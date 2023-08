„Babylon 5: The Road Home“ – Das Review zum Animieren der Fans

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Verdammt, auch ein blinder Spark findet mal ein Korn. So auch in sei— meinem Kommentar damals zum Trailer:

„Die Geschichte springt anscheinend auch auf den mittlerweile SEHR ausgelutschten „Multiverse“-Zug auf. […] Erzählerisch bleibt dadurch nur wenig Raum für was Neues. Sheridan hat zu Beginn wohl einen Moment voller Zweifel was seinen Job angeht, aber durch die selbstfindenden Erlebnisse im Verlauf des Films ist wieder alles knorke. Noch einen Schmatzer für Delenn und Abspann.“

Und Recht hatte er, dieser Ich! Denn bereits die Ausrede für den Start der Multiversum-Abenteuer von Sheridan war leider sehr krampfig („Ja, das ist ein toller neuer Chroniton-Reaktor. Komisch, mein Präsident, dass dies Ihnen gegenüber NIE erwähnt wurde??“). Andererseits haben WIR ja auch immer Einweihungsfeiern in nuklearen Reaktoren so ganz ohne Schutzwände („Noch etwas Sekt, eure Zweiköpfigkeit?“).

Danach geht es jedenfalls ab auf eine nostalgische Reise ohne jeden roten Faden. Wie der aktuelle Marvel-Trend buddelt JMS in der Schublade beliebter Momente und Charaktere ohne dass man dabei das Gefühl hat, wirklich etwas NEUES zu sehen. Und, ganz ehrlich, der Zathras-Gag ist spätestens jetzt durch. So wie die meisten anderen eher flachen Gags in diesem Film, welche oft in unangebrachten Momenten vorgetragen werden. Diesen Mix hatte man im Original besser drauf.

Manche Zeitlinien wirken auch etwas bizarr. Das entspannte Suff-Chillen von Londo und Ivanova im Liegestuhl kurz vor der Zerstörung der Erde erinnert eher an eine surreale Vision, als ein tatsächliches Ereignis. Etwas besser waren Momente wie der mit „G’Kar“ am Rande der Existenz. Wobei die „Der Beobachter verändert das Beobachtete“ Ansprache ruhig etwas intensiver und vor allem kürzer hätte ausfallen können. An die großen B5-Momente von damals kam das leider nicht ran.

Fazit: Als lose Ansammlung kleiner netter „Was wäre wenn“-Szenen nicht verkehrt, aber für eine große spannende Gesamtstory ist es einfach zu durcheinander. Für mich ist das Multiversum im Allgemeinen aber sowieso langsam ausgekaut. Statt interessanter Geschichten wird dieses meist nur zum Produzieren von Fan-Orgasmen verwendet („DREI Spider-Männer, die alle aufeinander zeigen!? Hnnngrrr!!“) und auch hier war es nicht soooo viel anders („5.000 Zathrasse, die alle arm dran sind!? Hnnngrrr!!“). Kurz, Picard Staffel 3 lässt grüßen. Hier wie dort wird der Großteil der angenehmen Ausscheidungen im Gehirn allein durch ein Wiedersehen mit geliebten Charakteren und Standorten verursacht.

Dabei reicht dafür doch bereits unsere wöchentliche Tour durch die Zukunftia-Redaktion?