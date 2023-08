„Star Wars – Ahsoka“- Review zu Episode 1.01

Nachdem New-Trek mir oft null gefällt, gehen wir mal auf das andere Franchise mit dem Shareholder-verordneten Bonus an Ausverkauf & Lieblosigkeit: Star Wars. Nachdem ich „Boba Fett“ & „Obi-Wan“ wegen schlechter Kritiken habe ausfallen lassen („Mandalorian“ war toll, machte mir leider trotzdem keinen Spaß…?) und ich für „Andor“ keine Zeit hatte, steigen wir einfach mal beim neuen Zungenbrecher-Namen ein. Und falls dieses Review irgendwie nicht online geht, reviewe ich einfach die nächste Serie. Die paar Tage könnt ihr ja auch noch abwarten?

Inhalt: Wisst ihr besser als ich. Ende des Imperiums. Diverse Gefangene/Befreite. Verschwundene Figuren. Mythosse. Böse Buben im Hintergrund. Rebellische Personen investigieren ruhelos. Großer Krieg (Ver. 14.0) droht.

Besprechung:

Als jemand, der in den letzten Monaten nur Star Trek-Produktionen gesehen hat (wird man so zu einem … Siff-Lord?), musste ich natürlich staunen, wie toll die erste Episode hier aussah:

– Die Kulissen wirken [w/f]ertig und ändern sich auch alle paar Meter innerhalb eines Schiffes. Schwafelrunden vor den immer gleichen Düster- oder Glänze-Flächen sind selten.

– Die Schiffe haben wuchtigen Wumms. Fast mag man an echte Modelle denken. Woanders wird man mit Texturen abgespeist, die mit Feenstaub und Weltraumnebeln zusammengehalten werden.

– Menschen haben hier unterschiedliche Uniformen an. Oder sind gar keine Menschen.

– Beleuchtung, Timing, Schnitte und Kameraperspektiven wirken wertig. Wenn ich alle paar Sekunden einen geeigneten Screenshot „finde“, machen Serien generell etwas richtig.

„Diese Ruine wird dein … Ruin sein! Taschakkah, bei der Macht von Grayskull.“ – Kein Humor, bis trotzdem einer lacht: Solche Dialoge fallen definitiv NICHT. Und ich bin mir unsicher, ob dieses Bierernste mir bei Star Wars extrem GUT oder GAR NICHT gefällt. Darüber müsste ich nach der ersten Folge echt noch mal schlafen. Glück gehabt: Was anderes kann man danach eh nicht machen?

Wer Ahsoka ist, warum sie so krass ist & wichtige Infos hat, weiß ich „natürlich“ nicht. Oder habe es vergessen, weil mein Hund das Lore-Video gefressen hat. Was mich unbeleckt an die Sache herangehen lässt.

Wobei ich vorab skeptisch war, weil es bei SW anscheinend nur zwei Arten von Leuten gibt:

1.) Leute, die voll krasse Fähigkeiten haben und alle umhauen können (für die Jedi oder das Imperium).

2.) Leute, die wichtige Baupläne, Routen, Codes oder Sternkarten auf ihrem Zehnagel tätowiert haben und daher Leute aus Kategorie 1 zur Unterstützung brauchen.

3.) Personen, die angeblich irgendwas anderes wollen/können, am Ende aber in Kategorie 1 oder 2 fallen, wenn man ehrlich ist.

Tja. Und Ahsoka ist eher die Kämpferin. Und trotzdem schlau.

Sie löst z.B. in Alientempeln irgendwelche Säulen-Dreh-Rätsel, die bei „Uncharted“ wegen schlechter Innenbeleuchtung durchgefallen waren. Auch fräst sie sich durch den Boden, um irgendwo reinzukommen (Hashtag Lichtschwert-Fahrstuhl). Irgendwie sexy guckt sie auch, was wohl am Augenaufschlag liegt. Und zwar VOR und NACH dem Kampf mit aggressiven Droiden – der übrigens richtig gut inszeniert ist. Eben eine starke Heldin für den weiblichen & männlichen & wahlgenitalen Zuschauer.

Und das meine ich gar nicht negativ.

Nur: Es muss natürlich noch etwas Charakter dazu kommen, sonst ist es (zumindest bei mir) Essig mit dem großen Binge-Marathon.

Und in Bezug auf die Charakterwerte ist die erste Episode eher entschleunigt. Manche sagen „Es nimmt sich Zeit“, andere vielleicht „Mach schneller, muss die anderen 42 SW-Serien noch gucken!!“…

Wichtig ist hier nicht Ahsoka als Person, sondern die gefundene Sternkarten-Kugel, die Identität von den beiden Jedi-Cosplayern, der verschwundene Turnvater Jahn Grandmaster Thrawn und natürlich… der Schlüssel für die erwähnte Sternkarten-Kugel.

„Haben wir alle Anspielungen und Querverweise in die Maschine eingepflegt, Huyang?“ – „Der Admin sagt, dass sie dieses befriedigte Rülpsen von sich gegeben hat, Meisterin.“ – Platz da, jetzt rollt die Franchise-Walze: Ich mag ja nicht jeden Verweis kapiert haben, aber allein das lange Zeigen von (z.B.) verschiedenen Lichtschwert-Modellen und die Kunstpause nach gewissen Namen sagen mir: Hier dürfen Fans genüsslich in die eigene Hose greifen.

Ja, meint ihr etwa, wir finden ein wertvolles Artefakt und fangen dann direkt mit dessen AUSWERTUNG an? Wie lange läuft so eine Thrawn-Suche im Schnitt? 3 Jahre?

Und dann wäre da noch die nächste Hauptfigur. Commander Sabine Wren. Die saust lieber mit dem Schwebemotorrad über den Highway, statt an der Jahresfeier zur Befreiung vom Imperium teilzunehmen. Tja, starke Figuren wollen lieber den Wind in den Haaren spüren, statt sich bei Zeremonien auf geländerfreien Schwebeplattformen vor dem Wind zu fürchten.

Auch nach 30 Minuten habe ich noch keine Ahnung, was außer dem einmalig hingenuschelten Satz „Gibt sonst Krieg“ eigentlich auf den Spiel steht. Außer der Gefahr, dass ich mir die Namen falsch merke:

Der verschollene Ezra. Die neckische Sabine. Der staatlich zugelassene Kuuult-Droide Huyang. Der Politik-Opa (HIER bin ich mir sicher in Bezug auf den Namen). Ein gewisser Baylan Skoll. Eine Welt namens Arcana. Nicht zu vergessen die „Hexen von Dathomir“. – Noch eine Kelle Buchstabensuppe, Schatz?

Klar, alles wichtige Figuren und Orte. Streng nach Drehbuch-Statuten auf Links, Rechts oder Mittendrin gebügelt. Dramaturgisch sinnvoll angeordnet? Sicherlich. Aber mitreißend und mit einem Quäntchen Seele vermischt? Eher weniger.

„Schneller, ich muss heute noch 12.000 Kubikmeter Unabhängigkeit und 300 Kilometer Selbstbewusstsein registrieren lassen!“ – Unter den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein: Bürofachkraft Sabine hat heute mal vor der großen Unabhängigkeitsfeier Feierabend gemacht. DAS sind die Dinge, wo man als Zuschauer mitfühlen kann. DAS und das verspielte Durchschlittern unter geparkten Raumgleitern.

Das müffelt für mich wie frisch ausgepackte Hardware aus China. Nach Styropor, Ozon und diesem Fabrikgeruch, bei dem man sich fragt, ob man für eine Playstation 5 wirklich Lungenkrebs riskieren möchte.

Zumal – und das sage ich als großer „Breaking Bad“- und „Sopranos“-Fan – sind die Dialoge 30-40% zu laaangsam vorgetragen. Was kein Problem wäre, wenn Inhalt oder Schauspielerei auf einem hohen Level wären. Aber weder emotional noch inhaltlich passiert hier was Herausragendes.

So dass ich immer wieder geistig abschaltete, wenn gesichtsgelähmte Krassheits-Avatare ständig von (k)alten Zeiten schwärmten:

„Jemanden auszubilden ist herausfordernd. (Kunstpause) Bestimmt hatte es dein Meister manchmal schwer mit dir.“ (Sehr lange Kunstpause)

„Anakin schloss meine Ausbildung nie ab.“ (mittlere Kunstpause, eingespielte Lacher und Ausflipp-Rufe der Fans. Sie hat Anakin gesagt!)

Dieses humorfreie Herumreiten auf Ausbildungen, Geschichtsbüchern, abgebrochenem Training, verlorener Ehre, Ritualen und Exilen kommt mir eh dröge vor… Klar, für japanische Traditionalisten muss das der Himmel sein („Oh, eine Samurai-Serie mit Plastiktüten auf dem Kopf! Banzaaai!“), ich finde es dramaturgisch aber öde.

Game of Thrones hat das alles 15 Stufen besser gemacht?

Nicht mal das eher „untypische“ Ende mit Sabine – nach einem schnellen Kampf – hat meine Gucklust noch mal beflügelt. Im Gegenteil:

„Ach, dann ist die also erst mal weg? Na toll, einen Namen umsonst gemerkt! Ich bin raus.“

„Sag deinem Schöpfer schon mal Lebewohl!“ – „Dem Gotte Mammon? Ist das nicht unser aller Schöpfer!?“ – Die Franchise-Flamme bei der Geduldsfadenröstung: Irgendwie sind Lichtschwert-Kämpfe eine interessante Sache. Man hinterfragt sie nicht, kann sich aber auch nicht vorstellen, dass es bei Star Trek in JEDER zweiten Folge einen Bathlet-Kampf geben müsste.

Mir ist klar, dass Ahsoka ein Kultcharakter ist, der sich waaahnsinnig viel aufgebaut haben muss. Unter anderem hohe Epilepsiequoten bei Zuschauern der animierten Serie(n)?

Aber als Quereinsteiger, der einfach nur ein grimmig dreinschauendes Tentakelköpfchen sieht, das sich ebenfalls als Klischee-Kellnerin verdingt, muss ich sagen: MUSS man das abfeiern, oder macht man das nur, weil man auf der SW-Convention sonst was mit dem (Pf)Lichtschwert verpasst bekommt?

Fazit: Ihr fandet dieses Review oberflächlich und nichtssagend? – Na dann: Willkommen bei „Ahsoka“. Wo diese beiden Adjektive nicht nur zu Hause sind, sondern jeden Tag rauschende Partys mit Ihren Franchise-Futzis feiern.

Ja, die Serie sieht gut aus, macht SW-Ultras möglicherweise froh und hat die üblichen Zutaten an Bord (= böse Fake-Jedis auf der Durchreise; Schnitzeljagd mit Schnetzelschwertern durch mehrere Space-Sektoren), aaaber so wirklich frisch und spannend mag’s nicht wirken.

Und ich HABE schon 97% aller neuen Serien-Episoden verpasst – und bin trotzdem gelangweilt vom ewig gleichen Erzählmodell (= alle krass außer Mutti; süße Roboter & Haustiere geben emotionalen Rückhalt; die Bösen spielen gern Verstecken; die Guten verlegen ihre Karten und Autoschlüssel am anderen Ende der Galaxie).

Charakterstudien, neue Horizonte („Hey, sollen wir mal was komplett OHNE Jedis und Imperium spielen?! Was ist mit dem zweiten Planeten von Links?“) oder Action mit „Aha“- und „Oho“-Effekt habe ich nicht gefunden.

Stattdessen ist das alles in Episode 1 schon so lahm und formelhaft, dass man sich lieber das Gewürzboard von Sabine anschaut – oder andere Details im Hintergrund. Und gerade die erste Episode sollte doch Lust auf’s Weiterschauen machen?

Somit verzichte ich auf die zweite Episode, die ich eigentlich auch noch sehen wollte müsste.

Aber ICH habe auch nur eine begrenzte Anzahl Augen zum Einschlafen zur Verfügung!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM