Aufgewacht und Zugedeckt: Klap & Spark sind bald zurück.
Guten Tag. Sie kennen uns vielleicht nicht mehr. Wir sind Klap & Spark, die unerfolgreichsten Reviewer westlich des Transporterpuffers.
Leider mussten wir für ein paar Monate aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Die Gründe hierfür waren ebenso vielfältig wie uninteressant. So waren wir unter anderem waren in Grönland unterwegs, um für einen Bekannten zu testen, was man für Glasperlen und Gummibänder so eintauschen kann.
Ein weiterer Grund war, dass uns die letzte Episode „Strange New Worlds“ moralisch zerstört hat. Denn bei einem kurzen Blick auf unsere Dilithiumkristall-Sanduhr (das war so Ende August 2025) stellten wir fest, dass wir nun schon 8 Jahre Kurtzman-Trek besprachen. Diese Erkenntnis war zu viel. – Die Symptome: Stoßweises Erbrechen, dazu das Vergessen sämtlicher Passwörter für Zukunftia.de, für Windows 11, für die „AOL-350-Gratisstunden-Test-Internet-CD“ und der eigenen Hutgröße.
Erst mehrere Trailer mit mehreren bunt gewandeten Knaben in Mädchenkleidung (oder umgekehrt?) ließen uns aufhorchen: War es schon soweit? War die lang erwartete Serie „Starfleet Academy“ bereits in der Kinderdisco eingetrudelt? – Ein weiterer Blick auf einen Jung-Klingonen mit konkaven Schulterpolstern und ebenso konkaver Männerbrust machte es uns klar:
Ja, Kurtzman-Trek war in die letzte Phase getrudelt. Wild balancierend auf rollenden Alcopop-Flaschen würde bald die Episode 1.01 eintrudeln. Gefolgt von der viel schlechteren Folge 1.02. Nur noch getoppt von der etwas weniger qualitativen 1.03… ?
Und somit geschah es: Ich kaufte mir schnell einen neuen PC (reichen 512 GB RAM für das Review? Teuer genug war’s ja!) und forderte Sparkiller auf, unsere grafische Bewertungsskala um ein Kellergeschoss zu erweitern.
Daher: Bleibt dran. Oder kommt wieder. Oder auch nicht.
Denn: Das hier schaffen wir auch noch.
Das Ende ist in Sicht.
(*Wild blinzelnd den Horizont herbeiwink, der irgendwie die Umrisse von Alex Kurtzman trägt*)
Ihr seid nicht zu beneiden … oder doch, wenn Ihr noch ein funktionsfähiges CD-ROM Laufwerk für die ominöse AOL-CD besitzt. … für jede einzelne CD gab es die 365-Gratis-h von AOL, oder?
Willkommen zurück!
Sehr gut, that’s the spirit!
Alex Kurtzman ist ja auf dem roten Teppich zur „Starfleet Academy“-Serie gefragt worden, wie es mit ihm und „Star Trek“ weiter geht.
Er hat geantwortet: „Nothing I can share publicly, but I have reason to feel the future is bright.“
Das muss natürlich nichts heißen, schon Seth MacFarlane war „optimistic“.
Aber vielleicht gibt es ja noch gaaanz viele Zukunftia-Reviews zum Kurtzman-Trek.
Klapo und Sparki zu Daniel und Jens! So als sinnstiftendes Fernziel! Notfalls moderiert von Benjamin Stõwe ;)
…im Wäschekeller des Maritim Hotel in Bonn.
Willkommen zurück. Schön, dass es weitergeht!
Schön von euch zu hören. Ich hoffe, es geht euch beiden gut und ich freue mich auf neue Beiträge hier.
tach auch !
Welcome back KlapSpark !
Ich kann Euch gut verstehen; Kurtz*brech TREK ist doof.
Mal sehen wie doof die Akademie wird.
Gruß BergH
Ich gebe der Academy eine Chance, weil ich mich sehr gut an meinen verheerenden ersten Eindruck von Next Generation erinnern kann.
Kein schneidiger Captain Kirk, sondern ein missgelaunter französischer Glatzkopf.
Ein zahmer Klingone.
Ein billiger Spock Ersatz in Gestalt eines Androiden.
Ein weinerliches Wunderkind, das ständig das Schiff rettet.
Am allerschlimmsten:
Eine Psychotante, bei der sich weinerliche Crew Mitglieder ausheulen konnten.
Das hätte es bei Kirk nie gegeben!
Dabei geblieben bin ich nur, weil wir damals nichts hatten.
Schließlich wurde es doch noch gut.
Könnte ja nochmal klappen.
Schön, dass Ihr wieder da seid.
Willkommen zurück!
Spoilernd kann ich schon mal sagen, dass der Holodoc zu meiner maßlosen Überraschung seine Standard-Stimme von Staudinger hat. (Bei „Prodigy“ ja leider nicht.)
„Ich bin Arzt und kein Synchronsprecher!“
Erstaunlich. Stefan Staudinger wollte doch mit fast 76 eigentlich keine Serienprojekte mehr übernehmen. Aber vielleicht ist die Rolle auch nicht so zeitintensiv. Na gut. DANN schaue ich mir die Serie an. Aber nur die Szenen mit dem Holodoc.
Sind in den ersten beiden Folgen auch die besten Szenen, zumindest blitzt da zwischendurch der Doctor auf. Ansonsten, das typische Kurzmann Zeugs und starfleet 90210. Aber die kleine Betazoide ist niedlich. Womit ich mich heutzutage schon zufrieden gebe. Und Moppel Merida ist nicht aufgetaucht. Auch positiv.
Ich habe nur kurz reingehört, weil ich die Folgen auf englisch gesehen habe, aber Staudinger klang zumindest in der Szene, in der ich zur deutschen Fassung gewechselt bin, erstaunlich jung und vital.
Yep, gleicher Tonfall wie bei erster Aktivierung des MHN… das Alter hört man Stefan Staudinger nicht an
Apropos „Moppel Merida“. Die ist inzwischen wohl eher „Ozempic Merida“, wie man in diesem Video sehen kann.
Ich muss sagen, dass ich immer noch positiv gestimmt bin, schlechter als DSC und PIC kann es nicht werden
… auch bekannt als berühmte letzte Worte.
Mir hat ein Freund nach Trumps Intervention in Venezuela geschrieben: „Schlimmer geht immer“.
Die Lebenserfahrung bestätigt das.
Absolut Schlimmstes erwartend, muß ich die Pilotfolge fast loben. Relativ sympathisch und kurzweilig statt kurtzweinig.
Die Effekte auch nicht so matschig. Vermutlich wurden 80% des Budgets in die erste Folge gesteckt.
„muß ich die Pilotfolge fast loben. Relativ sympathisch und kurzweilig statt kurtzweinig.“
Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 12 39 900
Bitte nicht zögern anzurufen, das ist keine Schande.
Die dortigen Spezialisten kommen selbst mit einem Fall wie deinem klar. Vermutlich.
:-)
Darem (zu seinem vulkanischen Ausbilder): Sir, gibt es einen Mythos über eine Klugscheißer-Weltraumratte, die ein Raumschiff in Gefahr bringt, weil sie ihre Mutti anrufen will?
Caleb: Oder über einen Schuppenjungen mit Minderwertigkeitskomplexen wegen seines winzigen Fisch-Penis?
Immerhin weiß man, dass solche Dialoge nicht von ChatGPT stammen!
die erste Folge war nicht so mies wie viele meinen, aber ich mag Caleb Mir absolut gar nicht. Keine Ahnung, wie man mit dem als Hauptcharakter die Serie mögen soll.
Wie… was?
Wer war weg?
Wo ist eigentlich http://www.stus.de abgeblieben.
Ach ja:
AOL-CDs habe ich auch noch in Schubladen (aus PC-Zeitschriften…), müssten in Summe so ca. 985 Stunden sein.
Wollt ihr?
Willkommen zurück