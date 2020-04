„Star Wars – The Rise Of Skywalker“ – Die Kritik

Endlich gibt’s hier mal wieder echte SF! Nicht dieses Zeug, das Kurtzman in seiner alten Smoothiemaschine schreddern musste („Oh, das Sternenflotten-Grundgesetz? Rein damit, für den Geschmack!“). Doch irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob sich das Nachholen des 9. SW-Filmes gelohnt hat? – Ich meine: Jede einzelne Szene wäre höchstens als Zwischensequenz in einem Star Wars-Videospiel geeignet? Man hätte nur die verschiedenen Elemente ausweiten („Sammle 50 Teile des heiligen Dolches!“) oder stupides Aufleveln hinzufügen müssen (= „Mache irgendwas, um Level 60 zu rechtfertigen!“).

Inhalt: Der eigentlich tote Imperator meldet sich kurz per Broadcast-Ansprache: Er sei jetzt wieder da und böser als zuvor! Allerdings wird uns das nur im Vorspann per Schriftzug erzählt, die Ansprache selbst hören wir nicht. Kylo und Rey begeben sich nun also auf die Suche nach dem Unkaputtbaren. Wobei Kylo bereits nach 1,5(!!) Filmminuten dort ankommt – und Rey sich erst durch mehrere Schnittfassungen dieses Kunstwerks wühlen muss.

Doch zuallererst habe ich hier einen Datenkristall für euch. Ich spiele ihn mal mit meinen kaputten Deus-Ex-Machina-Toaster ab… (*Klack*)

J.J. Abrams: „Oh nein, oh nein! Ich weiß nicht, wie ich das alles auflösen soll. Ich habe mich schon 20 Minuten in meinem Pool aus polierten Diamanten hingesetzt, aaaber mir fällt nichts ein… Der Imperator ist doch tot, soll aber wieder mitspielen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesen Vorgaben von der Gaby aus dem Marketing wirklich arbeiten kann.“

Kathleen Kennedy: „Nun ja, wie wäre es mit KLONEN? Snoke könnte einer sein. Und der Imperator auch. Zeig doch einen Bottich mit Einmach-Bösewichten und fertig! Von Snoke am besten gleich zwei, damit man das nicht übersieht. – Wofür auch immer die da sein sollen. Für jedes Imperiums-Bundesland einen eigenen?“

J.J. Abrams: „Hm. Die Idee ist ja gut. Aber was ist, wenn ich irgendwas mal NICHT mit Klonen regeln kann? Wenn man mal z.B. schnell Infos von einen Ort an den nächsten verschicken möchte?“

Kathleen Kennedy: „Dann gibt es doch noch diese schönen Visionen! Rey und Kylo unterhalten sich da ja gerne mal in der Zwischenwelt. Und da wir schon mal dabei sind: Die können sich als Vision auch gerne gegenseitig bekämpfen. So richtig mit Laserschwert. Und Gegenstände wie z.B. eine Halskette übergeben. So eine Art ‚Force-DHL‘! – Kuuuuult?“

J.J. Abrams: „Klingt verführerisch. Also quasi so, wie die Transporter bei den neuen Trek-Filmen funktionieren? Da bin ich ja immer noch mächtig stolz drauf!“

Kathleen Kennedy: „Zu Recht! Dass da noch vorher keiner drauf gekommen ist… Alles Idioten, Ihre Vorgänger!“

J.J. Abrams: „Danke. Aber da fällt mir noch was ein: Was ist denn, wenn wir mal gerade keinen Klon und keine Vision benutzen können? Wenn man mal Infos oder Gegenstände direkt aus dem Ar… äh… aus der Vergangenheit braucht?“

Kathleen Kennedy: „Pfff… Dann tauchen halt Geister auf und ziehen irgendwelche geheimen Items aus dem Mauerwerk? Zum Beispiel Luke. Der könnte dann auch seinen alten Gleiter aus dem Wasser auftauchen lassen, damit Rey wieder wegkommt, nachdem sie ihren eigenen absichtlich kaputt gemacht hat? Lichtschwerter, geheime Dolche und andere Post-It’s kann man dann ja auch prima in alten Abstellkammern positionieren?“

J.J. Abrams: „Genial! Abnehm-Ärzte lieben diesen Trick! – Aber ich bin mir irgendwie noch unsicher. Was ist, wenn all die Geister mit Kräften, die Visionen, Materialisationen und Klone nicht jede Szenen auflösen können? Ich brauche dringend einen Plan E, so scheint es mir…“

Kathleen Kennedy: „Verständlich. Man will sich ja nicht in den Burnout schreiben, haha. Wie wäre es dann mit einer neuen Fähigkeit? Man könnte durchs Handauflegen auch tödliche Verletzungen heilen? Dann ist eh alles egal, was vorher schiefgelaufen ist?“

J.J. Abrams: „Stimmt. Aber das geht doch nur, wenn Rey einigermaßen fit ist? Was ist, wenn sie angeschlagen ist und daher nicht jeden SOFORT heilen kann?“

Kathleen Kennedy: „Das ist doch nun wirklich easy. Dann müssen halt alle Jedi, die jemals verstorben sind, mit ihr Kontakt aufnehmen und ihr zusätzliche Kräfte leihen. Das ist dann quasi sogar eine Mischung aus der Geister-, Force- und Visions-Lösung! Oscarverdächtig, möchte ich meinen.“

J.J. Abrams: „Hui! Sie sind wirklich begabt, das muss ich schon sagen. (*anerkennend nick*) Aber ich mache mir trotzdem Sorgen um die Motivation der Helden. Irgendwie wirkt das alles jetzt billig zusammengestöpselt und beliebig, oder?“

Kathleen Kennedy: „Ach was! Die sind im Zweifel alle miteinander VERWANDT. Der Imperator mit Rey, der Klon vom Imperator sowieso. Kylo hängt da auch mit drin, Han Solo, Darth Vader und seine Putzfrau gleichermaßen. Und was die Motivation angeht: Die sollten wir entweder gar nicht erwähnen oder alle paar Minuten ändern. Sonst wird unser Film womöglich noch langweilig.“

J.J. Abrams: „Klingt gut. Diese Ideen klonen bestimmt ganz viele Millionen auf unser Konto. Harrharr!“

Kathleen Kennedy: „Harrharr. Ich liebe Ihren Humor, Herr Abrams. Vor allem, wenn er so WAHR ist.“

J.J. Abrams: „Danke. Aber ich bin trotzdem noch nicht gaaaanz überzeugt. Jetzt haben wir so viele Elemente, die man jederzeit und an jedem Ort blindlings einsetzen kann, aber wir haben einfach zu viele Figuren drum herum. Die stören doch im Zweifel beim ganzen Rumzaubern und Visionen-Bekommen?“

Kathleen Kennedy: „Hm… Dann machen Sie das doch einfach so, dass Rey die ganze Zeit irgendwelche Wahnvorstellungen hat und vor ihren Freunden wegläuft. Wenn die z.B. mit ihrem Raumschiff starten wollen. Oder ihr Fahrzeug mal kurz für einige Minuten reparieren müssen. Am besten wäre es sogar, dass sie GAR nicht mit denen interagiert, sondern komplett ihr Ding durchzieht. Ist ja schließlich eine starke Frau!“

J.J. Abrams: „Sie haben recht. Aber ich muss gestehen, dass ich trotzdem Bedenken habe. Für all diese Lösungen benötigen wir ja teilweise mehrere Sekunden Zeit! Die müssten wir womöglich von den sinnfreien Actionszenen abziehen? Was ist, wenn es mal NOCH schneller gehen muss? Wenn selbst eine Turbovision immer zu lange dauert, da man z.B. gerade im Kampf ist?“

Kathleen Kennedy: „Das ist doch nun wirklich einfach! Dann bekommt man telepathisch ein starkes Gefühl der Trauer, weil exakt in dem Moment zuuuufällig eine andere Hauptfigur an Altersschwäche gestorben ist.“

J.J. Abrams: „Genial! So machen wir das… Aber noch mal was anderes: Manchmal reicht es vielleicht nicht, irgendwelche Schnitzeljagd-Infos auf alte Dolche zu kritzeln? Und dann müssen die Figuren den gesuchten Ort trotzdem ganz schnell finden?“

Kathleen Kennedy: „In diesem Fall empfehle ich, dass der Gleiter der Helden abgeschossen wird, die dann alle 50 Meter weit durch die Luft fliegen, unverletzt in einer Art Sumpf fallen (dem einzigen in der ganzen Wüste, wenn’s geht) und nach dem Versinken in einem Höhlensystem rauskommen, wo alle Infos bereits wild ausgestreut sind? Von dem ehemaligen ‚Chauffeur(!) vom Imperator‘, wenn ich mich nicht irre?“

J.J. Abrams: „Japp! Ein Uber-Fahrer soll das sein. Oder ein normaler Taxifahrer, muss man mal gucken. – Aber brauchen wir dann nicht noch ein paar zusätzliche Gefahren? Das geht ja dann doch alles sehr schnell.“

Kathleen Kennedy: „Klar! Chewbacca geht während eines Notstarts für eine Zigarettenpause um die Ecke und wird mal gerade von den Bösen eingesackt. Aber dann bitte nur er alleine. Und dann wird sein Schiff durch Rey zerstört, aber irgendwie doch nicht. Und dann ist er halt wieder da! Muss man beim ersten Schauen nicht unbedingt verstehen, finde ich…“

J.J. Abrams: „Naaaa gut… Aber jetzt haben wir ja nur Visionen, Prophezeiungen, Klone, praktische Familienzugehörigkeiten, neue Fähigkeiten, Zufälle, Gespenster, erfundene Helfer aus der Vergangenheit, wirre Ortswechsel, praktische Telepathie, hilfreiche Tode, rätselhaft umgangene Tode, vollgemalte Items aus dem Nirgendwo und einen fix erfundenen Sith-Masterplan von vor Jahrzehnten. – Gibt es nicht irgendwas TECHNISCHES, was für handfeste Dramatik sorgen könnte?“

Kathleen Kennedy: „Zum Beispiel, dass jedes Schlachtschiff jetzt eine planetenzerstörende Waffe hat? Oder dass man dank der Macht den kompletten Himmel eines Planeten mit Blitzen eindecken kann? “

J.J. Abrams: „Ups. Stimmt. Da hätte ich natürlich selber mal für 5 Sekunden drüber nachdenken können…“

Kathleen Kennedy: „Nicht so schlimm. Manchmal steht man halt mal für 4,5 Sekunden auf dem Schlauch.“

J.J. Abrams: „Sie haben mich beruhigt. Aaaber so wirklich überzeugt bin ich noch nicht von der Geschichte, die ich im Kopf habe. Wieso findet Kylo z.B. seinen magischen Wegweiser-Stein zum geklonten Imperator in einer Steintruhe im Wald? Wieso hat den einer da hingelegt? Und wieso muss Rey für IHREN Ersatz-Stein überhaupt durch die Weltgeschichte tingeln? Hätte der Typ, der von dem Versteck wusste, den damals nicht einfach mitnehmen können? Oder war der Informant gar nicht in dem kaputten Todesstern drin? Und wenn NICHT, woher wusste er dann, dass das Ding in der Ruine überhaupt noch rumliegt? Buuuuh, unser Film ist schlecht und macht keinen Sinn!“

Kathleen Kennedy: „Aber nein, mein kleines Regengesicht! Nicht weinen! Komm mal schön an Mamas Dolch… äh… Brust. – So, besser?“

J.J. Abrams: „Nein. Das ist alles DUMM. Diese erfundenen Figuren, diese unsäglichen Deus-Ex-Machinas, dieser völlige Irrsinn, dieses Mystik-Geschwafel, diese ständigen Ortswechsel. Mein Gott, wir haben viel zu WENIG von all dem!“

Kathleen Kennedy: „Sie könnten recht haben. Zum Beispiel diese Zigtausenden an Sternenzerstörern, die sie erwähnten… Wir wollten doch ursprünglich mal erwähnen, welche ARBEITER die eigentlich unerkannt gebaut haben sollen? Und wo das Material her kommt?“

J.J. Abrams: „Hm. Diese Erklärungen besser weglassen?“

Kathleen Kennedy: „Aber so was von!“

J.J. Abrams: „Sie haben recht… Aber hmm… Jetzt haben wir immer noch keinen Story-Arc für Finn, den Dingsbums und den Typen mit den Haaren, der immer so laut brüllt?“

Kathleen Kennedy: „Für den Dingsbums bitte eine Romanze andeuten. Aber nur ein paar Sekunden! Und die Frau darf auch kein Interesse haben. Und kein Gesicht. Echte Powerfrauen zeigen ihre Schönheit nicht und lassen sich durch Romantik auch nicht einlullen.“

J.J. Abrams: „Sie wissen so viel über die Menschen. Das hilft mir sehr. Bedenken Sie: Ich bin früher im Zirkus als menschlicher Drehbuch-Fotokopierer aufgetreten. Da ich alte Sachen so gut verwursten kann!“

Kathleen Kennedy: „Dann tun Sie das bitte auch bei den Gesprächen zwischen Rey und dem Klon-Imperator! Das kann gerne Eins-zu-Eins aus Episode 6 geklaut sein, als Luke kurz zweifelte.“

J.J. Abrams: „Prima Idee. Aber damals gab es dann ja noch keine Reittiere?“

Kathleen Kennedy: „Bitte was?“

Kathleen Kennedy: „Na, irgendwie müssen die Rebellen doch gegen die Armada an feindlichen Schlachtschiffen ankommen. Da dachte ich an Pferdchen, die über die Hülle trampeln.“

Kathleen Kennedy: „Pffff… Okay… Ich will Sie ja nicht verärgern, Herr Abrams, aber: Sie machen sich um ihren blöden Film einfach viel – zu – viele – Gedanken!“



Sagen wir, wie es ist: Gegen dieses Machwerk wirkt der umstrittene 8. Film wie ein Goldbarren auf dem Abrams-Schrottplatz. Hatte man vor zwei Jahren wenigstens noch eine Geschichte, der man gut folgen konnte, so bekam ich hier nicht mal DAS. Jeder Schauplatz wird so schnell vorgestellt und wieder abgefrühstückt, dass man das Gefühl hat, in einem billigen Fahrgeschäft zu sitzen. Nur, dass auf dem Rummelplatz niemand freiwillig zweieinhalb Stunden warten würde, bis der letzte Pappkamera aus der Ecke gesprungen und „Buh!“ gemacht hat.

„Rey, tut es dir weh, wenn ich hier drücke?“ – „AU!“ – „Und hier?!“ – „AUU!!“ – „Und mit dem Finger ins Auge?!“ – Konsequent weitergepennt: Kylo agiert hier so vorsichtig vorwärtstastend wie Abrams bei seinem Film. Im Gegensatz zu Reys Schlummer-Sterbung könnte das für das Franchise aber viel töter ausgehen?

Jede Figur verschießt hier mit dem Schrotgewehr konfuse Pläne, die sich nach einem kurzen Nachdreh-Hickser (und Nahdrehs soll es ja haufenweise gegeben haben) wieder ins Gegenteil verkehren. So wird z.B. aus „Bitte töte mich, bittebittebitte! Dafür habe ich mich extra noch mal klonen lassen!“ plötzlich wieder ein „Na gut, dann mache ich DICH eben kaputt, harrharrharr!“

Ja… Die komplette Geschichte fühlt sich so sehr nach Alex Kurtzman an, dass es fast schon unheimlich ist: Figuren werden ständig falsch interpretiert oder einfach vergessen. Was einem aber durch wilde Schnitt-Orgien, minütliche Ortswechsel und dem allgemeinen Ranz-Geschmack hundertfacher Nachdrehs zum Glück besonders LEICHT gemacht wird.

Etablierte Hintergrundgeschichten stellen sich plötzlich als Lüge, Fehlinterpretation oder überhyptes Gerede von Vorgestern heraus. Beliebte Nebenfiguren (Lando) werden geherzt und geküsst, während „Pflicht-Asiatin“ das Sprachrohr in der Statistenreihe mimen darf. Alles für den Fan. Alles für den Dackel. – Überhaupt tingeln wichtige und unwichtige Figuren im Minutentakt über den Bildschirm, ohne irgendwas zu tun zu haben. Für das Mystik-Blabla und die heiligen Google-Maps-Wegsteine hätte man doch auch ein Bankschließfach verwenden können?

„Ich werde mich ab jetzt ‚Skywalker‘ nennen. Nach Luke.“ – „Warum denn das, kleinen Mädchen?“ – „Fragen Sie ihn doch selbst!“ (*Geist hochhalt*) – Schmier dich ran und nenn‘ dich „Rey Margarine“: Fanservice kann ruhig mal billig sein, aber wenn man in der Geldbörse wirklich nur nach Kupfermünzen fischt, ist irgendwas schief gelaufen.

Wer war doch gleich die Blechkameradin, die am Ende NICHT umarmt werden darf? – Egal, war bestimmt eine starke Frau…

Und wer war der Zwerg, der C3PO die „böse“ Sith-Sprache beigebracht hat? – Na „Zwerg“ halt, das steht doch im letzten Satz!

Das geht so weit, dass ich die Hintergrundgeschichte des Piloten komplett vergessen(!) habe. Ihr wisst schon, dieser freundliche Dreitagebart ohne die kultigen Harrison-Ford-Sprüche! War der schon immer dabei oder ist irgendwann bei Chewie aus dem Pelz gefallen und einfach dabei geblieben? Und hatte Finn jetzt irgendwelche Jedi-Kräfte, oder was sollte der unkultige Moment, in dem er das richtige Raumschiff auswählen musste? „Ich füüüühle da was… Furrrrzzz… Schon vorbei. – Da geht es lang, Leute!“

Nehmen wir auch mal die Szene auf dem Wüstenplaneten: Man mischt sich unter das einheimische Volk, das wild tanzend rumspringt („Hey, ist das tooooll hier! Okay, jetzt aber schnell weg von hier!“). Nur um dann Sekunden später man Lando Calrissians Wohnwagen zu gehen („Hey, du bist ja ein netter, herzlicher Mann! Okay, jetzt aber schnell weg hier!“). Doch statt mit Lando unerkannt in die Wüste zu fahren, schnappen sich einen Gleiter und werden von Sturmtrupplern verfolgt („Die sehen ja toll aus. Schnell weg damit!“), die komischerweise keinen Schweber haben, sondern altmodisch rumfahren(!) müssen. – Was dann noch mal wichtig wird, wenn man sie abhängen will…

Ständig müssen alle dringend irgendwo hin, weil ein „Artefakt“ oder ein „Dolch“ das befohlen haben. Weil das aber noch nicht lang genug geht, müssen Texte noch in der „verbotenen“ Sprache daherkommen. Denn sonst müsste man ja nicht C3PO umprogrammieren (nur echt mit roten Augen; der Abramas ist schließlich ein Kumpel von Kurtzman) und den armen Roboter sogar sein Gedächtnis verlieren lassen! Was an sich schon ein Charaktertod ist, der schmerzhaft zu kurz kommt…

„Ich finde, wir haben zu viele Rebellen-Gleiter geschickt. Die tausend Kreuzer sind ja fast schon besiegt! Zumindest unsere Lieferfahrzeuge, Einräder und fliegenden Einhörner können schon wieder nach Hause, oder?“ – Ungleichgewicht nicht nur bei meinem Cortisolpiegel: Wenn die Kräfte so ungleich verteilt sind, kann ich Kämpfe nicht ernst nehmen. Oder gar in die „wache Welt“ hinein. Schnarchzzzz….

Auch eigentlich interessante Ideen wie den New-Order-Überläufer, den man einfach mal hätte mitnehmen können, werden partout nicht durchgezogen. Dabei hätte ich es begrüßt, wenn alle Helden mal einen der anderen Seite bei sich hätten. Der hätte ja dann mit geheimen Strategien oder Zugangscodes glänzen können. Und sei es nur, damit die Helden nicht unter jeder Weltraum-Tanne ein hilfreiches Item finden müssen!

Nein, lieber entsorgt man Figuren, die man nur aus Komplettismus noch mal zeigen wollte, in einer Nebensatz. Und wenn es darum geht, in die feindliche Basis einzubrechen, dann genügt eine Brosche mit gespeicherter Sicherheitsfreigabe. Am Landedeck ist dann natürlich weniger los als in einem Bären-Popo nach einer Corona-Zwangsräumung, so dass die ungleiche Truppe überall(!) unbehelligt hinlatschen kann. Wieder mal…

Kurzum: Die komplette Handlung ist ein zusammengestoppeltes Durcheinander aus halbgaren Referenzen, wundersamen Rettungen, verpassten Charakterszenen, extrem bekloppter Langzeitpläne (okaaaay, der Imperator WOLLTE jahrzehntelang als tot gelten?) und Actionszenen, bei denen alles so egal ist, dass einem Lichtschwert schlaff runterhängt. Was Rey fühlte oder wollte, habe ich bis zum Schluss nicht begriffen. Ernsthafte Frage: Hatte die überhaupt längere Dialoge mit irgendwem? Ich kann mich nach 24 Stunden nur noch an verkniffene Gesichtszüge erinnern, weil die unglaubliche Macht so unfassbar mega-krass-groß ist, dass die sich nur durch die Augenbrauen artikulieren kann. – Michael Burnham, bist du’s?

„Was waren ihre letzten Worte, Günther? Sag es uns doch bitte, Schnief!“ – „Irgendwas mit ‚Macht‘s gut, ihr Trottel.‘ Äh… Soll ich die letzte hysterische Lache auch nachmachen?“ – Sterbenslangweilig: Ich habe ja nicht viel bei Leias Abschied erwartet, aber das ist auch kein Grund für „WENIG“, oder?

Spätestens, wenn fünf Fantastilliarden an Sternenzerstörern über dem Planeten hängen, um von ein paar Rebellen auf Reittieren(!) in Schach gehalten zu werden, ist der Underdog-Gedanke auch arg überstrapaziert. Nichts gegen eine feindliche Übermacht, aber wenn die Bösen trotzdem NICHTS auf die Reihe kriegen, weil z.B. ihr Funktürmchen Schluckauf hat oder die komplette Flotte ein Update fährt, dann schalte ich auch mal fix die Birne aus.

Visuell war das auch alles recht generisch. Statt Szenen wirken zu lassen oder visuell behutsam einzuführen, ballert man einfach mit dem ganz großen Planetenzerstörer auf Spatzen… – Ein bisschen Episode-1-Racer, ein wenig Verfolgungsjagd im All, einen Happen mit Wellensurfen, eine fix gezeigte Alien-Stadt… Alte Schauplätze, Lightspeed-Zapping durch verschiedene Locations (Sandwurm nicht vergessen!) und allerlei mehr.

Apropos Planetenzerstörer: Jetzt hat ja jedes Schlachtschiff einen. Das Prinzip, sich ins endlos Bedrohliche zu steigern („Und wenn die gleich ZWEI Planeten zerstören, die durch Tesafilm zusammenhängen?“), funktioniert nur leider nicht, wenn’s nur seelenlose Wiederholungen sind.

Es gäbe noch Stoff für einen viel längeren Artikel, aber hey: Ihr kennt doch Abrams inzwischen… Er ist der besser bezahlte Kurtzman und dementsprechend könnte selbst ein saftiger Verriss niemals dem Werk „gerecht“ werden… Außerdem müsste ich für einen längeren Artikel schon kapiert haben, worum zum Geier es in den drei Filmen eigentlich GING. Abgesehen vom Offensichtlichen natürlich (= Bud-Spencers-artiges Backpfeifengewitter durch Laserstrahlen).

„Aaaarg!! Sie kommt zu mir! Die frische Idee kommt! Schnell, mehr Steckdosen für meinen restlichen Finger!“ – Geistesblitze: Hier sehen wir J.J.Abrams, wie er sich krampfhaft etwas Frisches und Unverbrauchtes für diesen Film einfallen lässt. Schade nur, dass alle beide Ideen (= Droiden mit Pizzaschublade und magische Dolche mit Stift und Papier dran) aus dem Film wieder rausgeschnitten wurden.

Fazit: Lieber Zuschauer, Sie sahen soeben:

Eine so lachhafte Montage an zusammenhanglosen Szenen, dass man sich im Nachhinein mit Blumenstrauß bei den „unseriösen“ YouTubern entschuldigen muss, die Wochen vor dem Kinostart von täglichen Neudrehs berichtet haben.

Anders ist dieses Debakel nicht zu erklären. Es sei denn, das gesamte Produktionsteam wurde alle 7 Tage gegen die eigenen Klone ausgetauscht, bei denen die Gedächtnisübertragung entweder schiefgelaufen ist – oooder man sich zwischendurch mit eingelagerten Amöben-Erinnerungen beholfen hat.

Apropos Klonen: Warum das bei New-Trek und New-Star-Wars sooo ein Thema ist (Culber wurde ja auch vervielfältigt, Picard, Data und Dahj sowieso, den Rest erledigen Spiegeluniversen), das würde ich gerne mal in einer psychologischen Bachelorarbeit aufgedröselt sehen.

Immerhin bin ich neugierig auf die anderen 5 bis 95 verschiedenen Schnittfassungen, die es geben soll. Selten habe ich mehr auf einen Leak hingefiebert als diesmal.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

(Einen halben Stern gibt es für alle ALTEN Designelemente, Art- und Schiffsdesigns; die sind weiterhin super!)

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Ein Knast für die Sinne

Kein Problem, hier ist eine einfache Anleitung: Wie, bitte? Ihr wollt den letzten Star Wars Film bei euch zu Hause nachspielen?Kein Problem, hier ist eine einfache Anleitung: Springt ohne erkennbare Reihenfolge von Sofa zu Sofa (= Planeten) und schreit dabei möglichst plumpe Sprüche wie „ER IST WIEDER DA!“, „WIR MÜSSEN ES FINDEN!! “ und „OH, NEIN, ER IST TOT??!“.

Gleichzeitig haut ihr euch noch alle zehn Minuten auf den Kopf, um die Verwirrung beim Ansehen zu simulieren. Fertig. Diese selbstgemachte Ka(c)kofonie der Sinne stellt für ein wesentlich günstigeres Budget eine durchaus vergleichbare Nachbildung der (275) millionenschweren Episode IX Kinoerfahrung dar: Eine wilde Ansammlung von lauten Bildern und Geräuschen, welche von einem nicht nummerierten Drehbuch aus der Disney-Abteilung „Zielgruppen Analyse für Merchandise Absatzoptimierung“ zusammengehalten werden. Wodurch es tatsächlich Sinn macht, warum sich der einleitende Wandertext zu Beginn auf, kein Scherz, ein einmaliges Fortnite-Event bezieht. Wie, es gibt Zuschauer, die das gar gesehen haben? Egal, als ob sich am Ende dieser Trilogie überhaupt noch jemand größere Gedanken zum INHALT machen wird

(„Chewie ist tot!? Buhuhuuu!!! Aber die trauen sich was!!

…

Ha-ha-ha, doch nicht tot! Was für ein Twist!! Kuuuult!! A++ von 10 Punkten!!!“). Das Nachdenken sollte man sich hier so oder so mal… öh… überlegen. Denn gibt es dafür überhaupt Material? Palpi ist wieder da, weil… warum nicht? Wurde zwar mangels Vorrausplanung niemals angedeutet, aber ein Snoke im Einmachglas reicht doch für ein wohliges „Alles ergibt einen Sinn!“-Gefühl locker aus.

Aber im Ernst, mittlerweile kann man doch wirklich nicht mehr anzweifeln, dass Disney die neue Trilogie nach dem Rechte-Einkauf so schnell wie möglich in den Kinobesucher-Trog werfen wollte. Alberne Kleinigkeiten wie eine schöne und vor allem durchplante Story braucht man für so etwas halt nicht, wenn der Verlauf des eigenen Aktienkurses für die Chefetage doch viel spannender ist.

(Ihr wollt trotzdem Beweise? Gerne, hier hier ein heimlich gefilmtes Video der Verhandlungen.) Schließlich reicht auch eine simple Schnitzeljagd („Ihr braucht den Glotzimator um die Koordinaten zum Slymvast-System zu finden, wo ihr in den Unterhosen von Kn’ll Kobb die Karte in den unbekannten Vaswai’sich-Sektor entdecken werdet!“) und das erneute… äh… eralte Aufwärmen einer plötzlichen Wendung („Ich bin dein… Opa! Nee, im Ernst. Die Autoren sind wirklich so abgebrüht.“). Trotzdem sind doofe und/oder geklaute Ideen nicht das Hauptproblem dieses Films, bot „Episode 7 – Eine noch neuere Hoffnung“ doch selbst damit noch ein gewisses Maß an Grundunterhaltung (Mann, bin ich wieder großzügig heute!). Aber wirkte dort alles noch irgendwie verständlich und handwerklich „filmig“, beschoss man das Publikumsgehirn im letzten Teil der Trilogie einfach mit der vollen (Schrot)Ladung. Ortswechsel & Actionssequenzen geben sich ohne Begrüßung die Klinke in die Hand, damit man gar keine Zeit hat auf das wackelige Wachsmalstift-Storygerüst zu achten, welches diese zusammenhält („So… viel. So… bunt. Das muss… doch gut sein?“). Und war man damit erfolgreich?

Nnnjjjaaa…

Mit „nur“ etwas über einer Milliarde Kinodollar war der Aufstieg von diesem Skywalker nicht mehr ganz sooo pralle. Aber man darf dabei nicht die spätere Verwurstung in Sachen Merchandise, Heimkino, Ausstrahlungsrechte & Co. vergessen. Selbst REWE zahlt ja etwas dafür, um seine Knibbelbilder unter das Klopapier hamsternde Volk zu bringen. Ich bin ja bestimmt auch nicht der einzige hier mit Babu Frik Bettwäsche, oder? ODER?! Fazit: Episode 9 ist ein weiteres Paradebeispiel für lieblose „Cashgrabs“, welche von nüchternen Rechenschiebern zusammengestellt wurden. Der Witz, dass man eine K.I. zum Schreiben solcher Stories benutzt hat, wirkte hiermit noch nie so glaubhaft. So gibt es kaum Momente, in welcher eine Figur echte Tiefe verliehen wird. Wie auch, wenn der Film und der eigene Verstand wie bei einem Transformer-Film nie zur Ruhe kommt. So bietet er gleichzeitig zu viel und trotzdem zu wenig. DAS muss man erst einmal schaffen! ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 05.04.20 in Filmkritik