What a mess! („Was für eine Messe?“) – Dieser Film hat so viel hinter sich, dass er sich vor dem Umdrehen immer erst ein Antidepressiva einwerfen muss. Aber gut, dennoch wollen wir dieses dringend notwendige Prequel nicht vorverurteilen. Auch andere Kultwerke mussten schließlich unter falschen Regisseuren leiden, wurden komplett neu gedreht und umgeschnitten. Und somit gehen wir mal mit unbedarftem Geist an „Solo“ heran. Disneys Brieftasche hat das ja auch getan…

Regie: Ron Howard

Jahr: 2018

Budget: 275 Mio Dollar



Ein Solo für den Kapitalismus

Inhalt: Der junge, idealistische (seinen eigenen Skills gegenüber) Bald-Pilot Han verliert bei einem Zwischenfall mit dem Imperium seine Freundin an die „Bösen“. Um sie zu befreien – oder wenigstens an ihrem Knast vorbeifliegen zu können – macht er sich auf die Suche nach einem Schiff, etwas Einfluss und Freiheit.

Das Franchise schenkt uns hier keine Erkenntnisse über Han Solo, die wir vermisst hätten. Es schenkt uns auch keine Geschichte, die besonders wegweisend wäre. Und zeitlose cineastische Bilder, die sich ewig in uns festsetzen wie Wookiehaare an einem Bettvorleger, die gibt es hier auch nicht abzugreifen. – Doch dafür schenkt uns das Franchise neue Einblicke, und das nicht zu knapp! Wir erleben, wie in dem sonst so märchenhaften Star Wars Grenzkontrollen stattfinden, wie rekrutiert wird, wie eine ghettoartige Stadt aussieht, wie und warum geschmuggelt wird, wie man in grauen Städten Verfolgungsjagten abhält und wie junge Soldaten vom Imperium verheizt werden. Und dabei spreche ich sogar nur von den ersten Filmminuten.

Wenn man von der Trailerstimme manisch gefragt wird, warum die Hauptfigur loszieht („Geld? Macht? Kaffee mit Leinsamengeschmack?“), erwartet man irgendwie eine epischere Reise. Zumindest epischer als das hier vorgenommene „Biographie-Hopping“.

Und das ist es weiterhin, was ich an jedem(!) der letzten SW-Filme schätze: Das Universum wird stets etwas größer, tiefgründiger und glaubwürdiger, während die Welt von Star Trek mittels Mätzchen wie „Durch das halbe Universum beamen“, „Keine normalen Erkundungsmissionen mehr haben“ oder „Neue Stiefgeschwister erfinden“ immer sinnbefreiter wird. Da ist mir dann auch tatsächlich egal, ob Solos Vorgeschichte eigentlich keiner Fragen mehr bedurfte, solange jeder Film stimmungsmäßig irgendwas beizutragen hat. So erhält dann auch dieses (eigentlich überflüssige) Prequel-Gerümpel eine Daseinsberechtigung, die größer ist als diese schnullige Schmuggler- und Ausgrenzungsstory.

Ja, ich mag das Schlammloch samt seinem „Monster“, die Spelunken, die Glücksspiele, die manchmal James-Bond-artigen Schurken, die raue Gebirgswelt und die hemdsärmlige Art (warum heißt das eigentlich so?), mit der alle Charaktere miteinander sprechen. Eigentlich mag ich recht viel an diesem Film, bis auf … seinen etwas ranzigen Geschmack nach „Quartalsbericht Disney 2018/1a/2a“.

Und nein, eigentlich will ich hier gar nicht auf Alden Ehrenreich rumprügeln, der seinen Job okay verrichtet und tut, was er tun muss (Danke, ihr Schauspiellehrer, Kostümbildner und Vertragsunterzeichnungen, ihr habt dabei sehr geholfen!). Das ist alles nicht übel, aber halt doch ein wenig seelenlos. Ein bisschen so, als würde man eine Star-Trek-Serie namens „Young Picard“ ins Leben rufen und dafür einen genialen Jungschauspieler anheuern. Auch da würde ich sagen: „Ich verstehe, was ihr da tut. Aber meine Gefühle fühlen sich irgendwie benutzt an.“

Daher kam Lando Calrissian bei den Fans auch besser an: Der darf nämlich charmant sein, Sprüche klopfen und seeehr entspannt im Stuhl hängen, ohne dass Figur oder Schauspieler viel zu verlieren hätten. Lando erledigt also quasi Han Solos Job, hat dabei aber das gewinnendere Lächeln. Solo wirkt oftmals doch zu sehr wie der unbedarfte Rookie, obwohl er nach 3 Jahren Kriegsdienst, einer Kindheit im Ghetto und mindestens einer supertollen Pilotenausbildung fast schon „fertig gereift“ ist. Zwischendurch ertappte ich mich immer wieder, dass ich mir schon wieder minutenlang Woody Harrelson, Chewbacca oder die Hintergrundlandschaft angesehen habe, statt mich groß um Alden Ehrenreich zu kümmern. Wie gesagt: Der ist nicht schuld. Er steht nur leider manchmal im Weg, wenn ich den hübschen Film sehen will.

„Wieso landen wir eigentlich ständig in solchen Eck-Kneipen?“ – „Brrrrööööh!“ – „Willst du mir unterstellen, ich könne eine Ecke nicht von einem Oval unterscheiden?“ – Brummschreisel: Der alte Gag, dass sich einem Chewies besserwisserischer Kommentar nur aus der Reaktion seines Gegenübers erschließt, darf natürlich auch nicht fehlen. Wie der olle Pelzteddy zu dieser Eigenart kam, sehen wir ja leider erst im Film „Chew: A Star Wars Hairy“ – im Januar 2021.

Der Plot hat leider das Potenzial zur Negativ-Kritik: Han gerät ständig in einen selbstgewählten Schlamassel, aus dem er nur herauskommt, wenn er einen anderen Schlamassel wählt, der ihn zu einem erzwungenen Schlamassel bringt.

So klapperte man schnell das Einmaleins der galaktischen Trickbetrüger ab: Zugüberfall, verkleiden, Leute umhauen, Sprüche reißen, Sklaven befreien, ballern und Meteoriten ausweichen. Wobei immer mindestens ZWEI dieser Dinge gleichzeitig getan werden müssen, da sind die Autoren schon ziemlich eingefahren. – Zugegeben, das fühlt sich alles schon sehr nach Harrison Ford an, ist aber nur so überraschend wie Aschenbecher-Droiden in der Raucherecke.

Apropos Droiden: Erneut muss es mindestens einen menschenähnlicheren im Team geben, dazu ein paar nichtssagende Schrei… äh… Piephälse ohne … äh… Hals. Die werden dann halt befreit oder sind für kleine Gags am Rande zuständig. Und das war‘s noch längst nicht an SW-Klischees: Nahkämpfe und Schusswechsel gehen meistens zugunsten unserer Helden aus; Bösewichte sehen stets phantasievoll aus, können dafür aber nur grunzen und röcheln; Bergwerke und andere Einrichtungen sind wie immer so ge(un)sichert, dass drei Leute sie problemlos übernehmen können; die starke Frauenfigur sieht hübsch aus, kann mit ihren 56 Kilo aber noch kräftig zuhauen (Hashtag Aua-Amazone); Chewbacca hat lustige „Dialoge“ und jeder Handlungsort wird EXAKT nur 10 Minuten gezeigt.

Einerseits ist das schon faszinierend, wie gut man all diese Franchise-Elemente aufarbeitet und sie so perfekt vermischt, dass man Episode 1-3 nur noch für einen beklemmenden Horrorclown… äh… Horrortraum halten kann. Andererseits ist das schon so auf Nummer sicher, dass man nach den letzten drei SW-Filmen schon das Gefühl hat, dass es mal wieder Zeit für ein Reboot ist. Zu viel Perfektionismus – wer wüsste das besser als ICH? – macht nun mal unbeliebt. Und wenn es das nicht ist, dann könnten russische Troll-Bots immer noch auf den Frauenfiguren rumhacken.

„Wir Droiden werden hier nicht mal bedient. Dabei bediene ICH sogar die Zuschauersucht nach One-Linern und amüsanten Einwürfen.“ – Unfehlbar: Das fehlende Fehlen amüsanter Nebenfiguren. Stören tat’s mich allerdings nicht, da man es mit dieser Figur nicht übertrieb. Und auch einen mehrarmigen Piloten zeigte man [SPOILER]-bedingt nur ein paar Minuten lang.

Ab und an fühlt sich der Film nicht ganz organisch an. Warum z.B. Solo ständig von einer Gaunerei in die nächste schliddert, wird zwar brav erklärt (Frau! Geldnot! Will Raumschiff! Sonst Hucke voll!), fühlt sich am Ende aber doch nur wie eine Nummernrevue an. An den Emotionen der Figur sind die Set-Pieces nämlich gar nicht interessiert. Vielmehr achtete man darauf, ständig Dinge zu erklären, nach denen ich nie gefragt hatte: „Da, so kam er an seine Waffe!“, „Da! So traf er Chewbacca!“, „Da! So fand er sein Schiff!“, „Da! So fand er seinen zweiten Gesichtsausdruck!“ – Zwischendurch dachte ich glatt, dass DA mein neuer Alien-Vorname sein könnte, sooo konkret war das Gefühl, derartig angesprochen zu werden.

Okay, man übertreibt es selten mit diesen Momenten – ich persönlich bemerke sie halt nur, weil ich ein höchst sensibler Mensch bin (Börps). Andererseits: Wenn die stärkste Film-Emotion von Solo jene ist, dass er begeistert in den Überlichtstrudel des Millenium Falcon starrt, fühlt man sich auch als Unsensibelchen etwas veralbert, oder? Zumal er seine wiedergefundene Jugendliebe (die Frau, nicht das Schiff) nur wie einen Randcharakter behandelt. Was sie ja auch ist. Klar, sie ist ja nicht vor 1980 erfunden worden – und somit für die Macher uninteressant(er).

Aber ich wollte eigentlich nicht sooo viel meckern. Und für dieses „Weniger meckern“ hätte ich sogar eine gute Ausrede: Nach den CGI-mäßig eher überladenen Weltraumszenen kommt es nämlich zu einem soliden Finale. Wo man uns vorher mit Megaexplosionen, Weltraumstrudeln und Monsterwesen aus der Reserve (und das Franchise aus der Konserve) locken wollte, spielt das Ende fast ausschließlich in einem Raum. Kein Weltraum, kein Raumschiff, sondern ein Klassik-Raum. So ein Wände-Raum halt.

Es folgen ein paar Enthüllungen, wer wen hintergangen hat, ein netter Gastauftritt eines bekannten Charakters und auch ein gelungener Verweis auf die Anfänge der Rebellion. Die letzten Actionsszenen sind dann zwar undramatisch, nehmen aber endlich die Charaktere und ihre Motive ins Visier bzw. Fadenkreuz.

„Schatz, wollen wir wirklich auf Solos Fähigkeiten vertrauen?“ – „Klar! Sankt Disney hat ihn schon vor Jahren Vision als Auserwählten gesehen. Er hat es im Kaffeesatz auf seiner Kreditkarte ganz deutlich gespürt!“ – Diese beiden werden bestimmt mal bös ausgehen: Eigentlich mag ich diese Figuren ja. Sie sind nicht zu stark und (ganz knapp) auch nicht zu klischeehaft.

Am Ende gibt es dann noch etwas Fanservice (um ein Haar hätte Han dem Chewie zärtlich über den Handrücken gestreichelt?), die übliche Kultmucke und einen versöhnlichen Abgang an der Bühne rechts. Ja, ich sehe direkt den Alden Ehrenreich vor mir, wie er durch den Hinterausgang rausschleicht, durchatmet und dann in der kühlen Nachtluft davonstapft, während das Publikum drinnen noch verhalten klatscht/weint/sich aufregt…

Fazit: Zwischen „Was ist das für ein generischer Rotz!“ und „Superunterhaltsam! Bitte mehr davon – und fünf Bier dazu!“ kann ich eigentlich jede mögliche Reaktion verstehen. Denn am Ende des Tages ist dies ein Film, den niemand gebraucht hat. Andererseits kann man das natürlich von jedem Film behaupten.

Alle Beteiligten machen ihre Jobs teilweise hervorragend. Allen voran die Maskenbilder, Puppenspieler und Dreck-in-Landschaft-Verteiler. Umso trauriger stimmt es mich, dass man nicht MEHR aus Solo machte und seine Entwicklung weitaus gradliniger verlaufen ließ als die von jeder(!) anderer Figur in diesem Werk: Er war ein risikoliebender Haudrauf, wird zum Haudrauf und bleibt ein Haudrauf.

So hätte ich z.B. gerne mehr zu seiner Soldatenzeit gesehen (= wunderbar inszeniert!), als ihn mittels nervösem K(n)opfdruck sofort zum Schmuggler und Dieb umgebaut zu bekommen.

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Der Fanfilm mit dem Blankoscheck

Galaktische Grüße!

Wisst ihr noch? Damals? Die Star Trek Nacht auf Sat1 in den 90ern? Galaktische Grüße!Wisst ihr noch? Damals? Die Star Trek Nacht auf Sat1 in den 90ern? DAS waren noch Zeiten. Total bekloppte Zeiten, aber trotzdem noch Zeiten. Für ‘nen Appel (Nein, das ist kein cooler Smartphone-Slang, ihr… ihr jungen!) und ‘n Ei trauten sich die Fans noch Werke zu veröffentlichen, welche heutzutage höchstens als Werbung für Willis Handwerker-Workshop in Gelsenkirchen Bismarck durchgehen könnten. Doch man verwendete eine geheime Zutat, welche auf diese Fandom-Phase mit ein wenig Wehmut zurückblicken lässt: Herzblut. Das selbst ausgeschnittene Papp-Sternenflotten-Logo auf der vor Stolz aufgeblähten Brust unterschied man kaum vom Original und selbst Muttis Bügelbrett gab einen her-vor-ragenden Sternenzerstörer ab. Größter Schwachpunkt war da meist die Geschichte aus der Fanfiction-Klischee-Kiste. An Charakteren tauchte natürlich auf, was besonders populär war und Streifen, welche zu 96% aus Lichtschwertkämpfen bestanden (und selbstverständlich ausschließlich im Wald hinterm Haus spielten) waren keine Seltenheit. Lange Vorgeschichte mit ein wenig Sinn: Bei „Solo“ sieht es nicht viel anders aus. Denn es dauerte nicht lange, bis die Erbsen- und Geldhaufenzähler bei Disney riefen: Ein eigener Film für den Han muss… äh… ran. Und, oh Junge, es wurde die selbe Klischee-Kiste geplündert und unser kantiger Antiheld in Folge derart penibel ausgeleuchtet (wodurch man wohl den Film selbst vergessen hat), dass wohl selbst die Stasi bewundernd mit dem Kopf nicken würde. Wie kam man an den Falken? Check. Wie erhielt Han seinen Nachnamen? „Kopf vor lauter Plumpheit gegen die Wand hau“-Check. Trifft er auf seinen Kumpel Lando? Check. Wird gezeigt, wie er und Chewie sich das erste Mal treffen? Check. Kommt der Kessel-Flug vor? Check. Wie er seinen Blaster bekommt? Check. Wo er aufgewachsen ist? Check. Kurz, man merkt bereits zu Beginn, wie an diesen Film herangegangen wird und arbeitet als Folge eigentlich nur noch die obige Fanfilm-Strichliste (Motto: Erkläre alles und überlasse nichts der Fantasie!) in seinem Kopf ab. Überraschungen gibt es keine, was man bei „Hey, ich arbeitet jetzt für die Bösen“-Qi’ra immerhin vermieden hat. Und die Enthüllung des geheimen Strippenziehers am Ende hätte ich zwar NICHT vorhergesehen, aber die ganze Sache muffelt dafür stark nach einer Entscheidung des Gewinnopimierungs-Ausschusses von Disney/Marvel/Lucasfilm. („Hey, gibt es noch einen populären Charakter, welchen wir bis jetzt nicht in UNSEREN Filmen gezeigt haben?!“) Aber man muss zugeben, die Optik ist mit ihrer schon sehr perfekten Neuschöpfung des 70er-Jahre Looks des ersten Star Wars-Films echt gelungen. Während der Trek momentan auf strahlend weiße Großtoiletten mit Lensflare setzt, kommt wie schon bei „Rogue One“ der Schmuddelfaktor sehr gut rüber. WENN man denn etwas davon sehen kann. Denn, verdammt, ist dieser Film DUNKEL! Man erwartet fast, dass sich die Figuren pausenlos den Zeh stoßen oder gleich gegen eine Wand rennen. Schade eigentlich , da man so die schönen Kostüme, Kulissen und auch Alien-Puppen kaum bewundern kann. Fazit: Ein sehr vorhersehbarer Erklärbär von einem Film, welche über eine Menge guter Zutaten verfügt, aber in Sachen Story einfach nicht zünden kann. Extra schade, weil anscheinend zuerst eine stark unterschiedliche Version gedreht wurde, welche aber von den oben erwähnten Gewinnoptimierern noch einmal so richtig schön glatt und faltenfrei gebügelt wurde. Eine ca. 300 Millionen Dollar Investition, welche sich übrigens voll „gelohnt“ hat. Will Disney doch wegen Solo erstmal die Star Wars-Pipeline etwas runterdrehen. Nichts dagegen, muss Klapo auf „Die erotischen Abenteuer von Jabba the Hutt“ halt noch etwas warten. Wertung: 5 von 10 Punkten



