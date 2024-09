Paramount goes Skydance: Endlich neue Eigentümer – oder Eigentümlichkeiten?

Zukunftia berichtete immer wieder mal über die „Zukunft“ von Paramount, vor allem in Hinsicht auf unser geliebtes Star Trek. Denn wo andere auf den Social-Media-Platzhirschen namens Disney Plus einhauen, interessiert UNS vor allem der Konzern mit dem Sisyphos-würdigen Berg im Logo. Denn der hat immerhin schon mal ein paar Jahrzehnte gute SF abgeliefert. Und zu dessen Zukunft gab es in den letzten Wochen einiges zu lesen… Schnallt euch vorher aber ab! Denn warum sollten WIR nicht durch die Windschutzscheibe fliegen, so wie alle anderen Beteiligten?

Zuletzt überschlugen sich die Gerüchte zu Paramount monatlich. Immer mehr Konzerne bekundeten Interesse an diesem angeschlagenen Mediensoldaten, dessen „Paramount+“-Start in (z.B.) Deutschland mit gellendem Jubel begleitet wurde – der bestimmt nur zufällig wie „Häää?“, „Weeer?“ oder „Wattehaddedud’nda?“ klang.

DANN kam dann der milliardenschwere Filmproduzent David Ellison (41) ins Spiel, Sohn des Oracle-Gründers Larry Ellison. Bekannt ist er vor allem durch seine Produktionsfirma Skydance. Am Ende half dessen Angebot von rund 8 Milliarden Dollar, um sich (z.B.) gegen den Medienmanager Edgar Bronfman Jr. durchzusetzen, der nur 6 Milliarden einsetzen wollte.

[Ist das eigentlich der falsche Zeitpunkt, um auf die hohen Käsepreise im Supermarkt hinzuweisen?]

Das Ganze ist zwar noch deutlich komplizierter (es geht um Stimmrechts-Anteile, mögliche Aktionärsklagen und die alte Eigentümern Shari Redstone, die 2,4 Milliarden für ihre Aktien erhalten will), aber am Ende des Tages bin ich positiv gestimmt, dass die Finanzelite dieser Welt sich zu einem guten Schlussdeal durchringen wird.

Für diese Fähigkeit sind diese Personen schließlich die intellektuellen Stützen unserer Gesellschaft geworden.

Unter anderem werden noch mal 1,5 Milliarden Dollar in die Hand genommen, um Paramounts Schulden zu tilgen…

„Das neue Paradance wird modern, zukunftsweisend und fresh!“ – „Und wann geht das los?“ – „Diese Floskeln? Erstmals? Hm… 1950er, 1960er Jahre, würde ich sagen.“

Viel interessanter ist für uns aber, was diese Abschlüsse künstlerisch und strategisch bedeuten. Und zwar für unsere kultige Lieblings-SF-Reihe namens (*auf Spickzettel schiel*) Star Trek.

Wie ist er also drauf, der David Ellison, der tatsächlich der Chef der Paramount-Skydance-Fusion sein wird?

Nun, als Produzent verantwortete er bereits einige Haudrauf-Movies, die mal mehr oder weniger erfolgreich ankamen. Genannt seien da auszugsweise: „World War Z“ (2013), „Star Trek Beyond“ (2016), „Top Gun: Maverick“ (2022) oder die letzten beiden „Terminator“-Filme (2015, 2019), die ICH persönlich beim Lebenslauf ins Impressum mogeln würde.

Handfeste (schwammige) Aussagen von ihm sind da schon schwerer zu finden. Trotzdem konnte ich ein paar Sachen auftun:

• So berichtete Ellison im August beim Sender CNBCTV – siehe oben -, dass KI, multimediale Vernetzung und Cloud-Gedöns den Dienst Paramount+ wieder auf Spur bringen solle. Das ist aber so standardmäßig-diffus, dass man daraus wenig ableiten kann. Werden z.B. die Drehbücher über KI geschrieben? Oder betrifft das die Suchfunktion, die mir Kochshows vorschlägt, weil ich vor 3 Jahren mal einen Fantasy-Film geschaut habe?

• Dazu kommen haufenweise Youtube-Videos, die aber eher in den Bereich „Gerüchteküche“ gehen. So soll es z.B. so sein, dass jene Trek-Produktionen gecancelt werden, die noch nicht begonnen (= angefilmt) wurden. Weitere Gerüchte handeln davon, dass man Alex Kurtzmans Firma „Secret Hideout“ zurück- oder rausdrängen wolle. Das sei aber schwierig, da – ich paraphrasiere – die Voreigentümer anscheinend mehrere Erst- bis Zehntgeborene dem dunklen Drehbuch-Lord namens Alex überschrieben haben sollen.

• Andererseits darf man sich fragen, wie viel Selbstkritik Skydance aufbringt, da sie jahrelang in Sachen Trek mit Secret Hideout zusammengearbeitet haben („Star Trek – Beyond“, „Star Trek Into Darkness“). Auch lesen sich die meisten Produktionen in deren Timeline eher lahm. So kommt auf jedes erfolgreiche Werk á la „Top Gun: Maverick“ (den ich übrigens kitschig und nichtssagend fand) solche Anti-Knüller wie „Spy Kids: Armageddon“, „Baywatch“ und „Geostorm“.

Und auch deren Serie „Foundation“, die für Apple+ entwickelt wurde, trägt die Handschrift moderner TV-Unterhaltung: Wenig Inhalt, optisch aber hochgebürstet und auf möglichst viele Episoden verteilt. Langzeit-Kultfaktor: Etwa auf dem Level von essbarem Butterbrotpapier.

• Gefunden habe ich das Originalzitat nicht, aber bei „Bloomberg Technology“ wurde davon gesprochen, wie wichtig Ellison das „Storytelling“ sei. Allerdings in Verbindung mit „moderner Technologie“.

Erneut: Was meint man damit? TikTok-Folgen? Verschiedene Enden je Serienepisode, je nach persönlichem Geschmack? Deals mit YouTube oder Tinder? Gerade Letzteres würde zumindest gut zu „Strange New Worlds“ passen… („Daten wie Spock? Und danach direkt im Lifestream von den Kollegen ausgelacht werden? Melden Sie sich jetzt an!“)

• Nur für’s Protokoll: In 2022 ging Skydance eine Partnerschaft mit RedBird Capital Partners und dem chinesischen Tencent ein – ingesamt für 4 Milliarden Dollar, laut der eigenen Skydance-Webseite. Die Chinesen sind inzwischen für alle möglichen Deals bekannt; Qualität gehört im filmischen Bereich eher selten dazu. Es sei denn, man ist Fan von z.B. „Moonfall“ (2022), „Monster Hunter“ (2020) oder „Men in Black: International“ (2018).

Zukunftia meint:

Abwarten und Gift trinken. So lobenswert nach vielen Jahren des (objektiven!) Paramount-Herumkrebsens JEDE Änderung und Bewegung erscheint, so wenig Vertrauen darf man inzwischen in unsere ollen Schlagwort-Jongleure haben.

Sätze wie „Wir wollen wieder mehr Fokus auf die Drehbücher legen“ muss man immer mittels Skydance-Produktionen wie „The Greatest Beer Run Ever“ (2022) auf Glaubwürdigkeit abklopfen. Und ja, vielleicht ist dieser Film – immerhin mit Russell Crowe! – sogar TOLL, aber noch mehr beeindrucken würde es mich, wenn Skydance so was wie z.B. „Orville“, „Dune“ oder „Absoluter SF-Geheimtipp Nummer 6“ produziert hätte.

Die generelle Richtung in Hollywood geht eh weg von tiefschürfenden, langfristig geplanten Werken. Auf jedes „House of The Dragon“ kommen derart viele Fließbandproduktionen und ChatGPT-Experimente, dass zumindest SF-Fans gut daran tun, einfach mal 2-3 Jahre abzuwarten, welches Werk überhaupt mal die ersten „vielversprechenden“ Episoden übersteht.

(Wo sind eigentlich die Leute, die beim Robo-Drama „Raised By Wolves“ oder beim SF-Kindergeburtstag „Lost In Space“ total ausgeflippt sind? Immer noch am Feiern?)

Man spürt zwar oft noch die „Kraft des Pitches“ („Raumschiffe! Aber aus Käse! Und in der zweiten Staffel aus Mortadella!“), aber die guten Drehbucharbeiter, die mit dem staubigen Kugelschreiber ein Drehbuch korrigieren und mit der Penetranz eines alten Buchhalters die Ecken abfeilen, die gibt es derzeit nicht. Wo sind sie, die alten Autoren, die 7 Tage im Autorenraum diskutieren, ob die Sternenflotte nun eine Monarchie oder eine Demokratie sein soll?

Nichts Neues also – bisher jedenfalls.

Gerüchte, dass z.B. die „Starfleet Academy“-Serie durch Skydance noch gestoppt werden könnte, nehme ich daher auch nicht zuuu ernst. Das 15.000 Quadratmeter große Set soll immerhin schon fertig sein – und laut Kurtzman tolle Blicke auf „Messehallen, ein Amphitheater, Bäume, Laufstege, mehrere Klassenzimmer und einen beeindruckenden Blick auf die Golden Gate Bridge“ zeigen.

Klar, das Set könnte man für eine BESSERE Version als für den üblichen Kurtzman-Krawall nutzen, aber angesichts der ganzen Verträge im Hintergrund („Set gehört uns! Und außer Tilly und Bonanza darf da nichts stattfinden, sonst Vertragsstrafe.“) sind das Wunschträume von naiven Alt-Fans.

