TOS-Review – 1.07: „Der alte Traum“

Wir sind alle realitätshörige Trottel… „Nur“ weil es seit Jahren Kurtzman-Trek gibt, reviewen wir „nur“ noch das moderne Zeugs. Dabei gibt es doch diese seligen Klassiker, auf denen wir vor 10 Jahren noch herumgetrampelt sind, weil sie aus der Zeit gefallen schienen. Aber inzwischen fällt so mancher Trekkie gerne hinterher – mit einem Fallschirm aus Ferengi-Ohren. Ja, olle, stinkige Effekte gelten seitdem (beschönigend) als „gut abgehangen“ und „aromatisch“. Und schlechtes Schauspiel geht inzwischen als „Burnham und Stewart sind viel mieser!“ durch. Daher hier eines unserer ersten(!) TOS-Reviews…

Und um zu beweisen, dass wir klassische Episoden nicht hochjubeln, verreiße ich heute eine der miesesten Folgen aus TOS, Staffel 1. Damit wir uns danach den Perlen zuwenden können.

Der Originaltitel („What Are Little Girls Made Of“) erscheint mir übrigens NOCH unpassender als der deutsche, da es nicht um echte „Girls“ geht. Es sei denn, man meint hier Chapel, die auf dem Planeten alle kurzberockten Beine voll zu tun hat, abwechselnd den Captain und den dortigen Bewohner (immerhin ein Doktor!) anzuschmachten.

Und „little“ wären alle hier gezeigten Girls auch nur dann, wenn sie von meinem Großonkel angesprochen werden würden. („Selfmade-Millionärin hin oder her. Für mich bleibt ’se immer … die Kleene!“)

Der Inhalt:

Laut Google passiert dies hier: „Die Crew von Raumschiff Enterprise gerät in große Gefahr, als ein größenwahnsinniger Wissenschaftler die Weltherrschaft an sich reißen will.“

Äh… Vielleicht habe ich diesen Part überhört, aber die Welt(raum)herrschaft erscheint mir bei diesem Seppel-Sit-In eher unwahrscheinlich…? In jedem Fall trifft Kirk auf dem Planeten Exo III den verschollen geglaubten Dr. Roger Korby. Der sich mit zwei Androiden umgibt.

Besprechung:

„Androiden für Leute, die dieses Thema nicht mögen“ – So lässt sich die Episode zusammenfassen.

Irgendwie wusste man nicht, was man dem Publikum hier erzählen sollte. Ich tippe darauf, dass der Autor vor diesem Drehbuch in den Kessel mit alten 50er-Jahre-Science Fiction gefallen ist und seitdem überall ruft: „Der Dicke… äh… der dick Auftragende? Welchen dick Auftragenden meint ihr!?“

„Hey, Glonk! Es sind Fremde auf unseren Planeten gebeamt. Was bedeutet dies für unsere Rechte als denkende, logisch agierende Lebensform?“ – „Ich nix verstehen die Frage. Ich mit Ärmel an Thermostat hängen geblieben.“ – Da arbeite ich lieber in einer Rederei: Die Dialoge sind nicht wirklich prall. Dafür gibt es aber viele davon. Und was Pralles finden wir vielleicht auch noch?