„The Expanse“ – Das Schildhilde-Review der Staffeln 1 bis 4

Unsere Redaktions-Fee namens Schildhilde ist eine Review-Feinschmeckerin. Nur alle paar Monate – oder Jahre – begibt sich das Panzerplatten-Plüschtier mit dem Schildkrötengesicht aus ihrem Panzer, um etwas zu besprechen, was sie wirklich beeindruckt hat. Und diesmal hat die Natur diese Turtle-Eigenheit erst mit einem Dauer monsum -konsum von „The Expanse“ hervorrufen können. Doch ist so eine harte, knackige Serie wirklich geeignet für das Mundwerk eines anspruchsvollen Reptils? Erfahrt es im Gast-Review.

Ein weiteres Review zu den Staffel 4 und 5 folgt zudem in den nächsten Wochen.

Und jetzt: Das Gastreview von Schildhilde.

SCHILDHILDES MEINUNGSPANZER dein Blut ist im All rot. The Expanse - AuchBlut ist im All rot.

Oye.

Eigentlich halte ich die meisten ScFi-Serien für Schrott. Die wenigen Ausnahmen sind TNG, B5, The Orville, DS9 und – aus Nostalgie – TOS. Und nach meinem Ausflug nach „Star Trek – Discovery“ überkam mich sogar Dauer-Desinteresse. Denn Star Trek ist für mich zu „clean“ geworden. Dazu kommt die inhaltliche Verödung, „Wissenschaft“ für den Arsch, Einfallslosigkeit – und noch irgendwas mit Gendern.

Doch da dieser Rotz regelmäßig in der Zukunftia-Redaktion läuft und dort Bosmang Klapo das Sagen hat, machte ich das Beste draus: Nämlich mich in meinen (Meinungs-)Panzer zurückzuziehen. Und in einem dieser Momente entdeckte ich „The Expanse“.

Hier zum Eingewöhnen noch mal der Trailer zu Staffel 2:

Anfangs behielt ich meine Begeisterung für mich. „Das ist sicher nur ein Anfangseffekt“, dachte ich. So ähnlich wie „Game Of Thrones“ zu sehen und die Bücher nachträglich zu lesen. Um dann festzustellen, dass die Seele des Projekts gestorben ist und die Beerdigung ohne mich ablief.

Doch anders bei „Expanse“! Die Begeisterung hielt hier erstaunlicherweise an. Was folgte, war ein Serien-Gelage durch die ersten beiden Staffeln.

Fasziniert starrte ich auf Menschen wie den Ermittler Joe Miller, Marsianer Alex Kamal, „Gunny“ Bobbie Draper, Mechaniker Amos Burton und Generalsekretärin Chrisjen Avasarala. Auch die Charaktere, die mich nicht persönlich ansprachen, wie der glatte Cpt. Holden, Gürtlerin Naomi Nagata oder Reverend Anna Volovodov, hatten allesamt nachvollziehbare Motive. Ja, hier spreche ich den Figuren niemals die Daseinsberechtigung ab, genausowenig wie ich mich lustig über sie machen könnte.

Es ist fast wie in einem Ulrich Seidl-Film: Alles ist schräg, aber ich nehme es ihnen ab!

„Was? Ein Mysterium im All, das noch größer als meine Handwumme ist?“ – „Da müssen wir hin! Es könnte sich dabei um eine neue Außenkanone handeln.“ – Zweieinhalbfaches Diverso-Doppel: Die Crew ist hart im Nehmen. Wenn Menschen Hilfe brauchen, ist sie aber meist zur Stelle. Da kennt der Leitstrahl einer untergegangenen Alien-Zivilisation keine Kompromisse.

Desweiteren bekomme ich bei „Expanse“ zum ersten Mal kein (aufgrund der Machart ausgelöstes) Hassgefühl auf „anders geartete“ Leute. Und das muss wohl der reinen Darstellung geschuldet sein, denn Diversität schwingt hier nur nebenbei mit, wird aber niemals so thematisiert, als würde ein prüfender Moralaufseher beim Gucken neben mir stehen. Tja, bei Expanse wird eben wirklich Science-Fiction betrieben – und keine Gender-Soap.

Oft hing ich hing mit den Augen an dem Filmset, so als wäre alles Gezeigte echt … ECHT. Denn der in Expanse dargestellte Realismus ist hochwertig und wird stets detailliert aufgezeigt: Schwerkraft! Schiffsmodelle! Antriebsbrausen! Erfrieren im Weltraum (statt Platze-Matsche)! Politische Situation Mars, Erde, Gürtel! Magnetstiefel! Auto-Med-Doc! Sternentore!

Dabei ist der Klappentext zur Serie durchaus komplex. Aufgrund dieser Beschreibung hätte ich Expanse wohl niemals angeguckt – zumindest nicht als Cooldown-Zeit nach der Arbeit. Denn Denken mag ich dann oft nicht mehr…

Doch falsch gedacht. Die Serie ist zwar nichts zum Hirn-Abschalten, aber macht dennoch richtig Spaß, ohne anstrengend zu sein. Wenn zum Beispiel Sadavir Errinwright und Chrisjen Avasarala ihre Machenschaften ausklüngeln und du denkst, das könnte GENAUSO ablaufen, dann wurde etwas richtig gemacht. Oder zumindest bei mir etwas getriggert.

Wenn dann als Bonbon noch das mysteriöse Protomolekül hinzu kommt und der Vorgeschmack auf eine unentdeckte Alienrasse, dann schlägt das Herz gleich nochmal schneller. Und das, obwohl gleichzeitig die eigenen „Mecker-Sensoren“ sensibilisiert werden und man permanent denkt: „Jetzt versaut es aber auch nicht!“

„Oh! Mein Scan-to-Hirn-Apparat zeigt an: Intrigenschaden und politische Komplotte an den Triebwerken 2 und 3!“ – „Mist, Captain… Ich entferne sofort wieder die neuen Facebook-Treiber.“ – Technik todschick: Die detaillierten Schiffsinnenräume (und deren Nutzung während Notfällen) machen einen großen Reiz der Serie aus. Hier sehen wir z.B. die Schiffstoilette des Traumschiffs, während es einen Eisberg rammt.

Zugegeben, nach dem Finale der 2. Staffel habe ich eine längere Pause eingelegt, da ich die Serie nicht mehr streamen konnte. Irgendwann kam dann die 3. Staffel raus. Und hier kam ich zuerst gar nicht rein (Pause: ein Jahr), denn die Luft war für mich raus (Reporter an Bord der Rocinante? Sabaka!). Vielleicht aber auch, weil ich seit 2018 nicht durchgängig zuschaute.

Trotzdem sollte man wirklich ab und an pausieren (nicht Jahre wie ich, sondern eher Stunden), um die Geschehnisse etwas sacken zu lassen. Und ja, wahrscheinlich ist nicht alles realistisch (jemanden im Weltall ungebremst einfangen? Schiffe mit Seilen verbinden?) und auch gibt es durchaus Längen. Zum Beispiel, wenn zu viel Elend gezeigt, rumgeredet oder es überraschend brutal wird. (Exekutionen, Experimente an Menschen, gebrochene Gliedmaßen, Gehirnmasse an der Schiffswand…)

Doch beschleunigt die Handlung immer wieder zuverlässig und regelmäßig. Nach jeder Durststrecke folgt stets ein Hochgefühl. Und ab der Mitte von Staffel 3 (und durchgängig Staffel 4) kommt die Serie mit dem gleichen Drang zum Entdecken daher, wie sie auch einst begann.

Jetzt – in Staffel 5 – bemerke ich erst, wie durchdacht im Sinne von „Die-Macher-hatten-einen-Plan“ alles war – und bleibt.

Und stellt sich eigentlich noch jemand beim Expanse-Schauen vor, wie geil heute „Babylon 5“ in dieser Machart aussähe?

„Hey, ich sehe da was Komisches auf meinem Visier. Es sieht aus… wie das… Handy-Display von chronischen Messies?“ – „Dann komm rasch rein! Wir sitzen im Kreis und warten auf die nächste Vision!“ – Glasklare Guckempfehlung: Die Weltraumszenen sorgen für ein mulmiges, unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Aber aus vollkommen ANDEREN Gründen als z.B. bei „Discovery“.

Fazit: Ich rate dringend jedem, zumindest mal in „The Expanse“ reinzuschauen.

Zu den Büchern kann ich zwar nichts sagen bzw. vergleichen, aber wenn man gar nichts aus diesem Universum kennt, dann gilt: Einfach reinschauen und nicht zu viel vorher darüber lesen.

In diesem Sinne: Oyedeng, kopeng.