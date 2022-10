Scheintod eines Franchise? – Die Datenanalyse zum Star Trek-Niedergang

Bei Silvesterfeiern ist dies ein beliebtes Gesprächsthema: Wie erfolgreich ist eigentlich das neue Star Trek?

Nun, PC-Games.de und Bezahl-mich-fuer-Werbung-und-gib-mir-Tiernamen.com sind sich hier (un)erstaunlich einig: Noch nie sei Star Trek so erfolgreich, so teuer, so beliebt, mit so vielen Ablegern (wie eine Sumpfpflanze?), mit so viel Botschaft, begeisterten Fans und Halligalli auf dem Hexenberg ausgestattet. Wir wollen mit unseren bescheiden Mitteln herauszufinden versuchen, ob das stimmt.

Kleiner Spoiler: Wir konnten es nicht herausfinden. Aber wir haben eine starke Vermutung.

Dieser Text wurde von Sparkiller und Daniel Klapowski verfasst.

Zahlen, bitte!

Überraschenderweise rückt die Mutterfirma CBS nur selten handfeste Einschaltquoten raus. Und dann auch nur zum gleichnamigen Free-TV-Sender CBS:

So gab es bei CBS (ohne Abo, nur die erste Folge), Premiere, erste Staffel, 2017:

10 Millionen Zuschauer

https://www.vulture.com/2017/09/star-trek-discovery-premiere-ratings-cbs-all-access.html

Bei CBS (ohne Abo) hagelte es bei der ersten Folge, erste Staffel, im Jahre 2020 dann:

1,7 Millionen Zuschauer

https://www.giantfreakinrobot.com/ent/star-trek-discovery-ratings.html

Die erstmaligen 10 Millionen sind hierbei gar kein so übler Wert – lassen einem bei einem so großen Franchise wie „Star Trek“ aber auch nicht die Hutschnur vor Erstaunen hochgehen. Aber okay, bei jeder Serie muss sich das Gezeigte über die Zeit beweisen. Und im Idealfall mit jedem Jahr ein paar Zuschauer MEHR überzeugen.

Vor allem jene, deren Hobby mit dem Begriff „Mundpropaganda verbreiten“ zusammengefasst werden kann.

Zum Vergleich: Die erfolgreichsten Serien (aus 2020/2021) wie z.B. „FBI“, „CSI“ und andere Abkürzungen mit Mörderpistolen-Bezug schaffen gerne mal 10 Millionen – oder deutlich mehr. Und das auch am Ende ihrer Laufzeit, nicht nur bei der gehypten Pilotepisode.

Und vielleicht – wenn wir mal ganz verrückt sind – auch noch 1-2 Jahre später, bei einer Wiederholung.

Dagegen stinkt „Discovery“ bei CBS (ohne Abo) in der letzten Folge der ersten Staffel (2020) schon deutlich ab:

1,6 Millionen Zuschauer

https://tvseriesfinale.com/tv-show/star-trek-discovery-season-one-ratings/

Gestern, Heute, Borgen

Klar, das Geschäft hat sich über die Jahrzehnte geändert. Wo man früher auf die Zahlen kurz nach der Ausstrahlung schielte, muss man heute einen ganzen Sack an Streaming-Zahlen und Mehrfachauswertungen auswerten. Und diese werden dann auch noch ANDERS berechnet. So stellt sich z.B. immer wieder die Frage, wie Netflix aktuelle View-Zahlen ermittelt: Gilt ein Produkt als „angesehen“, wenn es komplett geguckt wurde? Oder nur wenige Sekunden? Zur Hälfte? Bei Mondschein oder nur dann, wenn man dabei eine Sahnetorte in der Hand hält?

(Was bei klassischen 90er-Trekkies eh als gegeben gelten sollte.)

Und im Zweifel zählt sowieso nicht, welche Folge wie lange GESCHAUT (oder vorgespult) wurde, sondern nur, ob der Streamingdienst genügend aktive KUNDEN behält. Wozu dann wohl auch ich eine Weile gehörte, da ich mir „Discovery“ auf Netflix LEGAL und auf DEUTSCH anschauen wollte. (Ich habe zur Buße natürlich 20 Ave Maria gebetet. Und auf Netflix 50 alte DS9-Episoden nachgeholt.)

Somit landen Serien – oder besser: „MARKEN“ – dann in einem komplizierten Zahlenbrei, bei dem man mittels irgendwelcher Kennziffern darstellen muss, wie wahr(scheinlich) es nun ist, dass nun EIN bestimmtes Produkt beim Erfolg „mitgeholfen“ hat. Sprich: Psychologie-Abbildung durch Zahlen. Erfolgsmessung durch Schätzung.

Unterstützt oder sabotiert von Marketingfritzen, vergangenen oder zukünftigen Rechteinhabern, Kapitalinteressen, Fusions-Hanseln und Menschen, die stets darauf verweisen, wie groß die Marvel-Filme nach den ersten Jahren geworden sind. Stichwort: „Cinematic Universe“, wo alles dramaturgisch (und finanziell) mit allem zusammenhängt. Völlig unabhängig vom Beklopptheitsstatus der einzelnen Geschichten.

Und das war auch von Anfang an das erklärte Ziel von Kurtzman und seinen Schreiberlingen… Eben ein „Gesamtkunstwerk“, bei dem man schon wegen der epischen Endlos-Geschichten und Querverweise 2-3 biblische Ewigkeiten am Produkt kleben bleibt.

Und somit war – und ist – es durchaus logisch und verständlich, dass man trotz möglicherweise überschauberem Erfolg erst mal eine Weile weiter“baut“.

Eben an jenem herbeigesehnten „Cinematic Universe“ für Leute, die Sachen schon für zusammenhängend halten, weil alles GLEICHMÄßIG bunt ist.

Große Version

Zum Vergleich die Ratings der alten TNG-Staffeln Quelle). Die gestrichelte rote Trendlinie über 7 Millionen ist hier besonders interessant. Und die Tatsache, dass eine Episode DISCOVERY locker das 8- bis 9-fache kostet? Wenn auch nicht inflationsbereinigt.

Objektiver als die Marketing-Zahlen?

Doch Zahlen der Streaminganbieter sollte man eh nicht vertrauen – wie auch immer sie intern von Exceljongleuren zusammengerührt werden.

Umso interessanter, da wesentlich unparteiischer, ist unserer Meinung oft der Nachfrage-Index bei „Google Trends“. Und der belegt vor einem eines: Seit der Premiere von „Star Trek Discovery“ geht es mit dem Franchise rein vom Zuschauer-Interesse her den Bach runter. Einem Bach mit einem sehr halsbrecherischen Wasserfall am Ende:

Große Version

Das Suchinteresse der ersten Disco-Folge stellt darin mit dem Wert „100“ quasi den Goldstandard dar. Das bedeutet, mehr Star Trek-Interesse gab es bei Google danach nicht mehr.

Hier ein paar High-, bzw. Lowlights:

100 = USA-Premiere (Free-TV) Star Trek Discovery, 24. September 2017

59 = USA-Premiere (All-Access) Star Trek Picard, 24. Januar 2020

6 (!) = USA-Premiere (All-Access) Star Trek Lower Decks, 6. August 2020

19 = USA-Premiere (Paramount+) Star Trek Strange New Worlds, 5. Mai 2022

„Star Trek Prodigy“ kam zum Zeitpunkt der Premiere am 28. Oktober 2021 auf P+ auf eine knackige „2“ und wird daher, wie auch von den Fans, nicht weiter erwähnt.

Nicht viel anders sieht es in Deutschland aus. Nur dass wir für unseren kahlköpfigen Captain wohl einen etwas größeren Stein im Brett haben (sagt man das so?!), wodurch dessen Premiere und das spätere Interesse etwas stärker ausfiel:

Große Version

Wirklich allumfassende Zahlen sind – wie oben erklärt – natürlich kaum zu bekommen. Man müsste schon alle Daten von Amazon, CBS, den Datenträgerverkäufen, Netflix und (natürlich!) Pluto TV zusammenkratzen, um irgendwie beurteilen zu können, wie erfolgreich etwas ist.

Ist das persönliche Umfeld wirklich als Indikator ausgeschlossen?

Teilweise genügt aber auch eine Stichprobe im eigenen Umfeld, um zumindest eine Tendenz auszumachen. So erlebte ich damals z.B. mit, dass anfangs nur ICH die Serie „Game Of Thrones“ kannte. Heute aber auch meine 60-jährigen Arbeitskollegen ein Liedchen darüber singen können. Nämlich das von Eis und Feuer. Was dann auch ziemlich genau den Erfolg der Serie abbildet…

Im Vergleich dazu sehen die Guckzahlen zu „Discovery“ extrem mager aus. Von 4 Menschen in meinem Umfeld hat niemand die Serie nach der zweiten Staffel weiter geschaut. Teilweise spielte hier nicht mal tiefe Abneigung eine Rolle – man „vergaß“ einfach irgendwann, das Produkt weiter zu konsumieren.

Und auch, wenn subjektive Empfindungen nicht überbewertet werden sollten, so muss man feststellen, dass das „Goldene Zeitalter für Trekkies“ irgendwo zwischen zwei que(e)rsitzenden Pupsen verlaufen muss.

Wobei es extrem interessant ist, wie die Presse das alles formuliert…

Wer UNS übrigens vorwerfen sollte, zu wenige (oder zu schlechte) Zahlen zu verwenden, sollte nicht vergessen, dass allgemein GAR KEINE verwendet werden:

– So ist z.B. der wahnwitzige Erfolg(?) von „Strange New Worlds“ nach aktueller Lesart vermutlich der Grund dafür, dass der 4. Film erneut auf die Freigabe wartet?

– Und dass man SOFORT eine weitere Staffel nachschob, war dann auch der Beweis, wie toll „Strange New Worlds“ ankam?

Zitat: „The series quickly rocketed to the top of the offerings by Paramount+ and created many new Star Trek fans. There’s little doubt about it; it was an unequivocable success.“

Carol Kane als Chef-Ingenieurin Pelia in Staffel 2… Dieses Bild hat mich tatsächlich überrascht! Trekkiger sah New-Trek selten aus? Allerdings täuscht das Marketing-Team bereits seit Jahren vor, dass es jetzt (endlich! final! ganz ehrlich!) wie die alten Episoden sein werde! Fast nicht geflunkert, ey!

Klar, eine zweite Staffel ist KEIN mieses Zeichen. Allerdings befinden wir uns heutzutage schnell in einer Phase der Selbst- und Fremdtäuschung, die skeptisch macht.

So wurde ja auch die dritte Picard-Staffel gedreht, bevor die zweite überhaupt Quoten abliefern konnte. Auch laufen Verträge inzwischen so lange (Kurtzman und Patrick Stewart!), dass den Verantwortlichen gar keine andere Wahl bleiben dürfte, als manchmal einfach weiterzumachen.

Und wie würde das vor den Geldgebern, Aktionären und Pressevertretern aussehen, wenn auch nur EINE der angeblich superkrassen Trek-Serien wegen mangelnder Klickzahlen abgesetzt würde?! Wo sich doch Kurtzman und/oder J.J.Abrams seit Jahren endlich den 4. Trekfilm erhoffen? Auch ich würde da sicherlich in den sauren Apfel beißen und für die erhofften 600 Millionen Einspiel-Millionen eine 100 Millionen teure Trek-Staffel „ertragen“, die Plus/Minus Null einfährt.

Alles natürlich rein spekulativ. Wir reden von Logik; tolle Zahlen gibt es ja kaum, wie mehrfach erwähnt.

Weitere Bausteine zur realistischen Betrachtung

Die „Lower Decks“-Pilot-Premiere (August 2020) hatte im Kanada Free-TV (CTV Sci-Fi+) eine Zuschauerzahl von 527.000.

Folge 2 bekam ca. 484.000 beisammen.

Zum Vergleich:

Die niedrigste Episode von South Park Staffel 23 lag bei 657.000.

Die geringste Zahl bei den Simpsons betrug 1,348 Millionen.

Quelle

Man muss angesichts dieser Zahlen nicht von einem Desaster ausgehen, aber der erwartete Megaerfolg sind die neuen Serien NICHT. Egal, wie viele „Endlich auch Transgender dabei!“-Artikel teils täglich in meiner News-Übersicht nach oben gespült wurden. Noch krasser ist jedoch, dass eine Folge „Discovery“ um die 8-9 Millionen Dollar kosten soll (Wikipedia/Google). Wenn das stimmt, wäre das ist nicht weit entfernt von den teuersten Serien aller Zeiten.

Und auch, wenn wir die genauen Zahlen nicht kennen, kann ja jeder mal ausrechnen, wie viele CBS- bzw. Paramount-Abos man für eine Staffel abschließen müsste. – Wobei deren Gebühr ja noch für 4 weitere neue Serien pro Jahr sorgen muss…

Aber okay, Paramount+ hat angeblich bereits 40 Millionen Kunden. In den USA, Kanada, Lateinamerika, den skandinavischen Ländern und Australien.

Das wäre viel Holz, WENN man es denn unkritisch betrachtet. In der Realität stellt sich mir die Frage, über welchen Zeitraum hier gemessen wurde. Und wann wurde wieder gekündigt? Wurde der „kostenlosen Probezeitraum von einer Woche“ sogar in irgendeiner Form eingerechnet? Wurden Abonnenten, die für Monate pausierten, danach erneut als Abonnenten eingerechnet?

Hier ist auf jeden Fall noch viel Luft nach unten… Und ein Beweis, dass irgendwer wegen/trotz der Trek-Serien eingeschaltet hat, ist dies natürlich auch nicht.

Deutschland, deine Trekkies

Laut einem Werbe-Artikel für Discovery ist die Serie die „meistgesehene Serie auf Paramount+“. Was man auch übersetzen kann mit: „Quoten der restlichen Serien NOCH schlechter“?

Collider.com

Was den deutschen Markt angeht, haken wir einfach mal ein paar Grunddaten ab:

So hat die Discovery-Premiere im Free-TV auf Tele 5

ca. 730.000 Zuschauer generiert. Im März 2022…

Was ich persönlich sogar für recht HOCH halte. Was sich dann allerdings wieder gibt, wenn man die ca. 410.000(!) für „Raumschiff Enterprise“ und „Stargate“ betrachtet. Für die vermutlich zwanzigste Wiederholung seit den 90ern, wohlgemerkt.

(Quelle)

Übrigens gab es danach noch ca. 410.000 Zuschauer für das Free-TV-Finale der ersten Disco-Staffel…

(Quelle)

Also waren noch ca. 56% der ursprünglichen Zuschauer übrig. Eine nicht unübliche Zahl für „neue“ Shows, allerdings auch weit entfernt von „KULT“, „HYPE“ oder „AUSRASTENDEN FANS“.

Fazit:

Trotz der kaum verfügbaren Zahlen wirkt das alles nicht gerade nach dem Heilsbringer der SF-Landschaft. Zumal weitere Indizien (Amazon/Netflix/Pluto TV-Wechsel, praktisch kein Merchandise, dürre Kommentarzahlen auch auf größeren Review- bzw. News-Webseiten) nicht gerade das Gelbe vom Ei vermuten lassen.

Somit wollen wir auch nur festhalten, was eigentlich jedem normalen Menschen klar sein sollte: Von der popkulturellen Wegweisung eines TNG oder TOS ist das neue Trek meilenweit entfernt. Da helfen auch nicht aufgeregte Artikel à la „Noch nie war das Franchise so erfolgreich“.

Zu einem Phänomen à la „Marvel“ oder „Star Wars“, „GoT“ oder „Breaking Bad“ fehlen hier einfach die Hinweise. Und zwar in der REALEN Welt, nicht bei gekauften Jubeltexten.