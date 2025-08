Erster Teaser zu „Star Trek: Starfleet Academy“ – Ein Bunt für’s Leben?

Diese Serie wird von mir heiß erwartet. Schließlich markiert sie (eventuell) das Ende der Secret Hideout-Produktionen in einer fernen Zukunft… Bis dahin müssen wir uns mit diesem Teaser begnügen, der uns auf hoffnungsvolle Weise zeigt, warum die Elemente „Morgenlicht, den gaaanzen Tag über!“ und „Ansprache, die man schon auswendig im Kopf hat“ niemals aussterben werden. Hier also eine kurze Absprache mit EUCH, wie ihr diesen Teaser findet. Freut ihr euch auf weitere Discovery-Geschichten mit SNW-Anstrich und „Sektion 31“-Plumpheit, oder ist das Vergnügen nur auf deren Seite?

Hier der erste Bewegt-Einblick:

…

…

Tja. Bevor ich mir den halben Hinterkopf unter die Fingernägel kratze, breche ich lieber das verlegene Schweigen.

Ich habe tatsächlich MEHR erwartet. Nicht unbedingt etwas, was mir gefällt, aber zumindest eine Bildsprache, die mal vom eingefahrenen Weg der letzten Jahre abweicht.

Denn erneut wird eine kitschige Bildsprache verwendet, die mit Orange-Tönen, hoffnungsvollen(?) Blend-Effekten, überstrahlenden Studiolichtern und wilden Farbkombinationen die Geschmacklosigkeit einer Clownsschule verbreitet, die den Berg runterrollt.

Nichts gegen das Antriggern von gewissen Neuronen, aber ein eigener Look wäre nett? Zumal die „dunkleren“ Momente, in der alle brav in „Full Metal Jacket“-Pose salutieren, fast genauso strahlend erscheinen wie die Knuddelszenen auf dem Flur.

„Hey, Leute! Sie haben mich in das Starship Troopers-Programm gesteckt!“ – „Super! Und vorher kommst du in meinen Schwitzkasten. Toll, wie groß das Universum unter meinen Achseln ist?“ – Wir dienen, um zu Cleanen: Irgendwie kommen hier seltsame Vibes auf. Früher wurden die militaristischen Elemente noch durch Bräsigkeit übertüncht. Das ist jetzt vorbei?

Ich kann gar nicht betonen, wie abschreckend ich die Buntheit und die abgeschmackten „Staun“-Bilder finde: Blick zum Meteoritenschauer, kleiner Seitenlinser zu den Wolken in Form einer Atombombenexplosion, mit dem Finger auf Planeten am Nachthimmel zeigen…

Unweigerlich bekommt man das Gefühl, dass Nordkorea hier ein eigenes Weltraumprogramm bewerben will, an dessen Ende man entweder als Kanonenfutter endet – oder Triebwerke mit giftigem Pflanzenschutzmittel ausschrubben muss.

Auch eine Tanzszenen darf nicht fehlen, eine Art Feiermoment, das gegenseitige Anfassen der Hände („Unfassbar, Julio! Dass diese zarten Finger einst den Tod für alle Wesen auf Bombshell Prime gebracht haben!“) und das Öffnen von Schiebetüren, durch die bekannte Stars treten („Robert Picardo! Der ist bestimmt totaaal positiv, kompetent und präsent – und erhält nicht die „Picard“-Behandlung aus dem Jahr 2020!“)…

„Dieser Sisko muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. MUSS er ja auch. ICH bin immerhin seine Nachfahrin!“ – Weg mit dem Propheten-Plaque: Um wie viel wetten wir, dass wir nun „irgendwas“ zu diesem Thema sehen werden? Entweder wird man Avery Brooks mit falschen Versprechungen noch mal ranholen („Du darfst 20 Minuten Jazz spielen und die besten Momente aus ‚Far Beyond The Stars‘ zitieren!“). Oder wir sehen einen neuen Darsteller. Mit der Begründung, dass ihm im Wurmloch ein Koffer mit biblischen Wundern auf den Kopf gefallen ist.

Die Sprecherin all dieser Texte ist … die neue Chefin auf dem Campus? Und gleichzeitig Ausbildungs-Captain?

Ich habe Holly Hunter nicht erneut gegoogelt, aber die Art, wie sie spricht und dabei seltsam mit dem Kopf zittert, weist auf eine Behinderung hin? Real oder gespielt…? Nicht, dass mich DAS stören würde, aber irgendwas passt mit der Körpersprache nicht:

Fahrig, widersprüchlich, beim Hinsetzen auf den Kommandostuhl (ab 0:12) quasi in Kackstellung – oder in solch demütiger Erwartung vor den Tiefen des Weltraums, dass die ersten Missionen besser durch den Vorgarten stattfinden sollten?

Und dass sie bei ihrer großen Begrüßung (1:34) schlaff auf/an einer Plexiglasscheibe hängt, wirkt auch nicht sonderlich dynamisch?

Klar, wir bekommen am Schluss noch schnell einen Bösewicht(?!), der die alten TOS-Melodie anpfeift, aber auch DAS zeigt ja eher, wie verschwurbelt die Autoren im eigenen Kopf sind? Allein die Idee, dieses „Bekenntnis“ mittels eines zwielichtigen Charakters zu präsentieren!

Und nebenbei bemerkt: Mit „schönen Eastereggs“ hat das auch nichts mehr zu tun.

Diese Showrunner würden Picards Kampf gegen einen Teebeutel auch mit TOS-Gornkampf-Musik unterlegen…?

„Jonny! Die wichtigste Frage ist noch gar nicht geklärt: Warum ist Heimscheißer nicht zur Party gekommen?“ – „Nun, das riesige ‚S‘ auf unseren Uniformen würde ihn zu sehr in Bezug auf seine Profession anheizen.“

Der Gesichtsausdruck verrät es: Tig Natarro ist ungläubig vor Freude darüber, wie sie es mit ihrer Figur (nebst Nullsummen-Schauspiel) in dieses Discovery-Spin-Off geschafft hat. – Darauf eine Runde Zitronen für alle!

„Wir sterben, um zu leben!“ – Schrei(et)t voran: Ob man den militaristischen Unterton mit einer positiven Botschaft des Forschens verquicken kann? – Ich denke schon. Schließlich gibt es alle 5 Explosionen ein großes Topfschlagen auf Deck 7. Mit anschließendem Schmink-Tutorial.

„Wir werden boldly go’en! Wo noch keiner zuvor war! Und dann noch mal dorthin! Nur dann halt weiter rechts!“ – Geht es nur mir so, oder werden diese Trek-Ansprachen nach dem zwanzigsten Male auch nicht frischer?

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich nicht begeistert bin von diesen Bildern. Das Epische und Gewichtige entwächst ausschließlich den schnellen Schnitten. Und der Musik – was man bei Discovery auch Monate vorher stets so gehalten hatte.

Am Ende dreht man sich mit Anschwung eh hundertmal im Kreis („Ich bin der einzige Klingone hier, Schnief.“ – „Würde ein Sexabenteuer mit deinem schwulen Lebengefährten deine Trauer lindern?“). Zumal ich nicht glaube, dass man uns glaubwürdige(!) Außenmissionen für solche Jungspunde zeigen wird.

Und wenn es die nicht geben sollte, müsste sogar das Teenie-Drama die Kohlen aus dem Feuer holen.

Und Teenie-Drama wurde bei „Discovery“ und „Strange New Worlds“ ja auch nie besser – trotz all der Übung.

In Bezug auf die ganzen „liebevollen“ Details (Der Klingone hat ein rotes Strähnchen! Auf dem Hauptquartier stehen 14 einsame Solar-Panele!) kommt Anfang 2026 in jedem Fall viiiel Arbeit auf uns zu…

von Klapowski am 27.07.25 in Neuigkeiten