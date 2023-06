Babylon 5: The Road Home – Animationsfilm bereits fertig und bald daaaa!

Mit EXKLUSIVER Verspätung NUR hier auf Zukunftia! Bereits vor Wochen hatte Serienmacher J. Michael Straz… Stracyn… der JMS nicht nur die Existenz sondern direkt auch die Fertigstellung eines Animationsfilms in der Welt von Babylon 5 angekündigt. Kurz darauf verriet er dann auch noch den Titel „The Road Home“ inklusive nettem Foto, bei welchem ich wirklich nichts gegen einen Druck für die Wand hätte:

„Da, Spark! Endlich etwas Neues von meiner liebsten Raumstation! Aber als Experte fallen mir natürlich sofort all die kleinen Änderungen am Design auf. Was haben die bloß mit meinem schönen Deep Space Nine angestellt?! Schluchz!“