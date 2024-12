Kurzfilm „765874: Unification“ und Dokumentation „William Shatner: You Can Call Me Bill“

Heute zu viel Spaß gehabt? Trotz Blick in die Tagesschau & den Rasierspiegel zu wenig an den Tod gedacht? – Dem kann man abhelfen! Denn mit dem 7-minütigen Nahtoderlebnis von Kirk (das danach bekanntlich zum Langtoderlebnis wurde) erfahren wir endlich, was nach dem Ende vom 7. Kinofilm passierte. Außerdem gibt es bei Amazon Prime derzeit die Doku „Call Me Bill“ zu sehen, in der unser allererster Lieblingscaptain anderthalb Stunden über sein nahes Ableben sinniert. Nun ja, und natürlich über seine Karriere. Aber das konnte ich kaum hören. Mir waren zu viele Tränen in die Ohren gelaufen…

„William Shatner: You Can Call Me Bill“ (2023)

Hat man jetzt schon so lange (das alte) Star Trek verfolgt, dass selbst die Dokus langsam weinerlich werden?

William Shatner sitzt hier in einem dunklen Raum, beantwortet unhörbare Fragen aus dem Off, sammelt feuchte Ränder an den Lidern und erzählt von toten Hunden, kraftvollen Pferden, dem Ende seines Lebens, seinen Bühennauftritten und sonstigen Rollen – und ja, Star Trek ist immerhin zu ca. 50% dabei.

Das alles wirkt oft melancholisch, wie er verfrühter Nachruf. Wie verfrüht auch immer ein Nachruf sein kann, wenn die Person darin 93 Jahre alt wird…?

Aber gut, anders geht es inzwischen nicht mehr.

Star Trek nach „alter Manier“ ist nun seit über 20 Jahren tot. Und Kirk „endete“ im Kino vor genau 30 Jahren. Hier bleibt halt nur noch die Träne-im-Knopfloch-Betrachtungsweise übrig, um sich dem Thema „Star Trek“ zu nähern. Immerhin hatte Shatner ja bereits 2011 mit dem Film „The Captains“ mit Scott Bakula halbnachdenklich in den Staub geblickt, mit Stewart angenehm geplaudert und sich von Avery Brooks zeigen lassen, wie man live vor der Kamera wahnsinnig wird.

Da sei ihm ein NOCH persönlicherer Abschied von Herzen gegönnt.

Heute also geht es darum, dass Bill niemals seine Urenkel wird aufwachsen sehen. Dass Bäume im Untergrund kommunizieren, alle Menschen verbunden sind (auch NACH der millionenfachen Abschiebung? Muss da noch mal nachhaken…) Und dass er Kirk stets so angelegt hat, dass er Humor verströmen kann, gerade WEIL er autoritär ist.

Manches war für mich neu, manches nur etwas neu (er fand seinen Tod in „Generations“ zu düster) und maaaanches sogar dezent blöde. Zum Beispiel, dass man Kirk-Doppelgänger, Kirk-Formwandler & Kirk-Androiden anders spielen muss als den Original-Kirk.

Trotzdem habe ich diesen trauerbekloßten Einblick in Shatners Philosophie und alte Western-Rollen sehr genossen. Hier ist nichts zu spüren vom oft berichteten Schürzenjäger-Shatner, vom Egomanen-Shatner und „Muss unbedingt auch mal Regie führen“-Shatner.

Und mit was wurden diese ewig gleichen Personenklischees weggelassen? Mit recht!

Schon heute schäme ich mich für Dinge, die ich vor 25 Jahren gesagt oder geschrieben habe. Niemals würde ich mich vor die Kamera setzen und sagen: „Odyssee im Weltraum war mal der ödeste Film, den ich je gesehen habe.“ – Vielmehr würde ich wohl auch einen auf Kirk machen und das Weltraumbaby beweinen, während ich den schwarzen Monolithen in meinem Vorgarten umarme – irgendwas von „unabänderliche Kantigkeit des Menschseins“ murmelnd.

Somit ist diese Dokumentation vielleicht nicht der beste oder Einblick-bringendste Rückblick auf Star Trek, aber eine sehr passende Abrech… Anrechnung von allem, was Shatner je geben wollte, konnte, durfte, musste.

Dass manches etwas oberflächlich klingt (dass wir alle baumwurzelgleich verbunden sind, hätte man z.B. im Alien-Kontext doch ausbauen können?), stört da wenig. Denn genauso stochern ja auch die alten Fans inzwischen in Erinnerungen, in den ewig gleichen Vor- und Nachteilen des Franchises in den 60ern, 80ern, 90ern.

Ja, hier holt mich Shatner an der taschentuchübersäten Haltestelle ab, an der ich seit „Discovery“ eh schon wartend stand.

Daher: Ruhig mal angucken.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

„765874: Unification“

Zugegeben, der Kurzfilm ist eher eine Technik-Demo als eine Trek-Neuerfindung. Und dennoch ist dieses Werk von „OTAY Inc.“ und den Roddenberry-Erben VIEL mehr als das.

Zum vielleicht ersten Mal werden die alten Figuren so gelungen per KI und der „Digital Prosthetic Technology“ zum Leben erweckt, dass man FAST in diesen Szenen versinken kann. Der Schauspieler Sam Witwer wurde hier zu Kirk, der hier nach seinem Tod durch eine „Anderswelt“ streift.

Ob dies das Paradies ist, eine finale Gehirn-Zuckung oder etwas ganz anderes (der Nexus aus dem Film?), spielt dabei keine Rolle. Denn der Kurzfilm thematisiert hier nichts außer den Bildern, die alle superschön sind. Klar, manchmal blitzt eine geringe Künstlichkeit über den Bildschirm (war das ein Wabern?), aber im Prinzip hätte man diesen wortlosen Nachklapp direkt ans Ende von „Generations“ schneiden können, ohne Fackeln und Heugabeln der alten Greenscreen-Hasser zu beschwören.

Neben den drei verschieden alten Kirks (die aus TOS, Zorn des Khan, ST7) gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Saavik und natürlich Spock – der ebenfalls im Sterben liegt.

Mehr muss man eigentlich wissen, daher:

Bildgewalt, nur halt ohne Gewalt: Dass man auf konfrontative Sequenzen verzichtete (es gibt z.B. keine Rückblicke auf Kämpfe, abstürzende Raumschiffe oder sterbende Söhne) wirkt aus heutiger Sicht nicht mal Oldschool. Denn in den 60ern hätte man das vielleicht ebenfalls „krawalliger“ inszeniert?

Komischerweise kommt man keine Sekunde darauf, dass dieser Totentanz mit einem – hoffentlich jetzt gerade – noch lebendem William Shatner geschmacklos oder technokratisch sein könnte. Viel mehr drängt sich der Gedanke auf, was zum Henker CBS und Paramount in den letzten Jahren eigentlich getrieben haben, um 200-Millionen-Dollar-Bomben ohne Herz zu zünden, obwohl ein 20-Millionen-Dollar-Werk (um einfach mal irgendeinen Bitcoin-Gegenwert zu nennen; der Kurzfilm war garantiert günstiger) völlig ausreichen würde, um irgendwas mit Herz und Verstand zu erschaffen.

Besonders fällt auf, wie gut getimet jede einzelne Sekunde wirkt, wie perfekt die Bildelemente erscheinen. Vergleicht man das mit Nahtod-Erlebnissen bei z.B. Doktor Culber oder den generellen Verabschiedungen am Ende von DISCO (Staffel 5), so steht dieses kleine Kleinod einfach für sich. Breitbeinig und hemdsärmlig wie Kirk selbst, aber trotzdem so gefühlvoll wie Deanna Troi nach dem Gefühls-Gangbang.

Ein ganz tolles, kleines Werk, dem gerne noch weitere KI-Fanfilme folgen dürfen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

(Und wenn zukünftig geredet wird, habe ich auch nichts dagegen)

