Aufgewacht und Zugedeckt: Klap & Spark sind bald zurück.

Guten Tag. Sie kennen uns vielleicht nicht mehr. Wir sind Klap & Spark, die unerfolgreichsten Reviewer westlich des Transporterpuffers.

Leider mussten wir für ein paar Monate aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Die Gründe hierfür waren ebenso vielfältig wie uninteressant. So waren wir unter anderem waren in Grönland unterwegs, um für einen Bekannten zu testen, was man für Glasperlen und Gummibänder so eintauschen kann.

Ein weiterer Grund war, dass uns die letzte Episode „Strange New Worlds“ moralisch zerstört hat. Denn bei einem kurzen Blick auf unsere Dilithiumkristall-Sanduhr (das war so Ende August 2025) stellten wir fest, dass wir nun schon 8 Jahre Kurtzman-Trek besprachen. Diese Erkenntnis war zu viel. – Die Symptome: Stoßweises Erbrechen, dazu das Vergessen sämtlicher Passwörter für Zukunftia.de, für Windows 11, für die „AOL-350-Gratisstunden-Test-Internet-CD“ und der eigenen Hutgröße.

Erst mehrere Trailer mit mehreren bunt gewandeten Knaben in Mädchenkleidung (oder umgekehrt?) ließen uns aufhorchen: War es schon soweit? War die lang erwartete Serie „Starfleet Academy“ bereits in der Kinderdisco eingetrudelt? – Ein weiterer Blick auf einen Jung-Klingonen mit konkaven Schulterpolstern und ebenso konkaver Männerbrust machte es uns klar:

Ja, Kurtzman-Trek war in die letzte Phase getrudelt. Wild balancierend auf rollenden Alcopop-Flaschen würde bald die Episode 1.01 eintrudeln. Gefolgt von der viel schlechteren Folge 1.02. Nur noch getoppt von der etwas weniger qualitativen 1.03… ?

Und somit geschah es: Ich kaufte mir schnell einen neuen PC (reichen 512 GB RAM für das Review? Teuer genug war’s ja!) und forderte Sparkiller auf, unsere grafische Bewertungsskala um ein Kellergeschoss zu erweitern.

Daher: Bleibt dran. Oder kommt wieder. Oder auch nicht.

Denn: Das hier schaffen wir auch noch.

Das Ende ist in Sicht.

(*Wild blinzelnd den Horizont herbeiwink, der irgendwie die Umrisse von Alex Kurtzman trägt*)

