„Star Trek – Lower Decks“ – 4.09 – „What’s Eating Beckett Mariner?“

Ich weiß, ich sage das jedes Mal. Und fast immer ist es gelogen, um mein Review ausgewogen und weltoffen wirken zu lassen. Ader heute stimmt es: Die Grundideen dieser Episode haben mich total eingenommen. In „Was isst Becky?“ gibt es Charaktermomente, Caretakermomente und die berühmten Undertakermomente. Wobei man letztere auch zugunsten von mehr Momentaufnahme-Momenten hätte fallen lassen können. Denn wie so oft kommen die wirklich guten Figurenzeichnungsszenen stets 22 bis 25 Minuten zu kurz.

Genauer:

– Ich wollte wissen, WER ehemalige Föderationspromis im gesamten Quadranten assessin… assasi… assesin… tot machen tut.

– Ich wollte wissen, ob man Mariner endlich auf die dringend benötigte Valium-Diät setzt.

– Ich wollte wissen, ob die Vulkanierin mir auch diesmal so gut gefällt, weil sie meist der einzige Ruhepool ist. Also NEBEN meinem ständigen Pausieren, um in ein relativ unbeachtetes Review zu schreiben, dass ich z.B. oft pausiere.

Doch vor diesen Klärungen gab es natürliche viele andere Ideen. Und manche fand ich sogar recht clever. Wie die Rüge des planetarischen Parkwächters an den Captain, doch nicht einfach mitten im belebten Orbit aufzutauchen. Was eigentlich logisch ist – die Anflugzone am Mond ist viel respektvoller!

Schön daher auch, dass das Schiff danach (Stichwort: subtiler Humor) extra langsam und wenig episch zum Trabanten schleicht.

Das wird von den Zuschauern aber keiner bemerken, da man sich verbal vorher so verausgabt hat, dass alle Schulhof-Neuronen noch fröhlich zucken dürften. Von wegen „Sternenflotte nicht den Arsch abwischen wollen“ und „ein lieber kleiner Captain sein“.

Solcherlei Dialog-Dämonologie ist meist gar nicht nötig.

Hier wird nebenbei bemerkt, dass der Planet „New Axton“ weniger Charme besitzt als „Old Axton“ – bei mehr Kriminalität. Solche lakonischen Einschübe machen MIR ja am meisten Spaß. Ein bisschen wie bei alten LucasArts-Adventures (fast nix gespielt, aber ich kenne trotzdem alle Sprüche!). Da möchte man direkt die rotzigen Gags runterpegeln. Mit eine Skelettarm natürlich.

Derweil sitzt die Standardgruppe auf einem fremden Planeten fest. Der übrigens sehr ansprechend gezeichnet ist. Da will man das Szenario (nebst roter Lichtstimmung) fast in einem Studio der 60er aufstellen. Als Matte-Painting für TOS. Die Animationen und die Details sind generell immer sehr gut bei Lower Decks.

Orange beleuchteter Daumen – mit leichtem Überblend-Effekt – rauf!

Schade nur, dass der Inhalt da abermals durchrauscht wie edler Gin durch ein hübsch tapeziertes Abwasserrohr. Denn obwohl Gin und Rohr eher hochwertig sind, wird beides irgendwie falsch eingesetzt… Gerne hätte ich z.B. mehr von dem Ferengi und Romulaner gesehen (= Freundschaft!).Und das dann auch gleich in einer DS9-Episode mit SNW-Budget und Beteiligung von Vince Gilligan (= Breaking Bad).

Danke vorab.

Wirklich toll war – im Prinzip – auch die Star-Wars-Wüstenstadt in der Parallelhandlung. Nur echt mit Details wie eine Ferengi-Frau mit Schoßhündchen und einer drittklassigen Spelunke („Die Schwarzmarkt-Informationen sind da weniger zuverlässig.“). Ich meine es Ernst, wenn ich sage: Die LD-Macher sind als Autoren richtig, richtig GUT! Was man als Laie vielleicht nicht immer wahrnimmt. ICH bin da mit meinem kreativen Output ja anders – von der Wahrnehmung her.

(*auf die vielen Pimmel an der Redaktions-Klowand zeig*)

Hier fehlt es lediglich am Willen, einem anderen Grundauftrag oder an Zeit, all dieses Autorenkönnen zu einem wahrhaft trekkigen und/oder urkomischen Kult-Vergnügen umzuzwirbeln.

„Hey, Boimler! Ist das nicht ein schöner Sonnenuntergang?“ – „Aua, ich kann das nicht genießen. Habe so komisches Zeug in den Schuhen. Wie nennt man das?“ – „Uninteressante Haupthandlung.“ – Jetzt ein Butter(b)rot auspacken: Irgendwie sehe ich hier das Panorama eines 80er-Jahre-Zeichentricks vor mir. Allerdings nicht lange. „Danke“ für’s Rumzappeln, Boimler.

Der perfekte Dialog wartet in der zweiten Episodenhälfte auf uns: Mariner sitzt mit einem Klingonen in einer Höhle fest und erklärt diesem, warum sie so aufbrausend ist. Das hätte man Eins-zu-Eins in einer stinknormalen Trek-Episode bringen können!

Äh, in einer aus den 90ern… Für das neuere Zeug wirkte sie zu fokussiert und ausgewogen. Und geweint hat auch keiner.

Im Ernst: Wie der kluge Klingone erklärte, dass Mariner ihre tote Freundin nicht ehrt, weil diese ihr Leben gegeben hat, damit andere Forschen können, da hatte ich leichte Gänsehaut. Zwar Zeichentrick-Gänsehaut (*mit Kugelschreibermine auf Oberarm herumdrück*), aber diese Szene war so stark, wie sie nur sein konnte.

Und die Sequenz ging sogar über 4(!) Minuten. Ein kleiner Schritt für eine Anarcho-Trickserie, ein großer Schritt für mein Grundgefühl. Genau DAS fordere ich seit 4 Staffeln! Schreibt das bitte mit. Ihr seid ja manchmal etwas schwer von Begriff, was meine Kritikpunkte angeht…

Aus diesem Grund gehe ich auf das Ende der Episode gar nicht groß ein. Wie üblich gibt es da Anspielungen (Die Puppe aus der TOS-Folge „Pokerspiele“, die gar keine Puppe ist), die Rettung vom Planeten und unrealistische Zeichentrick-Action auf der Hülle eines Klingonischen Schiffes.

…

…

Zugegeben, mit der letzten Bemerkung machte ich mich vielleicht lächerlich. Aber: Doch nur vor EUCH, die ihr diese Serie zeitnah konsumiert.

Solche Leute kann man eh nicht ernst nehmen.

„Ich habe einen schweren Verlust erlitten.“ – „Ein Familienmitglied? Ein Kollege?“ – „Nö, das Star-Trek-Mojo von damals. Es ist fort.“ – Gemütlich tut sich gütlich: Ob Mariner sich nach dieser Therapiestunde zum Besseren wandelt, müssen wir erst sehen. Ich tippe lediglich auf Tobsuchtsanfälle, bei denen sie zukünftig „Ich hab’ Grrrründe!!“ brüllt.

Übrigens hatte Vulkanierin T’Lyn diesmal nichts zu tun.

Schade.

Und angesichts meiner Verliebtheit auch irgendwie … unlogisch?

Fazit:

Wenn man einfach nur auf die guten Details achtet, ist das hier köstliche Unterhaltung! Zum Beispiel auf den verletzten Klingonen nach einem Glassplitter-Regen: „Dieser Planet… hat keine Ehre!“

Und eigentlich sollte man jede Szene nach Beleuchtungseffekten, Details am Bildrand, lakonischen Nebensätzen und dem eigenen ATEM absuchen – denn ohne krampfhafte Dauermeditation bemerkt man viele Positivmerkmale nicht.

Somit bin ich abermals in der undankbaren (aber glücklicherweise unbeachteten) Position, hier ein solides Werk zu bewerten, das mir einerseits einen Ständer bereitet, mir am Ende des Tages aber trotzdem am Allerhärtesten vorbeigeht.

Die Geschichten um zusammengewürfelte Orte, Verschwörungen, TNG/TOS-Anspielungen und Aliens sind weiterhin so egal, wie die gelungenen Details es nicht sein sollten.

Für die 4 Minuten Ernsthaft-Trek gibt es aber eine dicke Aufwertung. Selten so gelacht!

Und zwar vor Anerkennung des soliden Handwerks.