger peppig als die erste Nummer. Und ich bin mir nicht sicher, ob es IMMER eine tolle Sache ist, die üblichen SNW-Themen („Wie wird man beliebt?“, „Wie führt man eine Crew?“, „Ist ein Sexspielzeug eine Alternative zum Ganzjahres-Anschmachten von Kollegen?“) ständig neu zu verpacken.

Merkt man dann nicht, wie ranzig dieses Geschenk eigentlich ist?

(„Klapo, ich weiß, du magst kein Rinderhack. Aber ich habe es dir noch mal als Lutscher, als Pudding und als Cracker zurechtgemacht… Lecker?“)

„Endlooose Freiheeeit! Nie wiiieder Gebärmaschiiine für das Muuutterkreuuuz!“ – Feminismus für Bewegungssüchtige: Man merkt hieran, für welch junges Publikum die Serie geschrieben wurde. Hier flippt Chapel z.B. aus, weil ihr Wissenschaftsschwarm ihr eine automatisierte „Wir haben Ihre Studie erhalten“-Mail zurückgeschickt hat. Letzte Woche stepptanzte sie noch, weil der Telekom-Kundendienst sie fälschlicherweise mit „Frau Doktor“ angesprochen hat.

Ich meine: Schon die Lower Decks-Folge hat ja nur das übliche Tollfinden neu verpackt („Das ist ja Uhura! Huui, ich will ihr Ohrenschmalz auf einem Podest sehen! Eines aus ihren Nasenhaaren!“)…

Jetzt geht das selbe halt mit Geträller über solch spannende(?) Dinge wie persönliche Führungsstile weiter.

Als nächstes dann eine Western-Folge mit Spock und Chapel, die sich im Saloon küssen? Oder eine Knetgummi-Episode, in der Pike seine Crew bekocht?

Motto: Wenn man schon keine Ideen hat, dann wenigstens in anderen Genres und Kunstformen?

– La’Ans Part war dann jedoch extrem stark. Ihr Ausdruck gefällt mir sowieso ziemlich gut – seit der Kirk-Zeitreisen-Episode überlege ich sogar, ob ich mal das Jadzia Dax-Poster im Schlafzimmer abnehmen soll… Und einfach mal selber 0,5 Zentimeter Lidschatten tragen sollte? Wie mein neues weibliches Vorbild.

Egal, was man vom neuen Emo-Trek ohne (ernstzunehmende) Science Fiction-Elemente hält, aber ihre Zerrissenheit und Professionalität nebst Ausbrech-Phantasien, DAS haute schon immer klasse hin. Eben interessanter als Spock, Underdoggiger als Chapel, weniger generisch als Uhura.

Singen kann sie auch, glaubhaft traurig sein ebenso. Klar, ist alles ein bisschen zu sehr „ verkannte verrannte Disney-Prinzessin“, aber als Musical-Nummer total legitim.

Weniger legitim war dann das hier:

„Wimmer… Ich drücke den Kopf, schubidubi. Ich werte Daten aus, Dupdidaaa! Apropos Daten: Meine toten Eltern können keine mehr empfangen! Schwibbidibab.“ – Quanteneffekt vor Quantendefekt: Bei Uhura ist der Katzengesang halb lebendig und halb tot. Spätestens hier musste man als Kritiker eh aufgeben, all das zu bewerten. Man kam durch die Schleimspur nur noch auf 500 Meter an das Geschehen ran!

– Lahmer ebenfalls die Pike-Nummer. Es ging zwar nicht lang, wie er da seine Freundin auf dem Hauptbildschirm anjammerte („Frustration. Private Conversation. Frustration. Private Conversation. – Äh, gibt es noch mehr Worte mit ‘ation’ hinten?!“), aber der Erkenntnisgewinn und die Dynamik beim inhaltlich schwammigen Geronten-Geheule war dann auch eher zum Wegzappen.

Was La’an dann auch dankenswerterweise machte. Schade auch, dass Pike selbst bei solchen Fun-Episoden immer als Trottel und Durchfallkandidat beim Neanderthaler-Diplom auffällt?

Man hat Fähnrich Kim damals irgendwie viel Unrecht getan…

– Ebenfalls nicht der Bringer: Una, die La’An ein bisschen Mut ins Ohr trällert, bevor sie Kirk ihre Gefühle offenbart. Kennt ihr auch diese Songs, bei denen man das Gefühl hat, dass sie alle 10 Sekunden die Melodie wechseln, sich nicht reimen, inhaltlich eher auf der Stelle treten und einfach nur immer weiter gehen, weil sie es MÜSSEN?

Genau, ihr kennt sie von den hallenden Badezimmerkacheln, wenn ihr spontan die Dusche ansingt.

(„Dieee-hiee Seifäää, sie brennt in den Augen. Doch meine Füße, sie sind so gerne saaaaubeeer!“)

– Wirklich schlimm fand ich dann Jim Kirk, der nach 2 gedrückten Konsolen-Buttons (natürlich überkreuz mit einer lechzenden La’An) wieder die ganz große „I’m your friend“-Keule auspackt: „Wir harmonieren sooo gut! Wir sollten öfter Knöpfe drücken!“

Kürzlich machte er das noch mit Uhura, eben erst mit Number One! Hauptsache Frauen, die mit dicken Tüten und tollen Fähigkeiten (= Hose richtig herum anhaben, Make-Up nicht am Hinterkopf auftragen) glänzen.

Anders gesagt: Nur weil „Frauenheld“ auf den Notizzetteln für die drehbuchschreibenden Flirt-Wracks geschrieben steht, muss man es ja nicht derart übertreiben.

„Wir singen mal Ihre irdische Musik. Wir haben gerade keine Bässe-rere!“ – Hauptsache, die Zahlen auf dem Kontoauszug sind knackscharf abgebildet: Die Autoren finden es weiterhin gut, wenn alle Kulturen sich der Erde anpassen. Warum das Bild hier so unscharf ist, kann ich übrigens auflösen: Die Masken bei den Background-Tänzern sind durch geriffelte Klangschalen ersetzt worden.

– Chapels Gesangseinlage hat extrem gut gefallen! Wie sie als erfolgsverwöhnte Göre plötzlich davon träumt, die Welt – und Spocks fragiles Ego – aus den Angeln zu heben, das war so sexy wie selbstbewusst. Und auch mein Ohrwurm-Publikum gab 4 von 5 klatschenden Fühlern!

Die Nummer gewinnt allerdings auch sehr aufgrund den tanzenden Statisten (wie dem Typen in der hautengen, weißen Feinripp-Uniform) und der ganzen Bar-Atmosphäre nebst Background-Gesängen. Inhaltlich schweigen wir mal lieber dazu… Siehe Bildunterschrift weiter oben.

– Spocks Schmerz zu Chapels Beziehungsabbruch war brauchbar gesungen… Aber – meine Güte – , das war zu diesem Zeitpunkt schon der wievielte Herzschmerz-Jammertal-Stimmband-Tremor?!

Spocks Alien-Wesen und Logikliebe (zumindest laut seinem Antrittsformular) hätte ja mal dazu führen können, dass er mal KOMPLETT anders intoniert als die anderen. Anders betont, kühler, kehliger, vielleicht in Genre-Klängen, die ich erst hätte googeln müssen. („Oh. Indischer Mönchsgesang von rituellen Lokustauchern? Toll!“)

Und wer behauptet, dass es wirklich cool ist, wenn eine Figur wie Spock schmachtend „I’m the Ex“ singt, hat in Sachen Coolheit ein paar Minusgrade im Backofen vergessen.

„Ich bin sooo in Trauer! Auf dem Rücken gibt’s auch Schauer! Scheiß falscher Weeetterbericht…“ – crying at the discoteque: Visuell war das hier nicht mehr wirklich ein Musical. Eher so eine Art „Grafisches Grundeinkommen“.

– Fast schon lachen musste ich bei Uhura. Eben noch trällert sie, dass sie ein Muster in den Daten finden will, einen Satz später ist sie schon wieder bei den toten Eltern und einem lachenden Bruder, den sie nicht hatte. Demnächst brauchen wir echt eine KI, um all die Kontrollkästchen der Autoren abzustreichen?

Der Song selbst war mir auch zu „schmusig“. Hier habe ich erstmals sogar vorgespult.

Chapel, wo bist du nur, wenn sich mein Ohr nach dir sehnt? Sing es mit mir zusammen: „Sogar deine Stimme ist so blond wie Gold!“

– Das große FINALE, das alles kitten soll, war mittelmäßig. Dieser Song, der verdächtig nach ALLEN bisherigen klingt, ergießt sich tatsächlich in Plattheiten wie „Zusammen sind wir stark“, „Protect the mission“ und „Unstoppable“.

Dass man uns diese längst bekannten Weisheiten nun aus zwei Metern tanzend entgegenbrüllt, heißt für mich irgendwie nicht, dass die Serie davon sooo überzeugt ist?

Da helfen auch 10 Sekunden lang rappende Hip-Hop-Klingonen nicht, auf die ich mich eigentlich gefreut hatte. Siehe oben. Klingonische Opern mit dimensionserschütterndem Bariton plötzlich nicht mehr cool?

– Wirklich eklig fand ich sogar die Szene, in der die Schiffe im Kreis vor der Anomalie rumflogen. Als wenn die Quanten-Quetschkommode nicht schon hässlich/schwammig genug wäre, so wirkte die ganze Beleuchtung so unpassend wie ein ein Reibeisen-Solo bei Mozarts Königin der Nacht.

Über die Texturen ganz zu schweigen. Sollten die nicht beim HAUPT-Schiff dieser Serie zumindest aus 10 Metern Entfernung noch gut aussehen?

„Oh Gott, diese Farben und Bewegungsabläufe! Sie sind so mutig! Star Trek war noch nie so fresh wie Heule… äh… heute!“ – Ich werfe mir nur LSD-Tabletten ein, um mir die 1990er-Folgen besser vorstellen zu können: Früher wirkten die Anomalien oft noch massiv und wuchtig. Diese Bonbonverpackung mit Welleneffekt bleibt hingegen nur hängen, wenn das geistige Flusensieb SEHR engmaschig ist…

Ich muss gestehen, dass mir 24 Stunden später noch zahlreiche Szenen im Kopf waren – und ich die Melodien nachsummte.

Allerdings nur von der alten „Buffy“-Episode, in die ich testweise noch mal reingeschaut habe.

Was hier (selbst bei den schlechteren Sängern!) an Struktur, Dramaturgie und Details aufgefahren wird, war vor 20 Jahren deutlich liebevoller. Bei SNW hatte ich – trotz aller Stärken – hingegen das Gefühl, vom Marketing-Inspektor einen kalt kalkulierten Kult-Kramladen im popkulturellen Klimakterium vorgesetzt zu bekommen.

Fazit: Es ist vermutlich unpopulär, in einer Gesangsepisode, die total okay umgesetzt wurde, jede einzelne Performance und jeden geseierten Satz zu bewerten – und die Augen zu verdrehen, wenn hier mal „Männerbein“ auf „Führungsstil“ gereimt wird.

ABER warum hier anders werten als vor’m Radio oder Spotify? Da dreht man ja auch runter, wenn die Katzen bereits miauend um’s Haus streichen.

Ja, der Aufwand für manche Nummern war groß (genug), nahm aber immer mal dramatisch ab.

Was bunt, schnell und flippig begann, wurde schnell zu einer eher seltsamen Veranstaltung à la „Wir stehen uns gegenüber und besingen Gefühle – am liebsten die nicht nachvollziehenbaren!“

Aber immer wieder rissen La’An, Chapel und kleine Momentchen das Ruder rum und ließen mich vergessen, was für eine schleimtriefende und selbstbemitleidende Show manche Figuren hier abziehen.

Ja, wenn alles passte, wackelte der Groove und der Bass swingte beruhigend.

Doch wenn das gerade nicht passierte, wirkte es wie die Selbsthilfegruppende der trällernden Cringe-Beauftragten des Bundesrates. Und ja, der INHALT des Gesungenen ist bei so was durchaus wichtig und nicht nebensächlich.

Als Musical-Episode mit Story-Schnipseln:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als Story-Episode mit Musical-Schnipseln:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

[Die besten drei Nummern sind aber locker 4 Sterne wert!]