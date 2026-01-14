Film- und Serienkritiken

Der Latinum-Standard des Star Trek Universums

„Star Trek – Starfleet Academy“ – 1.01 – „Kids These Days“ – Review
Heute 01:32
von AdmiralHeinzWescher
Heute 01:07
von frank
Heute 00:48
von frank
Gestern 23:29
von Kazaril
Gestern 19:19
von BergH60
Gestern 16:37
von logan3333
Gestern 12:48
von BergH60
Gestern 10:33
von DerSascha
Gestern 10:30
von derSascha
Gestern 08:26
von JP57
am 16.01.
von Serienfan
am 16.01.
von Grinch1969
Aufgewacht und Zugedeckt: Klap & Spark sind bald zurück.

Guten Tag. Sie kennen uns vielleicht nicht mehr. Wir sind Klap & Spark, die unerfolgreichsten Reviewer westlich des Transporterpuffers.

Leider mussten wir für ein paar Monate aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Die Gründe hierfür waren ebenso vielfältig wie uninteressant. So waren wir unter anderem waren in Grönland unterwegs, um für einen Bekannten zu testen, was man für Glasperlen und Gummibänder so eintauschen kann.

Ein weiterer Grund war, dass uns die letzte Episode „Strange New Worlds“ moralisch zerstört hat. Denn bei einem kurzen Blick auf unsere Dilithiumkristall-Sanduhr (das war so Ende August 2025) stellten wir fest, dass wir nun schon 8 Jahre Kurtzman-Trek besprachen. Diese Erkenntnis war zu viel. – Die Symptome: Stoßweises Erbrechen, dazu das Vergessen sämtlicher Passwörter für Zukunftia.de, für Windows 11, für die „AOL-350-Gratisstunden-Test-Internet-CD“ und der eigenen Hutgröße.

Erst mehrere Trailer mit mehreren bunt gewandeten Knaben in Mädchenkleidung (oder umgekehrt?) ließen uns aufhorchen: War es schon soweit? War die lang erwartete Serie „Starfleet Academy“ bereits in der Kinderdisco eingetrudelt? – Ein weiterer Blick auf einen Jung-Klingonen mit konkaven Schulterpolstern und ebenso konkaver Männerbrust machte es uns klar:

Ja, Kurtzman-Trek war in die letzte Phase getrudelt. Wild balancierend auf rollenden Alcopop-Flaschen würde bald die Episode 1.01 eintrudeln. Gefolgt von der viel schlechteren Folge 1.02. Nur noch getoppt von der etwas weniger qualitativen 1.03… ?

Und somit geschah es: Ich kaufte mir schnell einen neuen PC (reichen 512 GB RAM für das Review? Teuer genug war’s ja!) und forderte Sparkiller auf, unsere grafische Bewertungsskala um ein Kellergeschoss zu erweitern.

Daher: Bleibt dran. Oder kommt wieder. Oder auch nicht.
Denn: Das hier schaffen wir auch noch.

Das Ende ist in Sicht.

(*Wild blinzelnd den Horizont herbeiwink, der irgendwie die Umrisse von Alex Kurtzman trägt*)

von Klapowski am 14.01.26 in All-Gemeines

Kommentare (28)

  1. phip sagt:
    14. Januar 2026 um 19:45 Uhr

    Ihr seid nicht zu beneiden … oder doch, wenn Ihr noch ein funktionsfähiges CD-ROM Laufwerk für die ominöse AOL-CD besitzt. … für jede einzelne CD gab es die 365-Gratis-h von AOL, oder?

  2. Bolleraner sagt:
    14. Januar 2026 um 20:17 Uhr

    Willkommen zurück!

  3. Serienfan sagt:
    14. Januar 2026 um 22:32 Uhr

    Sehr gut, that’s the spirit!

    Alex Kurtzman ist ja auf dem roten Teppich zur „Starfleet Academy“-Serie gefragt worden, wie es mit ihm und „Star Trek“ weiter geht.

    Er hat geantwortet: „Nothing I can share publicly, but I have reason to feel the future is bright.“

    Das muss natürlich nichts heißen, schon Seth MacFarlane war „optimistic“.

    Aber vielleicht gibt es ja noch gaaanz viele Zukunftia-Reviews zum Kurtzman-Trek.

  4. Yole sagt:
    15. Januar 2026 um 00:12 Uhr

    Klapo und Sparki zu Daniel und Jens! So als sinnstiftendes Fernziel! Notfalls moderiert von Benjamin Stõwe ;)

  5. Halbnerd sagt:
    15. Januar 2026 um 07:20 Uhr

    Willkommen zurück. Schön, dass es weitergeht!

  6. Ferox21 sagt:
    15. Januar 2026 um 09:16 Uhr

    Schön von euch zu hören. Ich hoffe, es geht euch beiden gut und ich freue mich auf neue Beiträge hier.

  7. BergH60 sagt:
    15. Januar 2026 um 09:52 Uhr

    tach auch !

    Welcome back KlapSpark !

    Ich kann Euch gut verstehen; Kurtz*brech TREK ist doof.
    Mal sehen wie doof die Akademie wird.

    Gruß BergH

  8. 20thcenturyman sagt:
    15. Januar 2026 um 11:39 Uhr

    Ich gebe der Academy eine Chance, weil ich mich sehr gut an meinen verheerenden ersten Eindruck von Next Generation erinnern kann.

    Kein schneidiger Captain Kirk, sondern ein missgelaunter französischer Glatzkopf.

    Ein zahmer Klingone.

    Ein billiger Spock Ersatz in Gestalt eines Androiden.

    Ein weinerliches Wunderkind, das ständig das Schiff rettet.

    Am allerschlimmsten:

    Eine Psychotante, bei der sich weinerliche Crew Mitglieder ausheulen konnten.
    Das hätte es bei Kirk nie gegeben!

    Dabei geblieben bin ich nur, weil wir damals nichts hatten.

    Schließlich wurde es doch noch gut.

    Könnte ja nochmal klappen.

  9. JP57 sagt:
    15. Januar 2026 um 12:04 Uhr

    Schön, dass Ihr wieder da seid.

  10. Daniel sagt:
    15. Januar 2026 um 12:47 Uhr

    Willkommen zurück!

  11. Serienfan sagt:
    15. Januar 2026 um 14:50 Uhr

    Spoilernd kann ich schon mal sagen, dass der Holodoc zu meiner maßlosen Überraschung seine Standard-Stimme von Staudinger hat. (Bei „Prodigy“ ja leider nicht.)

    • Bolleraner sagt:
      15. Januar 2026 um 16:00 Uhr

      „Ich bin Arzt und kein Synchronsprecher!“

    • G.G.Hoffmann sagt:
      15. Januar 2026 um 16:11 Uhr

      Erstaunlich. Stefan Staudinger wollte doch mit fast 76 eigentlich keine Serienprojekte mehr übernehmen. Aber vielleicht ist die Rolle auch nicht so zeitintensiv. Na gut. DANN schaue ich mir die Serie an. Aber nur die Szenen mit dem Holodoc.

    • Agentbauer sagt:
      15. Januar 2026 um 16:48 Uhr

      Sind in den ersten beiden Folgen auch die besten Szenen, zumindest blitzt da zwischendurch der Doctor auf. Ansonsten, das typische Kurzmann Zeugs und starfleet 90210. Aber die kleine Betazoide ist niedlich. Womit ich mich heutzutage schon zufrieden gebe. Und Moppel Merida ist nicht aufgetaucht. Auch positiv.

    • Serienfan sagt:
      15. Januar 2026 um 16:55 Uhr

      Ich habe nur kurz reingehört, weil ich die Folgen auf englisch gesehen habe, aber Staudinger klang zumindest in der Szene, in der ich zur deutschen Fassung gewechselt bin, erstaunlich jung und vital.

    • Agentbauer sagt:
      15. Januar 2026 um 17:08 Uhr

      Yep, gleicher Tonfall wie bei erster Aktivierung des MHN… das Alter hört man Stefan Staudinger nicht an

    • Serienfan sagt:
      15. Januar 2026 um 17:18 Uhr

      Apropos „Moppel Merida“. Die ist inzwischen wohl eher „Ozempic Merida“, wie man in diesem Video sehen kann.

    • Kazaril sagt:
      15. Januar 2026 um 17:52 Uhr

      Ich muss sagen, dass ich immer noch positiv gestimmt bin, schlechter als DSC und PIC kann es nicht werden

    • phip sagt:
      15. Januar 2026 um 21:33 Uhr

      … auch bekannt als berühmte letzte Worte.

    • JP57 sagt:
      16. Januar 2026 um 11:14 Uhr

      Mir hat ein Freund nach Trumps Intervention in Venezuela geschrieben: „Schlimmer geht immer“.

      Die Lebenserfahrung bestätigt das.

  12. Chris sagt:
    16. Januar 2026 um 06:05 Uhr

    Absolut Schlimmstes erwartend, muß ich die Pilotfolge fast loben. Relativ sympathisch und kurzweilig statt kurtzweinig.
    Die Effekte auch nicht so matschig. Vermutlich wurden 80% des Budgets in die erste Folge gesteckt.

    • Sparkiller sagt:
      16. Januar 2026 um 09:51 Uhr

      „muß ich die Pilotfolge fast loben. Relativ sympathisch und kurzweilig statt kurtzweinig.“

      Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

      Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 12 39 900

      Bitte nicht zögern anzurufen, das ist keine Schande.
      Die dortigen Spezialisten kommen selbst mit einem Fall wie deinem klar. Vermutlich.

    • JP57 sagt:
      16. Januar 2026 um 11:15 Uhr

      :-)

    • Serienfan sagt:
      16. Januar 2026 um 13:47 Uhr

      Darem (zu seinem vulkanischen Ausbilder): Sir, gibt es einen Mythos über eine Klugscheißer-Weltraumratte, die ein Raumschiff in Gefahr bringt, weil sie ihre Mutti anrufen will?

      Caleb: Oder über einen Schuppenjungen mit Minderwertigkeitskomplexen wegen seines winzigen Fisch-Penis?

      Immerhin weiß man, dass solche Dialoge nicht von ChatGPT stammen!

    • Kazaril sagt:
      16. Januar 2026 um 17:48 Uhr

      die erste Folge war nicht so mies wie viele meinen, aber ich mag Caleb Mir absolut gar nicht. Keine Ahnung, wie man mit dem als Hauptcharakter die Serie mögen soll.

  13. jcneal sagt:
    16. Januar 2026 um 08:27 Uhr

    Wie… was?
    Wer war weg?
    Wo ist eigentlich http://www.stus.de abgeblieben.

    Ach ja:
    AOL-CDs habe ich auch noch in Schubladen (aus PC-Zeitschriften…), müssten in Summe so ca. 985 Stunden sein.
    Wollt ihr?

  14. Dingens sagt:
    16. Januar 2026 um 13:32 Uhr

    Willkommen zurück

